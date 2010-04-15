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Вуэльта Испании-2019, превью этапов: этап 7, Онда - Мас де ла Коста

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: этап 7, Онда - Мас де ла Коста

 

 

 

  Онда (Onda, провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия) впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Онда –  город с населением 25 тысяч человек, один из крупнейших в провинции Кастельон. Расположение в 20 км от побережья в промежуточной зоне между Сьерра де Эспадан и равниной Ла-Плана, которая простирается до Средиземного моря, сделало Онду стратегически важным пунктом.

 

    Photo © By Columbusalbus - Own work, CC BY-SA 4.0

 

 

  Поселения на месте нынешней Онды возникли ещё в неолитический период. Во времена греческого владычества город назывался «Сепелакон». От римского периода в Онде остались пять латинских надписей, остатки моста и часть римской дороги. Во времена мусульманского завоевания город стал важным населённым пунктом и был окружён крепостными стенами. В 1090 году Онду завоевал Сид Кампеадор, но затем город вновь вернулся к мусульманам. Король Арагона Хайме I вернул поселение христианам в 1242 году, дав Онде статус города. В течение последующих веков войны не обходили Онду стороной. В 17 веке в городе был расквартирован один из отрядов Филиппа IV, защищавший Валенсию от возможных нападений. В 1811 году Онду завоевали французские войска.

 

 

Замок De Columbusalbus – Photo By Columbusalbus Trabajo propio, CC BY-SA 4.0,  

 

  Современная Онда сохранила историческое наследие – старинная часть города в 1967 году была объявлена историческим памятником, объектом культурного наследия. Улицы и площади Онды позволяют совершить путешествие в историю.

 

  В замке Онды, построенном ещё мусульманами на месте древнего римского поселения, сейчас находится музей. Сам замок поражает размерами. Исторический квартал Онды, где находится замок, называется «Замком 300 башен». Помимо исторических памятников особый интерес представляют два музея Онды – музей плитки и музей естествознания «Кармен». В музее плитки хранится более 20 000 экспонатов от готической плитки до той, что производится в наши дни, а также огромная коллекция керамики, инструментов и документальных архивов, связанных с производством плитки. В музее «Кармен», расположенном в здании монастыря, представлены коллекции из более чем 1500 растений, минералов, окаменелостей.

 

 Выехав из Онды, расположенной на высоте 145 м над уровнем моря, гонщики через 74 км начнут подниматься в горы. Горный этап с финишем в подъем 1 категории подходит для отрыва.

 

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: этап 7, Онда - Мас де ла Коста

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: этап 7, Онда - Мас де ла Коста

 

 

 

  Этап делится на 2 части: первая -  около 80 км по равнине у побережья Средиземного моря, вторая, заключительная часть - горная.

 

  Горная часть протяженностью почти 100 км с преодолением серии подъемов:

 

  3 категория Пуэрто дель Марьянет (Puerto del Marianet, отм. 420 м, перепад высот 205 м, протяженность 3,7 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 8%);

 

  2 категория Пуэрто де Эслида (Puerto de Eslida, отм. 660 м, перепад высот 275 м, протяженность 6 км, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 8%);

 

  3 категория Пуэрто де Алкудия де Вео (Puerto de Alcudia de Veo, отм. 585 м, перепад высот 185 м, протяженность 4,2 км, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 8%);

 

  2 категория Пуэрто дель Сальто дель Кабальо (Puerto del Salto del Caballo, отм. 790 м, перепад высот 480 м, протяженность 10,4 км, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 10%), вершина подъема расположена за 23 км до финиша. Последующие 18 км по пересеченному рельефу до Лусены (Lucena, провинция Кордова, автономное сообщество Андалусия), откуда начнется подъем на короткую, но крутую стенку. 

 

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: этап 7, Онда - Мас де ла Коста

 

 

  Подъем 1-й категории Мас де ла Коста (Alto Mas de la Costa, отм. 980 м, перепад высот 505 м, протяженность 4,1 км, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 25%). Мас де ла Коста (Лусена) впервые появилась на Вуэльте Испании в 2016 году, тогда

 

 За 2,6 км до финиша Матиас Франк контратаковал и сбросил Дарио Катальдо. За спиной Матиаса Франка на финальном подъёме начались атаки из многочисленного отрыва дня, Роберт Гесинк (LottoNL-Jumbo) атаковал и создал просвет, но к нему переложился Леопольд Кёниг (Leopold Konig) из Sky. Гесинку и Кёнигу не удалось добрать Матиаса Франка, который пересёк линию финиша первым с 6-секундным преимуществом над преследователями. Кёниг пересёк финиш 2-м, обойдя Роберта Гесинка.

 

  За спиной отрыва свою борьбу на финальном подъёме Мас де ла Коста вели генеральщики. Альберто Контадор (Tinkoff) атаковал первым и создал просвет, но вскоре Наиро Кинтана (Movistar) и Эстебан Чавес (Orica-BikeExchange) его добрали. Крис Фрум (Sky) не смог сразу сесть за своими соперниками. Наиро Кинтана ускорился, но не оторвался от Контадора и Чавеса. За 250 м до финиша Крис Фрум догнал соперников. Альберто Контадор атаковал ещё раз перед финишем, но, в итоге, он, Наиро Кинтана, Эстебан Чавес и Крис Фрум финишировали в одной группе с одним временем." 

 

 

 

  Этап финиширует в Мас де ла Коста (Alto Mas de la Costa). Хотя «costa» по-испански значит «берег моря, побережье», в городе с населением чуть больше тысячи человек на море нет и намёка. В данном случае «costa» характеризует невероятно крутые склоны, что в полной мере почувствуют на себе участники Вуэльты Испании-2019.  

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:59 | Регистрация: 15.04.2010

    Ну и что, снова этап разделится на две гонки.

  2. Бакеша

    Сегодня, 21:03 | Регистрация: 1.02.2018

    Кинтана, Роглич, Лопес или Чавито?

  3. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 21:08 | Регистрация: 15.04.2018

    25% это сильно

  4. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 21:25 | Регистрация: 8.09.2017

     Что ни день то новый лидер, кто на этот раз переоденется в красное ? 

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Shega
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (20)
    Shega-Фото
    Это было бы неплохо. Потому что, если Вы считаете, что Аstanaforever провоцирует конфликты, то другие замечают постоянные поддергивания Астаны и "блеск" сарказма в сторону этой команды даже в LIVE - чате. И кто провоцирует конфликты вопрос спорный. А наличие индивидуального черного списка - это был бы выход. Ибо читать все эти наскоки уже поднадоело (мягко выражаясь).
    Это уже нет в пелотоне Контадора. А то бы много чего ещё читали.
    Очень надеюсь, что создание такого списка не очень сложно технически.
    Прошу прощения у администрации за этот пост. Но наболело(
  • Такие дела
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (20)
    Такие дела-Фото
    У него детская травма видать, вот и гонит..
  • Student
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (20)
    Student-Фото
    Цитата: SoulThief
    я там ниже даже цитатку привел. Переобуваются в прыжке.
    Та у них всегда такое было.
  • s75
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (20)
    s75-Фото
    Давид плох, и сам об этом говорит. Двое других ещё хуже. Играть некем))
  • Konstantin41
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (20)
    Konstantin41-Фото

    Я уже несколько раз просил админов сделать кнопку : "не показывать комментарии того-то пользователя", то есть ввести своеобразный чёрный список для каждого пользователя, потому что читать то, что пишет Аstanaforever просто невозможно, к тому же он постоянно провоцирует конфликты.

    Надеюсь, в будущем такая кнопка всё-таки будет появится, буду очень благодарен.

  • vova-55
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (20)
    vova-55-Фото

    Поддерживаю.

    Примитивные и грязные наскоки на Астану действительно достали. 

    Это не болельщики, а склочные базарные бабы.

  • AAA
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (20)
    AAA-Фото
    Все немного иначе было. Юмбо колесничали и защищали майку. Астана вела и спихивала майку.
    Почувствуйте разницу....
  • Rokka
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (20)
    Rokka-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Николай Н.
    Вуэльта стала похожа на Джиру и Тур де Франс. И это совсем не интересно. Этапы делятся на две гонки. Астана ведёт свою тактику, но что делают остальные команды, особенно спринтерские.
    Тактика простая , зацепить подиум , на более простомэн не способен даже при таком слабом составе участников этой Вуэльты .
    Меня сложно отнести к фанатам кого либо, но ваши словесные выпады вызывают лишь грустную улыбку. Вам действительно лишь бы посквернословить и оскорбить спортсмена Астаны? Если бы Лопез был из другой команды уверен от вас бы мы слышали совсем другое или не слышали вас вовсе. Имейте достоинство не оскорблять гонцов, слушать тошно. И на сколько я помню на сайте ведь запрещены оскорбления?
  • BaTman
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (4)
    BaTman-Фото

     Что ни день то новый лидер, кто на этот раз переоденется в красное ? 

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (16)
    Earl57-Фото

    А Юэн то чего выпал при недокомплекте спринтеров?
    Гонка среднего уровня - это когда Алафилип, Томас, Квятковский? И хваленый Эвенпул, которому тут уже отдавали победу на ЧМ в Йоркшире.

    По вашему Квятковский просто побрезговал "рыбкой в мутной воде"?

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