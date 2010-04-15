Вуэльта Испании-2019, превью этапов: этап 7, Онда - Мас де ла Коста

Онда (Onda, провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия) впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Онда – город с населением 25 тысяч человек, один из крупнейших в провинции Кастельон. Расположение в 20 км от побережья в промежуточной зоне между Сьерра де Эспадан и равниной Ла-Плана, которая простирается до Средиземного моря, сделало Онду стратегически важным пунктом.

Photo © By Columbusalbus - Own work, CC BY-SA 4.0

Поселения на месте нынешней Онды возникли ещё в неолитический период. Во времена греческого владычества город назывался «Сепелакон». От римского периода в Онде остались пять латинских надписей, остатки моста и часть римской дороги. Во времена мусульманского завоевания город стал важным населённым пунктом и был окружён крепостными стенами. В 1090 году Онду завоевал Сид Кампеадор, но затем город вновь вернулся к мусульманам. Король Арагона Хайме I вернул поселение христианам в 1242 году, дав Онде статус города. В течение последующих веков войны не обходили Онду стороной. В 17 веке в городе был расквартирован один из отрядов Филиппа IV, защищавший Валенсию от возможных нападений. В 1811 году Онду завоевали французские войска.

Замок De Columbusalbus – Photo By Columbusalbus Trabajo propio, CC BY-SA 4.0,

Современная Онда сохранила историческое наследие – старинная часть города в 1967 году была объявлена историческим памятником, объектом культурного наследия. Улицы и площади Онды позволяют совершить путешествие в историю.

В замке Онды, построенном ещё мусульманами на месте древнего римского поселения, сейчас находится музей. Сам замок поражает размерами. Исторический квартал Онды, где находится замок, называется «Замком 300 башен». Помимо исторических памятников особый интерес представляют два музея Онды – музей плитки и музей естествознания «Кармен». В музее плитки хранится более 20 000 экспонатов от готической плитки до той, что производится в наши дни, а также огромная коллекция керамики, инструментов и документальных архивов, связанных с производством плитки. В музее «Кармен», расположенном в здании монастыря, представлены коллекции из более чем 1500 растений, минералов, окаменелостей.

Выехав из Онды, расположенной на высоте 145 м над уровнем моря, гонщики через 74 км начнут подниматься в горы. Горный этап с финишем в подъем 1 категории подходит для отрыва.

Этап делится на 2 части: первая - около 80 км по равнине у побережья Средиземного моря, вторая, заключительная часть - горная.

Горная часть протяженностью почти 100 км с преодолением серии подъемов:

3 категория Пуэрто дель Марьянет (Puerto del Marianet, отм. 420 м, перепад высот 205 м, протяженность 3,7 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 8%);

2 категория Пуэрто де Эслида (Puerto de Eslida, отм. 660 м, перепад высот 275 м, протяженность 6 км, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 8%);

3 категория Пуэрто де Алкудия де Вео (Puerto de Alcudia de Veo, отм. 585 м, перепад высот 185 м, протяженность 4,2 км, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 8%);

2 категория Пуэрто дель Сальто дель Кабальо (Puerto del Salto del Caballo, отм. 790 м, перепад высот 480 м, протяженность 10,4 км, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 10%), вершина подъема расположена за 23 км до финиша. Последующие 18 км по пересеченному рельефу до Лусены (Lucena, провинция Кордова, автономное сообщество Андалусия), откуда начнется подъем на короткую, но крутую стенку.

Подъем 1-й категории Мас де ла Коста (Alto Mas de la Costa, отм. 980 м, перепад высот 505 м, протяженность 4,1 км, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 25%). Мас де ла Коста (Лусена) впервые появилась на Вуэльте Испании в 2016 году, тогда

За 2,6 км до финиша Матиас Франк контратаковал и сбросил Дарио Катальдо. За спиной Матиаса Франка на финальном подъёме начались атаки из многочисленного отрыва дня, Роберт Гесинк (LottoNL-Jumbo) атаковал и создал просвет, но к нему переложился Леопольд Кёниг (Leopold Konig) из Sky. Гесинку и Кёнигу не удалось добрать Матиаса Франка, который пересёк линию финиша первым с 6-секундным преимуществом над преследователями. Кёниг пересёк финиш 2-м, обойдя Роберта Гесинка. За спиной отрыва свою борьбу на финальном подъёме Мас де ла Коста вели генеральщики. Альберто Контадор (Tinkoff) атаковал первым и создал просвет, но вскоре Наиро Кинтана (Movistar) и Эстебан Чавес (Orica-BikeExchange) его добрали. Крис Фрум (Sky) не смог сразу сесть за своими соперниками. Наиро Кинтана ускорился, но не оторвался от Контадора и Чавеса. За 250 м до финиша Крис Фрум догнал соперников. Альберто Контадор атаковал ещё раз перед финишем, но, в итоге, он, Наиро Кинтана, Эстебан Чавес и Крис Фрум финишировали в одной группе с одним временем."

Этап финиширует в Мас де ла Коста (Alto Mas de la Costa). Хотя «costa» по-испански значит «берег моря, побережье», в городе с населением чуть больше тысячи человек на море нет и намёка. В данном случае «costa» характеризует невероятно крутые склоны, что в полной мере почувствуют на себе участники Вуэльты Испании-2019.

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