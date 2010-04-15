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Вуэльта Испании-2019, превью этапов: этап 6, Мора-де-Рубьелос - Арес-дель-Маэстре

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: этап 6, Мора-де-Рубьелос - Арес-дель-Маэстре

 

 

  Мора-де-Рубьелос (Mora de Rubielos, провинция Теруэль, автономное сообщество Арагон) впервые принимает старт Вуэльты Испании. Небольшой городок  с населением в 1500 человек является частью региона Альто Михарес у подножия Сьерра де Гудар и расположен на берегу реки Мора.

 

  Самым значимым сооружением Мора-де-Рубьелос является замок и крепостной вал. Предположительно замок был построен во времена арабского владычества и перестроен после того, как территория была отвоёвана  войсками короля Арагона Альфонсо II.  В наши дни замок привлекает множество туристов, в нём находится богатая экспозиция средневекового оружия, а из замка открывается великолепный вид на окрестности. Вход в замок платный – стоимость билета – 3 евро.

 

 

 

 

  

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: этап 6, Мора-де-Рубьелос - Арес-дель-Маэстре

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: этап 6, Мора-де-Рубьелос - Арес-дель-Маэстре

 

   Среднегорный этап с финишем в подъем  3 категории подходит для отрыва. Третий по протяженности этап на Вуэльте Испании-2019.

 

  Со старта пелотон начнет подъем до вершины 2 категории Пуэрто де Ногеруэлас (Puerto de Nogueruelas, отм. 1535 м, перепад высот 405 м, протяженность 9 км, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 10%).

 

  Далее короткий спуск и снова подъем до вершины 3 категории Пуэртио де Линарес (Puerto de Linares, отм. 1665 м, перепад высот 445 м, протяженность 7,7 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%). После прохождения наивысшей отметки этапа последущие 90 км преимущественно под спуск, прерывающийся небольшими пригорками.

 

  Проехав около 30 км по относительной равнине, на которой велогонщики разыграют промежуточный спринт, скорее всего это будет отрыв, начнется подъем до вершины 3 категории Пуэрто де Кулья (Puerto de Culla, отм. 1045 м, перепад высот 257 м, протяженность 4,4 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%).

 

  Далее спуск и заключительные 12 км подъема до финиша этапа в Арес-дель-Маэстре (Ares del Maestrat, провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), который впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. 

 

  Арес дель Маэстрат - маленькийц городок с населением 197 человек, расположенный на склонах горы Мола д’Арес, высота которой составляет 1321 м. Сам городок находится на высоте 1200 м.

 

  Стартовый и финишный города этапа схожи. Одной из главных достопримечательностей муниципалитета Арес дель Маэстрат также является замок, построенный ещё в римские времена. Он был первой территорией, отвоёванной Хайме I, королём Арагонским у Валенсийского мусульманского государства между 1231  - 1232 годами. 

 

 

 

Photo ©ASO/CC BY-SA 3.0 

 

   Неподалёку от Арес дель Маэстре находится ещё одна гора – Тоссаль д’Оренга или «Пик орегано», обязанный названием большому количеству орегано, растущему на склонах. Тоссаль д’Оренга притягивает любителей парапланеризма.  

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:20 | Регистрация: 15.04.2010

    Если снова этап разделится на две гонки, то спринтерам делать нечего. Хоть и этап спринтерский.

    1. Имя: Veloster

      veloster

      Сегодня, 20:25 | Регистрация: 4.01.2018

      Нормальный такой у вас спринт. Вы точно тот профиль смотрели?

    2. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 20:41 | Регистрация: 4.08.2018

      Шутить изволите? Может, справа налево смотрели?

    3. RVL

      Сегодня, 21:19 | Регистрация: 30.08.2012

      Под Гавирио?

  2. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 20:27 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Николай Н.
    Если снова этап разделится на две гонки, то спринтерам делать нечего. Хоть и этап спринтерский.

    Если вообще буду сильно удивлен, если в первой пятидесятке будет хоть один спринтер))) Этап с интересным профилем, могут быть и нежданчики.

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Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Alya
    Марсель Киттель объявил о заве ... (7)
    Alya-Фото

    А кто теперь главный крассавчик?

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (17)
    Sezar-Фото

    Интересно нафига Эмиратам Кинтана, если у них есть Погачар? Нафига Погачару Эмираты, если есть кетоновая Висма?

  • RVL
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (5)
    RVL-Фото
    Под Гавирио?
  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (17)
    Zhanzhak-Фото
    Рог, был впереди с командой, а на последних км его вёз Вальверде. Так что, ни кто не передергивает.
  • Walther
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (17)
    Walther-Фото

    - А что-то впереди не было видно гонщиков команды Скай...

    - Чувак, Скай уже с мая называется Инеос!

    - Ааа! Ну тогда где же все гонщики Инеос?..

     

    Ну а Матрасов супер-герой, конечно.

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (17)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Супермен меньше стал оборачиваться..вот и результат.Молодец! Вот так и нужно атаковать. Роглич как всегда у кого то на колесе. Вальверде сам не зная отвез Роглича от Кинтаны. Астану поздравляю с красной майкой. Еще нужно два этапа дожать словенца..перед разделкой. И все будет тип топ.
    Простомэн привёз жалкие десять сек , кто кого в итоге прижмёт покажет время .

  • DV
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (17)
    DV-Фото
    Вальв спорол х...ню
  • Александра
    Велопутешествие на Arctic Race ... (8)
    Александра-Фото

    Цитата: Ilya Maximov

    Даже на сайте пришлось зарегится чтобы комент написать )))
    Вот она, сила слова!))))

    Спасибо, очень приятно осознавать, что у меня получилось передать это ощушение праздника велоспорта.

     

    Цитата: kimi

    респект
    мне понравилось

     Спасибо!

  • Александра
    Велопутешествие на Arctic Race ... (8)
    Александра-Фото
    Даже и не знаю. Дело в том, что я очень люблю кататься на севере, желательно в Арктике. А там, по-моему, только гонка Норвегии и проводится.)) Поэтому и поехали так поздно, почти в сентябре, чтобы на нее попасть. Но не буду загадывать, посмотрим, как оно пойдет.)
  • tim147
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (17)
    tim147-Фото

    Лопесу нужно набрать не менее полутора мин преимущества перед Рогличем, так как в основном равнинная  и длинная разделка явно под Приможа. Для этого понадобится атака издалека (К примеру, на 7-ом или даже лучше на 9-ом этапе), в противном случае за 2-3 км до финиша Роглич всегда сможет найти нужное колесо и минимизировать потери, как это имело место сегодня. Кстати, насчет нужного колеса - некоторые знатоки упрекают Вальверде в том, что он увез Роглича от Кинтаны. На мой взгляд, это несправедливый упрек - во-первых, свом рывком Вальверде выкинул из числа соискателей 7 гонщиков из первой десятки и не его вина если Наиро был не на ноге. Кстати, на 2 этапе такая же  разрушительная работа Вальверде на Альто де Пуиг принесла дивиденды именно Кинтане. Следующий вопрос - следовало ли Вальверде, даже при наличии ненужного "багажа" в лице Роглича, тянуться за Лопесом? На мой взгляд следовало, так как если он стал бы ждать Кинтану, Мувистар лишился бы того стратегического преимущества, которое он приобрел имеет в виде 3 и 4 мест в генерале. Полагаю также, что Алехандро действовал в таком ключе, имея отмашку от спортдиректора. Так что Кинтана еще может бороться за любое место на подиуме, если только не растратил полностью свою отвагу на 2-м этапе!

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1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
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10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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