Вуэльта Испании-2019, превью этапов: этап 6, Мора-де-Рубьелос - Арес-дель-Маэстре

Мора-де-Рубьелос (Mora de Rubielos, провинция Теруэль, автономное сообщество Арагон) впервые принимает старт Вуэльты Испании. Небольшой городок с населением в 1500 человек является частью региона Альто Михарес у подножия Сьерра де Гудар и расположен на берегу реки Мора.

Самым значимым сооружением Мора-де-Рубьелос является замок и крепостной вал. Предположительно замок был построен во времена арабского владычества и перестроен после того, как территория была отвоёвана войсками короля Арагона Альфонсо II. В наши дни замок привлекает множество туристов, в нём находится богатая экспозиция средневекового оружия, а из замка открывается великолепный вид на окрестности. Вход в замок платный – стоимость билета – 3 евро.

Среднегорный этап с финишем в подъем 3 категории подходит для отрыва. Третий по протяженности этап на Вуэльте Испании-2019.

Со старта пелотон начнет подъем до вершины 2 категории Пуэрто де Ногеруэлас (Puerto de Nogueruelas, отм. 1535 м, перепад высот 405 м, протяженность 9 км, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 10%).

Далее короткий спуск и снова подъем до вершины 3 категории Пуэртио де Линарес (Puerto de Linares, отм. 1665 м, перепад высот 445 м, протяженность 7,7 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%). После прохождения наивысшей отметки этапа последущие 90 км преимущественно под спуск, прерывающийся небольшими пригорками.

Проехав около 30 км по относительной равнине, на которой велогонщики разыграют промежуточный спринт, скорее всего это будет отрыв, начнется подъем до вершины 3 категории Пуэрто де Кулья (Puerto de Culla, отм. 1045 м, перепад высот 257 м, протяженность 4,4 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%).

Далее спуск и заключительные 12 км подъема до финиша этапа в Арес-дель-Маэстре (Ares del Maestrat, провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), который впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

Арес дель Маэстрат - маленькийц городок с населением 197 человек, расположенный на склонах горы Мола д’Арес, высота которой составляет 1321 м. Сам городок находится на высоте 1200 м.

Стартовый и финишный города этапа схожи. Одной из главных достопримечательностей муниципалитета Арес дель Маэстрат также является замок, построенный ещё в римские времена. Он был первой территорией, отвоёванной Хайме I, королём Арагонским у Валенсийского мусульманского государства между 1231 - 1232 годами.

Photo ©ASO/CC BY-SA 3.0

Неподалёку от Арес дель Маэстре находится ещё одна гора – Тоссаль д’Оренга или «Пик орегано», обязанный названием большому количеству орегано, растущему на склонах. Тоссаль д’Оренга притягивает любителей парапланеризма.

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