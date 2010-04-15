Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 2 этап, Бенидорм - Кальпе

На старт второго этапа Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 участники испанского Гран-тура выйдут в Бенидорме (Benidorm). Город и муниципалитет Бенидорм входит в провинцию Аликанте, в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Баха. Бенидорм считается «столицей туризма» не только в Испании, но и всего Средиземноморья, именно так его называют многочисленные приверженцы отдыха в Бенидорме, приезжающие круглый год на побережье Коста-Бланка туристы, и даже сами испанцы.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 2 этап, Бенидорм - Кальпе

Всего 100 лет назад он был пристанищем рыбаков и контрабандистов, а в наши дни Бенидорм это развитый туристический центр для людей среднего звена, который начал развиваться в 1960-е годы. Город славится чудесным мягким климатом, массой ночных развлечений, чистыми красивыми пляжами, насыщенной экскурсионной программой и морем развлечений на любой вкус и возраст. Отели Бенидорма предлагают настоящий европейский сервис. Это значит, что никакая мелочь не помешает вашему безоблачному отдыху на одном из самых гостеприимных курортов мира. Если вы мечтали попасть в «туристический рай», тогда вам необходимо отправиться в Бенидорм!



Бенидорм расположен на берегу двух песчаных пляжей Плайя де Леванте (Playa de Levante) и Плайя де Поньенте (Playa de Poniente), которые являются частью средиземноморского побережья Коста-Бланка, и считаются одними из лучших в Средиземноморье. Пляжи регулярно подтверждают свой статус, завоевывая «голубые флаги» по результатам тестирования чистоты воды и песка. Климат здесь очень благоприятный: 2900 солнечных часов в летний период и 500 часов в зимний. Средняя температура воздуха зимой около +16.5°С, а летом +25.8°С и выше, температура морской воды от +17.2°С зимой и + 26.1°С летом. Курорт защищён горным массивом, который укрывает его от ветров, и обеспечивает более высокую температуру и меньшее количество осадков, чем на соседних средиземноморских курортах.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 2 этап, Бенидорм - Кальпе



Главное место дневных и вечерних прогулок в Бенидорме - набережная, общей протяжённостью примерно 6 километров: калейдоскоп самых разнообразных ресторанов, кафе, баров, предлагающих традиционные блюда практически любой кухни мира. В Бенидорме находятся более ста отелей, большинство которых окаймляют пляжную полосу города. Местное население составляет всего 66857 человек. Для туристов развита широкая сеть размещения: 134 отеля на 37696 человек, более 20000 человек могут разместиться в туристических апартаментах, 10 кемпинговых площадок вместимостью 6000 человек. Если сложить "кемпинговые - гостиничные" цифры, то получим цифру практически равную количеству местного населения - 63696 постояльцев! И это если заселить все доступные места одновременно, а уж, какой получается цифра за 365 дней в году, мы считать даже не возьмемся.



Бенидорм - самый современный курорт Испании, символ экономического прорыва, который в минувшем веке отсталая сельскохозяйственная Испания совершила за счет развития туризма. С высоты птичьего полета он напоминает Манхеттен. Именно здесь стоит главная испанская высотка - 210-метровый Gran Hotel Bali. Рядом с ним 20-30 этажные жилые дома кажутся совсем небольшими, хотя по меркам Средиземноморья это тоже настоящие небоскребы. Что ни балкон - то смотровая площадка.

Едва ли не треть зданий в Бенидорме принадлежит гражданам Великобритании: отели, апартаменты, рестораны, магазины, пабы. Самую оживленную часть города, примыкающую к знаменитому пляжу Леванте, так и называют, «английской». Местная колония британцев считается одной из крупнейших в континентальной Европе. Многие проживают здесь постоянно, поэтому жизнь в Бенидорме, в отличие от многих более молодых курортов, зимой кипит с не меньшей интенсивностью, чем летом. Город любим туристами всех возрастов: пенсионеры ценят его за инфраструктуру, а молодежь привлекает богатая и яркая ночная жизнь. Благодаря тем же англичанам Бенидорм является летней столицей европейской клубной электронной музыки, второй по значимости после Ибицы. С июля по август сюда приезжают работать лучшие лондонские диджеи. По количеству баров и ресторанов на душу населения этот город опережает все прочие населенные пункты Испании.



Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 2 этап, Бенидорм - Кальпе Однако при всем своём урбанизме, Бенидорм не даёт забыть, что у него тоже есть древние корни и типично испанское лицо. Фикусу, который растёт на его центральной площади, уже больше 300 лет. Улочки в старом городе имеют ширину равную длине рыцарского копья: современным водителям тяжело, но вооруженный всадник раньше мог развернуться. Гору, возвышающуюся над Бенидормом, венчает огромный крест, который ночью, подсвеченный прожекторами, парит над городом. С давних пор испанцы верят, что этот символ христианства отводит от города беду, оберегает его.



Самая высокая точка Бенидорма вершина горы Ла Круз (La Cruz). В переводе с испанского La Cruz - означает крест. Говорят, что его поднимали на гору точно так же, как Иисус нёс крест на Голгофу. Крест несли на себе, по очереди, несколько католиков. Именно поэтому это место свято для всех горожан. Часть пути теперь можно проделать на машине, но часть, как и в давние времена, придется пройти пешком. Отсюда со смотровой площадки, открывается великолепная панорама города. Эта панорама меняет свои краски, в зависимости от времени суток. Утром в гору стремятся ходоки за здоровьем, днём едут туристы, желающие запечатлеть фантастические виды. А вечером здесь влюблённые встречают закат, а возможно и рассвет...

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 2 этап, Бенидорм - Кальпе



Бенидорм - город с бурной историей. Здесь побывали финикийцы, карфагеняне, римляне, арабы и христиане. Имеется три версии происхождения названия города Бенидорм. Первая версия: в период арабского владычества в жизни этого селения большую роль сыграло семейство Дархим (Darhim), поэтому городок сначала называли Бенидархим (Benidarhim). Затем появился более удобный в произношении вариант - Бенидорм. Вторая версия: по-валенсийски, название города означает «хорошо» (bien) «спать» (dormir), и действительно, для хорошего сна вам достаточно оставить открытым окно или балкон, и свежесть морского бриза будет вашим спутником в царство Морфея. Третья версия: по компромиссной арабско-валенсийской теории, название города можно истолковать как «место» (beni) «золотое» (de oro), действительно, Бенидорм прекрасное, «золотое место» для отдыха – почти рай.



Богат город и памятниками истории. Один из них это церковь Святого Хайме (Iglesia de San Jaime), единственная в мире церковь в своем роде! История жизни Святого Хайме очень необычная, и даже приводит в некоторое замешательство. Дело в том, что святой Хайме - необычный святой. Он родился и прожил всю свою жизнь в Валенсии в XIV веке. С раннего детства Хайме был очень суров и вообще не умел улыбаться, а если пытался это делать, то выходила такая гримаса, что жабы, видевшие её, дохли, собаки выли, а люди испытывали неизъяснимую тягу к тому, чтобы выйти на берег моря и утопиться.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 2 этап, Бенидорм - Кальпе



В его житии, составленном веком позже, деканом богословского факультета университета Гандии по имени Хуан дель Пио (Juan del Pio), говориться, что суровость нрава Хайме объясняется тем, что молоко матери, кормившей его грудью было горьким, а это в свою очередь произошло от того, что отец Хайме, отчаянный матрос, ушел в море в то время когда сам Хайме находился еще в утробе матери, а вернулся через тридцать лет другим человеком. Но это еще не всё.



В другом месте жития говорится, что каждый из мужчин, хотя бы некоторое время исполнявший обязанности отчима Хайме, считал своим долгом дать ему пинка. Один из таких пинков, отправил мальчика двенадцати лет прямиком в доминиканский монастырь (адрес монастыря: Valencia, 22 Plaza de Tetuan) и тому ничего не оставалось, как стать монахом.



А как только он стал монахом, оказалось, что нет во всей Испании проповедника более сурового и в то же время красноречивого как брат Хайме. День за днём он обходил все кабаки Валенсии и обличал матросов, скрывающих в бурных волнах океана свои грехи, пьяниц-мужчин, волочащихся за женскими юбками, вообще всех мужчин имеющих сапоги, а также одиноких женщин имеющих юбки и маленьких детей.



За двадцать лет его проповедей в Валенсии закрылось двадцать семь трактиров, триста семнадцать одиноких женщин отдали своих детей в приюты и ушли в монастырь Королевского Ордена Святой Троицы (адрес: Valencia, 13 Calle de la Trinidad). И только матросы стойко держались против проповедей брата Хайме, но надо признать, что большинство из них его ни разу не видели, а те, которым довелось слышать его речи, находились в таком состоянии, в котором и проповедь могла показаться дикими причудами пьяного сна.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 2 этап, Бенидорм - Кальпе



Долгие двадцать лет, Хайме был доволен результатами свой деятельности, не смотря на два сломанных ребра, выбитые зубы и помои, время от времени льющиеся на него сверху. Но святым он стал совсем не в ту строгую пору.



Однажды, Хайме поучаствовал в торжественной церемонии закрытия очередного трактира, и получив по дороге в свой монастырь удар комком грязи по спине, закрывшись в своей келье он размышлял о происшедшем, и тут его пронзила мысль - «Меня никто не любит!» - что было абсолютнейшей правдой.



Эта, внезапно открывшаяся ему истина, стала преследовать Хайме днём и ночью, на молитве и в дороге, в тёмном лесу и, что самое ужасное, перед дверями кабака. Мысль «никто меня не любит», поселившись в его голове, лишила Хайме его предназначения. День за днём он бродил по улицам Валенсии, мыча что-то нечленораздельное и размахивая руками. Прохожие шарахались от него, и даже перестали лить помои ему на голову. Аббат его монастыря уже начал задумываться о том, как бы отселить брата Хайме, объявив отшельником с перспективой на попадание в святые.



Но и тут - не судьба. Потому что однажды ночью, во время молитвы явился к Хайме Святой Доминик и спросил, что это его так мучает, что он ворочается и толком не спит уже сто семнадцатую ночь, и в молитвах обращавшегося к нему, Святому Доминику.



- Меня никто не любит, - только и ответил ему Хайме.

- А ты пойди, рюмочку выпей, с людьми посиди, - ответил ему Святой Доминик.



Далее между ними состоялся богословский диспут, излагаемый Хуаном Благочестивым на двадцати восьми страницах, но если обобщить, то получим очень короткую версию:



- Так ведь нельзя же мне, - возразил Хайме, - монах я, проповедник.

- Да можно, - спокойно возразил ему Святой Доминик, - особенно по праздникам. Вот завтра и пойди.

- А что, завтра, праздник, разве?

- Праздник. День не прикосновения Святого Христофора к блудницам Каллиникии и Акилине, впоследствии мученицам. И послезавтра праздник - день высадки Святого Андохия в Галлии. А послепослезавтра вообще день удаления в монастырь Святой Батильды, королевы Нейстрии и Бургундии. Как за это не выпить?



Хайме выполнил указание Святого Доминика, пошел в ближайший трактир, выпил там белого вина и познакомился с очень симпатичными людьми, один из которых был вором, второй торговцем мощами. В тот трактир он пошёл и на следующий день, а когда в одном из новых видений Святой Доминик сообщил ему полный календарь праздников, то брату Хайме ничего не оставалось, как ходить в трактир каждый день. А через месяц он и вовсе переселился туда. Ещё через месяц, он начал строить рядом с трактиром часовенку, а построив, стал в ней служить. Так и возникла церковь, названная в народе «церковью веселого Хайме». Друзей у него теперь появилось немерено. Церковь, соединенная с трактиром, пользовалась в народе огромной популярностью, а после смерти «веселый Хайме» стал народным святым, покровителем пьяниц. В XVII веке Хайме был канонизирован и церковь, вход в которую украшен бутылями с вином, приобрела официальный статус, как храм Святого Хайме, покровителя выпивох и брошенных жён.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 2 этап, Бенидорм - Кальпе



Если вы подъезжаете к Бенидорму впервые, проезжая мимо холмов, поросших оливковыми деревьями; кажущихся застывшими во времени тихих селений в мавританском стиле, рассыпавшихся белоснежными бусинками домов по склонам гор; или мимо придорожных городков, почти не изменившихся с 19 века - вид Бенидорма просто ошеломляет.... Перед взором предстает кажущийся совершенно иррациональным фантастический пейзаж: архитектурная дисгармония разноцветных небоскребов, рассекающих бесстрастную голубизну неба, сливающегося с волнами, как будто город только что появился из глубины моря и вдруг замер на бело-золотом песке, у кромки волн, перед зеленовато-коричневыми холмами.



Наиболее любим гостями города пляж Плайя де Леванте, расположенный в 2 км от старого центра. Его более тихий и спокойный «брат-близнец» пляж Плайя де Поньенте протянулся от центра до бухты Финестрат (Finestrat). Между ним и центром старого Бенидорма находится маленькая бухточка, известная как пляж Маль Пас (Mal Pas), к которой можно спуститься по лестнице от собора. Оба пляжа по форме напоминают два изящных полумесяца соединяющихся у небольшой скалы, о которую разбиваются волны. На этой скале расположена смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на город, пляжи, чудесные виллы на окрестных холмах. Раньше на этой скале находился форт, который в 1812 году взорвали англичане и испанцы, чтобы он не достался наступавшим французским войскам. Теперь здесь расположен «Балкон Средиземноморья» - смотровая площадка, с который также виден остров.



Из большого количества местных памятников искусства стоит обязательно побывать на руинах смотровых башенных построек Торре Моралес Эскалетес и Торре Пунта дель Каваль о Сегуро, которые датируются своим созданием ещё 16 веком.



Древнее иберийское поселение Тоссаль де Кала этот исторический памятник объявлен объектом культурного наследия. Известен также под названием Башня де лес Калетес (Тorre de les Caletes). Фортификацию можно посмотреть в заповеднике Парк Натураль де ла Сьерра Элада (Рarque natural de la Sierra Helada).

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 2 этап, Бенидорм - Кальпе



Если вы путешествуете с детьми, обязательно найдите время для посещения тематических парков Бенидорма. Вот уж действительно есть, где разгуляться! Четыре огромных парка рассчитаны на самые разнообразные программы и возраст, в них каждый найдёт себе занятие по душе.



Парк «Terra Mitica» - самый молодой тематический парк в Испании, занимает территорию более миллиона квадратных метров. «Терра Митику» - «Земля Мифов» никак нельзя назвать банальным парком аттракционов, кажется, что на ограниченном пространстве парка оживает сам ход всемирной истории, ведь самые захватывающие аттракционы воспроизводят ритуалы и легенды древних культур. Зрелищные аттракционы, единственные в своем роде в Европе, позволяют ощутить себя частью истории. При этом в них используются самые современные технологии: оживающие роботы, трехмерное изображение, голограммы. Механические аттракционы даже у флегматиков вызовут бурю эмоций и нешуточный выброс адреналина. А для самых маленьких построены копии «взрослых» аттракционов, на которых они могут пережить те же впечатления. 30 интереснейших аттракционов не дадут скучать никому.

В «Терра Митике» любой может стать римлянином, греком, египтянином, крестоносцем, бербером, принять участие в путешествии Одиссея, ведь в парке предлагается более 80 шоу программ в день. Словом, тут нет деления на артистов и обычных зрителей. Посетители парка мгновенно превращаются в действующих лиц, которые живут и развлекаются так, как это делали наши предки.



На территории парка разместились пять тематических парков: Рим, Греция, Египет, Иберия, Острова. Каждая из зон «Терра Митики» представляет собой отдельный тематический парк внутри единого комплекса. Обстановка этих стран создается не только зданиями, построенными в соответствующем стиле, скульптурами, оформлением магазинов и ресторанов, но и уличными представлениями. Фараон, писари, атлеты, танцовщицы находятся среди посетителей, чтобы вовлекать их в сценическое действо.



Парк 1: Египет - Земля фараонов. В этой зоне посетители собственными глазами могут увидеть тысячелетнюю историю древнего Египта. Они побывают внутри пирамиды, посетят пышный дворец царицы Клеопатры, прогуляются в порту Александрии, сделают покупки в магазине, который выглядит точь-в-точь как египетский дворец, пообедают в храме, пройдутся по базарам и прочитают древние иероглифы...



Парк 2: Греция - Обитель Богов. Здесь можно попасть на Агору в Афинах, принять участие в древней Олимпиаде и даже заблудиться в Лабиринте. Древнегреческие постройки, скульптуры, олеандры, сосны и лавры создают иллюзию пребывания на земле древней Эллады...



Парк 3: Рим - Граница. Эта зона - для самых отважных посетителей, потому что здесь воссоздана атмосфера военного образа жизни на границе римлян с варварами, кипят сражения и находятся самые впечатляющие аттракционы...



Парк 4: Иберия - Знойные берега. Здесь воссоздана жизнь маленького христианского городка (XVII-XVIII веков), находящегося неподалеку от Валенсии. Морской порт полон моряков и рыбаков. Но опасностей полно и в этой зоне, ведь поблизости множество арабских поселений. Между христианами и мусульманами постоянно вспыхивают отчаянные схватки...



Парк 5: Острова - Большое путешествие. В центре парка раскинулось большое озеро, которое символизирует Средиземное море, посередине озера находится остров, события на котором разворачиваются по мотивам легендарного плавания Одиссея. Его можно пересечь на шебеках берберов, пассажирских шхунах и торговых судах. Эти корабли, которые символизируют развитие мореплавания на Средиземном море, одновременно доставляют посетителей в любую из пяти зон парка.



Парк «Terra Natura», тематический природный парк-сафари, расположен в окрестностях Бенидорма на территории более 36 гектар, рядом с известным тематическим парком Terra Mitica. Терра Натура представляет собой комбинацию аквапарка и зоопарка, где животные находятся в своей естественной среде обитания, стилизованный заповедник, основанный на законах тесного взаимодействия флоры и фауны; место, где человек соприкасается с природой во всей ее красе.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 2 этап, Бенидорм - Кальпе



В нем содержится более 1500 животных 200 видов, 54 из которых находятся на грани уничтожения, а также 2500 экземпляров 160 видов различных растений. Парк разделен на пять зон - Pangea, America, Asia, Mare Nostrum, Europe, которые соответствуют трем мировым континентам - Америке, Европе и Азии. Каждому соответствует свой животный мир, своя растительная природа, традиции, архитектура, культура, народное творчество, ремесло, национальная кухня. Перемещается по парку можно пешком или на поезде, автобусе, а также на экологическом автотранспорте - электромобиле. Поражает своим многообразием экспозиция змей, пауков и лягушек. Здесь вас ждут веселые ростовые куклы - слоны, обезьяны и туканы, которые с удовольствием сфотографируются с вами на память.



Здесь же расположен и парк водных аттракционов «Mare Nostrum» с горками и бассейнами, рассчитанный в первую очередь на детей. Сочетание детских площадок и бассейнов дарит незабываемые впечатления. Горки, водопады, туннели рассчитаны на посетителей разного возраста.



Парк «Aqualandia» - один из самых больших аквапарков не только на Коста Бланка, но и всей Испании. В Акваландии имеется огромное количество водных развлечений и аттракционов, особенно для детей. В аквапарке разместили 10 водных аттракционов: «Черная Дыра», «Камикадзе», бассейн с искусственными «атлантическими» волнами, водопады, гейзеры, водные трамплины, тарзанки, пляжи, гроты, пещеры, бассейн с морскими львами и многое другое. Просторные зеленые зоны с бурной тропической растительностью. В бассейнах и на горках используется исключительно морская вода. Здесь работают специалисты по массажу, аниматоры, обучающие латиноамериканским танцам, можно сделать временные татуировки и весело провести время. Но ни с чем не может сравниться плавание с акулами в специальном бассейне! На прилегающей территории находится зоопарк Мундомар.



Парк «Mundomar» - парк морских животных и экзотических птиц. Мундомар самый известный зоопарк на Коста Бланка. Лучший дельфинарий в Европе, предлагающий ежедневные шоу с дельфинами, морских львов, огромный птичий вольер с разнообразными видами попугаев и других птиц, детский городок, две площадки для пикника с фантастическими видами на Бенидорм. Самый больший интерес у посетителей парка, конечно же, вызывает дельфинарий. Некоторые из дельфинов, принимающие участие в представлении, родились непосредственно в Мундомаре. Центральным местом в Мундомаре является Галеон - огромный павильон, выполненный в форме старинного испанского корабля. Здесь посетители смогут наблюдать за дельфинами в привычной для них среде обитания, как сверху, так и непосредственно из глубины, через большие окна-иллюминаторы.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 2 этап, Бенидорм - Кальпе



Ценители испанской музыки и зажигательного фламенко, классического испанского балета (лучшего в Валенсии) со всего мира устремляются в Бенидорм, где расположен чуть ли не единственный на всем полуострове концертный зал «Бенидорм Палас» (Benidorm Palace), который является одним из самых посещаемых достопримечательностей Бенидорма.

«Бенидорм Палас» впервые распахнул двери своего мюзик-холла 12 июля 1977 года, и в кратчайшие сроки стал очень популярным. На сцене «Бенидорм Палас» выступали великие оперные звезды тех, известные оркестры и балетные труппы, что, вне всякого сомнения, лишь увеличивало авторитет и значимость мюзик-холла в глазах ценителей искусства. Волшебный мир сценического искусства разнообразен и репертуар «Бенидорм Палас» располагает программой, чтобы угодить любому, даже самому взыскательному зрителю. В его репертуаре чередуются различные танцевальные, акробатические, комедийные и музыкальные постановки, что позволяет охватить максимально большое количество зрителей. Театральный сезон насыщен множеством премьер и сюрпризов. В 2011 года на сцене концертного зала можно насладиться следующими шедеврами сценического искусства: «Orquestra New Bambu», «Celebration», «Costa Blanca noche y dia», «Viaje a la Costa Blanca», «Oh Fortuna Burana», «El baile de Irlanda» и так далее. В «Бенидорм Палас» можно не только посмотреть шоу, но и попробовать кулинарные шедевры местного шеф-повара и его помощников за ужином в ресторане. Качество предлагаемых блюд уже завоевало огромную популярность среди местных жителей и туристов. Здесь можно провести семейный ужин или торжество, а также различные корпоративные мероприятия, банкеты и, конечно же, концерты при накрытом столе.



Спортивные увлечения в Бенидорме доступны наравне с развлечениями, здесь установлена единственная в Испании платформа для водных лыж на суше. Из других видов активного отдыха на пляжах курорта для всех желающих доступнo - подводное плавание, парусный спорт, виндсерфинг. В окрестностях города увлекающиеся ездой на велосипеде могут выбрать многочисленные маршруты по велосипедным дорожкам. Для тех, кто любит скорость, риск и острые впечатления доступны туры на внедорожниках - джип-сафари, развлечение для настоящих мужчин. Окружающий город ландшафт вполне подходит и для занятий альпинизмом.

Альтиметрия 2-го этапа Вуэльта Испании-2019

Бенидорм в последний раз принимал старт этапа в 2016 году. Второй по протяженности этап Вуэльты Испании-2019 подходит спринтерам широкого профиля и однодневщикам. Маршрут с подъёмом на высоту под 1000 м над уровнем моря проложен по побережью Средиземного моря и местам, где тренируются многие велокоманды, проводящие тренировочные сборы в Бенидорме и Кальпе. Со старта этапа пелотон отправится в глубь Пиренейского полуострова и начнет подъём до отметки 967 м над уровнем моря, на которой расположена вершина подъёма 2 категории - первая категорийная горная вершина Вуэльты Испании-2019. Подъём 2-й категории Пуэрто де Конфридес (Puerto de Confrides, отм. 967 м, перепад высот 737 м, протяжённость 20,4 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 10%). Покорив наивысшую отметку 2 этапа, велогонщики отправятся на спуск протяжённостью 10 км и окажутся у подножия подъёма 3 категории Альто де Бенильоба (Alto de Benilloba, отм. 764 м, перепад высот 269 м, протяжённость 6,4 км, средний градиент 4%, максимальный градиент 8%). Последующие 50 км пройдут по сильно пересеченной местности и, начиная со 106 км дистанции, велогонщики отправятся на спуск протяжённостью почти 50 км, который приведёт к Кальпе, где расположена линия финиша этапа. Проехав финиш на 155-м км маршрута, велогонщики поедут по побережью Средиземного моря на северо-восток. На 168,4 км дистанции расположен промежуточный спринт, первый на Вуэльте Испании-2019. И далее начнется подъём 2-й категории Альто де Пуиг Льоренка (Alto de Puig Llorenca, отм. 345 м, перепад высот 295 м, протяжённость 3,2 км, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 21%). В прошлый раз подъём присутствовал в 2017 году, первым на вершине был Марк Солер. Вершина подъёма расположена за 25 км до финиша, на этом подъёме и скоростном спуске с него высока вероятность того, что пелотон разорвется на несколько частей и уже не соберется. После спуска начнется тягун протяжённостью 10 км и далее скоростной спуск к финишу этапа. На финише, проложенном по набережной с востока на запад, можно ожидать спринт из небольшого пелотона, одним из фаворитов можно назвать действующего чемпиона мира испанца Алехандро Вальверде. Кальпе в последний раз принимал финиш этапа в 2016 году. На этом этапе влияние может оказать ветер с моря.