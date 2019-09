Gooikse Pijl-2019 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS

Gooik - Gooik, 198,1 км 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe 4:21:20 2 Alberto Dainese (Ita) SEG Racing Academy 0:00:00 3 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 4 Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy 5 Arvid De Kleijn (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 6 Herman Dahl (Nor) Joker Fuel of Norway 7 Joeri Stallaert (Bel) Corendon - Circus 8 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 9 Roy Jans (Bel) Corendon - Circus 10 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo - Visma 11 Erlend Jordbrekk Blikra (Nor) Team Coop 12 Piotr Havik (Ned) BEAT Cycling Club 13 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 14 Yves Coolen (Bel) BEAT Cycling Club 15 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 16 Søren Wærenskjold (Nor) Joker Fuel of Norway 17 Glenn Debruyne (Bel) Cibel 18 Louis Bendixen (Den) Team Coop 19 Thomas Joseph (Bel) Tarteletto - Isorex 20 Wim Reynaerts (Bel) Cibel 21 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo - Visma 22 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 23 Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Alecto Cyclingteam 24 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 25 Olav Hjemsæter (Nor) Team Coop 26 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 27 Kaden Groves (Aus) SEG Racing Academy 28 Matthew Bostock (Gbr) Canyon - dhb p/b Bloor Homes 29 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 30 Stijn De Bock (Bel) Canyon - dhb p/b Bloor Homes 31 Daan Hoeyberghs (Bel) BEAT Cycling Club 32 Matthias Reutimann (Sui) Swiss Racing Academy 33 Nathan Vandepitte (Fra) Wallonie Bruxelles Development Team 34 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 35 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 36 Michiel Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 37 Kristian Aasvold (Nor) Team Coop 38 Toni Franz (Ger) Team Differdange - GeBa 39 Polychronis Tzortzakis (Gre) Tarteletto - Isorex 40 Jacob Relaes (Bel) Cibel 41 Tiago Antunes (Por) SEG Racing Academy 42 Gaëtan Pons (Lux) Leopard Pro Cycling 43 Yoeri Havik (Ned) Vlasman CT 44 Lars Saugstad (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 45 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 46 Wouter Wippert (Ned) EvoPro Racing 47 Arne Peters (Ned) Alecto Cyclingteam 48 Stan Van Tricht (Bel) SEG Racing Academy 49 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 50 Cyrus Monk (Aus) EvoPro Racing 51 Sjoerd Bax (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 52 Yves Lütolf (Sui) Swiss Racing Academy 53 Taco Van Der Hoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 54 Daniel Abraham Gebru (Ned) BEAT Cycling Club 55 Ole Forfang (Nor) Joker Fuel of Norway 56 Jeroen Eyskens (Bel) Cibel 0:00:08 57 Fabian Paumann (Sui) Swiss Racing Academy 58 Cedric Raymackers (Bel) Cibel 59 Jonas Castrique (Bel) Wallonie Bruxelles Development Team 60 Tom Thill (Lux) Team Differdange - GeBa 61 Jeroen Pattyn (Bel) Team Differdange - GeBa 62 Jack Burke (Can) Leopard Pro Cycling 63 Ylber Sefa (Alb) Tarteletto - Isorex 64 Kristian Kulset (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 65 Jonas Rickaert (Bel) Corendon - Circus 66 Paul Martens (Ger) Team Jumbo - Visma 67 Ruben Eggenberg (Sui) Swiss Racing Academy 68 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 69 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 70 Michael Schär (Sui) CCC Team 71 Maxime Vantomme (Bel) Tarteletto - Isorex 72 Jacob Eriksson (Swe) Team Coop 73 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 74 Jasper Bovenhuis (Ned) Vlasman CT 75 Otto Vergaerde (Bel) Corendon - Circus 76 Lars Van Den Berg (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 77 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 0:00:12 78 Jay McCarthy (Aus) Bora - Hansgrohe 0:00:14 79 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 80 Alexander Krieger (Ger) Leopard Pro Cycling 81 Gianni Marchand (Bel) Cibel 82 Andre Heggø (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 83 Kars Ten Boske (Ned) Alecto Cyclingteam 84 Adam Lewis (Gbr) BEAT Cycling Club 85 Jordi Meeus (Bel) SEG Racing Academy 86 Jens Van Den Dool (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 87 Brent Clé (Bel) Corendon - Circus 88 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 89 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 90 Guillaume Seye (Bel) BEAT Cycling Club 91 Dries De Bondt (Bel) Corendon - Circus 0:00:20 92 Jordi Van Dingenen (Bel) Tarteletto - Isorex 0:00:22 93 Michiel Dieleman (Bel) Cibel 94 Alex Colman (Bel) Canyon - dhb p/b Bloor Homes 0:00:26 95 Iver Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:00:29 96 Christoph Pfingsten (Ger) Bora - Hansgrohe 97 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:00:47 98 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:09 99 Martijn Budding (Ned) BEAT Cycling Club 0:01:25 100 Lukas Rüegg (Sui) Swiss Racing Academy 0:01:39 101 Ide Schelling (Ned) SEG Racing Academy 0:01:45 102 Adne Koster (Ned) Alecto Cyclingteam 0:01:51 103 Wesley Mol (Ned) Team Differdange - GeBa 104 Daniel Whitehouse (Gbr) EvoPro Racing 105 Øivind Lukkedal (Nor) Joker Fuel of Norway 0:02:13 106 Andreas Vangstad (Nor) Joker Fuel of Norway 107 Bjørn Tore Hoem (Nor) Joker Fuel of Norway 108 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:02:24 109 Lasse Norman Hansen (Den) Corendon - Circus 0:02:26 110 Fred Wright (Gbr) CCC Team 111 Torstein Træen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 112 Marcus Burghardt (Ger) Bora - Hansgrohe 0:02:38 113 Thijs De Lange (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 0:02:59 114 Rick Ottema (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 115 Trond Håkon Trondsen (Nor) Wanty - Gobert Cycling Team 0:03:36 116 Luke Mudgway (Nzl) EvoPro Racing 0:03:50 117 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 0:04:24 118 Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo - Visma 119 Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy 0:04:49 120 Félix Dopchie (Bel) Wallonie Bruxelles Development Team 0:05:17 121 Laurenz Rex (Bel) Wallonie Bruxelles Development Team 0:05:19 122 Daire Feeley (Irl) EvoPro Racing 0:05:46 123 Cédric Beullens (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 124 Jonas Koch (Ger) CCC Team 125 Reto Müller (Sui) Swiss Racing Academy 126 Danny Van Poppel (Ned) Team Jumbo - Visma 127 Melvin Van Zijl (Ned) Vlasman CT 0:05:49 128 Adam Hartley (Gbr) SEG Racing Academy 129 Peter Koning (Ned) EvoPro Racing 130 David Dekker (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 131 Jérémy Frehen (Bel) Wallonie Bruxelles Development Team 132 Charles Page (Gbr) Canyon - dhb p/b Bloor Homes 133 Itamar Einhorn (Isr) Israel Cycling Academy 134 Bas Van Belle (Ned) Leopard Pro Cycling 135 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 136 Andreas Andersson (Swe) Team Differdange - GeBa 0:07:00 137 Alex Vogel (Sui) Swiss Racing Academy DNF Emerson Fontaine (Bel) Wallonie Bruxelles Development Team DNF Gerrie Van Lingen (Ned) Alecto Cyclingteam DNF Eirik Lunder (Nor) Team Coop DNF Julien Van Den Brande (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - DNF Balázs Rózsa (Hun) Team Differdange - GeBa DNF Tiago Da Silva (Lux) Team Differdange - DNF Alex Paton (Gbr) Canyon - dhb p/b Bloor Homes DNF René Hooghiemster (Ned) Alecto Cyclingteam DNF Yann Pestiaux (Bel) Wallonie Bruxelles Development Team DNF Fridtjof Rasin Røinås (Nor) Joker Fuel of Norway DNF Jelle Wolsink (Ned) Vlasman CT DNF Jan Maas (Ned) Leopard Pro Cycling DNF Bas Ottevanger (Ned) Vlasman CT DNF Wim Stroetinga (Ned) Vlasman DNF Dion Beukeboom (Ned) Vlasman Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 