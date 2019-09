Antwerp Port Epic / Sels Trophy -2019 Категория:

Antwerpen - Antwerpen, 187,17 км 1 Aimé De Gendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 4:16:59 2 Tim Merlier (Bel) Corendon - Circus 0:00:07 3 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 4 Piotr Havik (Ned) BEAT Cycling Club 0:00:10 5 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:20 6 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 7 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 8 Jan-Willem Van Schip (Ned) Roompot - Charles 0:00:34 9 Aaron Gate (Nzl) EvoPro Racing 10 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Charles 11 Kaden Groves (Aus) Mitchelton - Scott 12 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 13 Arvid De Kleijn (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 14 Roy Jans (Bel) Corendon - Circus 15 Thomas Joseph (Bel) Tarteletto - Isorex 16 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 17 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 18 Niklas Märkl (Ger) Development Team Sunweb 19 Bert De Backer (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 20 Ivar Slik (Ned) Monkey Town - A Block CT 21 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 22 Senne Leysen (Bel) Roompot - Charles 23 Michiel Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 24 Christopher Juul-Jensen (Den) Mitchelton - Scott 25 Lars Boom (Ned) Roompot - Charles 26 Harrison Sweeny (Aus) EvoPro Racing 27 Jonas Rickaert (Bel) Corendon - Circus 28 Lukas Spengler (Sui) Wallonie Bruxelles 29 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 0:01:32 30 Jeroen Pattyn (Bel) Team Differdange - GeBa 0:02:11 31 Michiel Dieleman (Bel) Cibel 32 Alex Mengoulas (Ned) BEAT Cycling Club 0:02:23 33 Jonas Goeman (Bel) Tarteletto - Isorex 34 Yves Coolen (Bel) BEAT Cycling Club 0:02:31 35 Tim Naberman (Ned) Development Team Sunweb 0:03:45 36 Rick Ottema (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 37 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 38 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 0:05:35 39 Wim Reynaerts (Bel) Cibel 40 Aksel Nõmmela (Est) Wallonie Bruxelles 0:05:42 41 Daan Hoeyberghs (Bel) BEAT Cycling Club 42 Cyrus Monk (Aus) EvoPro Racing 0:07:27 43 Martin Pluto (Lat) Monkey Town - A Block CT 44 David Boucher (Bel) Tarteletto - Isorex 45 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 46 Justin Timmermans (Ned) Roompot - Charles 47 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 48 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 49 David Dekker (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 50 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 51 Ludwig De Winter (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 52 Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 53 Marcel Meisen (Ger) Corendon - Circus DNF Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept - B&B Hotels DNF Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie DNF Justin Mottier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie DNF David Van Der Poel (Ned) Corendon - Circus DNF Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Charles DNF Barnabás Peák (Hun) Mitchelton - Scott DNF Callum Scotson (Aus) Mitchelton - DNF August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy DNF Martijn Budding (Ned) BEAT Cycling Club DNF Patrick Müller (Sui) Vital Concept - B&B Hotels DNF Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Stijn Steels (Bel) Roompot - Charles DNF Alexandre Pichot (Fra) Total Direct Energie DNF Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - DNF Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie DNF Fabien Grellier (Fra) Total Direct DNF Adrien Petit (Fra) Total Direct DNF Antoine Benoist (Fra) Corendon - Circus DNF Brent Clé (Bel) Corendon - DNF Dennis Coenen (Bel) Cibel DNF Tom Devriendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Rick Van Breda (Ned) Monkey Town - A Block CT DNF Mel Van Der Veekens (Ned) Monkey Town - A Block DNF Jose Eduardo Autran Carrillo (Chi) Start Cycling Team DNF Oscar Bazan Claveles (Arg) Start Cycling DNF Luis Javelly (Fra) Start Cycling DNF Leonel Quintero Arteaga (Ven) Start Cycling DNF Eduardo Ignacio Villanueva (Arg) Start Cycling DNF Robbie Van Bakel (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel DNF Julien Van Den Brande (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Jason Van Dalen (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel DNF Tuur Deprez (Bel) Cibel DNF Jeroen Eyskens (Bel) DNF Timothy Stevens (Bel) DNF Tiago Da Silva (Lux) Team Differdange - GeBa DNF Louis Deguide (Bel) Team Differdange - DNF Gabriel Muller (Fra) Team Differdange - DNF Jan Petelin (Lux) Team Differdange - DNF Balázs Rózsa (Hun) Team Differdange - DNF Jordi Van Dingenen (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Ylber Sefa (Alb) Tarteletto - DNF Martin Alexander Salmon (Ger) Development Team Sunweb DNF Luc Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles DNF Ludovic Robeet (Bel) Wallonie DNF Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie DNF Cédric Beullens (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Gobert Cycling DNF Glenn Debruyne (Bel) Cibel DNF Luuc Bugter (Ned) BEAT Cycling Club DNF Wim Kleiman (Ned) Monkey Town - A Block CT DNF Ben Katerberg (Can) Development Team Sunweb DNF Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Nils Sinschek (Ned) Development Team Sunweb DNF Ludvig Anton Wacker (Den) Development Team DNF Edo Maas (Ned) Development Team DNF Eugenio Alafaci (Ita) EvoPro Racing DNF Luke Mudgway (Nzl) EvoPro DNF Peter Koning (Ned) EvoPro DNF Daragh O'Mahony (Irl) EvoPro DNF Jelle Bootsveld (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel DNF Tim Marsman (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b DNF Guillaume Seye (Bel) BEAT Cycling Club DNS Adrien Garel (Fra) Vital Concept - B&B Hotels Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены.



