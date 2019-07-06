Grand Prix Cerami-2019

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:00
|Saint-Ghislain - Frameries, 209,1 км
|1
|COQUARD Bryan (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS
|4:03:27
|2
|DECLERCQ Benjamin (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE
|0:00:00
|3
|MARECZKO Jakub (Ita) CCC TEAM
|4
|DUPONT Timothy (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|5
|BOUDAT Thomas (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|6
|VAN STAEYEN Michaël (Bel) ROOMPOT - CHARLES
|7
|MENTEN Milan (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE
|8
|CAPIOT Amaury (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE
|9
|TAMINIAUX Lionel (Bel) WALLONIE BRUXELLES
|10
|BUDDING Martijn (Ned) BEAT CYCLING CLUB
|11
|WOUTERS Enzo (Bel) LOTTO SOUDAL
|12
|GERTS Floris (Ned) TARTELETTO - ISOREX
|13
|DE KLEIJN Arvid (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL
|14
|GUERREIRO Ruben (Por) TEAM KATUSHA ALPECIN
|15
|JOSEPH Thomas (Bel) TARTELETTO - ISOREX
|16
|LEYDER Pit (Lux) LEOPARD PRO CYCLING
|17
|BIERMANS Jenthe (Bel) TEAM KATUSHA ALPECIN
|18
|THURAU Sven (Ger) TEAM DAUNER | AKKON
|19
|IDJOUADIENE Pierre (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE
|20
|SKAARSETH Anders (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM
|21
|WELTEN Bram (Ned) TEAM ARKEA - SAMSIC
|22
|REYNAERTS Wim (Bel) CIBEL
|23
|BAUER Dominik (Ger) TEAM DAUNER | AKKON
|24
|RELAES Jacob (Bel) CIBEL
|25
|MASSON Christophe (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE
|26
|TZORTZAKIS Polychronis (Gre) TARTELETTO - ISOREX
|27
|YATES Theodore (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM
|28
|ERIKSSON Lucas (Swe) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM
|29
|ABRAHAMSEN Jonas (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM
|30
|CARDIS Romain (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|31
|MORTIER Julien (Bel) WALLONIE BRUXELLES
|0:00:12
|32
|VALLEE Boris (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|33
|TEUGELS Lennert (Bel) CIBEL
|34
|MERLIER Tim (Bel) CORENDON - CIRCUS
|35
|SKJERPING Kristoffer M (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM
|36
|BOUHANNI Nacer (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|0:00:15
|37
|SMIT Willem Jakobus (Rsa) TEAM KATUSHA ALPECIN
|0:00:17
|38
|LIGTHART Pim (Ned) TOTAL DIRECT ENERGIE
|39
|NIELSEN Andreas (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM
|40
|MOLLY Kenny (Bel) WALLONIE BRUXELLES
|0:00:19
|41
|PETIT Adrien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|42
|ISTA Kevyn (Bel) WALLONIE BRUXELLES
|0:00:23
|43
|REZA Kevin (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS
|0:00:25
|44
|GODON Dorian (Fra) AG2R LA MONDIALE
|0:00:31
|45
|RUSSO Clément (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|0:00:32
|46
|TIMMERMANS Justin (Ned) ROOMPOT - CHARLES
|47
|VENTOSO ALBERDI Francisco Jose (Esp) CCC TEAM
|0:00:35
|48
|DUIJN Huub (Ned) ROOMPOT - CHARLES
|0:00:38
|49
|HUPPERTZ Joshua (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS
|50
|KAMP Alexander (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM
|0:00:41
|51
|VINJEBO Emil Nygaard (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM
|52
|VAN DEN BERG Marijn (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL
|53
|MAAS Jan (Ned) LEOPARD PRO CYCLING
|54
|VAN ROOY Kenneth (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE
|55
|CLAUSS Marc (Ger) TEAM DAUNER | AKKON
|56
|MAGNUSSON Kim (Swe) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM
|0:00:45
|57
|OREEL Lars (Ned) TEAM DAUNER | AKKON
|58
|BUGTER Luuc (Ned) BEAT CYCLING CLUB
|59
|FORTIN Filippo (Ita) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|0:00:47
|60
|SWIFT Connor (Gbr) TEAM ARKEA - SAMSIC
|0:00:48
|61
|RICKAERT Jonas (Bel) CORENDON - CIRCUS
|62
|BAUGNIES Jerome (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|63
|VAN DEN BRANDE Julien (Bel) TARTELETTO - ISOREX
|64
|HOEYBERGHS Daan (Bel) BEAT CYCLING CLUB
|65
|MATHIS Marco (Ger) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|0:00:54
|66
|VAN GOETHEM Brian (Ned) LOTTO SOUDAL
|0:00:56
|67
|REINDERS Elmar (Ned) ROOMPOT - CHARLES
|68
|DUVAL Julien (Fra) AG2R LA MONDIALE
|0:01:02
|69
|PARET PEINTRE Aurélien (Fra) AG2R LA MONDIALE
|70
|GASTAUER Ben (Lux) AG2R LA MONDIALE
|0:01:03
|71
|JAUREGUI Quentin (Fra) AG2R LA MONDIALE
|72
|BROCHNER NIELSEN Nicolai Philip (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM
|0:01:07
|73
|KREDER Wesley (Ned) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|74
|NÕMMELA Aksel (Est) WALLONIE BRUXELLES
|75
|HOLLENSTEIN Reto (Sui) TEAM KATUSHA ALPECIN
|0:01:11
|76
|JANS Roy (Bel) CORENDON - CIRCUS
|77
|CRAS Steff (Bel) TEAM KATUSHA ALPECIN
|78
|THIJSSEN Gerben (Bel) LOTTO SOUDAL
|79
|HAVIK Piotr (Ned) BEAT CYCLING CLUB
|80
|DE WINTER Ludwig (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|0:01:17
|81
|BOOM Lars (Ned) ROOMPOT - CHARLES
|82
|STEELS Stijn (Bel) ROOMPOT - CHARLES
|83
|MAES Alexander (Bel) CIBEL
|84
|RESELL Erik Nordsaeter (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM
|85
|MARCHAND Gianni (Bel) CIBEL
|0:01:21
|86
|VAN HOECKE Gijs (Bel) CCC TEAM
|0:01:22
|87
|TURGIS Jimmy (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS
|0:01:29
|88
|HUGGER Jan (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS
|0:01:31
|89
|ALLEGAERT Piet (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE
|0:01:34
|90
|DE BACKER Bert (Bel) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS
|0:01:38
|91
|COOLEN Yves (Bel) BEAT CYCLING CLUB
|0:01:39
|92
|VAUBOURZEIX Thomas (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE
|0:01:47
|93
|BURT Patrick (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM
|94
|PICHON Laurent (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|95
|VAN DEN BERG Lars (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL
|0:01:51
|96
|LEWIS Adam (Gbr) BEAT CYCLING CLUB
|0:01:52
|97
|PLANCKAERT Baptiste (Bel) WALLONIE BRUXELLES
|98
|BOLTON Thomas (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM
|99
|STALLAERT Joeri (Bel) CORENDON - CIRCUS
|100
|DEPREZ Tuur (Bel) CIBEL
|0:02:01
|101
|DE CLERCQ Bart (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|102
|RIESEBEEK Oscar (Ned) ROOMPOT - CHARLES
|103
|VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel) CCC TEAM
|104
|SPENGLER Mario (Sui) LEOPARD PRO CYCLING
|105
|TRÆEN Torstein (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM
|106
|GEDIMINAS Bagdonas (Ltu) AG2R LA MONDIALE
|107
|BAX Sjoerd (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL
|108
|RIOU Alan (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|0:02:06
|109
|CLAEYS Dimitri (Bel) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|0:02:08
|110
|BERNAS Pawel (Pol) CCC TEAM
|0:02:28
|111
|VAN HOOYDONCK Nathan (Bel) CCC TEAM
|0:02:33
|112
|TULIK Angelo (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|0:02:58
|113
|GAUDIN Damien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|114
|KNAUP Tobias (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS
|115
|DE BONDT Dries (Bel) CORENDON - CIRCUS
|0:03:08
|116
|KRIEGER Alexander (Ger) LEOPARD PRO CYCLING
|0:03:42
|117
|KRUL Stef (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL
|0:03:43
|118
|KAESLER Tom (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM
|0:04:25
|119
|ROBEET Ludovic (Bel) WALLONIE BRUXELLES
|0:04:42
|120
|KESSLER Robert William (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS
|0:05:25
|121
|LEROUX Samuel (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE
|0:05:50
|122
|BOECKMANS Kris (Bel) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS
|0:06:26
|123
|RAßMANN Frederik (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS
|0:06:38
|124
|VANDENBERGH Stijn (Bel) AG2R LA MONDIALE
|0:07:02
|125
|GAUTIER Cyril (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS
|126
|HEIDER Christopher (Ger) TEAM DAUNER | AKKON
|127
|SAUGSTAD Lars (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM
|128
|AAEN Jonas (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM
|0:07:29
|129
|MAGENNIS Liam (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM
|0:09:10
|130
|GRADEK Kamil (Pol) CCC TEAM
|131
|VAN BREUSSEGEM Elias (Bel) TARTELETTO - ISOREX
|132
|HAAS Nathan (Aus) TEAM KATUSHA ALPECIN
|133
|DEVOLDER Stijn (Bel) CORENDON - CIRCUS
|134
|HIVERT Jonathan (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|0:09:14
|135
|VAN TRIJP Maarten (Ned) CORENDON - CIRCUS
|0:10:08
|136
|KULSET Kristian (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM
|0:10:09
|DNF
|BRAUN Julian (Ger) TEAM DAUNER | AKKON
|DNF
|MERTZ Remy (Bel) LOTTO SOUDAL
|DNF
|DESALE Nahom (Eri) BEAT CYCLING CLUB
|DNF
|VANENDERT Jelle (Bel) LOTTO SOUDAL
|DNF
|EYSKENS Jeroen (Bel) CIBEL
|DNF
|TANFIELD Harry (Gbr) TEAM KATUSHA ALPECIN
|DNF
|MAES Nikolas (Bel) LOTTO SOUDAL
|DNF
|FRISON Frederik (Bel) LOTTO SOUDAL
|DNF
|DÖRRIE Marc (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS
|DNF
|VANTOMME Maxime (Bel) TARTELETTO - ISOREX
|DNF
|COURTEILLE Arnaud (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS
|DNF
|KUHN Jan (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS
|DNF
|JARRIER Benoit (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|DNF
|WAGNER Robert Thomas (Ger) TEAM ARKEA - SAMSIC
|DNF
|MORIN Emmanuel (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|DNF
|HOFSTETTER Hugo (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|DNF
|CHETOUT Loic (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
|DNF
|PLOWRIGHT Jensen (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM
|DNF
|PLANCKAERT Edward (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE
|DNF
|BOUCHER David (Bel) TARTELETTO - ISOREX
|DNF
|DERNIES Tom (Bel) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE
|DNF
|DE LANGE Thijs (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL
|DNF
|OTTEMA Rick (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL
|DNF
|VAN HECKE Preben (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE
|DNF
|HEIDERSCHEID Colin (Lux) LEOPARD PRO CYCLING
|DNF
|LEYDER Misch (Lux) LEOPARD PRO CYCLING
|DNF
|PONS Gaëtan (Lux) LEOPARD PRO CYCLING
|DNF
|DE DECKER Alfdan (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|DNF
|BARBIER Pierre (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE
|DNF
|WHITE Liam (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM
|DNS
|VERMEULEN Emiel (Bel) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE
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