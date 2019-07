Grand Prix Cerami-2019 Категория:

Сегодня, 17:00 Saint-Ghislain - Frameries, 209,1 км 1 COQUARD Bryan (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 4:03:27 2 DECLERCQ Benjamin (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:00:00 3 MARECZKO Jakub (Ita) CCC TEAM 4 DUPONT Timothy (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 5 BOUDAT Thomas (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE 6 VAN STAEYEN Michaël (Bel) ROOMPOT - CHARLES 7 MENTEN Milan (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE 8 CAPIOT Amaury (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE 9 TAMINIAUX Lionel (Bel) WALLONIE BRUXELLES 10 BUDDING Martijn (Ned) BEAT CYCLING CLUB 11 WOUTERS Enzo (Bel) LOTTO SOUDAL 12 GERTS Floris (Ned) TARTELETTO - ISOREX 13 DE KLEIJN Arvid (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 14 GUERREIRO Ruben (Por) TEAM KATUSHA ALPECIN 15 JOSEPH Thomas (Bel) TARTELETTO - ISOREX 16 LEYDER Pit (Lux) LEOPARD PRO CYCLING 17 BIERMANS Jenthe (Bel) TEAM KATUSHA ALPECIN 18 THURAU Sven (Ger) TEAM DAUNER | AKKON 19 IDJOUADIENE Pierre (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE 20 SKAARSETH Anders (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM 21 WELTEN Bram (Ned) TEAM ARKEA - SAMSIC 22 REYNAERTS Wim (Bel) CIBEL 23 BAUER Dominik (Ger) TEAM DAUNER | AKKON 24 RELAES Jacob (Bel) CIBEL 25 MASSON Christophe (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE 26 TZORTZAKIS Polychronis (Gre) TARTELETTO - ISOREX 27 YATES Theodore (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM 28 ERIKSSON Lucas (Swe) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 29 ABRAHAMSEN Jonas (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM 30 CARDIS Romain (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE 31 MORTIER Julien (Bel) WALLONIE BRUXELLES 0:00:12 32 VALLEE Boris (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 33 TEUGELS Lennert (Bel) CIBEL 34 MERLIER Tim (Bel) CORENDON - CIRCUS 35 SKJERPING Kristoffer M (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM 36 BOUHANNI Nacer (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:15 37 SMIT Willem Jakobus (Rsa) TEAM KATUSHA ALPECIN 0:00:17 38 LIGTHART Pim (Ned) TOTAL DIRECT ENERGIE 39 NIELSEN Andreas (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 40 MOLLY Kenny (Bel) WALLONIE BRUXELLES 0:00:19 41 PETIT Adrien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE 42 ISTA Kevyn (Bel) WALLONIE BRUXELLES 0:00:23 43 REZA Kevin (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 0:00:25 44 GODON Dorian (Fra) AG2R LA MONDIALE 0:00:31 45 RUSSO Clément (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC 0:00:32 46 TIMMERMANS Justin (Ned) ROOMPOT - CHARLES 47 VENTOSO ALBERDI Francisco Jose (Esp) CCC TEAM 0:00:35 48 DUIJN Huub (Ned) ROOMPOT - CHARLES 0:00:38 49 HUPPERTZ Joshua (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS 50 KAMP Alexander (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 0:00:41 51 VINJEBO Emil Nygaard (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 52 VAN DEN BERG Marijn (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 53 MAAS Jan (Ned) LEOPARD PRO CYCLING 54 VAN ROOY Kenneth (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE 55 CLAUSS Marc (Ger) TEAM DAUNER | AKKON 56 MAGNUSSON Kim (Swe) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 0:00:45 57 OREEL Lars (Ned) TEAM DAUNER | AKKON 58 BUGTER Luuc (Ned) BEAT CYCLING CLUB 59 FORTIN Filippo (Ita) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:47 60 SWIFT Connor (Gbr) TEAM ARKEA - SAMSIC 0:00:48 61 RICKAERT Jonas (Bel) CORENDON - CIRCUS 62 BAUGNIES Jerome (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 63 VAN DEN BRANDE Julien (Bel) TARTELETTO - ISOREX 64 HOEYBERGHS Daan (Bel) BEAT CYCLING CLUB 65 MATHIS Marco (Ger) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:54 66 VAN GOETHEM Brian (Ned) LOTTO SOUDAL 0:00:56 67 REINDERS Elmar (Ned) ROOMPOT - CHARLES 68 DUVAL Julien (Fra) AG2R LA MONDIALE 0:01:02 69 PARET PEINTRE Aurélien (Fra) AG2R LA MONDIALE 70 GASTAUER Ben (Lux) AG2R LA MONDIALE 0:01:03 71 JAUREGUI Quentin (Fra) AG2R LA MONDIALE 72 BROCHNER NIELSEN Nicolai Philip (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 0:01:07 73 KREDER Wesley (Ned) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 74 NÕMMELA Aksel (Est) WALLONIE BRUXELLES 75 HOLLENSTEIN Reto (Sui) TEAM KATUSHA ALPECIN 0:01:11 76 JANS Roy (Bel) CORENDON - CIRCUS 77 CRAS Steff (Bel) TEAM KATUSHA ALPECIN 78 THIJSSEN Gerben (Bel) LOTTO SOUDAL 79 HAVIK Piotr (Ned) BEAT CYCLING CLUB 80 DE WINTER Ludwig (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 0:01:17 81 BOOM Lars (Ned) ROOMPOT - CHARLES 82 STEELS Stijn (Bel) ROOMPOT - CHARLES 83 MAES Alexander (Bel) CIBEL 84 RESELL Erik Nordsaeter (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM 85 MARCHAND Gianni (Bel) CIBEL 0:01:21 86 VAN HOECKE Gijs (Bel) CCC TEAM 0:01:22 87 TURGIS Jimmy (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 0:01:29 88 HUGGER Jan (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS 0:01:31 89 ALLEGAERT Piet (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:01:34 90 DE BACKER Bert (Bel) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 0:01:38 91 COOLEN Yves (Bel) BEAT CYCLING CLUB 0:01:39 92 VAUBOURZEIX Thomas (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE 0:01:47 93 BURT Patrick (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM 94 PICHON Laurent (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC 95 VAN DEN BERG Lars (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:01:51 96 LEWIS Adam (Gbr) BEAT CYCLING CLUB 0:01:52 97 PLANCKAERT Baptiste (Bel) WALLONIE BRUXELLES 98 BOLTON Thomas (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM 99 STALLAERT Joeri (Bel) CORENDON - CIRCUS 100 DEPREZ Tuur (Bel) CIBEL 0:02:01 101 DE CLERCQ Bart (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 102 RIESEBEEK Oscar (Ned) ROOMPOT - CHARLES 103 VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel) CCC TEAM 104 SPENGLER Mario (Sui) LEOPARD PRO CYCLING 105 TRÆEN Torstein (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM 106 GEDIMINAS Bagdonas (Ltu) AG2R LA MONDIALE 107 BAX Sjoerd (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 108 RIOU Alan (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC 0:02:06 109 CLAEYS Dimitri (Bel) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:02:08 110 BERNAS Pawel (Pol) CCC TEAM 0:02:28 111 VAN HOOYDONCK Nathan (Bel) CCC TEAM 0:02:33 112 TULIK Angelo (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:02:58 113 GAUDIN Damien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE 114 KNAUP Tobias (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS 115 DE BONDT Dries (Bel) CORENDON - CIRCUS 0:03:08 116 KRIEGER Alexander (Ger) LEOPARD PRO CYCLING 0:03:42 117 KRUL Stef (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL 0:03:43 118 KAESLER Tom (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM 0:04:25 119 ROBEET Ludovic (Bel) WALLONIE BRUXELLES 0:04:42 120 KESSLER Robert William (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS 0:05:25 121 LEROUX Samuel (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE 0:05:50 122 BOECKMANS Kris (Bel) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 0:06:26 123 RAßMANN Frederik (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS 0:06:38 124 VANDENBERGH Stijn (Bel) AG2R LA MONDIALE 0:07:02 125 GAUTIER Cyril (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 126 HEIDER Christopher (Ger) TEAM DAUNER | AKKON 127 SAUGSTAD Lars (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM 128 AAEN Jonas (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 0:07:29 129 MAGENNIS Liam (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM 0:09:10 130 GRADEK Kamil (Pol) CCC TEAM 131 VAN BREUSSEGEM Elias (Bel) TARTELETTO - ISOREX 132 HAAS Nathan (Aus) TEAM KATUSHA ALPECIN 133 DEVOLDER Stijn (Bel) CORENDON - CIRCUS 134 HIVERT Jonathan (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:09:14 135 VAN TRIJP Maarten (Ned) CORENDON - CIRCUS 0:10:08 136 KULSET Kristian (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM 0:10:09 DNF BRAUN Julian (Ger) TEAM DAUNER | AKKON DNF MERTZ Remy (Bel) LOTTO SOUDAL DNF DESALE Nahom (Eri) BEAT CYCLING CLUB DNF VANENDERT Jelle (Bel) LOTTO SOUDAL DNF EYSKENS Jeroen (Bel) CIBEL DNF TANFIELD Harry (Gbr) TEAM KATUSHA ALPECIN DNF MAES Nikolas (Bel) LOTTO SOUDAL DNF FRISON Frederik (Bel) LOTTO SOUDAL DNF DÖRRIE Marc (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS DNF VANTOMME Maxime (Bel) TARTELETTO - ISOREX DNF COURTEILLE Arnaud (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS DNF KUHN Jan (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS DNF JARRIER Benoit (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC DNF WAGNER Robert Thomas (Ger) TEAM ARKEA - SAMSIC DNF MORIN Emmanuel (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS DNF HOFSTETTER Hugo (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS DNF CHETOUT Loic (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS DNF PLOWRIGHT Jensen (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM DNF PLANCKAERT Edward (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE DNF BOUCHER David (Bel) TARTELETTO - ISOREX DNF DERNIES Tom (Bel) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE DNF DE LANGE Thijs (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL DNF OTTEMA Rick (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL DNF VAN HECKE Preben (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE DNF HEIDERSCHEID Colin (Lux) LEOPARD PRO CYCLING DNF LEYDER Misch (Lux) LEOPARD PRO CYCLING DNF PONS Gaëtan (Lux) LEOPARD PRO CYCLING DNF DE DECKER Alfdan (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM DNF BARBIER Pierre (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE DNF WHITE Liam (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM DNS VERMEULEN Emiel (Bel) NATURA4EVER - 