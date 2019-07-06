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Grand Prix Cerami-2019

 

 

 

 

  Saint-Ghislain - Frameries, 209,1 км  
  1   COQUARD Bryan (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS   4:03:27  
  2   DECLERCQ Benjamin (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE   0:00:00  
  3   MARECZKO Jakub (Ita) CCC TEAM      
  4   DUPONT Timothy (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM      
  5   BOUDAT Thomas (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  6   VAN STAEYEN Michaël (Bel) ROOMPOT - CHARLES      
  7   MENTEN Milan (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE      
  8   CAPIOT Amaury (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE      
  9   TAMINIAUX Lionel (Bel) WALLONIE BRUXELLES      
  10   BUDDING Martijn (Ned) BEAT CYCLING CLUB      
  11   WOUTERS Enzo (Bel) LOTTO SOUDAL      
  12   GERTS Floris (Ned) TARTELETTO - ISOREX      
  13   DE KLEIJN Arvid (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL      
  14   GUERREIRO Ruben (Por) TEAM KATUSHA ALPECIN      
  15   JOSEPH Thomas (Bel) TARTELETTO - ISOREX      
  16   LEYDER Pit (Lux) LEOPARD PRO CYCLING      
  17   BIERMANS Jenthe (Bel) TEAM KATUSHA ALPECIN      
  18   THURAU Sven (Ger) TEAM DAUNER | AKKON      
  19   IDJOUADIENE Pierre (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE      
  20   SKAARSETH Anders (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM      
  21   WELTEN Bram (Ned) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  22   REYNAERTS Wim (Bel) CIBEL      
  23   BAUER Dominik (Ger) TEAM DAUNER | AKKON      
  24   RELAES Jacob (Bel) CIBEL      
  25   MASSON Christophe (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE      
  26   TZORTZAKIS Polychronis (Gre) TARTELETTO - ISOREX      
  27   YATES Theodore (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM      
  28   ERIKSSON Lucas (Swe) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM      
  29   ABRAHAMSEN Jonas (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM      
  30   CARDIS Romain (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  31   MORTIER Julien (Bel) WALLONIE BRUXELLES   0:00:12  
  32   VALLEE Boris (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM      
  33   TEUGELS Lennert (Bel) CIBEL      
  34   MERLIER Tim (Bel) CORENDON - CIRCUS      
  35   SKJERPING Kristoffer M (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM      
  36   BOUHANNI Nacer (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS   0:00:15  
  37   SMIT Willem Jakobus (Rsa) TEAM KATUSHA ALPECIN   0:00:17  
  38   LIGTHART Pim (Ned) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  39   NIELSEN Andreas (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM      
  40   MOLLY Kenny (Bel) WALLONIE BRUXELLES   0:00:19  
  41   PETIT Adrien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  42   ISTA Kevyn (Bel) WALLONIE BRUXELLES   0:00:23  
  43   REZA Kevin (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS   0:00:25  
  44   GODON Dorian (Fra) AG2R LA MONDIALE   0:00:31  
  45   RUSSO Clément (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC   0:00:32  
  46   TIMMERMANS Justin (Ned) ROOMPOT - CHARLES      
  47   VENTOSO ALBERDI Francisco Jose (Esp) CCC TEAM   0:00:35  
  48   DUIJN Huub (Ned) ROOMPOT - CHARLES   0:00:38  
  49   HUPPERTZ Joshua (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS      
  50   KAMP Alexander (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM   0:00:41  
  51   VINJEBO Emil Nygaard (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM      
  52   VAN DEN BERG Marijn (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL      
  53   MAAS Jan (Ned) LEOPARD PRO CYCLING      
  54   VAN ROOY Kenneth (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE      
  55   CLAUSS Marc (Ger) TEAM DAUNER | AKKON      
  56   MAGNUSSON Kim (Swe) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM   0:00:45  
  57   OREEL Lars (Ned) TEAM DAUNER | AKKON      
  58   BUGTER Luuc (Ned) BEAT CYCLING CLUB      
  59   FORTIN Filippo (Ita) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS   0:00:47  
  60   SWIFT Connor (Gbr) TEAM ARKEA - SAMSIC   0:00:48  
  61   RICKAERT Jonas (Bel) CORENDON - CIRCUS      
  62   BAUGNIES Jerome (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM      
  63   VAN DEN BRANDE Julien (Bel) TARTELETTO - ISOREX      
  64   HOEYBERGHS Daan (Bel) BEAT CYCLING CLUB      
  65   MATHIS Marco (Ger) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS   0:00:54  
  66   VAN GOETHEM Brian (Ned) LOTTO SOUDAL   0:00:56  
  67   REINDERS Elmar (Ned) ROOMPOT - CHARLES      
  68   DUVAL Julien (Fra) AG2R LA MONDIALE   0:01:02  
  69   PARET PEINTRE Aurélien (Fra) AG2R LA MONDIALE      
  70   GASTAUER Ben (Lux) AG2R LA MONDIALE   0:01:03  
  71   JAUREGUI Quentin (Fra) AG2R LA MONDIALE      
  72   BROCHNER NIELSEN Nicolai Philip (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM   0:01:07  
  73   KREDER Wesley (Ned) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM      
  74   NÕMMELA Aksel (Est) WALLONIE BRUXELLES      
  75   HOLLENSTEIN Reto (Sui) TEAM KATUSHA ALPECIN   0:01:11  
  76   JANS Roy (Bel) CORENDON - CIRCUS      
  77   CRAS Steff (Bel) TEAM KATUSHA ALPECIN      
  78   THIJSSEN Gerben (Bel) LOTTO SOUDAL      
  79   HAVIK Piotr (Ned) BEAT CYCLING CLUB      
  80   DE WINTER Ludwig (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM   0:01:17  
  81   BOOM Lars (Ned) ROOMPOT - CHARLES      
  82   STEELS Stijn (Bel) ROOMPOT - CHARLES      
  83   MAES Alexander (Bel) CIBEL      
  84   RESELL Erik Nordsaeter (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM      
  85   MARCHAND Gianni (Bel) CIBEL   0:01:21  
  86   VAN HOECKE Gijs (Bel) CCC TEAM   0:01:22  
  87   TURGIS Jimmy (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS   0:01:29  
  88   HUGGER Jan (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS   0:01:31  
  89   ALLEGAERT Piet (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE   0:01:34  
  90   DE BACKER Bert (Bel) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS   0:01:38  
  91   COOLEN Yves (Bel) BEAT CYCLING CLUB   0:01:39  
  92   VAUBOURZEIX Thomas (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE   0:01:47  
  93   BURT Patrick (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM      
  94   PICHON Laurent (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  95   VAN DEN BERG Lars (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL   0:01:51  
  96   LEWIS Adam (Gbr) BEAT CYCLING CLUB   0:01:52  
  97   PLANCKAERT Baptiste (Bel) WALLONIE BRUXELLES      
  98   BOLTON Thomas (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM      
  99   STALLAERT Joeri (Bel) CORENDON - CIRCUS      
  100   DEPREZ Tuur (Bel) CIBEL   0:02:01  
  101   DE CLERCQ Bart (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM      
  102   RIESEBEEK Oscar (Ned) ROOMPOT - CHARLES      
  103   VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel) CCC TEAM      
  104   SPENGLER Mario (Sui) LEOPARD PRO CYCLING      
  105   TRÆEN Torstein (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM      
  106   GEDIMINAS Bagdonas (Ltu) AG2R LA MONDIALE      
  107   BAX Sjoerd (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL      
  108   RIOU Alan (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC   0:02:06  
  109   CLAEYS Dimitri (Bel) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS   0:02:08  
  110   BERNAS Pawel (Pol) CCC TEAM   0:02:28  
  111   VAN HOOYDONCK Nathan (Bel) CCC TEAM   0:02:33  
  112   TULIK Angelo (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE   0:02:58  
  113   GAUDIN Damien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  114   KNAUP Tobias (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS      
  115   DE BONDT Dries (Bel) CORENDON - CIRCUS   0:03:08  
  116   KRIEGER Alexander (Ger) LEOPARD PRO CYCLING   0:03:42  
  117   KRUL Stef (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL   0:03:43  
  118   KAESLER Tom (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM   0:04:25  
  119   ROBEET Ludovic (Bel) WALLONIE BRUXELLES   0:04:42  
  120   KESSLER Robert William (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS   0:05:25  
  121   LEROUX Samuel (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE   0:05:50  
  122   BOECKMANS Kris (Bel) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS   0:06:26  
  123   RAßMANN Frederik (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS   0:06:38  
  124   VANDENBERGH Stijn (Bel) AG2R LA MONDIALE   0:07:02  
  125   GAUTIER Cyril (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS      
  126   HEIDER Christopher (Ger) TEAM DAUNER | AKKON      
  127   SAUGSTAD Lars (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM      
  128   AAEN Jonas (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM   0:07:29  
  129   MAGENNIS Liam (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM   0:09:10  
  130   GRADEK Kamil (Pol) CCC TEAM      
  131   VAN BREUSSEGEM Elias (Bel) TARTELETTO - ISOREX      
  132   HAAS Nathan (Aus) TEAM KATUSHA ALPECIN      
  133   DEVOLDER Stijn (Bel) CORENDON - CIRCUS      
  134   HIVERT Jonathan (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE   0:09:14  
  135   VAN TRIJP Maarten (Ned) CORENDON - CIRCUS   0:10:08  
  136   KULSET Kristian (Nor) UNO - X NORWEGIAN DEVELOPMENT TEAM   0:10:09  
  DNF   BRAUN Julian (Ger) TEAM DAUNER | AKKON      
  DNF   MERTZ Remy (Bel) LOTTO SOUDAL      
  DNF   DESALE Nahom (Eri) BEAT CYCLING CLUB      
  DNF   VANENDERT Jelle (Bel) LOTTO SOUDAL      
  DNF   EYSKENS Jeroen (Bel) CIBEL      
  DNF   TANFIELD Harry (Gbr) TEAM KATUSHA ALPECIN      
  DNF   MAES Nikolas (Bel) LOTTO SOUDAL      
  DNF   FRISON Frederik (Bel) LOTTO SOUDAL      
  DNF   DÖRRIE Marc (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS      
  DNF   VANTOMME Maxime (Bel) TARTELETTO - ISOREX      
  DNF   COURTEILLE Arnaud (Fra) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS      
  DNF   KUHN Jan (Ger) TEAM LOTTO - KERN HAUS      
  DNF   JARRIER Benoit (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  DNF   WAGNER Robert Thomas (Ger) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  DNF   MORIN Emmanuel (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS      
  DNF   HOFSTETTER Hugo (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS      
  DNF   CHETOUT Loic (Fra) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS      
  DNF   PLOWRIGHT Jensen (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM      
  DNF   PLANCKAERT Edward (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE      
  DNF   BOUCHER David (Bel) TARTELETTO - ISOREX      
  DNF   DERNIES Tom (Bel) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE      
  DNF   DE LANGE Thijs (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL      
  DNF   OTTEMA Rick (Ned) METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P / B MANTEL      
  DNF   VAN HECKE Preben (Bel) SPORT VLAANDEREN - BALOISE      
  DNF   HEIDERSCHEID Colin (Lux) LEOPARD PRO CYCLING      
  DNF   LEYDER Misch (Lux) LEOPARD PRO CYCLING      
  DNF   PONS Gaëtan (Lux) LEOPARD PRO CYCLING      
  DNF   DE DECKER Alfdan (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM      
  DNF   BARBIER Pierre (Fra) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE      
  DNF   WHITE Liam (Aus) DRAPAC CANNONDALE HOLISTIC DEVELOPMENT TEAM      
  DNS   VERMEULEN Emiel (Bel) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE      

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Zaynos
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (65)
    Zaynos-Фото
    если по итогам завтра у Алафилиппа будет ЖМ, то вполне возможно, что Инеос будет делать на 20 этапе то, что делала Астана на 20 этапе Вуэльты-2015 против Дюмулена: натяг с самого начала этапа. Возможно, не только Инеос будет тянуть
  • ktilp-12
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (65)
    ktilp-12-Фото

      Пусть победить на Туре кто угодно, но не Инеос. Пусть другие тоже побеждают.

  • sixpack
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (65)
    sixpack-Фото
    непонятно. Кинтана специально слил в разделке и на Турмале, чтобы в отрывы отпускали? Нет, просто не потянул. После чего отыграться без радикальных мер уже нельзя. Сегодня он не просто выиграл этап за счет пофигизма пелотона, но и выиграл время на Галибье. Значит, силы есть. Куда он случайно пролез?

    Кинтана товарищ консервативный, но он как раз генеральщик по праву, а не охотник.
  • ktilp-12
    Жулиан Алафилипп бросает вызов ... (3)
    ktilp-12-Фото

     Жулиан в конце этапа, оставшись один, отчаянно боролся с Инеос и другими претендами на подиум, поэтому очень хочу, чтобы желтая майка и в Париже досталась ему. Жулиан вызывает уважение, с ним и Тур был интереснее, не хочется пятой победы Инеоса (+Скай).

    Удачи Жулиану Алафилипу!

  • Anna P.
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (65)
    Anna P.-Фото

    Даже если Жулиан майку потеряет, вспоминать этот Тур мы будем, не тем, как ехал условный Томас, а как защищался Алафилипп.

    Ну некоторые из нас...

    И, кстати, для команды Лефевра тоже единственная в своём роде гонка!

  • SVS
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (65)
    SVS-Фото
    Надеюсь, Вы будете иметь возможность написать это ещё два раза :-).
  • Anna P.
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (7)
    Anna P.-Фото

    Берналь - парень очень разумный, рассудительный не по годам (судя по интервью). Думаю, он идёт вверх по классификации продуманно.

    В общем, они с Жулианом - «лёд и пламень». Честно говоря, я за пламень - сама такая, что поделать. Но Берналь - славный мальчик. Видели на Каталонии, как он ржал над своей поломкой перед финишем этапа - ноль комплексов.

    Правда, колумбийцы рано выстреливают и рано затихают, имхо.

  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (65)
    Серафим-Фото
    Я так понимаю, это ирония. Я бы даже сказал - персифляж ( это же Франция).
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (65)
    VeloVelo-Фото

    Завтра уж точно Алафилип майку потеряет yesbiggrin

  • Cha
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (65)
    Cha-Фото
    При чем тут Винокуров, ведь ветка о результатах этапа? И те и другие только сорят.

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