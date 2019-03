Ronde van Drenthe-2019 Категория:

Вчера, 18:00 Zuidwolde - Hoogeveen, 217,6 км 1 Pim Ligthart (Ned) Direct Energie 5:15:49 2 Robbert De Greef (Ned) Alecto Cyclingteam 0:00:03 3 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 0:00:38 4 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 0:00:39 5 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:41 6 Aksel Nõmmela (Est) Wallonie Bruxelles 7 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 8 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 9 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 10 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 11 Ide Schelling (Ned) SEG Racing Academy 0:03:13 12 Dries De Bondt (Bel) Corendon - Circus 13 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 0:03:15 14 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Charles 0:04:12 15 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 0:04:52 16 Barnabás Peák (Hun) SEG Racing Academy 17 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:04:57 18 None None (Den) Riwal Readynez Cycling Team 19 Piotr Havik (Ned) BEAT Cycling Club 20 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 0:05:01 21 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 22 Coen Vermeltfoort (Ned) Alecto Cyclingteam 23 Jordi Meeus (Bel) SEG Racing Academy 24 Lukas Spengler (Sui) Wallonie Bruxelles 25 Roy Jans (Bel) Corendon - Circus 26 Otto Vergaerde (Bel) Corendon - Circus 27 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 28 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 29 Hartthijs De Vries (Ned) Vlasman CT 30 Martijn Budding (Ned) BEAT Cycling Club 31 Justin Timmermans (Ned) Roompot - Charles 32 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 33 Ivar Slik (Ned) Monkey Town - A Block CT 34 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 35 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team 36 Mikkel Bjerg (Den) Hagens Berman Axeon 0:05:04 37 Adriaan Janssen (Ned) Monkey Town - A Block CT 38 Rick Ottema (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 39 Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo 40 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 41 Imerio Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 42 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:05:06 43 Boris Vallée (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:05:30 44 Josef Cerný (Cze) CCC Team 0:05:39 45 Stijn Devolder (Bel) Corendon - Circus 0:05:54 46 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:08:09 47 Torkil Veyhe (Den) Riwal Readynez Cycling Team 48 Bert De Backer (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 0:10:43 49 Bas Van Der Kooij (Ned) Monkey Town - A Block CT 50 Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Alecto Cyclingteam 51 Folkert Oostra (Ned) Monkey Town - A Block CT 52 Jason Van Dalen (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 53 Maarten De Jonge (Ned) Monkey Town - A Block CT 54 Ian Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 55 Lasse Norman Hansen (Den) Corendon - Circus 56 Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal Readynez Cycling Team 57 Dylan Bouwmans (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 58 Stef Krul (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 59 Guillaume Seye (Bel) BEAT Cycling Club 60 Rudy Barbier (Fra) Israel Cycling Academy 61 Filippo Fortin (Ita) Cofidis Solutions Crédits 62 Boy Van Poppel (Ned) Roompot - Charles 63 Jonas Koch (Ger) CCC Team 64 André Carvalho (Por) Hagens Berman Axeon 65 Beau Duvigneau (Ned) Vlasman CT 66 Yohann Gène (Fra) Direct Energie 67 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 68 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 69 Damien Touzé (Fra) Cofidis Solutions Crédits 70 Loïc Chetout (Fra) Cofidis Solutions Crédits 71 Yves Coolen (Bel) BEAT Cycling Club 72 Alex Mengoulas (Ned) BEAT Cycling Club 73 Ludwig De Winter (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:10:47 74 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 75 Mathias Norsgaard Jørgensen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:13:22 DNF Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo DNF William Clarke (Aus) Trek - Segafredo DNF Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo DNF Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec DNF Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli Sidermec DNF Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli Sidermec DNF Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli Sidermec DNF Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli Sidermec DNF Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli Sidermec DNF Jetse Bol (Ned) Burgos - BH DNF Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos - BH DNF Matthew Gibson (Gbr) Burgos - BH DNF Alvaro Robredo Crespo (Esp) Burgos - BH DNF Daniel Lopez Parada (Esp) Burgos - BH DNF Nuno Bico (Por) Burgos - BH DNF Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos - BH DNF Victor Lafay (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Marco Mathis (Ger) Cofidis Solutions Crédits DNF Emmanuel Morin (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Maarten Van Trijp (Ned) Corendon - Circus DNF Jérôme Cousin (Fra) Direct Energie DNF Angelo Tulik (Fra) Direct Energie DNF Jonathan Brown (Usa) Hagens Berman Axeon DNF Jakob Egholm (Den) Hagens Berman Axeon DNF Michael Rice (Aus) Hagens Berman Axeon DNF Maikel Zijlaard (Ned) Hagens Berman Axeon DNF Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy DNF Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy DNF Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy DNF Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy DNF Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy DNF Joan Bou Company (Esp) Nippo - Vini Fantini - Faizanè DNF Damiano Cima (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè DNF Juan José Lobato Del Valle (Esp) Nippo - Vini Fantini - Faizanè DNF Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè DNF Nicolai Philip Brochner Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team DNF Troels Rønning Vinther (Den) Riwal Readynez Cycling Team DNF Jesper Asselman (Ned) Roompot - Charles DNF Maurits Lammertink (Ned) Roompot - Charles DNF Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Charles DNF Michaël Van Staeyen (Bel) Roompot - Charles DNF Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Adrien Garel (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Julien Morice (Fra) Vital Concept - B&B Hotels DNF Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Alfdan De Decker (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Fabien Doubey (Fra) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Abe Celi (Ned) Alecto Cyclingteam DNF Marco Doets (Ned) Alecto Cyclingteam DNF René Hooghiemster (Ned) Alecto Cyclingteam DNF Adne Koster (Ned) Alecto Cyclingteam DNF Luuc Bugter (Ned) BEAT Cycling Club DNF Daan Hoeyberghs (Bel) BEAT Cycling Club DNF Arvid De Kleijn (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel DNF Marijn Van Den Berg (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel DNF Dennis Van Der Horst (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel DNF Wim Kleiman (Ned) Monkey Town - A Block CT DNF Martin Pluto (Lat) Monkey Town - A Block CT DNF Alberto Dainese (Ita) SEG Racing Academy DNF Kaden Groves (Aus) SEG Racing Academy DNF Daan Hoole (Ned) SEG Racing Academy DNF Marten Kooistra (Ned) SEG Racing Academy DNF Jasper Bovenhuis (Ned) Vlasman CT DNF Yoeri Havik (Ned) Vlasman CT DNF Jaap Kooijman (Ned) Vlasman CT DNF Joost Van Der Burg (Ned) Vlasman CT DNS Wesley Kreder (Ned) Wanty - Gobert Cycling Team DNS Robert Bovenhuis (Ned) Vlasman CT Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 