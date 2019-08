Тур Дании-2019. Этап 2 Категория:

Вчера, 18:32 Grindsted, 17 км, ITT 1 Martin Toft Madsen (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:19:35 2 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:10 3 Mads Würtz Schmidt (Den) Denmark 4 Niklas Larsen (Den) Team ColoQuick 5 Mikkel Bjerg (Den) Hagens Berman Axeon 0:00:11 6 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:00:18 7 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo - Visma 8 Lasse Norman Hansen (Den) Corendon - Circus 0:00:19 9 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 0:00:23 10 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:26 11 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 0:00:30 12 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:00:33 13 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:00:35 14 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 15 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:36 16 Samuel Caldeira (Por) W52 - FC Porto 0:00:40 17 Christoffer Lisson (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:00:41 18 Julius Johansen (Den) Team ColoQuick 0:00:44 19 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 0:00:45 20 Ian Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 21 Ole Forfang (Nor) Joker Fuel of Norway 22 Mathias Bregnhøj (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:00:47 23 Torkil Veyhe (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:48 24 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:00:49 25 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 26 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:50 27 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Charles 0:00:53 28 Maikel Zijlaard (Ned) Hagens Berman Axeon 0:00:59 29 Edgar Pinto (Por) W52 - FC Porto 0:01:00 30 Gustavo Cesar Veloso (Esp) W52 - FC Porto 0:01:01 31 Silas Zacharias Clemmensen (Den) Team Waoo 32 António Carvalho (Por) W52 - FC Porto 0:01:02 33 Jonas Rickaert (Bel) Corendon - Circus 0:01:03 34 Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 35 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 36 Frederik Muff (Den) Denmark 0:01:04 37 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 0:01:05 38 Martin Mortensen (Den) Team Waoo 39 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:01:07 40 Rasmus Byriel Iversen (Den) Lotto Soudal 0:01:08 41 Martin Alexander Salmon (Ger) Team Sunweb 0:01:13 42 David Van Der Poel (Ned) Corendon - Circus 43 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 44 Bjørn Tore Hoem (Nor) Joker Fuel of Norway 0:01:15 45 Mads Baadgaard Rahbek (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:01:16 46 Jakub Kaczmarek (Pol) Hurom BDC Development 47 Philipp Walsleben (Ger) Corendon - Circus 0:01:17 48 Adrian Kurek (Pol) Hurom BDC Development 0:01:18 49 Jakob Egholm (Den) Hagens Berman Axeon 0:01:20 50 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:21 51 Jeppe Aaskov Pallesen (Den) Team ColoQuick 0:01:24 52 Tim Merlier (Bel) Corendon - Circus 53 Louis Bendixen (Den) Denmark 54 Declan Irvine (Aus) Team Novo Nordisk 0:01:25 55 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:26 56 Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto 57 João Rodrigues (Por) W52 - FC Porto 0:01:28 58 Michael Carbel Svendgaard (Den) Team Waoo 0:01:30 59 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 60 Torstein Træen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:32 61 Fridtjof Rasin Røinås (Nor) Joker Fuel of Norway 62 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:33 63 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:01:34 64 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 0:01:35 65 Marten Kooistra (Ned) Team Sunweb 0:01:36 66 Frederik Rodenberg Madsen (Den) Team ColoQuick 0:01:38 67 Huub Duijn (Ned) Roompot - Charles 0:01:39 68 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo - Visma 0:01:42 69 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 70 André Carvalho (Por) Hagens Berman Axeon 0:01:43 71 Jonathan Brown (Usa) Hagens Berman Axeon 0:01:44 72 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:45 73 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 74 Kristoffer Skjerping (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:46 75 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 76 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:01:48 77 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 78 Andreas Hyldgaard Jeppesen (Den) Team Waoo 0:01:50 79 Andreas Vangstad (Nor) Joker Fuel of Norway 80 Bert De Backer (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 81 Pieter Weening (Ned) Roompot - Charles 0:01:51 82 Justin Timmermans (Ned) Roompot - Charles 0:01:56 83 Herman Dahl (Nor) Joker Fuel of Norway 84 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:01:57 85 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:59 86 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:02:03 87 Marcin Budzinski (Pol) Hurom BDC Development 0:02:05 88 Kévin Réza (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:02:06 89 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma 90 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 0:02:08 91 Nicolai Philip Brøchner Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 92 Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo - Visma 0:02:10 93 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:02:11 94 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:02:15 95 Rasmus Guldhammer (Den) Team Waoo 0:02:16 96 Aksel Bech Skot-Hansen (Den) Team ColoQuick 97 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF 0:02:18 98 Steffen Munk Christiansen (Den) Team ColoQuick 0:02:19 99 Norbert Banaszek (Pol) Hurom BDC Development 0:02:21 100 Jesper Schultz (Den) Team Waoo 0:02:23 101 Arjen Livyns (Bel) Roompot - Charles 0:02:27 102 Nicklas Overgaard Amdi Pedersen (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:02:28 103 Emil Toudal (Den) BHS - Almeborg Bornholm 104 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 105 Øivind Lukkedal (Nor) Joker Fuel of Norway 0:02:29 106 Tobiasz Pawlak (Pol) Hurom BDC Development 0:02:31 107 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 0:02:35 108 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:02:36 109 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Charles 110 Jonas Aaen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:02:37 111 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:02:38 112 Marcel Meisen (Ger) Corendon - Circus 0:02:42 113 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:02:51 114 Mads Østergaard Kristensen (Den) Denmark 0:03:15 115 Kamil Zielinski (Pol) Hurom BDC Development 0:03:19 116 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:24 117 Matias Gunnar Malmberg (Den) Denmark 0:03:31 118 Frederik Irgens Jensen (Den) Denmark 0:04:11 OTL Itamar Einhorn (Isr) Israel Cycling Academy 0:06:40 DNS Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Mads Würtz Schmidt (Den) Denmark 4:14:34 2 Niklas Larsen (Den) Team ColoQuick 0:00:00 3 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:03 4 Mikkel Bjerg (Den) Hagens Berman Axeon 0:00:04 5 Martin Toft Madsen (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:00:10 6 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:00:11 7 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo - Visma 8 Lasse Norman Hansen (Den) Corendon - Circus 0:00:12 9 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:00:14 10 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 0:00:16 11 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:00:17 12 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:19 13 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 0:00:23 14 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:28 15 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 16 Samuel Caldeira (Por) W52 - FC Porto 0:00:33 17 Christoffer Lisson (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:00:34 18 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 0:00:38 19 Ian Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 20 Ole Forfang (Nor) Joker Fuel of Norway 21 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:00:39 22 Mathias Bregnhøj (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:00:40 23 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 0:00:42 24 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:43 25 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Charles 0:00:46 26 Edgar Pinto (Por) W52 - FC Porto 0:00:53 27 Gustavo Cesar Veloso (Esp) W52 - FC Porto 28 Silas Zacharias Clemmensen (Den) Team Waoo 0:00:54 29 António Carvalho (Por) W52 - FC Porto 0:00:55 30 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:56 31 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:01:00 32 Martin Alexander Salmon (Ger) Team Sunweb 0:01:06 33 David Van Der Poel (Ned) Corendon - Circus 34 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 35 Bjørn Tore Hoem (Nor) Joker Fuel of Norway 0:01:08 36 Jakub Kaczmarek (Pol) Hurom BDC Development 37 Philipp Walsleben (Ger) Corendon - Circus 0:01:10 38 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:14 39 Martin Mortensen (Den) Team Waoo 0:01:16 40 Jeppe Aaskov Pallesen (Den) Team ColoQuick 0:01:17 41 Tim Merlier (Bel) Corendon - Circus 42 Louis Bendixen (Den) Denmark 43 Declan Irvine (Aus) Team Novo Nordisk 0:01:18 44 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 45 João Rodrigues (Por) W52 - FC Porto 0:01:21 46 Torstein Træen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:22 47 Michael Carbel Svendgaard (Den) Team Waoo 0:01:23 48 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:25 49 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:01:26 50 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 0:01:27 51 Marten Kooistra (Ned) Team Sunweb 0:01:29 52 Huub Duijn (Ned) Roompot - Charles 0:01:32 53 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo - Visma 54 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 55 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 0:01:35 56 Mads Baadgaard Rahbek (Den) BHS - Almeborg Bornholm 57 André Carvalho (Por) Hagens Berman Axeon 0:01:36 58 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:38 59 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 60 Kristoffer Skjerping (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:39 61 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:01:41 62 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 63 Pieter Weening (Ned) Roompot - Charles 0:01:44 64 Herman Dahl (Nor) Joker Fuel of Norway 0:01:49 65 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:52 66 Maikel Zijlaard (Ned) Hagens Berman Axeon 0:01:53 67 Rasmus Byriel Iversen (Den) Lotto Soudal 0:01:57 68 Marcin Budzinski (Pol) Hurom BDC Development 0:01:58 69 Kévin Réza (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:01:59 70 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma 71 Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo - Visma 0:02:03 72 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:02:08 73 Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 74 Rasmus Guldhammer (Den) Team Waoo 0:02:09 75 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF 0:02:11 76 Jesper Schultz (Den) Team Waoo 0:02:16 77 Frederik Muff (Den) Denmark 0:02:18 78 Arjen Livyns (Bel) Roompot - Charles 0:02:20 79 Nicklas Overgaard Amdi Pedersen (Den) BHS - Almeborg Bornholm 80 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 0:02:21 81 Øivind Lukkedal (Nor) Joker Fuel of Norway 0:02:22 82 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:02:26 83 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Charles 0:02:28 84 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:02:31 85 Marcel Meisen (Ger) Corendon - Circus 0:02:34 86 Adrian Kurek (Pol) Hurom BDC Development 0:02:35 87 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 0:02:39 88 Justin Timmermans (Ned) Roompot - Charles 0:02:50 89 Mads Østergaard Kristensen (Den) Denmark 0:03:08 90 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 0:03:09 91 Bert De Backer (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 0:03:21 92 Julius Johansen (Den) Team ColoQuick 0:03:23 93 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 0:03:39 94 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 0:03:40 95 Emil Toudal (Den) BHS - Almeborg Bornholm 0:03:59 96 Frederik Irgens Jensen (Den) Denmark 0:04:04 97 Jonas Aaen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:04:08 98 Andreas Vangstad (Nor) Joker Fuel of Norway 0:04:12 99 Frederik Rodenberg Madsen (Den) Team ColoQuick 0:04:17 100 Fridtjof Rasin Røinås (Nor) Joker Fuel of Norway 0:04:52 101 Steffen Munk Christiansen (Den) Team ColoQuick 0:04:58 102 Andreas Hyldgaard Jeppesen (Den) Team Waoo 0:05:09 103 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:05:17 104 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:05:22 105 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:05:31 106 Norbert Banaszek (Pol) Hurom BDC Development 0:05:40 107 Tobiasz Pawlak (Pol) Hurom BDC Development 0:05:51 108 Torkil Veyhe (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:06:03 109 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:06:11 110 Jonas Rickaert (Bel) Corendon - Circus 0:06:18 111 Aksel Bech Skot-Hansen (Den) Team ColoQuick 0:06:22 112 Jakob Egholm (Den) Hagens Berman Axeon 0:06:34 113 Jonathan Brown (Usa) Hagens Berman Axeon 0:06:59 114 Nicolai Philip Brøchner Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:07:23 115 Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto 0:08:14 116 Kamil Zielinski (Pol) Hurom BDC Development 0:08:34 117 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:13:59 118 Matias Gunnar Malmberg (Den) Denmark 0:14:09 