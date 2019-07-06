Тур Австрии-2019. Этап 5

Цитата: Earl57

А кто будет правильно возить Берналя? Ваут Пулс, который собирается уходить из Инеос и ищет другую команду? Одно дело возить Фрума с надеждой когда-нибудь занять его место и совсем другое 22-летнего Берналя, занявшего то место, на которое рассчитывал сам Пулс.

Или уже нашедший другую команду Кенни Элисон?

Томас понятное дело тоже не будет надрываться ради Берналя, статус не тот.

Даже его соотечественник Соса и тот не хочет возить Берналя. По сути Берналь может рассчитывать только на молодых - эквадорца Нарваеза и Пашу Сивакова. У которых по причине возраста опыта кот наплакал.



Ну так я вам скажу. Берналя будут возить все те, кого взяли на Тур. Кого взяли на Тур уже ПОСЛЕ больнички Фрума. Берналя будут возить самозабвенно (!), сжав зубы, через силу, упёршись рогом! Потому что иначе ЭТОЙ команды им на будущий сезон не видать, а в другую команду ссученых не берут (прЕдал раз, предашь и два).

Так что Берналя БУДУТ возить. И будут возить правильно. Берналь сейчас - надежда ИНЕОС. Не Герант Томас, а Эган Берналь.

P.S. Как только с Берналем что-то случится (тьфу), ИНЕОС переключится на этапы, а то и вовсе выключится.