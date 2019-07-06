VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Австрии-2019. Этап 5

Тур Австрии-2019. Этап 5

Тур Австрии-2019. Этап 5

 

 

Bruck - Kitzbühel, 161,9 км

1. Jannik Steimle (Ger) Team Vorarlberg Santic

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Австрии Tour of Austria многодневная велогонка гонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • vova-55
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (41)
    vova-55-Фото

    Инеос в этом году продолжит тактику прошлого года.

    Два потенциальных призера могут сохранять интригу и определить первенство лишь на последних этапах.  

  • Camel
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (41)
    Camel-Фото
    Понял, спасибо.
  • Ayrton
    Менеджер Deceuninck-Quick Step ... (5)
    Ayrton-Фото

    На фото очень Пантани напоминает

  • sixpack
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (41)
    sixpack-Фото
    будет возить хотя бы потому, что ищет другую команду
  • shiber
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (41)
    shiber-Фото

    Цитата: Camel
    Как это сделать?

     

    на сайте eurosportplayer.com сразу есть кнопка subscribe

  • rude_rider
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (41)
    rude_rider-Фото

    ну так будут возить или нет

    мне ставить против Инеос или нет)))))))))))

  • RexDroid
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (41)
    RexDroid-Фото
    рассуждения уровня детского сада. будет - не будет. это профессиональный спорт. мы вам деньги - а вы нам работу. а эффективность работы легко отслеживается через показатели в цифре. так что на отмазку "хотел, но не смог" легко ткнуть в экран компьютера. и гонец, ищущий новую команду в последнюю очередь хотел бы получить минус в столбце профессионализма, потому что в новой команде тот же принцип: мы вам деньги - а вы нам работу. не клуб по интересам жеж.

    так что будет возить кого и как скажут…
  • Camel
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (41)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    А кто будет правильно возить Берналя? Ваут Пулс, который собирается уходить из Инеос и ищет другую команду? Одно дело возить Фрума с надеждой когда-нибудь занять его место и совсем другое 22-летнего Берналя, занявшего то место, на которое рассчитывал сам Пулс.
    Или уже нашедший другую команду Кенни Элисон?
    Томас понятное дело тоже не будет надрываться ради Берналя, статус не тот.
    Даже его соотечественник Соса и тот не хочет возить Берналя. По сути Берналь может рассчитывать только на молодых - эквадорца Нарваеза и Пашу Сивакова. У которых по причине возраста опыта кот наплакал.

    Ну так я вам скажу. Берналя будут возить все те, кого взяли на Тур. Кого взяли на Тур уже ПОСЛЕ больнички Фрума. Берналя будут возить самозабвенно (!), сжав зубы, через силу, упёршись рогом! Потому что иначе ЭТОЙ команды им на будущий сезон не видать, а в другую команду ссученых не берут (прЕдал раз, предашь и два).

    Так что Берналя БУДУТ возить. И будут возить правильно. Берналь сейчас - надежда ИНЕОС. Не Герант Томас, а Эган Берналь.

    P.S. Как только с Берналем что-то случится (тьфу), ИНЕОС переключится на этапы, а то и вовсе выключится.

  • sixpack
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (41)
    sixpack-Фото
    а может ни одной не взять, как его ни вози.
  • ironharley
    Менеджер Deceuninck-Quick Step ... (5)
    ironharley-Фото
    Никто Квятковского в скай на аркане не тащил. И никто лучше чем в пелотоне не знает внутренней кухни соседей. Не устравивало бы - не пошел бы. ССЗБ.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 июля

Florian Senechal (Deceuninck - Quick Step)

11 июля

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Petr Vakoc (Deceuninck - Quick Step)

Pavel Sivakov (Team INEOS)

James Whelan (EF Education First p/b Cannondale)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (61)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)