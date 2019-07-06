Тур Австрии-2019. Этап 2

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 16:41
Zwettl - Wiener Neustadt, 176,9 км
1. Tom Devriendt (Bel) Wanty - Gobert
2. Jannik Steimle (Ger) Team Vorarlberg Santic
3. Jonas Koch (Ger) CCC Team
Генеральная классификация после 2 этапа:
1. Jannik Steimle (Ger) Team Vorarlberg Santic
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