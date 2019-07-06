Тур Австрии-2019. Этап 2

Цитата: salomon

А с какого перепугу между 12 и 13 местом разрыв 5 секунд ??? Посмотрите повтор : между Берналем(12-ое место на этапе) и Томасом( 13-ое место) по дистанции разрыв метров 7-8 , не больше !!!А перед Берналем тоже разрывы !Опять начинается старая песня - тянут за ушы бывший Sky !!!

Я это тоже заметил. Буду пересматривать финиш. И Луценко 1 секунду проигрывал перед этим этапом . Теперь почему то идет с одним временем с Фульсом вровень?? А приехал вместе с ним .