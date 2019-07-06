Тур Австрии-2019. Пролог

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 16:48
Wels, 2,5 км, ITT
|Генеральная классификация после 1 этапа
|1
|STEIMLE Jannik (Ger) Team Vorarlberg Santic
|0:02:50
|2
|BRÄNDLE Matthias (Aut) Israel Cycling Academy 0:00:01,12
|3
|VANSPEYBROUCK Pieter (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|0:00:04
|4
|WIRTGEN Tom (Lux) WALLONIE BRUXELLES 0:00:04,23
|5
|LIEPINS Emils (Lat) WALLONIE BRUXELLES 0:00:04,29
|6
|CERNY Josef (Cze) CCC Team 0:00:04,92
|7
|DEVRIENDT Tom (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|0:00:06
|8
|GAMPER Patrick (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:00:06,00
|9
|OWSIAN Lukasz (Pol) CCC Team 0:00:06,17
|10
|GASPAROTTO Enrico (Ita) Team Dimension Data 0:00:06,35
|11
|KOCH Jonas (Ger) CCC Team 0:00:06,50
|12
|KRIZEK Matthias (Aut) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 0:00:06,89
|13
|FEDELI Alessandro (Ita) DELKO MARSEILLE PROVENCE
|0:00:07
|14
|FERNANDEZ ANDUJAR Ruben (Esp) MOVISTAR TEAM 0:00:07,40
|15
|SLAGTER Tom-Jelte (Ned) Team Dimension Data 0:00:07,46
|16
|SPENGLER Lukas (Sui) WALLONIE BRUXELLES 0:00:07,60
|17
|SWIFT Connor (Gbr) Arkea Samsic
|0:00:08
|18
|LIETAER Eliot (Bel) WALLONIE BRUXELLES 0:00:07,87
|19
|JENSEN August (Nor) Israel Cycling Academy 0:00:07,97
|20
|BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto (Col) MOVISTAR TEAM 0:00:08,18
|21
|HOFER Andreas (Aut) HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 0:00:08,19
|22
|SCHELLING Patrick (Sui) Team Vorarlberg Santic
|0:00:08
|23
|KOLB Stefan (Aut) Maloja Pushbikers 0:00:08,32
|24
|DLAMINI Nicholas (Rsa) Team Dimension Data 0:00:08,41
|25
|ANACONA GOMEZ Winner Andrew (Col) MOVISTAR TEAM 0:00:08,46
|26
|ZOIDL Riccardo (Aut) CCC Team 0:00:08,47
|27
|GUERNALEC Thibault (Fra) Arkea Samsic
|0:00:09
|28
|PICHON Laurent (Fra) Arkea Samsic
|29
|SCHLEMMER Lukas (Aut) Maloja Pushbikers 0:00:08,81
|30
|O'CONNOR Ben (Aus) Team Dimension Data 0:00:08,83
|31
|DEMPSTER Zakkari (Aus) Israel Cycling Academy 0:00:09,02
|32
|DE BOD Stefan (Rsa) Team Dimension Data 0:00:09,12
|33
|DEGAND Thomas (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|0:00:09
|34
|AUER Daniel (Aut) Maloja Pushbikers 0:00:09,54
|35
|VISCONTI Giovanni (Ita) NERI SELLE ITALIA KTM 0:00:09,66
|36
|DAVIES Scott (Gbr) Team Dimension Data 0:00:09,67
|37
|SCHINNAGEL Johannes (Ger) Maloja Pushbikers 0:00:09,81
|38
|BAJC Andi (Slo) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 0:00:09,87
|39
|GEBREIGZABHIER Amanuel (Eri) Team Dimension Data 0:00:10,02
|40
|RITZINGER Felix (Aut) Maloja Pushbikers 0:00:10,07
|41
|KASPERKIEWICZ Przemyslaw (Pol) DELKO MARSEILLE PROVENCE
|0:00:10
|42
|HERMANS Ben (Bel) Israel Cycling Academy 0:00:10,58
|43
|BOGUSLAWSKI Marceli (Pol) WIBATECH MERX 0:00:10,68
|44
|DE CLERCQ Bart (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|0:00:11
|45
|SEPULVEDA Eduardo (Arg) MOVISTAR TEAM 0:00:10,90
|46
|ZARDINI Edoardo (Ita) NERI SELLE ITALIA KTM 0:00:10,97
|47
|KULIKOV Vladislav (Rus) GAZPROM RUSVELO
|0:00:11
|48
|GAMPER Mario (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:00:11,14
|49
|STEPNIAK Grzegorz (Pol) WIBATECH MERX 0:00:11,59
|50
|HARDY Romain (Fra) Arkea Samsic
|0:00:12
|51
|BONNAMOUR Franck (Fra) Arkea Samsic
|52
|TUREK Daniel (Cze) Israel Cycling Academy 0:00:11,94
|53
|FERNANDEZ CRUZ Delio (Esp) DELKO MARSEILLE PROVENCE
|0:00:12
|54
|BARBERO Carlos (Esp) MOVISTAR TEAM 0:00:12,16
|55
|THALMANN Roland (Sui) Team Vorarlberg Santic
|0:00:12
|56
|STÜSSI Collin Criss (Sui) Team Vorarlberg Santic
|0:00:13
|57
|GAMPER Florian (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:00:12,73
|58
|RIVI Samuele (Ita) Tirol KTM Cycling Team 0:00:12,87
|59
|VALLS Rafael (Esp) MOVISTAR TEAM 0:00:12,90
|60
|PEYSKENS Dimitri (Bel) WALLONIE BRUXELLES 0:00:12,91
|61
|FEILLU Brice (Fra) Arkea Samsic
|0:00:13
|62
|SCHÖNBERGER Sebastian (Aut) NERI SELLE ITALIA KTM 0:00:13,37
|63
|GUERIN Alexis (Fra) DELKO MARSEILLE PROVENCE
|0:00:14
|64
|ACHTERBERG Yannik (Ger) Maloja Pushbikers 0:00:13,58
|65
|BANZER Gordian (Sui) Team Vorarlberg Santic
|0:00:14
|66
|BARTA William (Usa) CCC Team 0:00:13,69
|67
|LEOPOLD Hans-Jörg (Aut) Maloja Pushbikers 0:00:13,74
|68
|ROVNY Ivan (Rus) GAZPROM RUSVELO
|0:00:14
|69
|TEN DAM Laurens (Ned) CCC Team 0:00:13,95
|70
|RAPP Jonas (Ger) HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 0:00:13,95
|71
|RABITSCH Stephan (Aut) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 0:00:14,42
|72
|RYBALKIN Aleksei (Rus) GAZPROM RUSVELO
|0:00:15
|73
|BRKIC Benjamin (Aut) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 0:00:14,78
|74
|DE LA PARTE Victor (Esp) CCC Team 0:00:14,84
|75
|ANDEMESKEL Awet (0) Israel Cycling Academy 0:00:14,87
|76
|VAN EMPEL Etienne (Ned) NERI SELLE ITALIA KTM 0:00:14,93
|77
|SHALUNOV Evgeny (Rus) GAZPROM RUSVELO
|0:00:15
|78
|VLASOV Aleksandr (Rus) GAZPROM RUSVELO
|79
|QUINTANA Dayer (Col) NERI SELLE ITALIA KTM 0:00:15,07
|80
|SAGIV Guy (Isr) Israel Cycling Academy 0:00:15,10
|81
|DE ROSSI Lucas (Fra) DELKO MARSEILLE PROVENCE
|0:00:15
|82
|ZIMMERMANN Georg (Ger) Tirol KTM Cycling Team 0:00:15,22
|83
|PODLASKI Michal (Pol) WIBATECH MERX 0:00:15,27
|84
|LODERER Timon (Ger) HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 0:00:15,61
|85
|CASTRILLO Jaime (Esp) MOVISTAR TEAM 0:00:15,67
|86
|MINNAARD Marco (Ned) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|0:00:16
|87
|BOEV Igor (Rus) GAZPROM RUSVELO
|88
|EICHINGER Daniel (Aut) HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 0:00:15,96
|89
|PAASSCHENS Mathijs (Ned) WALLONIE BRUXELLES 0:00:16,02
|90
|MORENO BAZAN Javier (Esp) DELKO MARSEILLE PROVENCE
|0:00:16
|91
|MALGAY Lukas (Ger) HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 0:00:16,31
|92
|CHERKASOV Nikolai (Rus) GAZPROM RUSVELO
|0:00:16
|93
|LEHNER Daniel (Aut) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 0:00:16,42
|94
|GONZALEZ Roberto (Pan) NERI SELLE ITALIA KTM 0:00:16,44
|95
|COMBAUD Romain (Fra) DELKO MARSEILLE PROVENCE
|0:00:16
|96
|MOLLY Kenny (Bel) WALLONIE BRUXELLES 0:00:16,55
|97
|EL GOUZI Omar (Ita) Tirol KTM Cycling Team 0:00:16,64
|98
|DIAZ GALLEGO Josè Manuel (Esp) Team Vorarlberg Santic
|0:00:17
|99
|HOLLAND Michael (Aut) SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH 0:00:17,29
|100
|HAMMERSCHMID Marvin (Aut) SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH 0:00:17,68
|101
|RUTKIEWICZ Marek (Pol) WIBATECH MERX 0:00:17,70
|102
|GRAF Andreas (Aut) HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 0:00:17,77
|103
|BONGIORNO Francesco Manuel (Ita) NERI SELLE ITALIA KTM 0:00:17,93
|104
|CIESLIK Pawel (Pol) WIBATECH MERX 0:00:18,43
|105
|NIKITIN Matvey (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS 0:00:18,87
|106
|HRINKOW Dominik (Aut) HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 0:00:18,89
|107
|PAJEK Luka (Slo) SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH 0:00:18,95
|108
|ASTAFYEV Stepan (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS 0:00:19,28
|109
|GEISMAYR Daniel (Aut) Team Vorarlberg Santic
|0:00:20
|110
|HAMMERSCHMID Raphael (Aut) SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH 0:00:19,58
|111
|BUDIAK Anatolii (Ukr) WIBATECH MERX 0:00:19,80
|112
|ENGELHARDT Felix (Ger) Tirol KTM Cycling Team 0:00:20,41
|113
|PRONSKIY Vadim (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS 0:00:20,55
|114
|GRUBER Julian (Aut) SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH 0:00:22,27
|115
|OVSYANNIKOV Alexandr (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS 0:00:22,58
|116
|BAUGNIES Jerome (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
|0:00:25
|117
|UMHALLER Thomas (Aut) SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH 0:00:26,33
|118
|SEMENOV Alexandr (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS 0:00:26,46
|119
|MASTALLER Stefan (Aut) SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH 0:00:26,72
|120
|MANGERTSEDER Matthias (Ger) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 0:01:21,62
|DNS
|KIERNER Florian (Aut) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS
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