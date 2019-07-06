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Тур Австрии-2019. Пролог

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Wels, 2,5 км, ITT

 

 

  Генеральная классификация после 1 этапа  
  1   STEIMLE Jannik (Ger) Team Vorarlberg Santic   0:02:50  
  2   BRÄNDLE Matthias (Aut) Israel Cycling Academy 0:00:01,12      
  3   VANSPEYBROUCK Pieter (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM   0:00:04  
  4   WIRTGEN Tom (Lux) WALLONIE BRUXELLES 0:00:04,23      
  5   LIEPINS Emils (Lat) WALLONIE BRUXELLES 0:00:04,29      
  6   CERNY Josef (Cze) CCC Team 0:00:04,92      
  7   DEVRIENDT Tom (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM   0:00:06  
  8   GAMPER Patrick (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:00:06,00      
  9   OWSIAN Lukasz (Pol) CCC Team 0:00:06,17      
  10   GASPAROTTO Enrico (Ita) Team Dimension Data 0:00:06,35      
  11   KOCH Jonas (Ger) CCC Team 0:00:06,50      
  12   KRIZEK Matthias (Aut) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 0:00:06,89      
  13   FEDELI Alessandro (Ita) DELKO MARSEILLE PROVENCE   0:00:07  
  14   FERNANDEZ ANDUJAR Ruben (Esp) MOVISTAR TEAM 0:00:07,40      
  15   SLAGTER Tom-Jelte (Ned) Team Dimension Data 0:00:07,46      
  16   SPENGLER Lukas (Sui) WALLONIE BRUXELLES 0:00:07,60      
  17   SWIFT Connor (Gbr) Arkea Samsic   0:00:08  
  18   LIETAER Eliot (Bel) WALLONIE BRUXELLES 0:00:07,87      
  19   JENSEN August (Nor) Israel Cycling Academy 0:00:07,97      
  20   BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto (Col) MOVISTAR TEAM 0:00:08,18      
  21   HOFER Andreas (Aut) HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 0:00:08,19      
  22   SCHELLING Patrick (Sui) Team Vorarlberg Santic   0:00:08  
  23   KOLB Stefan (Aut) Maloja Pushbikers 0:00:08,32      
  24   DLAMINI Nicholas (Rsa) Team Dimension Data 0:00:08,41      
  25   ANACONA GOMEZ Winner Andrew (Col) MOVISTAR TEAM 0:00:08,46      
  26   ZOIDL Riccardo (Aut) CCC Team 0:00:08,47      
  27   GUERNALEC Thibault (Fra) Arkea Samsic   0:00:09  
  28   PICHON Laurent (Fra) Arkea Samsic      
  29   SCHLEMMER Lukas (Aut) Maloja Pushbikers 0:00:08,81      
  30   O'CONNOR Ben (Aus) Team Dimension Data 0:00:08,83      
  31   DEMPSTER Zakkari (Aus) Israel Cycling Academy 0:00:09,02      
  32   DE BOD Stefan (Rsa) Team Dimension Data 0:00:09,12      
  33   DEGAND Thomas (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM   0:00:09  
  34   AUER Daniel (Aut) Maloja Pushbikers 0:00:09,54      
  35   VISCONTI Giovanni (Ita) NERI SELLE ITALIA KTM 0:00:09,66      
  36   DAVIES Scott (Gbr) Team Dimension Data 0:00:09,67      
  37   SCHINNAGEL Johannes (Ger) Maloja Pushbikers 0:00:09,81      
  38   BAJC Andi (Slo) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 0:00:09,87      
  39   GEBREIGZABHIER Amanuel (Eri) Team Dimension Data 0:00:10,02      
  40   RITZINGER Felix (Aut) Maloja Pushbikers 0:00:10,07      
  41   KASPERKIEWICZ Przemyslaw (Pol) DELKO MARSEILLE PROVENCE   0:00:10  
  42   HERMANS Ben (Bel) Israel Cycling Academy 0:00:10,58      
  43   BOGUSLAWSKI Marceli (Pol) WIBATECH MERX 0:00:10,68      
  44   DE CLERCQ Bart (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM   0:00:11  
  45   SEPULVEDA Eduardo (Arg) MOVISTAR TEAM 0:00:10,90      
  46   ZARDINI Edoardo (Ita) NERI SELLE ITALIA KTM 0:00:10,97      
  47   KULIKOV Vladislav (Rus) GAZPROM RUSVELO   0:00:11  
  48   GAMPER Mario (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:00:11,14      
  49   STEPNIAK Grzegorz (Pol) WIBATECH MERX 0:00:11,59      
  50   HARDY Romain (Fra) Arkea Samsic   0:00:12  
  51   BONNAMOUR Franck (Fra) Arkea Samsic      
  52   TUREK Daniel (Cze) Israel Cycling Academy 0:00:11,94      
  53   FERNANDEZ CRUZ Delio (Esp) DELKO MARSEILLE PROVENCE   0:00:12  
  54   BARBERO Carlos (Esp) MOVISTAR TEAM 0:00:12,16      
  55   THALMANN Roland (Sui) Team Vorarlberg Santic   0:00:12  
  56   STÜSSI Collin Criss (Sui) Team Vorarlberg Santic   0:00:13  
  57   GAMPER Florian (Aut) Tirol KTM Cycling Team 0:00:12,73      
  58   RIVI Samuele (Ita) Tirol KTM Cycling Team 0:00:12,87      
  59   VALLS Rafael (Esp) MOVISTAR TEAM 0:00:12,90      
  60   PEYSKENS Dimitri (Bel) WALLONIE BRUXELLES 0:00:12,91      
  61   FEILLU Brice (Fra) Arkea Samsic   0:00:13  
  62   SCHÖNBERGER Sebastian (Aut) NERI SELLE ITALIA KTM 0:00:13,37      
  63   GUERIN Alexis (Fra) DELKO MARSEILLE PROVENCE   0:00:14  
  64   ACHTERBERG Yannik (Ger) Maloja Pushbikers 0:00:13,58      
  65   BANZER Gordian (Sui) Team Vorarlberg Santic   0:00:14  
  66   BARTA William (Usa) CCC Team 0:00:13,69      
  67   LEOPOLD Hans-Jörg (Aut) Maloja Pushbikers 0:00:13,74      
  68   ROVNY Ivan (Rus) GAZPROM RUSVELO   0:00:14  
  69   TEN DAM Laurens (Ned) CCC Team 0:00:13,95      
  70   RAPP Jonas (Ger) HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 0:00:13,95      
  71   RABITSCH Stephan (Aut) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 0:00:14,42      
  72   RYBALKIN Aleksei (Rus) GAZPROM RUSVELO   0:00:15  
  73   BRKIC Benjamin (Aut) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 0:00:14,78      
  74   DE LA PARTE Victor (Esp) CCC Team 0:00:14,84      
  75   ANDEMESKEL Awet (0) Israel Cycling Academy 0:00:14,87      
  76   VAN EMPEL Etienne (Ned) NERI SELLE ITALIA KTM 0:00:14,93      
  77   SHALUNOV Evgeny (Rus) GAZPROM RUSVELO   0:00:15  
  78   VLASOV Aleksandr (Rus) GAZPROM RUSVELO      
  79   QUINTANA Dayer (Col) NERI SELLE ITALIA KTM 0:00:15,07      
  80   SAGIV Guy (Isr) Israel Cycling Academy 0:00:15,10      
  81   DE ROSSI Lucas (Fra) DELKO MARSEILLE PROVENCE   0:00:15  
  82   ZIMMERMANN Georg (Ger) Tirol KTM Cycling Team 0:00:15,22      
  83   PODLASKI Michal (Pol) WIBATECH MERX 0:00:15,27      
  84   LODERER Timon (Ger) HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 0:00:15,61      
  85   CASTRILLO Jaime (Esp) MOVISTAR TEAM 0:00:15,67      
  86   MINNAARD Marco (Ned) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM   0:00:16  
  87   BOEV Igor (Rus) GAZPROM RUSVELO      
  88   EICHINGER Daniel (Aut) HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 0:00:15,96      
  89   PAASSCHENS Mathijs (Ned) WALLONIE BRUXELLES 0:00:16,02      
  90   MORENO BAZAN Javier (Esp) DELKO MARSEILLE PROVENCE   0:00:16  
  91   MALGAY Lukas (Ger) HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 0:00:16,31      
  92   CHERKASOV Nikolai (Rus) GAZPROM RUSVELO   0:00:16  
  93   LEHNER Daniel (Aut) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 0:00:16,42      
  94   GONZALEZ Roberto (Pan) NERI SELLE ITALIA KTM 0:00:16,44      
  95   COMBAUD Romain (Fra) DELKO MARSEILLE PROVENCE   0:00:16  
  96   MOLLY Kenny (Bel) WALLONIE BRUXELLES 0:00:16,55      
  97   EL GOUZI Omar (Ita) Tirol KTM Cycling Team 0:00:16,64      
  98   DIAZ GALLEGO Josè Manuel (Esp) Team Vorarlberg Santic   0:00:17  
  99   HOLLAND Michael (Aut) SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH 0:00:17,29      
  100   HAMMERSCHMID Marvin (Aut) SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH 0:00:17,68      
  101   RUTKIEWICZ Marek (Pol) WIBATECH MERX 0:00:17,70      
  102   GRAF Andreas (Aut) HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 0:00:17,77      
  103   BONGIORNO Francesco Manuel (Ita) NERI SELLE ITALIA KTM 0:00:17,93      
  104   CIESLIK Pawel (Pol) WIBATECH MERX 0:00:18,43      
  105   NIKITIN Matvey (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS 0:00:18,87      
  106   HRINKOW Dominik (Aut) HRINKOW ADVARICS CYCLEANG 0:00:18,89      
  107   PAJEK Luka (Slo) SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH 0:00:18,95      
  108   ASTAFYEV Stepan (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS 0:00:19,28      
  109   GEISMAYR Daniel (Aut) Team Vorarlberg Santic   0:00:20  
  110   HAMMERSCHMID Raphael (Aut) SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH 0:00:19,58      
  111   BUDIAK Anatolii (Ukr) WIBATECH MERX 0:00:19,80      
  112   ENGELHARDT Felix (Ger) Tirol KTM Cycling Team 0:00:20,41      
  113   PRONSKIY Vadim (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS 0:00:20,55      
  114   GRUBER Julian (Aut) SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH 0:00:22,27      
  115   OVSYANNIKOV Alexandr (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS 0:00:22,58      
  116   BAUGNIES Jerome (Bel) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM   0:00:25  
  117   UMHALLER Thomas (Aut) SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH 0:00:26,33      
  118   SEMENOV Alexandr (Kaz) VINO - ASTANA MOTORS 0:00:26,46      
  119   MASTALLER Stefan (Aut) SPORT.LAND. NIEDERÖSTERREICH 0:00:26,72      
  120   MANGERTSEDER Matthias (Ger) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS 0:01:21,62      
  DNS   KIERNER Florian (Aut) TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS      

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