Coppa Agostoni - Giro delle Brianze-2018

Цитата: Адриен
Одно дело ПРЕДПОЛАГАТЬ и ВЕРИТЬ, другое - с превеликой безапелляционностью УТВЕРЖДАТЬ.Помнится, то же самое вы писали и во время Джиро. Тут на сайте почти все комментаторы НАДЕЮТСЯ на того или иного своего любимчика и кумира, желая ему лучшего выступления - это нормально, так и должно быть. А за несколько этапов до окончания самоуверенно предрекать ПОРАЖЕНИЕ тому или иному гонщику , выдавая желаемое за действительность и желая только лишь уязвить и уколоть его почитателей - не имеет к любви к велоспорту НИКАКОГО отношения. Уж извините, это все - трепотня, мелкота и пакостность. Как плевок в спину...
Слушай, дурачок, я не побоюсь этого слова, так как не увижу нормального ответа. Как ты отличаешь на форуме понятие Утверждать и Надеяться? Хочется посрать, лучше сразу на астанафанс. Там все свои, но вот проблема на фоне остальных выделится не получится. На сием откланиваюсь.
Цитата: SSS
Значит, у Роу другой перелом или просто трещина. И перелом таза тоже разный бывает. Если пополам, то этот Ванбарле не встал бы даже. А так, наверное, какая-нибудь там трещина в подвздошном гребне была. Испорченный телефон плюс трудности перевода создают такие легенды.
Когда я сломал запястье, у меня рука в 2 раза толще стала и почернела, и ни о каком сгибании не могло быть и речи, не говоря уже о том, чтобы держаться за руль. И не надо говорить, что там люди другие. 10 дней с переломом запястья по тряским дорогам держаться за руль. Ага!
Чтобы понять, что там реально было, надо читать выписку из карты больного, а не вольные релизы журналюг.
Не являюсь болельщиком или антиболелщиком Нибали, но ту соглашусь. Контадор так тоже бедро ломал, но через две недели уже тренировался, ломал Винокуров, так полгода пропустил. Выступление Нибали не понятное, по факту сезон провальный, победа на Сан Ремо, это конечно хорошо, но если бы этой победы и не было, не кто бы его винить и не стал, так как главная цель для него все таки ГТ. На ЧМ не верю в него, с такой трассой, там может победить очень даже не ожидаый человек, как карта ляжет и отрыв.
Цитата: Mikael
Кинтане судя по всему светит возить какого-нибудь Маса за меньшую зарплату и уже не в ранге капитана.
Та кто его знает, может все изменится кардинальным образом. На Туре 2016 стал третьим, все на него взьелист, на Вуэльте 2016 стал первым, превзнесли чуть ли не до небес. Может ему надо задуматься о смене команды, но куда идти не понятно, ввиду ограничения количество гонщиков и урезария бюджетов. Даже и предложить ему нечего))) может меня читает)
Цитата: Khan
Нда. На седьмом десятке старого лиса Унсуэ нюх стал подводить. Во-первых Мовистар провел крайне странное трансферное окно. Взяли Ланду, это хорошо, но в остальном-то что? Выперли всх раздельщиков и тянущих грегари (Кастровьехо (самая главная потеря), Даусетт, Изагирре, оба Эррады). На их место взял неизвестно кого в итоге потеряли на равнинах и ветрах.
Подбор гонцов на ГТ. Наличие Рохаса и Беннати на Тур ничем я лично объяснить не могу. Хотя и кого брать непонятно. Амадора и Эрвити же не пошлёшь на все гонки.
Трехголовая тактика. Тут без комментариев. Пытались запутать соперников, запутали сами себя так, что никто вообще ничего не понял. И на Вуэльте решение тянуть Вальверде на подиум тоже выглядело странно. Ну не могёт он уже в таком возрасте без кризисов проходить, да и при том что он и в лучшие годы топ-многодневщиком не был, а сейчас и подавно
Подготовка. Кинтана-2013 это пример идеальной подводки под Тур, причем с пиком на последней неделе, всё по канонам. Не экспериментируйте, а повторите. Нет, мы тут что-то новое изобретаем, Кинтана лезет куда-то на пять тысяч, а в итоге у нас и Кинтана ездить перестал, и Ланда так и не поехал.
Хороче, надо что-то менять коренным образом, а то у команды с такими перспективами нет подиумов на всех трех ГТ, а лучший результат у "какого-то" Карапаса, который и лидером-то не был и специально под Джиро не затачивался. А то начали бы затачивать - увял бы где-то к 15 этапу
Вот тут кстати по делу, проблема не в драконах, а слабой готовности лидеров. Что на Турк, что на Вуэльте. Все равно оказываются фейс ту фейс, и если давить не чем, то мимо палмераса.
Да и Тур 2013, главная ставка все равно Вальверде был, а тут выстрелил, более правильно рассматривать подготовку под Тур 2015, вот тут реально была подготовке с претензией на победу.