Арктическая гонка Норвегии-2018. Этап 2 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 17:27 Tana - Kjøllefjord, 195 км 1 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 4:20:24 2 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 3 Markus Hoelgaard (Nor) Joker Icopal 4 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 5 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 6 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo-Samsic 7 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker Icopal 8 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 9 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 10 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 11 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 12 Alberto Bettiol (Ita) BMC Racing Team 0:00:18 13 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 14 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 15 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:13 16 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 17 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 18 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 19 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 20 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 21 Mathieu van der Poel (Ned) Corendon-Circus 22 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 23 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert 24 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept Club 25 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 26 Kent Main (Rsa) Dimension Data 27 Bjørn Tore Hoem (Nor) Joker Icopal 28 Krister Hagen (Nor) Team Coop 29 Romain Hardy (Fra) Fortuneo-Samsic 30 Nicolai Brøchner (Den) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 31 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 32 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 33 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 34 Ryan Anderson (Can) Rally Cycling 35 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 36 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 37 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 38 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert 39 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 40 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 41 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:01:18 42 Clement Russo (Fra) Fortuneo-Samsic 0:02:22 43 Adam Toupalik (Cze) Corendon-Circus 44 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Groupe Gobert 45 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Groupe Gobert 46 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 0:02:49 47 Fabian Lienhard (Swi) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 48 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 49 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Club 50 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic 51 Connor Swift (Gbr) Dimension Data 52 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 53 Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:05:41 54 Kristian Aasvold (Nor) Team Coop 0:14:15 55 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 56 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 57 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 58 Kristian Kulset (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 59 Tom Wirtgen (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic 60 Martin Urianstad (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 61 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 62 Erwann Corbel (Fra) Vital Concept Club 63 Julien Mortier (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 64 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 65 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 66 Bert De Backer (Bel) Vital Concept Club 67 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept Club 68 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 69 Eric Young (Usa) Rally Cycling 70 Herman Dahl (Nor) Joker Icopal 71 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 72 Eliot Lietaer (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 73 Willie Smit (Rsa) Katusha-Alpecin 74 Sébastien Delfosse (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 75 Mark McNally (Gbr) Wanty-Groupe Gobert 76 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 77 Louis Bendixen (Den) Team Coop 78 Anders Skaarseth (Nor) Cofidis, Solutions Credits 79 Kristoffer Skjerping (Nor) Joker Icopal 80 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 81 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM 82 Justin Jules (Fra) WB Aqua Protect Veranclassic 83 Marcel Meisen (Ger) Corendon-Circus 84 Torstein Træen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 85 Andzs Flaksis (Lat) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 86 Miguel Bryon (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 87 Kenny Molly (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 88 Henrik Evensen (Nor) Joker Icopal 89 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 90 John Murphy (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 91 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:30 92 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM 93 David van der Poel (Ned) Corendon-Circus 94 Justin Mottier (Fra) Vital Concept Club 95 Tom Meeusen (Bel) Corendon-Circus 96 Gianni Vermeersch (Bel) Corendon-Circus 97 Brendan Rhim (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:21:52 98 Øyvind Lukkedal (Nor) Team Coop 0:21:58 99 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:22:04 100 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 101 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko Marseille Provence KTM 102 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 103 Sindre Kulset (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 104 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 105 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence KTM 106 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 107 Alexander Evans (Aus) BMC Racing Team 108 Axel Journiaux (Fra) Direct Energie Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 8:10:34 2 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 0:00:04 3 Markus Hoelgaard (Nor) Joker Icopal 0:00:05 4 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:00:19 5 Alberto Bettiol (Ita) BMC Racing Team 0:00:23 6 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker Icopal 0:00:32 7 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 8 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:00:33 9 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo-Samsic 0:00:34 10 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 11 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 12 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:00:39 13 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 0:00:52 14 Mathieu van der Poel (Ned) Corendon-Circus 0:01:11 15 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:18 16 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept Club 0:01:22 17 Guillaume Martin (Fra) Wanty-Groupe Gobert 18 Krister Hagen (Nor) Team Coop 0:01:27 19 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:01:32 20 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:01:35 21 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 0:01:37 22 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 23 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:01:47 24 Romain Hardy (Fra) Fortuneo-Samsic 25 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:01:49 26 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 27 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:01:52 28 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 29 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:02:09 30 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 0:02:27 31 Nicolai Brøchner (Den) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:02:39 32 Bjørn Tore Hoem (Nor) Joker Icopal 0:02:42 33 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:48 34 Clement Russo (Fra) Fortuneo-Samsic 0:03:01 35 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:03:32 36 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:03:35 37 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 0:03:50 38 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 0:04:08 39 Adam Toupalik (Cze) Corendon-Circus 0:04:19 40 Fabian Lienhard (Swi) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:04:34 41 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:04:42 42 Connor Swift (Gbr) Dimension Data 0:04:43 43 Ryan Anderson (Can) Rally Cycling 0:05:29 44 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:05:58 45 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic 0:06:48 46 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:07:08 47 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 48 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:07:29 49 Kent Main (Rsa) Dimension Data 0:08:03 50 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Club 0:08:49 51 Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:09:57 52 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:14:24 53 Erwann Corbel (Fra) Vital Concept Club 0:14:31 54 Kristoffer Skjerping (Nor) Joker Icopal 0:14:44 55 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:14:49 56 Kenny Molly (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 57 Torstein Træen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 58 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 0:14:54 59 Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 60 Willie Smit (Rsa) Katusha-Alpecin 61 Anders Skaarseth (Nor) Cofidis, Solutions Credits 0:14:58 62 Andzs Flaksis (Lat) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:15:11 63 Louis Bendixen (Den) Team Coop 0:15:18 64 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:16:00 65 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:16:09 66 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 67 Bert De Backer (Bel) Vital Concept Club 68 Henrik Evensen (Nor) Joker Icopal 0:17:08 69 Marcel Meisen (Ger) Corendon-Circus 0:18:14 70 Kristian Kulset (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:18:27 71 Martin Urianstad (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 72 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept Club 73 Sébastien Delfosse (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 74 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 0:18:31 75 Eliot Lietaer (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 76 Justin Jules (Fra) WB Aqua Protect Veranclassic 0:18:34 77 John Murphy (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 78 Kristian Aasvold (Nor) Team Coop 0:18:43 79 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:18:52 80 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert 81 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Groupe Gobert 0:20:01 82 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:21:03 83 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:21:05 84 Herman Dahl (Nor) Joker Icopal 85 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 86 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM 87 Miguel Bryon (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 88 Tom Wirtgen (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic 0:21:22 89 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:21:26 90 Gianni Vermeersch (Bel) Corendon-Circus 0:21:48 91 Øyvind Lukkedal (Nor) Team Coop 0:22:37 92 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:22:50 93 David van der Poel (Ned) Corendon-Circus 0:24:01 94 Tom Meeusen (Bel) Corendon-Circus 95 Justin Mottier (Fra) Vital Concept Club 0:25:20 96 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:25:57 97 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:26:03 98 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko Marseille Provence KTM 0:26:19 99 Alexander Evans (Aus) BMC Racing Team 0:26:20 100 Brendan Rhim (Usa) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources 0:27:37 101 Eric Young (Usa) Rally Cycling 0:28:00 102 Axel Journiaux (Fra) Direct Energie 0:28:54 103 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:29:16 104 Julien Mortier (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:31:54 105 Mark McNally (Gbr) Wanty-Groupe Gobert 106 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:39:43 107 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 108 Sindre Kulset (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:40:41 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Арктическая гонка Норвегии Arctic Race of Norway гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(379)

В тему: Арктическая гонка Норвегии-2018. Этап 1

Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika-2018

Тур Норвегии-2018. Этап 5

Тур Норвегии-2018. Этап 4

Тур Норвегии-2018. Этап 3

Тур Норвегии-2018. Этап 2

Тур Норвегии-2018. Этап 1

Вуэльта Андалусии-2018. Этап 5

Вуэльта Андалусии-2018. Этап 2

Вуэльта Андалусии-2018. Этап 1

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.