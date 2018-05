Тур Бельгии-2018. Этап 5 Категория:

Сегодня, 17:46 Landen - Tongeren, 166 км 1 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Cycling Club 3:47:26 2 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:00 3 Roy Jans (Bel) Cibel - Cebon 4 Bram Welten (Ned) Team Fortuneo - Samsic 5 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 6 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 7 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 8 André Greipel (Ger) Lotto - Soudal 9 Jelle Mannaerts (Bel) Tarteletto - Isorex 10 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 11 Tim Merlier (Bel) Veranda's Willems - Crelan 12 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 13 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 14 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha - Alpecin 15 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 16 Marco Maronese (Ita) Bardiani - CSF 17 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 18 Wouter Wippert (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 19 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 20 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 21 Thimo Willems (Bel) Nationalmannschaft Belgien 22 Gerben Thijssen (Bel) Nationalmannschaft Belgien 23 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 24 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 25 Toon Aerts (Bel) Telenet - Fidea Lions 26 Jan-Willem Van Schip (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 27 Quinten Hermans (Bel) Telenet - Fidea Lions 28 Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 29 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Soudal 30 Clément Russo (Fra) Team Fortuneo - Samsic 31 Gil D'Heygere (Bel) Nationalmannschaft Belgien 32 Julien Mortier (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 33 Ylber Sefa (Alb) Tarteletto - Isorex 34 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 35 Willem Jakobus Smit (Rsa) Team Katusha - Alpecin 36 Braam Merlier (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 37 Cédric Beullens (Bel) Nationalmannschaft Belgien 38 Lars Van Der Haar (Ned) Telenet - Fidea Lions 39 Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos - BH 40 Pablo Torres Muiño (Esp) Burgos - BH 41 Corné Van Kessel (Ned) Telenet - Fidea Lions 42 Andrei Grivko (Ukr) Astana Pro Team 43 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems - Crelan 44 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Katusha - Alpecin 45 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal 46 Casper Phillip Pedersen (Den) Aqua Blue Sport 47 Aimé De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 48 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Groupe Gobert 49 Jim Aernouts (Bel) Telenet - Fidea Lions 50 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 51 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani - CSF 52 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 53 Nicolas Cleppe (Bel) Telenet - Fidea Lions 54 Senne Leysen (Bel) Veranda's Willems - Crelan 55 Rob Ruijgh (Ned) Tarteletto - Isorex 56 Gianni Marchand (Bel) Cibel - Cebon 57 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 58 Tiago Machado (Por) Team Katusha - Alpecin 59 Michael Boroš (Cze) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 60 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal 61 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 62 Ibai Salas Zorrozua (Esp) Burgos - BH 63 Maxime Daniel (Fra) Team Fortuneo - Samsic 64 Ward Jaspers (Bel) Nationalmannschaft Belgien 65 Robin Stenuit (Bel) Sovac - Natura4Ever 66 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 67 Dennis Coenen (Bel) Cibel - Cebon 68 Daniel Savini (Ita) Bardiani - CSF 69 Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 70 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 71 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 72 Antoine Warnier (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 73 Marco Mathis (Ger) Team Katusha - Alpecin 74 Nicolas Sessler (Bra) Burgos - BH 75 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 76 Johan Jacobs (Sui) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 77 Umberto Orsini (Ita) Bardiani - CSF 78 Michiel Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 79 Polychronis Tzortzakis (Gre) Tarteletto - Isorex 80 Michiel Dieleman (Bel) Cibel - Cebon 81 Nikolas Maes (Bel) Lotto - Soudal 82 Michael Bresciani (Ita) Bardiani - CSF 83 Alexander Geuens (Bel) Sovac - Natura4Ever 84 Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems - Crelan 85 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 86 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 87 Laurent Évrard (Bel) Sovac - Natura4Ever 88 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 89 Gaëtan Bille (Bel) Sovac - Natura4Ever 90 Davide Rebellin (Ita) Sovac - Natura4Ever 91 Marcel Sieberg (Ger) Lotto - Soudal 92 Maxime Vantomme (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 93 Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept Cycling Club 94 Diether Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 95 Jens Adams (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 96 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 97 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 98 Romain Le Roux (Fra) Team Fortuneo - Samsic 99 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 100 David Tanner (Aus) Veranda's Willems - Crelan 101 Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo - Samsic 102 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Cycling Club 103 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis Solutions Crédits 104 David Boucher (Bel) Tarteletto - Isorex 105 Andreas Goeman (Bel) Telenet - Fidea Lions 106 Jimmy Janssens (Bel) Cibel - Cebon 107 Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 108 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis Solutions Crédits 109 Daan Soete (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 110 Laurens Huys (Bel) Nationalmannschaft Belgien 111 Julien Morice (Fra) Vital Concept Cycling Club 0:00:59 112 Kenny Molly (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:01:04 113 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:08 114 Arnaud Gérard (Fra) Team Fortuneo - Samsic 115 Niels De Rooze (Bel) Tarteletto - Isorex 116 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 117 Dieter Bouvry (Bel) Cibel - Cebon 118 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 119 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:01:23 120 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 121 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems - Crelan 122 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 123 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:01:55 124 Jelle Wallays (Bel) Lotto - Soudal 0:02:19 125 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 0:02:42 126 Adrian Gonzalez Velasco (Esp) Burgos - BH 0:03:08 127 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept Cycling Club 0:00:00 128 Louis Deguide (Bel) Sovac - Natura4Ever 0:03:46 129 Timothy Stevens (Bel) Cibel - Cebon 0:04:08 DSQ Michael Carbel Svendgaard (Den) Team Fortuneo - Samsic DNF Anthony Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits Итоговая генеральная классификация: 1 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal 14:43:37 2 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Soudal 0:00:15 3 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 0:00:39 4 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 0:00:45 5 Andrei Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:00:55 6 Gianni Marchand (Bel) Cibel - Cebon 0:01:16 7 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Cycling Club 0:01:48 8 Quinten Hermans (Bel) Telenet - Fidea Lions 0:01:49 9 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha - Alpecin 0:01:53 10 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:02:50 11 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 0:02:59 12 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:06 13 Rob Ruijgh (Ned) Tarteletto - Isorex 0:03:16 14 Laurens Huys (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:03:19 15 Toon Aerts (Bel) Telenet - Fidea Lions 0:05:14 16 Lars Van Der Haar (Ned) Telenet - Fidea Lions 17 Tiago Machado (Por) Team Katusha - Alpecin 0:05:15 18 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 19 Casper Phillip Pedersen (Den) Aqua Blue Sport 0:06:29 20 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 0:06:35 21 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 0:06:45 22 Jimmy Janssens (Bel) Cibel - Cebon 0:07:02 23 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Katusha - Alpecin 0:07:11 24 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:07:14 25 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha - Alpecin 0:07:21 26 Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:07:23 27 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty - Groupe Gobert 0:07:26 28 Pablo Torres Muiño (Esp) Burgos - BH 0:07:27 29 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:08:40 30 Jelle Wallays (Bel) Lotto - Soudal 0:09:51 31 Willem Jakobus Smit (Rsa) Team Katusha - Alpecin 0:10:02 32 Davide Rebellin (Ita) Sovac - Natura4Ever 0:10:35 33 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:12:05 34 Jens Adams (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 0:12:12 35 Aimé De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:12:15 36 Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos - BH 0:12:29 37 Gaëtan Bille (Bel) Sovac - Natura4Ever 0:12:35 38 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:12:43 39 Maxime Vantomme (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:12:45 40 Michiel Dieleman (Bel) Cibel - Cebon 0:13:04 41 Jim Aernouts (Bel) Telenet - Fidea Lions 0:13:05 42 Daniel Savini (Ita) Bardiani - CSF 0:13:06 43 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 0:13:19 44 Arnaud Gérard (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:14:03 45 Ward Jaspers (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:16:31 46 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:21:19 47 André Greipel (Ger) Lotto - Soudal 0:21:29 48 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:21:32 49 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:21:42 50 Tim Merlier (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:21:46 51 Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 0:21:51 52 Senne Leysen (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:21:57 53 David Boucher (Bel) Tarteletto - Isorex 0:22:01 54 Cédric Beullens (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:22:04 55 Nicolas Cleppe (Bel) Telenet - Fidea Lions 0:22:05 56 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:22:06 57 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:22:09 58 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 59 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept Cycling Club 60 Antoine Warnier (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:22:11 61 Michael Boroš (Cze) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 62 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:22:12 63 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 64 Maxime Daniel (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:22:14 65 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal 0:22:16 66 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:22:17 67 Johan Jacobs (Sui) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 68 Andreas Goeman (Bel) Telenet - Fidea Lions 0:22:18 69 Nikolas Maes (Bel) Lotto - Soudal 70 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 71 Jan-Willem Van Schip (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 72 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:22:19 73 Polychronis Tzortzakis (Gre) Tarteletto - Isorex 0:22:20 74 Marcel Sieberg (Ger) Lotto - Soudal 0:22:23 75 Diether Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 76 Corné Van Kessel (Ned) Telenet - Fidea Lions 0:22:24 77 Bram Welten (Ned) Team Fortuneo - Samsic 0:22:27 78 Romain Le Roux (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:22:28 79 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:22:29 80 Daan Soete (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 0:22:30 81 Jelle Mannaerts (Bel) Tarteletto - Isorex 0:22:31 82 Roy Jans (Bel) Cibel - Cebon 83 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 0:22:33 84 Wouter Wippert (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 85 Ylber Sefa (Alb) Tarteletto - Isorex 0:22:34 86 Braam Merlier (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 0:22:36 87 David Tanner (Aus) Veranda's Willems - Crelan 88 Dennis Coenen (Bel) Cibel - Cebon 0:22:38 89 Umberto Orsini (Ita) Bardiani - CSF 90 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:22:49 91 Ibai Salas Zorrozua (Esp) Burgos - BH 0:22:51 92 Thimo Willems (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:22:54 93 Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:22:56 94 Marco Maronese (Ita) Bardiani - CSF 0:22:57 95 Clément Russo (Fra) Team Fortuneo - Samsic 0:23:03 96 Michiel Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 97 Nicolas Sessler (Bra) Burgos - BH 0:23:12 98 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:23:19 99 Julien Mortier (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:23:29 100 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Cycling Club 101 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:23:33 102 Kenny Molly (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:23:39 103 Alexander Geuens (Bel) Sovac - Natura4Ever 0:23:56 104 Niels De Rooze (Bel) Tarteletto - Isorex 0:24:00 105 Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:24:08 106 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:24:24 107 Robin Stenuit (Bel) Sovac - Natura4Ever 0:24:42 108 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:24:46 109 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:24:54 110 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 0:24:58 111 Julien Morice (Fra) Vital Concept Cycling Club 0:25:44 112 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:25:45 113 Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:26:27 114 Laurent Évrard (Bel) Sovac - Natura4Ever 0:26:40 115 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 0:27:07 116 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani - CSF 0:27:35 117 Gil D'Heygere (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:27:42 118 Marco Mathis (Ger) Team Katusha - Alpecin 0:28:12 119 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:28:13 120 Dieter Bouvry (Bel) Cibel - Cebon 0:28:17 121 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:28:36 122 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:29:06 123 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:31:04 124 Louis Deguide (Bel) Sovac - Natura4Ever 0:32:57 125 Adrian Gonzalez Velasco (Esp) Burgos - BH 0:33:01 126 Timothy Stevens (Bel) Cibel - Cebon 0:33:49 127 Michael Bresciani (Ita) Bardiani - CSF 0:36:44 128 Gerben Thijssen (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:37:06 129 Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept Cycling Club 0:38:54 Теги к статье: Тур Бельгии Baloise Belgium Tour Europe Tour UCI Europe Tour гонка Европейского тура



