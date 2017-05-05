Тур Бельгии-2017. Этап 1

Очень короткий этап, а значит скорость будет запредельной с самого начала. Надеюсь Мовистар не будет заниматься ловлей на живца (Амадора) в мутной в воде, а построятся и врубят с первой горы. Ожидаю смену лидера, с каким запасом зависит от действий Мовистара и других команд. Фаворитами бы назвал Нибали, Кинтану и Закарина

Да, и Ланду жду в отрыве