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Тур Бельгии-2017. Этап 1

Тур Бельгии-2017. Этап 1

 

Lochristi - Knokke-Heist, 178,8 км 

1. Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 

2. Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal
3. Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept

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Теги к статье: Тур Бельгии многодневная велогонка Baloise Belgium Tour Europe Tour UCI Бриан Кокар

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Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

24 - 28 мая 2017

Belgium Tour

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Дима
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (24)
    Дима-Фото
    Нормальное замечание. Я плюсую. Вигинсу значит можно Фруми породировать. Весело так и надо. Тем более этап без перенапряга. В прошлом году Вальверде газетку умудрялся почитывать. Тому завтра держаться. Эта Джира раздаёт долги. Ролан подтверждение.
  • Pinkerton
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (24)
    Pinkerton-Фото

    В генерале отдыхают,
    Тишину не нарушают,
    Для отрыва шансы есть,
    Финиш первым пересечь!

     

    И вот отрыв сформировался,
    В борьбе за шанс на пьедестал,
    Куда в итоге Пьер поднялся,
    Когда он всех атаковал!

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Sezar-Фото

    У Мовистар с отрывами как-то не особо выходит. Возможно попробуют раскатить в последнюю гору. Вот Нибали явно летает. Любит частокол, умеет ловить в мутной воде. Ему прямой резон атаковать раньше. Скорее протагонистом будет он.

  • Khan
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Khan-Фото
    Почему-то на эпических этапах времен Дзоменьяна убойный рельеф вроде Тонале-Гавия-Бормио или Джау-Федая-Гардеччья никому не мешал атаковать заранее, и уже на предпоследней горе капитаны оставались одни (вдвоём, если был сильный горный доместик вроде Састре или Пьеполи).

    Естественно, на Пордои атаки генеральщиков не будет, остальные горы не настолько селективны, чтобы поубивать командные построения сильных горных команд. В итоге к подножью последней горы в группе генеральщикв будет куча помощников - и Пелиццо, и Амадор, и Изагирре какой-нить. В итоге генеральщики вместо самоличного впахивания будут 3/4 последней горы ехать ровным темпом на колесе товарища.
  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Bjoern-Фото

    Очень короткий этап, а значит скорость будет запредельной с самого начала. Надеюсь Мовистар не будет заниматься ловлей на живца (Амадора) в мутной в воде, а построятся и врубят с первой горы. Ожидаю смену лидера, с каким запасом зависит от действий Мовистара и других команд. Фаворитами бы назвал Нибали, Кинтану и Закарина

     

    Да, и Ланду жду в отрыве

  • MSG
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    MSG-Фото
    Это и сделано специально, чтобы спровоцировать атаки заранее, а не только потуги на последнем подъеме
  • Khan
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Khan-Фото

    Почему горные вершины идут 1-2-2-3-1, где последней единице и два то только с натягом?

     

    Я понимаю, логистика, реклама, но запусти этап в обратную сторону, устрой нормальный горный финиш на Пордои и красота. Вместо этого самую сложную гору проходят в начале, а под финиш невнятный тягун, да еще и с павэ.

  • Александра
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (24)
    Александра-Фото

    Сегодня у Тома настроение значительно лучше. Ну и прекрасно!
    От профиля завтрашнего этапа зубы сводит. Будет непросто удержать майку.

  • Андрон
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (9)
    Андрон-Фото

      Прошу прощения, но на кубке Мира по лыжам нет дистанции 70 км. За весь сезон в КМ бегут один марафон 50 км. 

      Марчалонга - большой массовый марафон для любителей, тысяч 8-10 бежит (вроде бы). Вроде есть коммерческая гонка для профи - чуть короче.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (24)
    RVL-Фото
    да не скромничай..видели твои прогнозы)))

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Tony Gallopin (Lotto Soudal)

Romain Hardy (Fortuneo - Vital Concept)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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