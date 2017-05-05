Тур Бельгии-2017. Этап 1

Нормальное замечание. Я плюсую. Вигинсу значит можно Фруми породировать. Весело так и надо. Тем более этап без перенапряга. В прошлом году Вальверде газетку умудрялся почитывать. Тому завтра держаться. Эта Джира раздаёт долги. Ролан подтверждение.
У Мовистар с отрывами как-то не особо выходит. Возможно попробуют раскатить в последнюю гору. Вот Нибали явно летает. Любит частокол, умеет ловить в мутной воде. Ему прямой резон атаковать раньше. Скорее протагонистом будет он.
Почему-то на эпических этапах времен Дзоменьяна убойный рельеф вроде Тонале-Гавия-Бормио или Джау-Федая-Гардеччья никому не мешал атаковать заранее, и уже на предпоследней горе капитаны оставались одни (вдвоём, если был сильный горный доместик вроде Састре или Пьеполи).
Естественно, на Пордои атаки генеральщиков не будет, остальные горы не настолько селективны, чтобы поубивать командные построения сильных горных команд. В итоге к подножью последней горы в группе генеральщикв будет куча помощников - и Пелиццо, и Амадор, и Изагирре какой-нить. В итоге генеральщики вместо самоличного впахивания будут 3/4 последней горы ехать ровным темпом на колесе товарища.
Очень короткий этап, а значит скорость будет запредельной с самого начала. Надеюсь Мовистар не будет заниматься ловлей на живца (Амадора) в мутной в воде, а построятся и врубят с первой горы. Ожидаю смену лидера, с каким запасом зависит от действий Мовистара и других команд. Фаворитами бы назвал Нибали, Кинтану и Закарина
Почему горные вершины идут 1-2-2-3-1, где последней единице и два то только с натягом?
Я понимаю, логистика, реклама, но запусти этап в обратную сторону, устрой нормальный горный финиш на Пордои и красота. Вместо этого самую сложную гору проходят в начале, а под финиш невнятный тягун, да еще и с павэ.