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Тур Бельгии-2017. Этап 4

Тур Бельгии-2017. Этап 4

 

Ans - Ans, 168 км

1. Maurits Lammertink (Ned) Team Katusha - Alpecin
2. Rúben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo
3. Jens Keukeleire (Bel) Beigia
Генеральная классификация после 4 этапа:
1. Rémi Cavagna (Fra) Quick Step Floors

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Теги к статье: Тур Бельгии многодневная велогонка Baloise Belgium Tour Europe Tour UCI

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Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

24 - 28 мая 2017

Belgium Tour

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


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Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    VeloVelo-Фото
    Роглич?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сначала хотел заЦитировать человек 5-6 по разным мнениям и ситациям этапа, но пока осилил все коменты в ленте перехотелось))
    По этому сегодня буду предельно кратким:

     - этап красивый (минус всем кто пишет 'колхоз на Монте Граппе' и всё-такое)

     - плюс всем кто респектнул и отметил КАТЮШУ на этапе (это вам не РусВело)

     - генеральщики этой Джиро все молодци и каждого по своему жаль так как у всех есть свои минусы и недостатки (именно так, жаль даже Кинтану, который правильно подметили то и делал что махал локтями, и крутил пальцами "вертушку" для общей работы так сказать).

    Пускай на этапе №21 выиграет сильнейши на этой Джиро РАЗДЕЛЬЩИК, главное чтобы никто не упал, и сломался. Ну а сам гранд-тур пускай берёт тот кто БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАСЛУЖИЛ по сумме всех этих 20 дней баталий - выбирайте)

    P.S.

    НК хочет аля К.Састре на ТдФ проехать разделку жизни на 21-м этапе Джиро:
    Nairo Quintana - "I need the best time trial of my life"

  • Ярослав124
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (24)
    Ярослав124-Фото
    Кинтана
    Нибали
    Закарин
  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    Berdok-Фото
    Цитата: Eufemiano Fuentes
    Самая скучная Джиро за последние 20 лет....и это Вы называете горы?...очень жаль...
    Да, и горы уже не те ...усели за два десятилетия, что поделать
  • Николай Степаныч
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    Николай Степаныч-Фото

    Вот просто любопытно стало. Много тут людей действительно верят в сказки, что генеральщики готовы добровольно проигрывать реальные секунды сегодня ради призрачного выигрыша секунд "от сбереженных ног" завтра?

  • marketbk
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    marketbk-Фото

    Ну для кого как. По мне так 2012 поскучней было, хоть и болел за Пурито. Да и 2014 не особо глянулся.

  • Mikael
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    Mikael-Фото
    Все знают что такое диарея)
  • Mikael
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    Mikael-Фото
    Учитывая как пересекал финиш Дюмолен не факт что он завтра кого-то накроет. Посмотрим.
  • Eufemiano Fuentes
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    Eufemiano Fuentes-Фото
    Что простите Кинтана сегодня берег?...чью ногу ?
  • Eufemiano Fuentes
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (121)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Самая скучная Джиро за последние 20 лет....и это Вы называете горы?...очень жаль...

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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