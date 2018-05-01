 Вуэльта Астурии-2018. Этап 3

Примож Роглич стал вторым после Лорана Жалабера (1999 год) гонщиком, выигравшим в один год Тур Страны Басков и Тур Романдии.

Это просто великолепно! Причём обставил добротных горняков в итоге (Ланду на ТСБ) и Берналя с Портом (на ТР)

Вижу в нём будущего генеральщика на гранд-туры, причём по потенциалу и возможностях пойдёт ещё далее чем его комрад по команде Крюйсвик (он же Кройшвайк).