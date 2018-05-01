- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 16:00
Вуэльта Астурии-2018. Этап 3
Cangas del Narcea - Oviedo, 118 км
1. Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto
2. Alexander Evtushenko (Rus) Lokosphinx
3. Benjamin Prades Reverter (Esp) Team Ukyo
Итоговая генеральная классификация:
1. Richard Carapaz (Ecu) Movistar
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