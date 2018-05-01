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Вуэльта Астурии-2018. Этап 3

 Вуэльта Астурии-2018. Этап 3

 

Вуэльта Астурии-2018. Этап 3

 

Вуэльта Астурии-2018. Этап 3

 

Cangas del Narcea - Oviedo, 118 км

 

1. Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto    
2. Alexander Evtushenko (Rus) Lokosphinx    
3. Benjamin Prades Reverter (Esp) Team Ukyo
Итоговая генеральная классификация:
1. Richard Carapaz (Ecu) Movistar    

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Теги к статье: Вуэльта Астурии Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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1 мая 2018

Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • Адриен
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Адриен-Фото

    Некоторые комментаторы как будто читать не умеют. Дело ведь не в Астане, а во ВСЕОБЩИХ  негласных "законах", которые царят в современном велоспорте. Вот о чем рассказывает Вестра.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ладно ,лишь бы не зацепило гонщиков ,персонал, спонсоров.В любых командах. Надо было во время своего активного периода признания давать. А то как завязали все молодцы. Если деньги потребуют и возьмут будут правы.

    Деньги возьмёт ,команда от гонщика.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Второй тираж книги "Джро вокр ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Джиро вокруг меня ,опечатка))))
  • Pixinguinha
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Pixinguinha-Фото

    А «минимальное преимущество» команды Sky?

     

    "Marginal gains" в данном контексте - "победа по крупицам" или "выигрыш в мелочах".

  • Pixinguinha
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Pixinguinha-Фото
    Вот как раз поэтому превышение дозы сальбутамола не так безобидно, т.к. может быть косвенным свидетельством использования не спрея, а таблеток или инъекций.
  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич – победитель Тур ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Примож Роглич стал вторым после Лорана Жалабера (1999 год) гонщиком, выигравшим в один год Тур Страны Басков и Тур Романдии.

    Это просто великолепно! Причём обставил добротных горняков в итоге (Ланду на ТСБ) и Берналя с Портом (на ТР) good

    Вижу в нём будущего генеральщика на гранд-туры, причём по потенциалу и возможностях пойдёт ещё далее чем его комрад по команде Крюйсвик (он же Кройшвайк).

  • Pixinguinha
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Pixinguinha-Фото
    Это такая философия. Астаноцентризм называется :)
  • velodoctor
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    velodoctor-Фото

    Да тут не про астану, а  про терапевтические исключения и контроль над этим. 

  • RVL
    Тур Романдии-2018. Этап 5 (6)
    RVL-Фото

    Где Саган, а где Бора без него.

    Как и Роглич, сам себе чемпион!

  • RVL
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    RVL-Фото

    Шокированная команда....

    Да смешно. Так и вижу шок...

    Скарпони не шок. слова Вестры растреморили Вино и ко... 

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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