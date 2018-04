Вуэльта Кастилии и Леона-2018. Этап 3 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 16:18 Segovia - Avila, 165,6 км 1 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 4:01:34 2 Eduard Prades Reverter (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:46 3 Carlos Barbero (Esp) Movistar Team 4 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 0:00:49 5 Mario Gonzalez Salas (Esp) Sporting - Tavira 0:00:51 6 Diego Rubio Hernandez (Esp) Burgos - BH 7 Daniel Mestre (Por) Efapel 8 Dmitrii Strakhov (Rus) Lokosphinx 9 Alex Aranburu Deba (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:54 10 Frederico Figueiredo (Por) Sporting - Tavira 11 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Manzana - Postobon Team 12 Joaquim Silva (Por) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:58 13 Raúl Alarcón Garcia (Esp) W52 - FC Porto 0:00:59 14 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy 15 Alexey Vermeulen (Usa) Interpro - Stradalli Cycling 16 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Manzana - Postobon Team 17 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 18 Alexander Evtushenko (Rus) Lokosphinx 19 Ryan Anderson (Can) Rally Cycling 20 Robigzon Leandro Oyola Oyola (Col) Medellin 21 Marc De Maar (Ned) Team Ukyo 22 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 23 Pablo Torres Muiño (Esp) Burgos - BH 24 Ricardo Vilela (Por) Manzana - Postobon Team 25 Jordi Simon Casulleras (Esp) Burgos - BH 26 Brandon McNulty (Usa) Rally Cycling 27 Gustavo Cesar Veloso (Esp) W52 - FC Porto 0:01:06 28 Alvaro Trueba Diego (Esp) Sporting - Tavira 29 Henrique Casimiro (Por) Efapel 30 Jesus Del Pino Corrochano (Esp) Efapel 31 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Team Euskadi 0:01:09 32 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Manzana - Postobon Team 33 Jonathan Caicedo (Ecu) Medellin 34 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Manzana - Postobon Team 0:01:15 35 Cesar Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Medellin 0:01:18 36 João Rodrigues (Por) W52 - FC Porto 0:01:25 37 Jokin Etxabe Leturia (Esp) Interpro - Stradalli Cycling 0:01:27 38 Aleksandr Grigorev (Rus) Sporting - Tavira 0:01:28 39 Bruno Silva (Por) Efapel 0:01:37 40 Cristhian Montoya Giraldo (Col) Medellin 41 Javier Moreno Bazan (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:01:46 42 Omar Alberto Mendoza Cardona (Col) Medellin 43 Ruben Fernandez (Esp) Movistar Team 0:02:01 44 Jaime Roson Garcia (Esp) Movistar Team 45 Dmitrii Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:02:34 46 Benjamin Prades Reverter (Esp) Team Ukyo 47 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Medellin 0:03:19 48 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos - BH 0:03:21 49 Rodrigo Araque Lorente (Esp) Team Ukyo 0:03:25 50 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 0:03:36 51 António Carvalho (Por) W52 - FC Porto 0:03:42 52 André Carvalho (Por) Liberty Seguros - Carglass 53 Francisco Mancebo Perez (Esp) Inteja Dominican Cycling Team 0:03:52 54 Raymond Kreder (Ned) Team Ukyo 55 Gotzon Martin Sanz (Esp) Team Euskadi 0:04:03 56 Jon Irisarri Rincon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 57 Nicola Toffali (Ita) Sporting - Tavira 58 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Esp) Team Euskadi 59 Artem Samolenkov (Rus) Lokosphinx 0:04:52 60 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 61 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 0:05:08 62 Samuel Caldeira (Por) W52 - FC Porto 0:05:11 63 Válter Pereira (Por) Sporting - Tavira 0:05:26 64 Daniel Whitehouse (Gbr) Interpro - Stradalli Cycling 0:07:16 65 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 0:07:17 66 Florian Hudry (Fra) Interpro - Stradalli Cycling 0:07:19 67 Weimar Alfonso Roldán Ortiz (Col) Medellin 0:07:49 68 Venceslau Fernandes (Por) Liberty Seguros - Carglass 69 Juan Pablo Villegas Cardona (Col) Manzana - Postobon Team 70 Fernando Orjuela Gutierrez (Col) Manzana - Postobon Team 71 John Anderson Rodriguez Salazar (Col) Delko - Marseille Provence KTM 72 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting - Tavira 73 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx 0:08:06 74 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:08:15 75 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko - Marseille Provence KTM 0:10:03 76 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 0:10:57 77 Marcos Jurado Rodriguez (Esp) Efapel 78 Nuno Bico (Por) Movistar Team 79 Rafael Lourenço (Por) Liberty Seguros - Carglass 80 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 0:11:05 81 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:11:33 82 Tyler Williams (Usa) Israel Cycling Academy 83 Ricardo Garcia (Esp) Team Euskadi 0:11:38 84 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 0:11:48 85 Sergio Samitier Samitier (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:11:52 86 Hector Saez Benito (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:11:56 87 Enrique Sanz Unzue (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:12:03 88 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural - Seguros RGA 89 Sergio Rodriguez Reche (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 90 Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling 0:12:15 91 Tyler Magner (Usa) Rally Cycling 92 Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Esp) W52 - FC Porto 0:12:17 93 Pedro Lopes (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:13:41 94 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Team Euskadi 0:14:19 95 Gaspar Gonçalves (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:15:29 96 Diego Milan Jimenez (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 0:18:15 97 Daniel Lopez Parada (Esp) Burgos - BH 98 Adrian Gonzalez Velasco (Esp) Burgos - BH 99 Julen Irizar Laskurain (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 100 Mikel Alonso Flores (Esp) Team Euskadi 101 José Ferreira (Por) W52 - FC Porto 102 Yusuke Hatanaka (Jpn) Team Ukyo 103 David Arroyo Duran (Esp) Efapel 104 Marc Buades Ferriol (Esp) Team Euskadi 0:18:23 105 Aviv Yechezkel (Isr) Israel Cycling Academy 0:18:39 106 André Crispim (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:18:45 107 César Martingil (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:18:59 DNF Jaime Castrillo Zapater (Esp) Movistar Team DNF Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team DNF Matvey Mamykin (Rus) Burgos - BH DNF Gatis Smukulis (Lat) Delko - Marseille Provence KTM DNF Jesse Anthony (Usa) Rally Cycling DNF Oscar Pujol Muñoz (Esp) Team Ukyo DNF Albert Torres Barcelo (Esp) Inteja Dominican Cycling Team DNF Ignacio Sarabia Diaz (Mex) Inteja Dominican Cycling Team DNF Juan Jose Cueto Montero (Dom) Inteja Dominican Cycling Team DNF Mikel Elorza Pagaldai (Esp) Inteja Dominican Cycling Team Итоговая генеральная классификация: 1 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 12:51:07 2 Carlos Barbero (Esp) Movistar Team 0:00:35 3 Eduard Prades Reverter (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:42 4 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 0:00:55 5 Diego Rubio Hernandez (Esp) Burgos - BH 6 Mario Gonzalez Salas (Esp) Sporting - Tavira 7 Dmitrii Strakhov (Rus) Lokosphinx 0:00:56 8 Daniel Mestre (Por) Efapel 0:00:57 9 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Manzana - Postobon Team 0:01:00 10 Alex Aranburu Deba (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 11 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:01:02 12 Raúl Alarcón Garcia (Esp) W52 - FC Porto 0:01:04 13 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Manzana - Postobon Team 14 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy 0:01:05 15 Alexander Evtushenko (Rus) Lokosphinx 16 Robigzon Leandro Oyola Oyola (Col) Medellin 17 Brandon McNulty (Usa) Rally Cycling 18 Ricardo Vilela (Por) Manzana - Postobon Team 19 Pablo Torres Muiño (Esp) Burgos - BH 20 Ryan Anderson (Can) Rally Cycling 21 Joaquim Silva (Por) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:10 22 Gustavo Cesar Veloso (Esp) W52 - FC Porto 0:01:12 23 Alvaro Trueba Diego (Esp) Sporting - Tavira 24 Jordi Simon Casulleras (Esp) Burgos - BH 0:01:17 25 Alexey Vermeulen (Usa) Interpro - Stradalli Cycling 26 Henrique Casimiro (Por) Efapel 0:01:18 27 Jesus Del Pino Corrochano (Esp) Efapel 0:01:24 28 Jonathan Caicedo (Ecu) Medellin 0:01:27 29 Hernando Bohorquez Sanchez (Col) Manzana - Postobon Team 0:01:30 30 Cesar Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Medellin 0:01:36 31 João Rodrigues (Por) W52 - FC Porto 0:01:40 32 Javier Moreno Bazan (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:01:52 33 Cristhian Montoya Giraldo (Col) Medellin 0:01:55 34 Jaime Roson Garcia (Esp) Movistar Team 0:02:07 35 Ruben Fernandez (Esp) Movistar Team 0:02:19 36 Frederico Figueiredo (Por) Sporting - Tavira 0:02:32 37 Omar Alberto Mendoza Cardona (Col) Medellin 0:02:37 38 Dmitrii Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:02:49 39 Rodrigo Araque Lorente (Esp) Team Ukyo 0:03:43 40 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 0:03:54 41 Raymond Kreder (Ned) Team Ukyo 0:03:58 42 Francisco Mancebo Perez (Esp) Inteja Dominican Cycling Team 43 Nicola Toffali (Ita) Sporting - Tavira 0:04:09 44 Jon Irisarri Rincon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 45 Gotzon Martin Sanz (Esp) Team Euskadi 0:04:49 46 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 0:05:10 47 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 0:05:13 48 Samuel Caldeira (Por) W52 - FC Porto 0:05:17 49 Jokin Etxabe Leturia (Esp) Interpro - Stradalli Cycling 0:07:33 50 Weimar Alfonso Roldán Ortiz (Col) Medellin 0:07:55 51 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:08:18 52 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 0:08:58 53 Artem Samolenkov (Rus) Lokosphinx 0:09:06 54 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 0:11:11 55 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:11:27 56 Ricardo Garcia (Esp) Team Euskadi 0:11:55 57 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 0:12:01 58 Enrique Sanz Unzue (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:12:02 59 Florian Hudry (Fra) Interpro - Stradalli Cycling 0:12:36 60 Daniel Whitehouse (Gbr) Interpro - Stradalli Cycling 0:12:54 61 Hector Saez Benito (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:13:09 62 Juan Pablo Villegas Cardona (Col) Manzana - Postobon Team 0:14:02 63 António Carvalho (Por) W52 - FC Porto 0:14:07 64 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx 0:14:35 65 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Team Euskadi 0:14:37 66 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:17:06 67 Marc De Maar (Ned) Team Ukyo 68 Jhojan Orlando Garcia Sosa (Col) Manzana - Postobon Team 0:17:16 69 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Team Euskadi 70 Aleksandr Grigorev (Rus) Sporting - Tavira 0:17:35 71 Fernando Orjuela Gutierrez (Col) Manzana - Postobon Team 0:17:44 72 Bruno Silva (Por) Efapel 73 Nigel Ellsay (Can) Rally Cycling 0:17:50 74 Daniel Lopez Parada (Esp) Burgos - BH 0:18:21 75 Tyler Magner (Usa) Rally Cycling 0:18:28 76 Mikel Alonso Flores (Esp) Team Euskadi 0:18:33 77 Benjamin Prades Reverter (Esp) Team Ukyo 0:18:41 78 César Martingil (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:19:17 79 Adrian Gonzalez Velasco (Esp) Burgos - BH 0:19:23 80 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Medellin 0:19:26 81 André Carvalho (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:19:49 82 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos - BH 0:19:50 83 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Esp) Team Euskadi 0:20:10 84 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural - Seguros RGA 0:20:23 85 Julen Irizar Laskurain (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:20:41 86 Sergio Samitier Samitier (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:21:14 87 Válter Pereira (Por) Sporting - Tavira 0:21:33 88 Sergio Rodriguez Reche (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:23:18 89 Venceslau Fernandes (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:23:56 90 John Anderson Rodriguez Salazar (Col) Delko - Marseille Provence KTM 91 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting - Tavira 0:24:18 92 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko - Marseille Provence KTM 0:26:10 93 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA 0:27:04 94 Nuno Bico (Por) Movistar Team 95 Marcos Jurado Rodriguez (Esp) Efapel 0:27:26 96 Rafael Lourenço (Por) Liberty Seguros - Carglass 97 Tyler Williams (Usa) Israel Cycling Academy 0:27:37 98 Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Esp) W52 - FC Porto 0:28:46 99 Pedro Lopes (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:29:48 100 Gaspar Gonçalves (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:31:36 101 Diego Milan Jimenez (Dom) Inteja Dominican Cycling Team 0:34:22 102 José Ferreira (Por) W52 - FC Porto 103 Yusuke Hatanaka (Jpn) Team Ukyo 104 David Arroyo Duran (Esp) Efapel 105 Aviv Yechezkel (Isr) Israel Cycling Academy 0:34:46 106 André Crispim (Por) Liberty Seguros - Carglass 0:34:52 107 Marc Buades Ferriol (Esp) Team Euskadi 0:40:18 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вуэльта Кастилии и Леона Vuelta a Castilla y Leon UCI Europe Tour гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(0)

Просмотров

(198)

В тему: Вуэльта Кастилии и Леона-2018. Этап 2

Вуэльта Кастилии и Леона-2018. Этап 1

Вуэльта Андалусии-2018. Этап 5

Вуэльта Андалусии-2018. Этап 4

Вуэльта Андалусии-2018. Этап 1

Mallorca Challenge-2018. Trofeo Lloseta-Andratx

Mallorca Challenge-2018. Trofeo Serra de Tramuntana

Вуэльта Кастилии и Леона-2017. Этап 3

Вуэльта Кастилии и Леона-2017. Этап 1

Vuelta Ciclista a La Rioja-2017

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.