GP Beiras e Serra da Estrela-2018. Этап 1

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Meda - Figueira de Castelo Rodrigo, 177.2 км
1. Dmitrii Strakhov (Rus) Lokosphinx
2. Wilmar Paredes (Col) Manzana Postobon
3. Daniel Mestre (Por) Efapel
4. Sergio Huguita (Manzana Postobón)
5. Gustavo César Veloso (W52-FC Porto)
6. Ricardo Vilela (Manzana Postobón)
7. Xuban Errazkin (Vito-Feirense-BlackJack)
8. Brandon McNulty (Rally Cycling)
9. César Fonte (W52-FC Porto)
10.Sérgio Pardilla (Caja Rural-Seguros RGA)
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Rokka
Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
Цитата: Yuriy 17
Цитата: Адриен
Что же, участие Фрума сделает Джиро несомненно интереснее.
Имею такое же мнение.
А вот любопытно, неужели у организаторов Джиро нет какого нибудь пункта в правилах, чтобы недопустить участие неугодного гонщика?
Например, оказалось у МОК есть такой пунктик по отстранению просто так.
Или организаторы Джиро тоже считают, что участие Фрума в Джиро весьма желательно?
Мне кажется что в любом случае есть пункт, где организация может не допустить какого либо человека к гонке во избежание потери репутации. Но судя по всему синьор Веньи наоборот всеми силами желает видеть Фрума, вон для него даже снег почистили
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Андрон
Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
Уверен, что Фрум поедет Джиро в тренировочном режиме, готовясь к Туру.
Потому что.
Если он займет высокое место или вообще подиум, а его забанят между Джиро и Туром, это будет совсем обидно. Потерять 30 место в итоговой таблице и 1-3 мягко говоря "две большие разницы"
Если он выложится на Джиро и его не забанят, то на Туре шансы упадут в область нуля.
Пока над ним висит Домоклов меч правосудия ( или левосудия), не будет Фрум бессмысленно растрачивать свои резервы.
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rude_rider
Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
Не не парни..мы зрители только в выиграше
Фрум не поедет на все деньги но будет интересно.Все таки Фрум против Тома это же классика жанра..аля вуелта 2015 местами
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SVS
Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
А вот у меня другое мнение. Я думаю, участие вышеназванного господина сделает гонку... скандальнее, пикантнее, что-ли...
Если шеренга биороботов канула в лету - да, будет интереснее, возможно.
Но если они поедут в своём прежнем стиле, то где тут интерес? Смотреть на этот парад из этапа в этап, оживая лишь когда происходит что-то влияющее не более, чем на результат этапа?
Нет, увольте :-(...
До сего года Джиро была единственной гонкой, не испорченной этой "неотвратимостью", и ещё и поэтому - моим любимым ГТ, единственным, на который я дважды специально ездил.
Я в прошлом году не смотрел Вуэльту. Не люблю машин, люблю спорт людей. Извините за категоричность, это ИМХО.
Теперь не знаю, что будет с Джиро :-(...
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Yuriy 17
Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
Цитата: Адриен
Что же, участие Фрума сделает Джиро несомненно интереснее.
Имею такое же мнение.
А вот любопытно, неужели у организаторов Джиро нет какого нибудь пункта в правилах, чтобы недопустить участие неугодного гонщика?
Например, оказалось у МОК есть такой пунктик по отстранению просто так.
Или организаторы Джиро тоже считают, что участие Фрума в Джиро весьма желательно?
-
Адриен
Крис Фрум проведет разведку эт ... (8)
Фрум и Sky не оспаривают то, что доза была превышена. Они стараются доказать , что это произошло неумышленно и по объективным причинам... Страно все это - и их уверенность в ОПРАВДАТЕЛЬНОМ решении компетентных органов, и ПОВЕДЕНИЕ - как обсолютно правой стороны... Но как сказал один из чиновников ВАДА - "Нам важно ЧТО, а не КАК". Ну то есть главное - наличие в анализах запрещенного препарата, а уж как он попал в организм - дело десятое, ведь по любому это сказалось на конечном результате спортсмена, а раз так - извини-подвинься. Правда, это было сказано по другому эпизоду - по поводу мельдония у российского керлингиста, но закон и правила должны быть для всех едины... А, видать , не для британских велосипедистов... Что же, участие Фрума сделает Джиро несомненно интереснее. Вот только его победа (если состоится) сходу станет СКОМПРОМЕНТИРОВАННОЙ и замараной - внезависимости от судебных решений. А вместе с этим будет затронута репутация ВСЕГО Джиро и ЦЕНЫ его престижа...
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