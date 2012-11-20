GP Beiras e Serra da Estrela-2018. Этап 1

Уверен, что Фрум поедет Джиро в тренировочном режиме, готовясь к Туру.

Потому что.

Если он займет высокое место или вообще подиум, а его забанят между Джиро и Туром, это будет совсем обидно. Потерять 30 место в итоговой таблице и 1-3 мягко говоря "две большие разницы"

Если он выложится на Джиро и его не забанят, то на Туре шансы упадут в область нуля.

Пока над ним висит Домоклов меч правосудия ( или левосудия), не будет Фрум бессмысленно растрачивать свои резервы.