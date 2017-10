Sparkassen Munsterland Giro-2017 Категория:

Дата:

Вчера, 18:00 Wadersloh - Munster, 200 км 1 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 4:35:26 2 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 3 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 4 Marcel Kittel (Ger) Quick - Step Floors 5 Dylan Groenewegen (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 6 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe 7 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha Alpecin 8 Roy Jans (Bel) Wb Veranclassic Aquality Protect 9 Andre Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 10 Nicola Toffali (Ita) 0711 / Cycling 11 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 12 Jonas Koch (Ger) Ccc Sprandi Polkowice 13 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - Rusvelo 14 Jimmy Duquennoy (Bel) Wb Veranclassic Aquality Protect 15 Robert William Kessler (Ger) Lkt Team Brandenburg 16 Patrick Haller (Ger) Rad-Net Rose Team 17 Nils Politt (Ger) Team Katusha Alpecin 18 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 19 Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto - Kern Haus 20 Manuel Porzner (Ger) Team Heizomat 21 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Sunweb 22 Konrad Geßner (Ger) Rad-Net Rose Team 23 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 24 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 25 Yves Lampaert (Bel) Quick - Step Floors 26 Mark Mcnally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert 27 Sven Thurau (Ger) Team Dauner D&Dq Akkon 28 Mark Cavendish (Gbr) Team Dimension Data 29 Senne Leysen (Bel) Lotto Soudal 30 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 31 Bernhard Eisel (Aut) Team Dimension Data 32 Christian Maximilian Koch (Ger) Lkt Team Brandenburg 33 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 34 Jack Bauer (Nzl) Quick - Step Floors 35 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 36 Christophe Masson (Fra) Wb Veranclassic Aquality Protect 37 Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 38 Scott Thwaites (Gbr) Team Dimension Data 39 Jos Van Emden (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 0:00:08 40 Rick Zabel (Ger) Team Katusha Alpecin 0:00:11 41 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 42 Paul Martens (Ger) Team Lotto Nl - Jumbo 0:00:13 43 Robert Thomas Wagner (Ger) Team Lotto Nl - Jumbo 44 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 45 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha Alpecin 46 Silvio Herklotz (Ger) Bora - Hansgrohe 47 Lars Bak Ytting (Den) Lotto Soudal 48 Ryan Gibbons (Rsa) Team Dimension Data 49 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 0:00:24 50 Julien Vermote (Bel) Quick - Step Floors 51 Aaron Grosser (Ger) Team Sauerland Nrw P/B Henley & Partners 0:00:38 52 Nathan Müller (Ger) Team Heizomat 53 Thomas Gibbons (Usa) Wanty - Groupe Gobert 54 Florian Obersteiner (Ger) Rad-Net Rose Team 55 Awet Habtom Tekle (Eri) Bike Aid 56 Lorenz Fiege (Ger) Team Dauner D&Dq Akkon 57 Igor Boev (Rus) Gazprom - Rusvelo 58 Arnold Fiek (Ger) 0711 / Cycling 59 Robert Retschke (Ger) Team Lotto - Kern Haus 60 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - Rusvelo 61 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 62 Marc Dörrie (Ger) Team Lotto - Kern Haus 63 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 64 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 65 Stijn Steels (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 66 Berden De Vries (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 67 Julien Stassen (Bel) Wb Veranclassic Aquality Protect 68 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:00:43 69 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 70 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 71 Brecht Dhaene (Bel) Wanty - Groupe Gobert 72 Joschka Beck (Ger) Bike Aid 73 Felix Intra (Ger) Team Sauerland Nrw P/B Henley & Partners 74 FrantišEk Sisr (Cze) Ccc Sprandi Polkowice 75 Maciej Paterski (Pol) Ccc Sprandi Polkowice 76 Maarten Wynants (Bel) Team Lotto Nl - Jumbo 77 Victor Campenaerts (Bel) Team Lotto Nl - Jumbo 78 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 79 Davide Martinelli (Ita) Quick - Step Floors 80 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 81 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:00:46 82 Pieter Serry (Bel) Quick - Step Floors 0:00:59 83 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom - Rusvelo 84 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:04 85 Kamil Malecki (Pol) Ccc Sprandi Polkowice 86 Jan Hugger (Ger) 0711 / Cycling 87 Philipp Mamos (Ger) Team Dauner D&Dq Akkon 88 Dominik Bauer (Ger) Team Dauner D&Dq Akkon 89 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data For Qhubeka 90 Richard Weinzheimer (Ger) Team Lotto - Kern Haus 91 Max Wörner (Ger) 0711 / Cycling 92 Tobias Nolde (Ger) Rad-Net Rose Team 93 Frederik Einhaus (Ger) Team Lotto - Kern Haus 94 Piotr Brozyna (Pol) Ccc Sprandi Polkowice 95 Joann Leinau (Ger) Team Sauerland Nrw P/B Henley & Partners 96 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 97 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 98 Ludovic Robeet (Bel) Wb Veranclassic Aquality Protect 0:01:20 99 Emiel Planckaert (Bel) Lotto Soudal 100 Henrik Hamm (Ger) 0711 / Cycling 0:01:32 101 Patrick Lechner (Ger) Bike Aid 0:01:36 102 Roberto Vukovic (Ger) Team Sauerland Nrw P/B Henley & Partners 0:01:46 103 Baptiste Planckaert (Bel) Team Katusha Alpecin 0:01:50 104 Christoph Pfingsten (Ger) Bora - Hansgrohe 0:01:55 105 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 106 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 107 Yannick Mayer (Ger) 0711 / Cycling 108 Viktor Müller (Ger) Team Sauerland Nrw P/B Henley & Partners 109 Thomas Deruette (Bel) Wb Veranclassic Aquality Protect 110 Alexandre Ballet (Swi) 0711 / Cycling 111 Michal Paluta (Pol) Ccc Sprandi Polkowice 112 Patryk Stosz (Pol) Ccc Sprandi Polkowice 113 Philip Weber (Ger) Lkt Team Brandenburg 114 Paul Rudys (Ger) Lkt Team Brandenburg 115 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 116 Artur Ershov (Rus) Gazprom - Rusvelo 117 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 118 Jonas Härtig (Ger) Team Sauerland Nrw P/B Henley & Partners 119 Jens Wallays (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 120 Carl Soballa (Ger) Lkt Team Brandenburg 121 Tony Martin (Ger) Team Katusha Alpecin 122 Marco Mathis (Ger) Team Katusha Alpecin 123 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 124 Mathias Van Gompel (Bel) Lotto Soudal 125 Mateusz Taciak (Pol) Ccc Sprandi Polkowice 126 Kersten Thiele (Ger) Rad-Net Rose Team 127 Johannes Adamietz (Ger) Team Heizomat 128 Louis Leinau (Ger) Team Sauerland Nrw P/B Henley & Partners 129 Piotr Havik (Ned) Team Katusha Alpecin 0:02:06 130 Lukas Löer (Ger) Team Dauner D&Dq Akkon 0:02:49 131 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo 0:02:59 132 Tom Dernies (Bel) Wb Veranclassic Aquality Protect 0:03:07 133 Dorian Lübbers (Ger) Team Heizomat 134 Pascal Treubel (Ger) Team Heizomat 0:06:05 135 Luca Henn (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Albert Timmer (Ned) Team Sunweb DNF Adrien Niyonshuti (Rwa) Team Dimension Data DNF Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal DNS Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) An Post Chain Reaction DNF Tim Declercq (Bel) Quick - Step Floors DNF Martijn Keizer (Ned) Team Lotto Nl - Jumbo DNF Anton Vorobyev (Rus) Gazprom - Rusvelo DNF Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom - Rusvelo DNF Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom - Rusvelo DNF Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert DNF Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Ruben Pols (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk DNF Mehdi Benhamouda (Fra) Team Novo Nordisk DNF Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk DNF Hendrikus Van Ijzendoorn (Ned) Team Novo Nordisk DNF Sébastien Delfosse (Bel) Wb Veranclassic Aquality Protect DNF Frederik Hähnel (Ger) Lkt Team Brandenburg DNF Malte Jürß (Ger) Lkt Team Brandenburg DNF Sven Reutter (Ger) Rad-Net Rose Team DNF Lukas Ortner (Ger) Rad-Net Rose Team DNF Marco Müller-Sciacca (Ger) Team Dauner D&Dq Akkon DNF Jan Van Puyvelde (Ger) Team Dauner D&Dq Akkon DNF Tobias Knaup (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Jonas Rutsch (Ger) Team Lotto - DNF Luca Felix Happke (Ger) Team Sauerland Nrw P/B Henley & Partners DNF Laurin Winter (Ger) Team Heizomat DNF Simon Redmers (Ger) Team Heizomat DNF Timo Schäfer (Ger) Bike Aid DNF Matthias Schnapka (Ger) Bike Aid 