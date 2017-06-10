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Тур Словении-2017. Этап 2

Тур Словении-2017. Этап 2

 

Ljubljana - Ljubljana, 169,9 км

1. Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott
2. Roberto Ferrari (Ita) Team UAE Emirates
3. Mark Renshaw (Aus) Dimension Data

 

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Теги к статье: Тур Словении Tour de Slovenie Europe Tour UCI Europe Tour

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Ближайшие старты

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • RVL
    Предварительные составы команд ... (8)
    RVL-Фото
    если Кинтана будет выше Вальверде- я уверен.
    то Моллема, выше Конты-никогда.
    это я только по фактору "Джиро в ногах" сравнил...
  • vitali
    Предварительные составы команд ... (8)
    vitali-Фото

    Честно говоря, очень хочется увидеть нового победителя, даже если для этого нужно, чтобы основная капитанская гвардия ловила плохие дни.

    Что-то приелись Фрум и иже с ним 

  • RVL
    Тур Словении-2017. Этап 1 (1)
    RVL-Фото

    завал жестокий вышел вчера. вот повтор идет, и Отар говорит, что узкий и опасный вылет из поворота возле растяжки...за которую они зацепятся на следующем круге.

  • veloliveuser
    Тур Швейцарии-2017. Этап 5 (40)
    veloliveuser-Фото
    до 30 лет - молодежь.
    а если Вы считаете себя взрослым и мудрым - будьте великодушны и снисходительны.
    спишите это поведение на посвящение его жене.
  • chel
    Павел Сиваков из команды BMC D ... (5)
    chel-Фото

    Рябушенко тоже вполне неплох был, хоть за генерал и не боролсяbru

  • levonardo
    Предварительные составы команд ... (8)
    levonardo-Фото

    Катюша без задач в генерале, видимо. А с таким Кристофом могут даже мимо этапов пролететь. Одна надежда на Мартина и пролог

  • 0x5F375A86
    Предварительные составы команд ... (8)
    0x5F375A86-Фото
    Проблема в том, что не будет, все будут работать на генерал Контадора, как бы плохо он не выступал, если только он не сойдет до того, как Моллема и Понтано проиграют достаточно много.
  • EL-Fenomeno
    Предварительные составы команд ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Пока совсе не густо с фамилиями, но зато полный всписок фаворитов-капитанов уже есть. Погадаем ;) 

  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2017. Этап 6 (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Ярослав124
    Ну наконец-то первая победа AG2R La Mondiale в гонке Мирового Тура UCI-2017.

    Ошибаетесь, на 1 июня у AG2R было уже 4 победы:

    http://inrng.com/2017/05/team-victory-rankings-may-2017/

    Цитата: Gottliche_Recht
    вершина - 2829 м над уровнем моря. Это жесть.

    "acute "только" 2780 м. Я так понял финиш будет немного ниже

    Цитата: tim147
    я был весьма удивлен решением Дюмулена ехать швейцарский тур, хорошо что здравый смысл победил и он сошел - пусть лучше готовится к чемпионату Нидерландов!

    После такой Джиры ещё и Тур Швейцарии выбрал ехать - это был мягко говоря неправильный выбор для Тома. Но вот со сходом голлнадца все стало на свои места.

    А Поццо желаю хотя бы подиум в итоге взять и сегодня закрепить свой вчерашний успех ибо разделка ну совесем уж не его территория.

  • ayahuasca
    Предварительные составы команд ... (8)
    ayahuasca-Фото

    Пускай меня сейчас забросают тапками фаны Альберто, но кажется, что начиная с третьей недели, Конта будет возить Моллему, а не наоборот.

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Robin Stenuit (Wanty - Groupe Gobert)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 1213

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