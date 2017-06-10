Тур Словении-2017. Этап 2

Цитата: Ярослав124

Ну наконец-то первая победа AG2R La Mondiale в гонке Мирового Тура UCI-2017.

Ошибаетесь, на 1 июня у AG2R было уже 4 победы:

http://inrng.com/2017/05/team-victory-rankings-may-2017/

Цитата: Gottliche_Recht

вершина - 2829 м над уровнем моря. Это жесть.

" "только" 2780 м. Я так понял финиш будет немного ниже

Цитата: tim147

я был весьма удивлен решением Дюмулена ехать швейцарский тур, хорошо что здравый смысл победил и он сошел - пусть лучше готовится к чемпионату Нидерландов!

После такой Джиры ещё и Тур Швейцарии выбрал ехать - это был мягко говоря неправильный выбор для Тома. Но вот со сходом голлнадца все стало на свои места.

А Поццо желаю хотя бы подиум в итоге взять и сегодня закрепить свой вчерашний успех ибо разделка ну совесем уж не его территория.