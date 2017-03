Гент-Вевельгем-2017. Женская гонка Категория:

Сегодня, 18:00 Гент-Вевельгем-2017. Женская гонка Ieper - Wevelgem, 146 км 1 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 3:53:54 2 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle High5 3 Coryn Rivera (Usa) Team Sunweb Women 4 Marta Bastianelli (Ita) Alé Cipollini 5 Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing 6 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Kuota 7 Alice Barnes (Gbr) Drops Cycling Team 8 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 9 Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing 10 Sheyla Gutiérrez (Spa) Cylance Pro Cycling 11 Gracie Elvin (Aus) Orica Scott Women 12 Tatiana Guderzo (Ita) Lensworld-Kuota 13 Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas 14 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica Scott Women 15 Hannah Barnes (Gbr) Canyon SRAM Racing 16 Lotte Kopecky (Bel) Lotto Soudal Ladies 17 Anouska Koster (Ned) WM3 Pro Cycling 18 Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team 19 Katarzyna Niewiadoma (Pol) WM3 Pro Cycling 20 Janneke Ensing (Ned) Alé Cipollini 21 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 22 Kelly Van Den Steen (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx 23 Lisa Klein (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 24 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 25 Katrin Garfoot (Aus) Orica Scott Women 26 Amy Pieters (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 27 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 28 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 0:00:04 29 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 30 Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana 31 Ashleigh Moolman (Rsa) Cervélo­Bigla Pro Cycling 32 Roxane Knetemann (Ned) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 33 Ellen Van Dijk (Ned) Team Sunweb Women 34 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5 35 Audrey Cordon (Fra) Wiggle High5 0:00:06 36 Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana 37 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 0:00:12 38 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 39 Marie Vilmann (Den) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 40 Romy Kasper (Ger) Alé Cipollini 41 Malgorzata Jasinska (Pol) Cylance Pro Cycling 42 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 43 Anna Van Der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:27 44 Daniela Gass (Ger) Servetto Giusta 0:07:08 45 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 46 Celine Van Severen (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx 47 Roos Hoogeboom (Ned) Bizkaia­Durango 48 Kaat Van Der Meulen (Bel) Lotto Soudal Ladies 49 Annelies Dom (Bel) Lotto Soudal Ladies 50 Sara Mustonen­Lichan (Swe) Team Veloconcept Women 51 Sara Penton (Swe) Team Veloconcept Women 52 Jeanne Korevaar (Ned) WM3 Pro Cycling 53 Arianna Fidanza (Ita) Astana Women's Team 54 Kaat Hannes (Bel) Lensworld-Kuota 55 Lourdes Oyarbide (Spa) Bizkaia-Durango 56 Susanna Zorzi (Ita) Drops Cycling Team 57 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 58 Natalie Van Gogh (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 59 Daniela Reis (Por) Lares-Waowdeals 60 Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 61 Demi De Jong (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 62 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team 63 Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 64 Nathalie Verschelden (Bel) Lensworld-Kuota 65 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb Women 66 Irena Ossola (Usa) SAS - MACOGEP 67 Julie Leth (Den) Wiggle High5 68 Laura Camila Lozano (Col) Servetto Giusta 69 Spela Kern (Slo) Bizkaia-Durango 70 Sarah Inghelbrecht (Bel) Lares-Waowdeals 71 Julia Soek (Ned) Team Sunweb Women 72 Katia Ragusa (Ita) BePink Cogeas 73 Nina Buysman (Ned) Parkhotel Valkenburg ­ Destil Cycling Team 74 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle High5 75 Abby­Mae Parkinson (Gbr) Drops Cycling Team 76 Willeke Knol (Ned) Cylance Pro Cycling 77 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 78 Makhabbat Umutzhanova (Kaz) Astana Women's Team 79 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 80 Marta Tagliaferro (Ita) Cylance Pro Cycling 81 Roxane Fournier (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 82 Alice Maria Arzuffi (Ita) Lensworld-Kuota 83 Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango 84 Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 85 Simona Frapporti (Ita) Hitec Products 86 Sarah Rijkes (Aut) Lares-Waowdeals 87 Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas 88 Chloe Hosking (Aus) Alé Cipollini 89 Anna Potokina (Rus) Servetto Giusta 90 Asja Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 91 Thalita De Jong (Ned) Lares-Waowdeals 92 Lisa Morzenti (Ita) Astana Women's Team 93 Jip Van Den Bos (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 94 Jessica Allen (Aus) Orica Scott Women 95 Moniek Tenniglo (Ned) WM3 Pro Cycling 96 Amanda Spratt (Aus) Orica Scott Women 97 Sarah Roy (Aus) Orica Scott Women 98 Coralie Demay (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 99 Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 100 Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing 101 Aude Biannic (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 102 Joëlle Numainville (Can) Cylance Pro Cycling 0:07:16 DNF Marjolaine Bazin (Fra) SAS - MACOGEP DNF Beatrice Rossato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Michela Pavin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Ana Maria Covrig (Rom) Top Girls Fassa Bortolo DNF Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Beatrice Bartelloni (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Jelena Eric (Srb) BTC City Ljubljana DNF Urša Pintar (Slo) BTC City Ljubljana DNF Anisha Vekemans (Bel) Alé Cipollini DNF Anna Trevisi (Ita) Alé Cipollini DNF Milagro Mena (Crc) SAS ­ Macogep DNF Soline Lamboley (Fra) SAS - MACOGEP DNF Lara Vieceli (Ita) Astana Women's Team DNF Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas DNF Maria Vittoria Sperotto (Ita) BePink Cogeas DNF Annabel Simpson (Gbr) Drops Cycling Team DNF Rebecca Durrell (Gbr) Drops Cycling Team DNF Ann­Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team DNF Yessica Pérez (Spa) Bizkaia-Durango DNF Paola Munoz (Chi) Bizkaia-Durango DNF Iris Sachet (Fra) SAS - MACOGEP DNF Emilie Rochedy (Fra) SAS - MACOGEP DNF Karlijn Swinkels (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team DNF Thea Thorsen (Nor) Hitec Products DNF Elise Delzenne (Fra) Lotto Soudal Ladies DNF Valerie Demey (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx DNF Jessy Druyts (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx DNF Fien Delbaere (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx DNF Kelly Druyts (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx DNF Maaike Polspoel (Bel) Lensworld-Kuota DNF Amelie Rivat (Fra) Lares-Waowdeals DNF Kelly Markus (Ned) Lares-Waowdeals DNF Lauren Kitchen (Aus) WM3 Pro Cycling DNF Valentina Scandolara (Ita) WM3 Pro Cycling DNF Jessie Daams (Bel) Lotto Soudal Ladies DNF Trine Schmidt (Den) Lotto Soudal Ladies DNF Nina Kessler (Ned) Hitec Products DNF Charlotte Becker (Ger) Hitec Products DNF Susanne Andersen (Nor) Hitec Products DNF Ting Ying Huang (Tpe) Servetto Giusta DNF Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto Giusta DNF Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing DNF Alena Amialiusik (Blr) Canyon SRAM Racing DNF Claudia Koster (Ned) Team Veloconcept Women DNF Christina Siggaard (Den) Team Veloconcept Women DNF Pernille Mathiesen (Den) Team Veloconcept Women DNS Camilla Møllebro (Den) Team Veloconcept Women Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. 