Тур Словакии-2017. Пролог

Цитата: NTs

Цитата: Gonza Golanov Мне кажется, Цабель в этом сезоне смотрится убедительнее Кристоффа. Санек даже не всегда может усидеть у него на колесе при развозах.

Мне кажется, что генеральщик с победами на грандтурах, закончивший Джиро в пятерке, без работы не останется. Мне кажется, что генеральщик с победами на грандтурах, закончивший Джиро в пятерке, без работы не останется.

А от не уверен что все так просто.

Вообще по всем командам где доминирующее положение занимают американские спонсоры, приобретение Закарина как лидера команды на ГТ это очень большой вопрос.

Скай могла бы на самом деле, если избавиться от Ланды и перестать ставить эксперименты над Томасом. А они явно хотят нового английского победителя Гранд Тура. Так что вряд ли.

Не факт, не факт что Закарин легко найдет команду где будет безоговорочным капитаном. Парадокс. Конкурента (точнее заместителя) у него нет, но команда не заточена на выигрыш им Гранд-Тура.