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4 дня Дюнкерка-2017. Этап 5

4 дня Дюнкерка-2017. Этап 5Boeschepe - Cassel, 188,4 км

1. Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ
2. Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal
3. Oliver Naesen (Bel) Ag2r La Mondiale
Генеральная классификация после 5 этапа:
1. Clément Venturini (Fra) Cofidis

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Теги к статье: 4 Jours de Dunkerque 4 дня Дюнкерка UCI Europe Tour

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Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Tom_Boonen
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (5)
    Tom_Boonen-Фото
    Фрум на Туре значит тоже вел себя как грегори?
  • motte
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (5)
    motte-Фото

    Спасибо за прекрасное превью!

    Даже и не знал и не предполагал что есть такое Блокхаус..название то какое, да в Италии, да 50 лет назад, да и Меркс и что будет завтра...50 лет назад ...и завтра ...аж все замирает внутри..

    Спасибо и еще раз человеческое спасибо!

  • motte
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    motte-Фото

    Цитата: Berdok
    Вот поверишь Миша, для меня в Этой гонке особенный фен-шуй, мне интересно даже когда в сон клонит!
    /Приветствую!/

    Верю Marcko и приветствую!

    Уверен, что тебе очень близок особый вкус Джиро, не так ли?

    С уважением,

  • Александра
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (5)
    Александра-Фото

    Вот это профиль!!

  • protur
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (5)
    protur-Фото

     Ну да. Амадор будет "натягивать", а то и дергать, до нужной точки, где Кинтана отсидев за Исагире, дунет по настоящему. Думаю Полючино удержится, Ланда - тоже вариант, Нибали - как всегда вначале ГТ, немного поймает. Остальные кажись осыпятся, хотя на Зака я бы поставил, в пятерку заедет. У Танела есть шанс попасть в десятку после этапа.

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    Bjoern-Фото
    Зато все увидели кто капитан
  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (5)
    Bjoern-Фото

    Ну, вот оно первое серьезное горное испытание. С густым лесом почти до самой макушки, так что ветру гулять практически негде. Кинтана - главный фаворит. Ожидаю, что намного больше минуты поймают Юнгельс, Дюмулен, ВанГардерен, Томас вместе с Ландой (после сегодняшнего этапа я думаю уже никто не сомневается, что Ланда грегори). Большой экзамен предстоит темным лошадкам Моллеме, Кройсейку, Пино, Йейтсу, Закарину и только после завтрашнего этапа можно всерьез говорить об их шансах. Ну и конечно хочется увидеть красивую борьбу двух главных фаворитов

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Сегодня этапчик выдался на славу. Работа была во всех группах. Ещё б и накотили отрыв, но ребята выстаели. Жалко что Санчеса не хватило на финише, а так хотелоси чтоб он выиграл.

  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    Berdok-Фото
    Вот поверишь Миша, для меня в Этой гонке особенный фен-шуй, мне интересно даже когда в сон клонит!
    /Приветствую!/
  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (14)
    Berdok-Фото
    я тоже не спал

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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