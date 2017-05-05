4 дня Дюнкерка-2017. Этап 5

Ну да. Амадор будет "натягивать", а то и дергать, до нужной точки, где Кинтана отсидев за Исагире, дунет по настоящему. Думаю Полючино удержится, Ланда - тоже вариант, Нибали - как всегда вначале ГТ, немного поймает. Остальные кажись осыпятся, хотя на Зака я бы поставил, в пятерку заедет. У Танела есть шанс попасть в десятку после этапа.
Ну, вот оно первое серьезное горное испытание. С густым лесом почти до самой макушки, так что ветру гулять практически негде. Кинтана - главный фаворит. Ожидаю, что намного больше минуты поймают Юнгельс, Дюмулен, ВанГардерен, Томас вместе с Ландой (после сегодняшнего этапа я думаю уже никто не сомневается, что Ланда грегори). Большой экзамен предстоит темным лошадкам Моллеме, Кройсейку, Пино, Йейтсу, Закарину и только после завтрашнего этапа можно всерьез говорить об их шансах. Ну и конечно хочется увидеть красивую борьбу двух главных фаворитов