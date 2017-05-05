4 дня Дюнкерка-2017. Этап 5

Спасибо за прекрасное превью!

Даже и не знал и не предполагал что есть такое Блокхаус..название то какое, да в Италии, да 50 лет назад, да и Меркс и что будет завтра...50 лет назад ...и завтра ...аж все замирает внутри..

Спасибо и еще раз человеческое спасибо!