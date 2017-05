4 дня Дюнкерка-2017. Этап 4 Категория:

4 дня Дюнкерка-2017. Этап 4 Marck en Calaisis - Le Portel, 166,5 км 1 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 4:27:17 2 Samuel Dumoulin (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:05 3 Clément Venturini (Fra) Cofidis Solutions Crédits 4 Mauro Finetto (Ita) Delko - Marseille Provence KTM 5 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 6 Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal 7 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 8 Florian Sénéchal (Fra) Cofidis Solutions Crédits 9 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 10 Oliver Naesen (Bel) Ag2r La Mondiale 0:00:08 11 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:00:21 12 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain - Merida 13 Mattia Frapporti (Ita) Androni - Sidermec Bottecchia 14 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 15 Fabien Canal (Fra) Armée de Terre 16 Maxime Vantomme (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 17 Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix - Lille Métropole 18 Damien Touzé (Fra) HP-BTP - Auber 93 19 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 20 Kevin Le Cunff (Fra) HP-BTP - Auber 93 21 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 22 Kevyn Ista (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 23 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 24 Anthony Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 25 Steven Tronet (Fra) Armée de Terre 26 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix - Lille Métropole 27 David Menut (Fra) HP-BTP - Auber 93 28 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 29 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 30 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 31 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 32 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 33 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic - Aqua Protect 34 Julien El Farès (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 35 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 36 Jelle Wallays (Bel) Lotto - Soudal 37 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 38 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 39 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 40 Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP - Auber 93 41 Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept 42 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 43 Aaron Gate (Nzl) Aqua Blue Sport 44 Benjamin Thomas (Fra) Armée de Terre 45 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:42 46 Domen Novak (Slo) Bahrain - Merida 0:00:47 47 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 0:00:57 48 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 49 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 50 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:59 51 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 52 Benoît Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 53 Marc Sarreau (Fra) FDJ 54 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 55 Nikolas Maes (Bel) Lotto - Soudal 56 Yannis Yssaad (Fra) Armée de Terre 57 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 58 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 59 Christophe Riblon (Fra) Ag2r La Mondiale 60 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 61 Nicolas Baldo (Fra) HP-BTP - Auber 93 62 Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP - Auber 93 63 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 64 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 65 Remy Mertz (Bel) Lotto - Soudal 66 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 67 Jérémy Bescond (Fra) HP-BTP - Auber 93 68 Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 69 Kévin Ledanois (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:05 70 Andrea Vendrame (Ita) Androni - Sidermec Bottecchia 0:01:17 71 Arnaud Démare (Fra) FDJ 0:01:25 72 Arnaud Gérard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:04:26 73 Marcel (Sieberg Ger) Lotto - Soudal 74 Guillaume Levarlet (Fra) Wanty - Groupe Gobert 75 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:05:38 76 Lander Seynaeve (Bel) Roubaix - Lille Métropole 77 David Per (Slo) Bahrain - Merida 78 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko - Marseille Provence KTM 0:06:42 79 Quentin Pacher (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 80 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 81 Matteo Spreafico (Ita) Androni - Sidermec Bottecchia 0:06:51 82 Julien Duval (Fra) Ag2r La Mondiale 83 Thibault Ferasse (Fra) Armée de Terre 84 Jimmy Duquennoy (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 85 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 86 Meiyin Wang (Chn) Bahrain - Merida 87 Julien Stassen (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 88 Berden De Vries (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 89 Huub Duijn (Ned) Vérandas Willems - Crelan 90 Kenny Dehaes (Bel) Wanty - Groupe Gobert 91 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 92 Alo Jakin (Est) HP-BTP - Auber 93 93 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Métropole 94 Borut Bozic (Slo) Bahrain - Merida 95 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 96 Yannick Martinez (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 97 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:08:22 98 Niccolò Bonifazio (Ita) Bahrain - Merida 0:09:05 99 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain - Merida 100 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Soudal 101 Raffaello Bonusi (Ita) Androni - Sidermec Bottecchia 102 Lukas (Spengler Sui) WB Veranclassic - Aqua Protect 103 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 104 Marc Fournier (Fra) FDJ 105 Gatis Smukulis (Lat) Delko - Marseille Provence KTM 106 Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport 107 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix - Lille Métropole 108 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 109 Sander Cordeel (Bel) Vérandas Willems - Crelan 110 Luca Pacioni (Ita) Androni - Sidermec Bottecchia 111 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:11:19 112 Timothy Dupont (Bel) Vérandas Willems - Crelan 0:12:14 113 Gediminas Bagdonas (Ltu) Ag2r La Mondiale 114 Matteo Malucelli (Ita) Androni - Sidermec Bottecchia 115 Tim Merlier (Bel) Vérandas Willems - Crelan 116 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 117 Davide Cimolai (Ita) FDJ 118 Martyn Irvine (Irl) Aqua Blue Sport 119 Marco Benfatto (Ita) Androni - Sidermec Bottecchia 120 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 121 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 122 Enzo Wouters (Bel) Lotto - Soudal 123 Joeri Calleeuw (Bel) Roubaix - Lille Métropole 124 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 125 Yohann Gène (Fra) Direct Energie 0:12:21 126 Bryan Alaphilippe (Fra) Armée de Terre 127 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits 128 Jérémy Cabot (Fra) Roubaix - Lille Métropole 129 Loïc Chetout (Fra) Cofidis Solutions Crédits 130 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 131 Damien Gaudin (Fra) Armée de Terre 0:12:25 132 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 133 Moreno De Pauw (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:16:12 134 Rudy Barbier (Fra) Ag2r La Mondiale 0:16:14 135 Stéphane Poulhies (Fra) Armée de Terre 136 Jens Wallays (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DSQ Michael Goolaerts (Bel) Vérandas Willems - Crelan DNF Ion Ander Insausti Irastorza (Esp) Bahrain - Merida DNF Boris Vallée (Bel) Fortuneo - Vital Concept DNF Alexis Gougeard (Fra) Ag2r La Mondiale DNF Stef Van Zummeren (Bel) Vérandas Willems - Crelan DNF Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ DNS Thomas Boudat (Fra) Direct Energie Генеральная классификация после 4 этапа 1 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 16:29:43 2 Clément Venturini (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:10 3 Samuel Dumoulin (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:11 4 Florian Sénéchal (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:18 5 Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal 6 Oliver Naesen (Bel) Ag2r La Mondiale 0:00:21 7 Maxime Vantomme (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:00:32 8 Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix - Lille Métropole 0:00:34 9 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 10 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 11 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 12 Kevyn Ista (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 13 Anthony Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 14 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic - Aqua Protect 15 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 16 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 17 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 18 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 19 Jelle Wallays (Bel) Lotto - Soudal 20 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:44 21 Mauro Finetto (Ita) Delko - Marseille Provence KTM 22 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 23 Benjamin Thomas (Fra) Armée de Terre 0:00:50 24 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:54 25 Steven Tronet (Fra) Armée de Terre 0:01:00 26 David Menut (Fra) HP-BTP - Auber 93 27 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain - Merida 28 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 29 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 30 Marc Sarreau (Fra) FDJ 0:01:06 31 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:01:12 32 Benoît Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 33 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 34 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 35 Christophe Riblon (Fra) Ag2r La Mondiale 36 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 37 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix - Lille Métropole 38 Nikolas Maes (Bel) Lotto - Soudal 39 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:36 40 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 41 Nicolas Baldo (Fra) HP-BTP - Auber 93 0:01:50 42 Yannis Yssaad (Fra) Armée de Terre 0:02:14 43 Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP - Auber 93 0:02:15 44 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:02:26 45 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:02:30 46 Fabien Canal (Fra) Armée de Terre 0:02:46 47 Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:03:26 48 Julien El Farès (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 0:04:21 49 Arnaud Gérard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:04:39 50 Marcel (Sieberg Ger) Lotto - Soudal 0:04:59 51 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:06:03 52 David Per (Slo) Bahrain - Merida 0:06:20 53 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:06:49 54 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko - Marseille Provence KTM 0:06:55 55 Kenny Dehaes (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:07:04 56 Berden De Vries (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 57 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:07:08 58 Julien Duval (Fra) Ag2r La Mondiale 0:07:27 59 Damien Touzé (Fra) HP-BTP - Auber 93 0:07:43 60 Julien Stassen (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:08:09 61 Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP - Auber 93 0:08:21 62 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 63 Arnaud Démare (Fra) FDJ 0:08:33 64 Aaron Gate (Nzl) Aqua Blue Sport 0:08:40 65 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:08:48 66 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Soudal 0:09:02 67 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:09:18 68 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:30 69 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:39 70 Kévin Ledanois (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:11:01 71 Remy Mertz (Bel) Lotto - Soudal 0:11:15 72 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:11:32 73 Lukas (Spengler Sui) WB Veranclassic - Aqua Protect 74 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:12:27 75 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:12:38 76 Damien Gaudin (Fra) Armée de Terre 0:13:16 77 Niccolò Bonifazio (Ita) Bahrain - Merida 0:13:40 78 Yannick Martinez (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 0:14:51 79 Jimmy Duquennoy (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 80 Alo Jakin (Est) HP-BTP - Auber 93 0:14:53 81 Andrea Vendrame (Ita) Androni - Sidermec Bottecchia 0:14:55 82 Huub Duijn (Ned) Vérandas Willems - Crelan 0:15:10 83 Kevin Le Cunff (Fra) HP-BTP - Auber 93 0:15:20 84 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:15:30 85 Timothy Dupont (Bel) Vérandas Willems - Crelan 0:15:44 86 Jérémy Bescond (Fra) HP-BTP - Auber 93 0:16:17 87 Rudy Barbier (Fra) Ag2r La Mondiale 0:16:23 88 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix - Lille Métropole 0:16:27 89 Matteo Malucelli (Ita) Androni - Sidermec Bottecchia 0:16:40 90 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:16:41 91 Guillaume Levarlet (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:16:43 92 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:17:00 93 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 94 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 95 Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport 0:17:02 96 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:17:23 97 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 0:17:30 98 Thibault Ferasse (Fra) Armée de Terre 0:17:34 99 Borut Bozic (Slo) Bahrain - Merida 0:18:15 100 Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:18:27 101 Domen Novak (Slo) Bahrain - Merida 0:18:29 102 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:18:56 103 Lander Seynaeve (Bel) Roubaix - Lille Métropole 0:19:04 104 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 0:19:43 105 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:19:46 106 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:19:47 107 Joeri Calleeuw (Bel) Roubaix - Lille Métropole 0:20:07 108 Gatis Smukulis (Lat) Delko - Marseille Provence KTM 0:20:20 109 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:20:21 110 Mattia Frapporti (Ita) Androni - Sidermec Bottecchia 0:20:28 111 Luca Pacioni (Ita) Androni - Sidermec Bottecchia 0:20:44 112 Marc Fournier (Fra) FDJ 0:20:46 113 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:20:55 114 Marco Benfatto (Ita) Androni - Sidermec Bottecchia 0:21:12 115 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:21:42 116 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:21:50 117 Matteo Spreafico (Ita) Androni - Sidermec Bottecchia 0:22:16 118 Stéphane Poulhies (Fra) Armée de Terre 0:22:34 119 Meiyin Wang (Chn) Bahrain - Merida 0:22:41 120 Enzo Wouters (Bel) Lotto - Soudal 0:22:42 121 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain - Merida 0:23:58 122 Quentin Pacher (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 0:24:13 123 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:24:43 124 Yohann Gène (Fra) Direct Energie 0:24:50 125 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Métropole 0:25:01 126 Sander Cordeel (Bel) Vérandas Willems - Crelan 0:26:12 127 Bryan Alaphilippe (Fra) Armée de Terre 0:26:44 128 Jens Wallays (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:27:18 129 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 0:28:05 130 Loïc Chetout (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:28:26 131 Raffaello Bonusi (Ita) Androni - Sidermec Bottecchia 0:29:22 132 Gediminas Bagdonas (Ltu) Ag2r La Mondiale 0:32:21 133 Jérémy Cabot (Fra) Roubaix - Lille Métropole 0:32:36 134 Tim Merlier (Bel) Vérandas Willems - Crelan 0:32:51 135 Martyn Irvine (Irl) Aqua Blue Sport 0:33:01 136 Moreno De Pauw (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:38:49 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: 4 Jours de Dunkerque 4 дня Дюнкерка UCI Europe Tour Сильван Шаванель Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. 