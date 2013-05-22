Тур де Франс-2023, превью этапов: 12 этап, Роан - Бельвиль-ан-Божоле



Двенадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2023 стартует в городе Роан (Roanne), расположенном в регионе Овернь-Рона-Альпы, в департаменте Луара, на берегу одноименной реки. Роан - город с более чем 2000-летней историей.



В галло-римскую эпоху именовался Родумной (Rodumna). В Средние века Роан являлся собственностью графов Фореза. В XVI веке перешёл к роду Гуфье, для которого король сделал его герцогством. Последним титул герцога Роана носил Франсуа де Лафейад, один из маршалов Людовика XIV. О почтенном возрасте коммуны напоминают немногочисленные памятники старины — замковый донжон XII века и дворец Матель XVI века.



Самая старинная и красивая церковь Роана - церковь Сент-Этьен (Église Saint-Étienne), украшенная золотыми и розовыми камнями. Её построили около 1343 года, но первоначальное здание не сохранилось, церковь несколько раз разрушалась. Видимое сегодня здание датируется концом XIX века.



Историческим памятником является самое старое из сохранившихся в Роане подземелье XII века, которое когда-то было частью замка.



В Роане много музеев, среди них выделяются музей изобразительных искусств и археологии имени Джозефа Дечелетта (Musée des beaux-arts et d'archéologie Joseph-Déchelette), частично внесенный в список исторических памятников. Основанный в 1844 году, музей хранит коллекцию предметов кельтского и галло-римского искусства, а также художественные коллекции 15 - 20 веков.



В Доме ремесёл Роана (Maison des Métiers d'Art de Roanne), расположенном в старом средневековом доме, в историческом центре, проводятся различные временные выставки.



Ещё одна достопримечательностьРоана - пристань-порт для яхт. Порт, открытый в 1994 году, расположен в центре города и сегодня является отправной точкой для поездки по каналу. Роанн рос как перевалочный пункт на пути из Парижа к средиземноморскому побережью. В настоящее время здесь пересекаются Роаннский канал и несколько железных дорог.



Город Роан в истории Тур де Франс



Роан не частый гость на Тур де Франс. Однако, можно сказать, он вошёл в число городов, через которые проехали участники самого первого издания Тур де Франс в 1903 году. Старт исторического 1-го этапа «Большой Петли» был дан 1 июля в 15:00 дня, рядом с кафе «Будильник» (Reveille-Matin) в Монжероне (Montgeron). Префект Парижа не позволил стартовать в самом городе, поэтому стартовую линию «Большой Петли» перенесли за 17 км от Парижа. Монжерон уже был известен как город старта многих соревнований, с Тур де Франс он вошёл в историю великой велогонки. Этап протяжённостью 476 км проходил через многие города Франции, в их число входил и Роан.



Первым велогонщиком уроженцем Роанна, который блистал на «Большой Петле», был Джозеф Норманд (Joseph Normand) в 1921 году (23-е место в генеральной классификации Тур де Франс-1921 из 38 участников).



Официально на карте в качестве стартового города Роан появился лишь однажды, на Тур де Франс в 2008 году. 19-й этап – 60 километров битвы за отрыв, и только тогда сформировалась победная двойка, уехавшая от основной группы, Сильвен Шаванель (Sylvain Chavanel) и Жереми Руа (Jérémy Roy). Шаванель в финишном створе оказался быстрее.



Альтиметрия 12-го этапа Тур де Франс-2023

Среднегорный этап в Массиве Централь с набором высоты 3000 м, подходит для отрыва.

На первой половине этапа велогонщики преодолеют несколько некатегорийных подъёмов и два подъёма 3-й категории:

- Кот-де-Тизи-ле-Бург (Côte de Thizy-les-Bourgs), протяжённость 4,3 км, 392-633 м, перепад 241 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 8%

- Кот-де-Экорбан (Col des Écorbans), протяжённость 2,1 км, 708-853 м, перепад 145 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%.

На второй половине дистанции расположена связка из трёх подъёмов:

- подъём 3-й категории Коль-де-ла-Касс-Фруад (Col de la Casse Froide), протяжённость 5,5 км, 405-740 м, перепад 335 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%.

- подъём 2-й категории Коль-де-ла-Круа-Монман (Col de la Croix Montmain), протяжённость 5,5 км, 402-737 м, перепад 335 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%. В последний раз на Тур де Франс преодолевали в 2019 году, но в противоположном направлении, первым на вершине был Томас Де Гендт.

- подъём 2-й категории Коль-де-ла-Круа-Розьер (Col de la Croix Rosier), протяжённость 5,3 км, 314-717 м, перепад 403 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 10%. Первое появление подъема на Тур де Франс. На вершине подъема будет разыграна "Бонусная премия".

Финиш этапа впервые в истории Тур де Франс примет Бельвиль-ан-Божоле (Belleville-en-Beaujolais).



Финишный город Бельвиль-ан-Божоле - совсем молодой город Франции, появившийся в результате слияния двух коммун - Бельвиль и Сен-Жан-д'Ардиер. Официальная дата образования города - 1 января 2019 года. Город расположен в Валь-де-Сона, в восточной части Божоле, в департаменте по Роне, в регионе Овернь-Рона-Альпы. Кантон Бельвиль - избирательный округ, который был создан в 1790 году. После кантонального перераспределения в 2014 году территориальные границы кантона были изменены. После 2015 года число городов в кантоне увеличилось с 13 до 29. По указу от 5 марта 2020 года кантон получил название Бельвиль-ан-Божоле.



Хотя Бельвиль-ан-Божоле как город появился недавно, раскопки на берегах Соны показывают, что эта местность была заселена уже с доисторических времен. Бельвиль-ан-Божоле расположен на месте бывшего римского города Лууна. К северу от города, в устье реки Ардьера, находилась кельтская деревня, названная Эгуэранд, латинизированная версия Экеранда, которая дала название району города. Там же проходила римская дорога, соединяющая города Лион (Лугнумун) и Маконом. После нескольких вторжений город Лунна исчез.



Правители Соны позволяли Бельвилю осуществлять торговлю древесиной, пшеницей, маслом и вином. В средние века Бельвиль был разделён на четыре округа, каждый из которых возглавлял капитан, лейтенант и сержант.



После расцвета города, которое длилось почти два столетия, на Бельвиль обрушились невзгоды: проказа, чума, разрушения и грабежи во время религиозных войн в XVI века.



В 1522 году Бельвиль был конфискован у коннетабля Бурбона. В 1523 году владения Франсуа I расширились до Божоле, затем регион, преобразованный в графство, перешел в дом Орлеана. Именно от Франсуа I произошёл символ Бельвиля - саламандра, герб города - «от лазурной до серебряной саламандры в красном пламени».



В XVIII веке в Бельвиле построили приют (l’Hôtel Dieu) для размещения бедняков города и окрестных общин. Отель-Дьё Бельвиля, постепенно расширявшийся в XIX веке, функционировал до 1991 года. Здание, сохранившееся в идеальном состоянии, сделало его подлинным свидетелем больничной жизни и истории города тех лет, что позволило в его стенах открыть музей. Среди экспозиций больничного музея аптека и её богатая коллекция керамических, фарфоровых и стеклянных аптечных баночек; зал врачебных заседаний и бесценный медицинский архив; часовня и экспонаты религиозного искусства; три зала для размещения больных, всё ещё обставленные больничными койками, а также помещения для хирургических и лечебных процедур.



Строительство железной дороги к западу от города в середине XIX века снизило использование речного транспорта. Затем город разросся в западном направлении, появились современные производства, связанные с виноградом (опрыскиватели Berthoud, бондарные изделия Roux и т. д.), развивалась торговля местным вином (в 1875 году было около сорока винных домов). В 1960-х годах была построена автомагистраль A6, соединяющая Париж и Лион, она прошла через Бельвиль.

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