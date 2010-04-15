Тур де Франс-2023, превью этапов: 8 этап, Либурн - Лимож



Восьмой этап Тур де Франс (Tour de France)-2023 стартует в Либурне (Libourne). Город-крепость, уникальный по своей истории и потрясающей красоте, расположен в самом сердце винодельческого региона Бордо, в окружении виноградников Сен-Эмильон и Помероль, у реки Дордонь. Либурн как королевское укрепление был построен в 1270 году по приказу короля Генриха III. Английский рыцарь сэр Роджер де Лейбурн, недавно получивший почетное звание лейтенанта короля, отвечал за его строительство на месте галло-римского портового поселения Кондатис. Когда диалекты изменились, город Лейберн (Leyburn) стал Либурном.



История укрепленного портового города Либурна связана с торговлей шерстью, вином, солью и деревом. В Либурне о тех временах напоминает башня Гранд-Порт (последний остаток фортификационных сооружений города в средние века) и площадь с аркадами. Большая площадь окружена старинными фасадами, среди которых выделяется ратуша XV века, расширенная в конце XIX века. На втором этаже ратуши находится Музей изящных искусств (названный музеем Франции), в коллекции которых есть и полотна Анри Тулуз-Лотрека, Альбрехта Дюрера, работы Огюста Родена. Построенный в 1822 году каменный мост Либурна, сохранившийся до сих пор, свидетельствует о том, что город процветал.



Расположенный на слиянии рек Дордонь и Иль, в начале устья Жиронды, Либурн имеет честь быть главным морским портом навигации на Дордони, почти в 100 км от берега! Эта уникальная в мире ситуация дала большие преимущества для развития, что сделало Либурн одним из самых процветающих городов в регионе Аквитания.

Альтиметрия 8-го этапа Тур де Франс-2023

Либурн в 5-ый раз принимает старт этапа Тур де Франс, в последний раз в 2020 году. Спринтерский этап, второй по протяжённости на Тур де Франс-2023, на котором гонка переместится в предгорья Массива Централь.

Из Либурна маршрут этапа поведёт на северо-восток вверх по течению реки Дронн (Dronne). Первые 125 км преимущественно равнинные, которые завершатся у подножия подъёма 3-й категории Кот-де-Шамп-Ромен (Côte de Champs-Romain), протяжённость 2,8 км, 158-303 м, перепад 145 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 8%.

Последующие 70 км пересечённого рельефа с двумя подъёмами 4-й категории:

- Кот-де-Масмон (Côte de Masmont), протяжённость 1,3 км, 281-353 м, перепад 72 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 8%

- Кот-де-Конда-сюр-Вьенн (Côte de Condat-sur-Vienne), протяжённость 1,2 км, 224-289 м, перепад 65 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8%.

Финиш в небольшой холм протяжённостью 1 км со средним градиентом 3%, начинающийся у набережной реки Вьенн (Vienne). Победитель этапа получает 50 очков в зачёт зелёной майки. На финише действует нейтрализация и спринтерский протокол.

Финишный город Лимож (Limoges) расположен на юго-западе Франции, является префектурой департамента Верхняя Вьенна и столицей административного региона Лимузен. Лимож раскинулся на правом берегу реки Вьенны и находится в 375 км от Парижа, расположен на перекрёстке основных дорожных сетей Европы, прямо в центре самой длинной (к тому же бесплатной) французской автомагистрали.

История Лиможа началась ещё в античный период, во времена Октавиана Августа, когда город был основан на месте небольшого поселения галлов. Позже в честь императора город навали Августориумом. В начале шестого века город получил название Лимож, которое сохранилось и до сегодняшнего времени.



В смутный период Средневековья Лимож активно принимал участие в политической, экономической и культурной жизни всей Франции. В аббатстве Святого Марциала создавались выдающиеся литературные, музыкальные, поэтические произведения, которые часто исполняли известные всему западному миру лиможские трубадуры.

К XIII веку Лимож достиг вершины своего экономического развития. Появились два значительных укрепления, окружавшие сам город и аббатство. Остатки этих стен сохранились в центре и до нашего времени. Только в XVIII столетии «двойной город» мещан и епископов был объединён в единый. Во время французской революции аббатство и множество других монастырей были уничтожены, что коренным образом изменило облик города.



В XIX веке, по мере развития промышленной революции и бурного роста числа мастерских и фабрик по производству текстиля, кожи, шляп, обуви и фарфора, структура населения Лиможа изменилась. Над ориентированными на сельский сезонный уклад жителями стали преобладать молодые рабочие, среди которые наблюдалось всё больше женщин. Наивысшая точка развития промышленного сектора городской экономики пришлась на период с 1850 года по 1930-е годы, о чём свидетельствует создание больших фарфоровых заводов Haviland в 1852 году на месте современного Торгового центра (Centre commercial Saint-Martial), а в 1892 году в квартале Mas-Loubier.



В эпоху Первой мировой войны в Лиможе начиная с 1914 года был расквартирован 63 пехотный полк, в августе 1914 года преобразованный в 263 пехотный полк. После первых военных неудач Франции в начале Первой мировой войны начальник французского Генерального штаба Жозеф Жоффр пришёл к выводу, что множество французских офицеров оказались некомпетентными и безразличными к судьбе армии. Он решил держать их на удалении от фронта и определил местом их службы 12 военный округ, штаб которого находился в Лиможе. Таким образом во Франции появился новый термин «limoger» означавший увольнение в отставку. Несмотря на то, что это слово прижилось во французских словарях, его связь с Лиможем является весьма относительной, поскольку из числа отставленных 150-200 старших офицеров (что составляло около 40% всех старших офицеров французской армии), в Лиможский округ было направлено менее 20 офицеров.

В период Второй мировой войны немецкие войска 22 июня 1940 года подошли к Лиможу на расстояние 30 километров, когда правительство Петена запросило перемирие. Лимож и его окрестности до 1942 года находился в свободной зоне и принял множество беженцев из зон боевых действий, поначалу только детей, а затем и целые семьи, отправлявшиеся в эвакуацию. По улицам Лиможа прошло свыше 200 000 беженцев. Несмотря на многочисленные группы лимузенских партизан, организовавших сопротивление фашистам в равнинной округе, обстановка в самом городе была относительно спокойной. Хотя евреи, чья община Страсбург-Лимож была одной из немногих хорошо организованных общин во Франции, попали в феврале 1943 года под облавы гестапо. Потрясённый массовой резнёй, устроенной немецкими войсками в посёлке Орадур-сюр-Глан, и названный генералом де Голлем "столицей партизанского движения" в его выступлении 4 марта 1945 года, Лимож вышел из Второй мировой войны 21 августа 1944 года, освобождённый без какого-либо кровопролития силами французского Движения Сопротивления.



К основным городским достопримечательностям относится Крипта Святого Мартина десятого века, в которой находится гробница епископа. Одним из самых замечательных религиозных сооружений Лиможа является собор Святого Этьена (cathédrale Saint-Étienne), построенный в готическом стиле в 1888 году. Также одним из интересных архитектурных сооружений Лиможа является часовня Святого Аврелия. Очень интересно посетить Храмовый двор, церковь Святого Петра и церковь Святого Михаила, церковь Сен-Мишель-дез-Лион, церковь Сен-Пьер-дю-Кёруа.

Во всём мире известен фарфор, изготовленный в Лиможе. Он необыкновенно прозрачен и практически не имеет дефектов. Наиболее полную информацию о знаменитом фарфоре можно получить, посетив музей Адриан-Дюбуше, расположенный на площади Черчилля. Очень интересно посетить Дом тамплиеров, Здание суда, Мясной дом, построенный ещё в тринадцатом веке.

Лимож - самый тёплый и зелёный город Франции. Город входит в число «цветущих городов Франции». Городские парки и сады занимают около двух с половиной процентов территории города. Одним из самых популярных парков в городе является Парк Виктора Тюийя. Самым старинным городским садом считается Сад Орсе. Когда-то в этих местах находился древний римский амфитеатр. Парк занимает площадь около двух гектаров. Также широко известны в Лиможе, так называемые, Епископские сады. В 1777 году было начато их сооружение. Сегодня здесь на четырёх гектарах располагаются детский и регулярный парки, ботанический сад. Недалеко от вокзала Бенедиктинцев расположен Парк «Июльское поле». Он был разбит в девятнадцатом столетии и занимает площадь в четыре гектара. Парк украшают множество скульптур.



Лимож не менее известен и в качестве крупного центра индустрии роскоши, а также провозглашён «столицей огненных ремёсел» Франции, поскольку вплоть до наших дней в городе размещаются известные фарфоровые дома, художественные мастерские, изготавливающие выемчатую эмаль и витражи, а также развита сфера промышленной и технической керамики.



Кроме того, отдельно стоит отметить, что Лимож наделён национальным статусом «города искусств и истории». Лимож гордится своим баскетбольным клубом КСП Лимож и является третьим, после Тулузы и Бордо, урбанистическим центром, так называемого Большого французского юго-запада.



В конце сентября на Международном фестивале франкоязычных театров (Festival International des Theatres Francophones) в Лиможе собирается масса интересных и известных писателей, драматургов и музыкантов из других франкоязычных стран.



В конце октября в Лиможе проходит кулинарный праздник (Frairie des Petits Ventres) всё местное население и гости города собираются на улице Бушри и наслаждаются приготовленными различными шеф-поварами блюдами.



В июне в городе проходит фестиваль уличного театра, а раз в два года, в январе - фестиваль современного танца «Dance et moi».



А оперный театр Лиможа входит в объединение оперных театров Франции. На сцене театра проходят оперные и балетные спектакли, концерты симфонической и камерной музыки. Несколько лет назад в городе открыли новый концертный зал «Зенит», рассчитанный на шесть тысяч зрителей. Здесь также проходят концерты и различные представления.

Лимож в последний раз принимал финиш этапа Тур де Франс в 2016 году.

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