Успехи и неудачи команды Alpecin-Deceuninck на Тур де Франс-2022

Директор Alpecin-Deceuninck о сходе Матье ван дер Пула и планах команды

На Тур де Франс-2022 велокоманда Alpecin-Deceuninck связывала надежды на успех с Матье ван дер Пулом, но две победы на этапах, в том числе самую престижную победу в спринте на Елисейских Полях, команде принёс 24-летний бельгийский гонщик Яспер Филипсен. Звезда команды - Матье ван дер Пул, не смог найти форму и сошёл с Тур де Франс-2022 на 11-м этапе.

©A.S.O. / C.Lopez и ©A.S.O. / A. Vialatte

В следующем году Alpecin-Deceuninck собирается выступать на уровне Мирового тура, но, как отметил в интервью VeloNews директор команды Кристоф Родхофт (Christoph Roodhooft), стратегия команды не изменится – это будет борьба на классиках и за этапы на Гранд-турах.

Также Кристоф Родхофт в интервью VeloNews сказал, что пока не знает, в чём причина плохого самочувствия Матье ван дер Пула и не будет торопить его с возвращением в гонки.

Кристоф Родхофт: «Тесты показывали, что тело в порядке. Возможно, у него просто были плохие моменты. Предполагаем, что в конце у него появилось напряжение из-за несоответствия физических ощущений и ментального состояния. Когда на Туре выясняется, что ты не на пике, такое случается.

После Тура у Матье были дни отдыха, но это не каникулы. Ему пришлось покинуть гонку, к чему он не привык, ему это не нравится. Сейчас ему надо рестартовать со свежим новым настроем.

Мы ещё не обсуждали его календарь, хотим дать ему немного времени для себя. После Тура посмотрим, каким образом завершить сезон 2022 как можно лучше.

Мы работаем над составом команды, но сущность нашей команды не изменится. У нас нет амбиций в генеральной классификации. Мы хотим оставаться командой, которая боретмся за победы, ориентированной на классики, командой, которая время от времени старается контролировать многодневные гонки, чтобы выигрывать.

Наша самая главная цель – быть значимой командой в Мировом туре. Думаю, если в ближайшие годы мы этого достигнем, значит, задачу выполнили».