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Успехи и неудачи команды Alpecin-Deceuninck на Тур де Франс-2022

Директор Alpecin-Deceuninck о сходе Матье ван дер Пула и планах команды

 

 

  На Тур де Франс-2022 велокоманда Alpecin-Deceuninck связывала надежды на успех с Матье ван дер Пулом, но две победы на этапах, в том числе самую престижную победу в спринте на Елисейских Полях, команде принёс 24-летний бельгийский гонщик Яспер Филипсен. Звезда команды - Матье ван дер Пул, не смог найти форму и сошёл с Тур де Франс-2022 на 11-м этапе.

 

©A.S.O. / C.Lopez и ©A.S.O. / A. Vialatte

 

  В следующем году Alpecin-Deceuninck собирается выступать на уровне Мирового тура, но, как отметил в интервью VeloNews директор команды Кристоф Родхофт (Christoph Roodhooft), стратегия команды не изменится – это будет борьба на классиках и за этапы на Гранд-турах.

 

  Также Кристоф Родхофт в интервью VeloNews сказал, что пока не знает, в чём причина плохого самочувствия Матье ван дер Пула и не будет торопить его с возвращением в гонки.

 

 

  Кристоф Родхофт: «Тесты показывали, что тело в порядке. Возможно, у него просто были плохие моменты. Предполагаем, что в конце у него появилось напряжение из-за несоответствия физических ощущений и ментального состояния. Когда на Туре выясняется, что ты не на пике, такое случается.

 

  После Тура у Матье были дни отдыха, но это не каникулы. Ему пришлось покинуть гонку, к чему он не привык, ему это не нравится. Сейчас ему надо рестартовать со свежим новым настроем.

  Мы ещё не обсуждали его календарь, хотим дать ему немного времени для себя. После Тура посмотрим, каким образом завершить сезон 2022 как можно лучше.

 

  Мы работаем над составом команды, но сущность нашей команды не изменится. У нас нет амбиций в генеральной классификации. Мы хотим оставаться командой, которая боретмся за победы, ориентированной на классики, командой, которая время от времени старается контролировать многодневные гонки, чтобы выигрывать.

  Наша самая главная цель – быть значимой командой в Мировом туре. Думаю, если в ближайшие годы мы этого достигнем, значит, задачу выполнили».

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Теги к статье: Alpecin-Deceuninck Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Sezar
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (26)
    Sezar-Фото

     Я не вижу противоречия: индивидуальный ход оч. Хороший, при этом он сильно высушился для гор. Как Фрум в 2013. Потому смог и там и там. Ну и потому что талант.

  • Velolife
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (1)
    Velolife-Фото

    Итак, 3 этапа позади. Впечатление колоссальное. Женщины едут интереснее. Каждая сама за себя. Отрывы, разрывы, погони. А какие эмоции! Cecilie Ludwig - в кино! Интересно было бы посмотреть на финишном подъёме на Alaphilippe в компании с Ludwig. Жаль, что много падений и сходов. Женщины себя не жалеют! Очень жаль!

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар - призёр и лучши ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Спасибо, пригодится мне для группы ВК.

    Добавлю от себя что у К.Юэна на 21-м этапе ТдФ на спине был символ/знак последнего по времени в общем зачёте - красный фонарь

    А Тадей Погачар уж слишком матерился на Туре + играл крутого acute зазвиздеться это не хорошо:

    https://twitter.com/LeTour/status/1548329940998729730

  • uran
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (26)
    uran-Фото
    Цитата: Sezar
    Аналогично считаю одной из причин поражения излишнюю универсальность и, соответственно, лишний вес на супергорном Туре. Головокружение от успехов, думал все возьмет. Вот у Винго ничего лишнего не было, худой как скелет. Чисто заточен под горы.
    Похоже Тур выдался настолько тяжелым, что на Вуэльте что-то сможет показать разве что Мас. А так в основном джировская тусовка.
    Тут вы не правы, индивидуальных ход у Вингегора на равнине отменный, никакого чисто заточенного под горы.
  • Sezar
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (26)
    Sezar-Фото

    Гонщик,

    Вы лучше смейтесь над своим глорством, что Роглич всех победит, даже когда ясно ( а перед Туром было ясно) что не победит. Хотя он профи, считался фаворитом и тоже наверняка "все учел".

    А еще скажите, что все и всегда учитывают все мелочи и подходят к гонке в оптимальной форме ( это ж так просто, они ж профи) Но раз за разом у гонщиков случается кризис  по самым разным причинам, которые, ясное дело, опять не учли. 

     Фрум в 2013 и в горах и в разделке рвал и что?

    Винго универсал, ему длинные разделки подходят.

  • shain
    Тадей Погачар - призёр и лучши ... (3)
    shain-Фото

    Как ехидно Винегор смотрит на Погачара:)

  • M-07
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (12)
    M-07-Фото
    Видать, речь не о 20 ГТ подряд без сходов, а об отсутствии сходов на ГТ вообще при 20 и больше ГТ за карьеру.
  • Gorn9k
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (26)
    Gorn9k-Фото
    Да погги весь тур на одном этапе проиграл, на всех остальных гнал в гору лучше винегора
  • Гонщик
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (26)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Sezar
    Аналогично считаю одной из причин поражения излишнюю универсальность и, соответственно, лишний вес на супергорном Туре. Головокружение от успехов, думал все возьмет. Вот у Винго ничего лишнего не было, худой как скелет. Чисто заточен под горы.
    Заточен под горы, но в разделке тоже порвал, читать вас смешно, какой лишний весс, это профи и учитывается каждая мелочь, согнать вес вообще не проблема, просто чел надорвался и организм дал ему по рогам, далее будет спад , пока не подберут новое топливо, либо неминуемо надорвëтся датчанин либо другой конкурент . 



    Цитата: Геродот
    То есть повторит ошибку этого года? Не думаю,что он такой недалекий,что не учится на своих ошибках. Весенняя феерия на классиках стала одной из причин провала на Тур де Франс. Армстронг не ездил классики в эпоху борьбы за желтую майку.Даже несмотря на то,что у него не было равных по силам конкурентов. А у Погачара "неожиданно" нарисовался Вингегор. И разбрасываться на классиках и гоняться за спринтами в первой половине Тур де Франс - это гарантия повторного проигрыша Тура.
    Ленс умный, берëгся и не распылялся по мелочам, поэтому и недостижимые семь Туров смог забрать, Фрум так же мог подобраться к рекорду, если бы не ездил на Джиро-Вуэльты, где собственно его чуть не забанили, но удалось отмазаться. 

  • RVL
    Тадей Погачар не поедет Вуэльт ... (26)
    RVL-Фото

    А будет классно, когда возьмёт ЧМ!

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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