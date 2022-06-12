Яспер Филипсен продлил контракт с велокомандой Alpecin-Fenix

Яспер Филипсен продолжит выступать в велокоманде Alpecin-Fenix ещё два года

24-летний Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) продлил контракт с велокомандой Alpecin-Fenix, где выступает с 2021 года, ещё на два сезона. Бельгийский гонщик начал профессиональную карьеру в 2018 году в команде Hagens Berman Axeon, затем два года выступал в команде Мирового тура UAE Team Emirates, где выиграл первый в карьере этап Гранд-тура – Вуэльты Испании.

В команде Alpecin-Fenix Яспер Филипсен одержал 13 побед, включая два этапа Вуэльты, классику «Eschborn-Frankfurt». В прошлом году на Тур де Франс Яспер Филипсен трижды занимал второе место.

Яспер Филипсен: «Я очень счастлив, что мы быстро достигли соглашения по двухлетнему продлению контракта. Чувствую себя хорошо, с нетерпением хочу продолжать прогрессировать в команде».