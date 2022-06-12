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Яспер Филипсен продлил контракт с велокомандой Alpecin-Fenix

Яспер Филипсен продолжит выступать в велокоманде Alpecin-Fenix ещё два года

Яспер Филипсен продлил контракт с велокомандой Alpecin-Fenix

 

 

  24-летний Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) продлил контракт с велокомандой Alpecin-Fenix, где выступает с 2021 года, ещё на два сезона. Бельгийский гонщик начал профессиональную карьеру в 2018 году в команде Hagens Berman Axeon, затем два года выступал в команде Мирового тура UAE Team Emirates, где выиграл первый в карьере этап Гранд-тура – Вуэльты Испании.

 

  В команде Alpecin-Fenix Яспер Филипсен одержал 13 побед, включая два этапа Вуэльты, классику «Eschborn-Frankfurt». В прошлом году на Тур де Франс Яспер Филипсен трижды занимал второе место. 

 

  Яспер Филипсен: «Я очень счастлив, что мы быстро достигли соглашения по двухлетнему продлению контракта. Чувствую себя хорошо, с  нетерпением хочу продолжать прогрессировать в команде».

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Fenix

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    Earl57-Фото

    Тур Словении кроме словенцев никому из топов особо не интересен. И большие команды если и посылают туда кого-то кроме словенцев, то только для тренировки и набора опыта.
    Погачар не виноват, что Роглич не хочет ехать Тур Словении. Роглич не виноват, что Погачар не едет Дофине. У каждого свои приоритеты.

    И уж точно никто не виноват что гонщики вынуждены отказываться от гонок из-за болезней и травм.

  • EL-Fenomeno
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: MVDP
    В этом году количество финишей в обнимку зашкаливает.

    Цитата: Николай Н.
    Это называется игра в одни ворота.

    И это плохо negative

    Большая и престижная гонка (Критериум Дофине) или такая себе посредственная (Тур Словении) - неважно. Конкуренции в борьбе за 1-е место нету вообще, да и за подиум выходит что только идёт батл за "бронзу". Разве таких гонок/этапов/туров хочет видеть искушенный болельщик - конечно нет. А кто не согласен - объясните тогда почему вас такое устраивает или вам такое может нравэттца.

  • Earl57
    Лео Хейтер - победитель андеро ... (1)
    Earl57-Фото

    Красивая была атака на 3-м этапе. Лео ехал в гору в контадоровском стиле, постоянно вставая на педали. После ухода Контадора и Ару в пелотоне так больше никто не ездит. Поднимаются на педали на крутых участках и тут же снова садятся в седло. А чтобы так много и так легко - этого нет.

    Интересно, поедет ли он Авенир. Грегуар и Ван Этвельт уже заявлены. Как и Эйтдебрукс и Тибо Нис. Интересно будет сравнить. 

  • marketbk
    La Route d'Occitanie - La Dep ... (2)
    marketbk-Фото

    Какая глупая ошибка, оказался переход Зейца. Потерял 2 года!!!

  • marketbk
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    marketbk-Фото
    Согласен. Только как в одной столь малой страны (Словения) , и если не ошибаюсь одной континентальной команды, выросли два супер гонщика на ГТ?
  • nightbuster33
    La Route d'Occitanie - La Dep ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Только один из Астаны готов к ТдФ.Которую гонку подряд Зейтц показывает стабильные результаты.Ещё бы парочку таких гвардейцев для лидера Астаны и можно было бы считать,что команда готова к Туру.Но пока и сам лидер,после травмы, тяжело набирает форму. Слишком мало времени осталось до начала.Надежда на ЧУДО,если оно существует и на окончательный состав команды,выбор которого определится тренерским решением, исходя из подготовленности и функциональных возможностей каждого участника.

  • velodoctor
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    velodoctor-Фото

    Я смотрел тур Словении до того как Погачар стал победителем тдф, были болельщики единичные, камера на финише стояла, но сегодня просто толпы, куча флагов. Именно Погачар принес эту популярность, здорово. Посмотрите на британцев, сколько талантливых гонщиков появилось, сколько гонок, а началось все с Вигго. Я думаю, если вид спорта становится таким популярным, приходят и спонсоры, появляются континетальные команды, приходят заниматься дети. 

  • Николай Н.
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    Николай Н.-Фото

    Это называется игра в одни ворота.

  • MVDP
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    MVDP-Фото

    В этом году количество финишей в обнимку зашкаливает.

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2022. Этап 7 (2)
    nightbuster33-Фото
    Помню с Алафа Фульсанг на однодневке поступил умнее.А сейчас,в азарте,потерял чутьё.Если бы поступил наоборот,было бы самое комфортное состояние перед разделкой.А в разделке они оба сильнее,чем Хугита.А между собой они примерно равны,но после того сколько он отработал,везя Томаса,разделку он проиграет ему,но выиграет у Хугиты.

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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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