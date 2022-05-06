“Alpecin-Fenix” с 1 июля 2022 года будет называться “Alpecin-Deceuninck”

Велокоманда Alpecin-Fenix подаст заявку на получение лицензии Мирвого тура в 2023 году

С 1 июля 2022 года компания “Deceuninck”, которая уже является партнёром команды Alpecin-Fenix, станет одним из титульных спонсоров, и команда поменяет название на “Alpecin-Deceuninck”. Соглашение подписано до 2025 года. На официальном сайте команды отмечается, что следующий шаг – получение лицензию команды Мирового тура на 2023 – 2025 годы.

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Alpecin-Fenix: «Наш горизонт расширился до 2025 года, мы готовы сделать следующий шаг. В следующем году бюджет увеличится. Это необходимо, чтобы, с одной стороны, оставаться конкурентоспособными, с другой, продолжать развиваться. Мы хотим повысить уровень профессионализма, нам это необходимо, чтобы ещё больше расширить фундамент нашего успеха. Теперь мы на 9-м месте в командном рейтинге и собираемся получить лицензию Мирового тура. Мы очень рады, что можем сделать это шаг вместе с нашими нынешними партнёрами. После открытых консультаций мы приняли новую установку, удовлетворяющую общие цели. Наша задача - повторить спортивные успехи прошлых лет и усилить команду для новых достижений».

Филип Родхофт (Philip Roodhooft), менеджер команды почеркнул, что условие получение приглашения на все гонки Мирового тура команда выполняла – выигрывала рейтинг проконтинентальных команд. Но лицензия Мирового тура позволит избежать лишнего давления на команду и даст перспективы.

Cyclingnews цитирует слова Филипа Родхофта: «Мировой тур – логичный шаг для нашей команды. Наш бюджет станет больше, что позволит нашей команде стать лучше. Шаг в высшую лигу велоспорта – важен и для нашей команды, и для Deceuninck.

(Автоматическое приглашение на гонки Мирового тура) мы видим следствием нашего роста. Но победа в рейтинге профессиональных команд не является само собой разумеющейся. Мы очень рады, что два года подряд добивались её, но эта цель создаёт давление. Мы его не боимся, но теперь у нас есть возможность работать, рассчитывая на долгосрочную перспективу. Два года назад, когда стала доступна лицензия команды ССС, мы не считали себя готовыми к переходу на уровень Мирового тура. Мы хотели добиться этого, пройдя естественный путь развития».

Матье ван дер Пул, лидер команды Alpecin-Fenix: «Конечно, лицензия Мирового тура важна. Я считаю, что мы уже выступаем на уровне Мирового тура, но легче просто быть в нём. Для некоторых гонщиков переход из команд Мирового тура к нам был незначительным шагом. Считаю, что в этом плане переход в Мировой тур тоже пойдёт на пользу.

Для меня выступление в профессиональной команде, а не команде Мирового тура, никогда не было проблемой, но думаю, мы, как команда, уже показали, что можем занять место среди команд Мирового тура, просто теперь это будет официально. Конечно, приятно быть частью такой команды».