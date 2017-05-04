Марк Кэвендиш не стартует на Тур де Франс впервые с 2007 года

Команда Dimension Data не включила Марка Кэвендиша в состав на Тур де Франс-2019

Марк Кэвендиш не стартует на Тур де Франс впервые за 12 лет своей карьеры. Команда Dimension Data не включила 34-летнего британского спринтера в состав, хотя Кэвендиш готовился к старту по специальному тренировочному плану, который должен был вывести его на пик формы к июлю. Победитель 30 этапов французского Гран-тура, Марк Кэвендиш последние два года боролся с вирусом Эпштейна-Барра (мононуклеозом). В этом сезоне в ногах Марка Кэвендиша 39 гоночных дней. В мае он объявил, что согласно последнему анализу крови с вирусом удалось справиться. Но побед британскому спринтеру одержать не удалось. Единственный высокий результат в спринте – 3-е место на этапе Тура Турции. С Тура Калифорнии-2019 Марк Кэвендиш сошёл на 7-м этапе, а на Туре Словении выпадал из пелотона и не принимал участие в общих спринтах.

Вместо Марка Кэвендиша команда Dimension Data включила в состав 30-летнего итальянского гонщика Джакомо Ниццоло, который впервые поедет Тур де Франс.

Также на Тур де Франс-2019 в составе Dimension Data стартуют: Ларс Бак, Эдвальд Боассон Хаген, Стив Каммингс, Рейнхардт Янсе ван Ренсбург, Бен Кинг, Роман Кройцигер и Михаэль Вальгрен.

В Твиттере Марк Кэвендиш написал: «Я совершенно убит, узнав, что не буду в этом году на старте Тур де Франс. Так же, как делал всю свою карьеру, я нацеливался выйти на пик формы. Это всегда позволяло мне достигать своих целей или же подходить к ним очень близко.

Тур де Франс – самая красивая, особенная для меня гонка, где я одержал 30 побед, сделавших мою карьеру. После долгой и тяжёлой борьбы за возвращение к соревнованиям, проведя весь прошлый сезон с вирусом Эпштейна-Барра, после специальной тренировочной программы по выходу на пик формы к июлю я чувствовал, что всё шло идеально.

Хотя меня не будет в гонке, как всегда, буду поддерживать моих товарищей по команде, желаю им безопасной гонки и успехов во Франции, надеюсь, мы сможем помочь ещё большему количеству детей сесть на велосипеды. Спасибо всем за поддержку».