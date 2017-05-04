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Марк Кэвендиш не стартует на Тур де Франс впервые с 2007 года

Команда Dimension Data не включила Марка Кэвендиша в состав на Тур де Франс-2019

 

 

  Марк  Кэвендиш не стартует на Тур де Франс впервые за 12 лет своей карьеры. Команда Dimension Data не включила  34-летнего британского спринтера в состав, хотя Кэвендиш готовился к старту по специальному тренировочному плану, который должен был вывести его на пик формы к июлю. Победитель 30 этапов французского Гран-тура, Марк Кэвендиш последние два года боролся с вирусом Эпштейна-Барра (мононуклеозом).  В этом сезоне в ногах Марка Кэвендиша 39 гоночных дней. В мае он объявил, что согласно последнему анализу крови  с вирусом удалось справиться. Но побед британскому спринтеру одержать не удалось. Единственный высокий результат в спринте – 3-е место на этапе Тура Турции. С Тура Калифорнии-2019 Марк Кэвендиш сошёл на 7-м этапе, а на Туре Словении выпадал из пелотона и не принимал участие в общих спринтах.

 

  Вместо Марка Кэвендиша команда Dimension Data включила в состав 30-летнего итальянского гонщика Джакомо Ниццоло, который впервые поедет Тур де Франс.

 

  Также на Тур де Франс-2019 в составе Dimension Data стартуют: Ларс Бак, Эдвальд Боассон Хаген, Стив Каммингс, Рейнхардт Янсе ван Ренсбург, Бен Кинг, Роман Кройцигер и Михаэль Вальгрен.

 

 

  В Твиттере Марк Кэвендиш написал: «Я совершенно убит, узнав, что не буду в этом году на старте Тур де Франс. Так же, как делал всю свою карьеру, я нацеливался выйти на пик формы. Это всегда позволяло мне достигать своих целей или же подходить к ним очень близко.

 

  Тур де Франс – самая красивая, особенная для меня гонка, где я одержал 30 побед, сделавших мою карьеру. После долгой и тяжёлой борьбы за возвращение к соревнованиям, проведя весь прошлый сезон с вирусом Эпштейна-Барра, после специальной тренировочной программы по выходу на пик формы к июлю я чувствовал, что всё шло идеально.

 

  Хотя меня не будет в гонке, как всегда, буду поддерживать моих товарищей по команде, желаю им безопасной гонки и успехов во Франции, надеюсь, мы сможем помочь ещё большему количеству детей сесть на велосипеды. Спасибо всем за  поддержку».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Dimension Data Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Михаил

    MinoR

    Вчера, 22:20 | Регистрация: 14.02.2019

    Проснулись, новости уже дней пять

  2. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 00:01 | Регистрация: 4.05.2019

    Мое мнение, что одно из важных умений больших спортсменов - вовремя уйти. 

     

    Я не симпатизиую Киттелю, и то, что он сделал, можно было сделать раньше. Но уважаю его за это решение! Если нет искры/здоровья продолжать, честно признайся себе и вовлеченным в этом людям. 

     

    Они были великими спинтерами. Все остальное - борьба за иллюзии и контакты. 

    1. Имя: Максим

      дрокер

      Сегодня, 00:05 | Регистрация: 4.05.2017

      Китель ведь не ушел, он взял паузу.

  3. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:02 | Регистрация: 27.05.2017

    Даже не верится 12 стартов ТДФ у Кэва, а всего 34 года.

  4. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 00:07 | Регистрация: 4.05.2017

    в 1-00 по Евроспорту 1 презентация команд, повтор в 10-45

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Адриен
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    Адриен-Фото

    С неважным интернетом есть только одна возможность смотреть Tour de France в хорошем качестве без "мычаний и зависаний" - скачивать прошедшие этапы с торрент трекеров... Да, скачивание займет некоторое время ,  но это лучше , чем нервотрепка с пикселями, паузами и прерываниями...

  • дрокер
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    дрокер-Фото

    в 1-00 по Евроспорту 1 презентация команд, повтор в 10-45

  • дрокер
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    дрокер-Фото
    Китель ведь не ушел, он взял паузу.
  • uran
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    uran-Фото
    Даже не верится 12 стартов ТДФ у Кэва, а всего 34 года.
  • SportSpirit
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Мое мнение, что одно из важных умений больших спортсменов - вовремя уйти. 

     

    Я не симпатизиую Киттелю, и то, что он сделал, можно было сделать раньше. Но уважаю его за это решение! Если нет искры/здоровья продолжать, честно признайся себе и вовлеченным в этом людям. 

     

    Они были великими спинтерами. Все остальное - борьба за иллюзии и контакты. 

  • SportSpirit
    Команда Bora-hansgrohe стартуе ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Бора сильна! 

    3 капитана и Шахманн "запасной" на этапы) 

  • ЧОРНЫЙ
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Ну как так?! Ну почему отцепили ФилДжила?!!!
  • Alya
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    Alya-Фото

    Технический вопрос. У меня есть подписка на европосрт. Но интернет в моей провинции - это одно название. Существует ли возможность скачать оплаченную трансляцию и посмотреть нормально без зависаний и мычаний?

  • levonardo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    levonardo-Фото
    Финиш коварный, на последних десятках метров поворот на 90 градусов. И вообще на последнем километре несколько поворотов. Будет хаос, кто то может убежать от пелотона.
  • kwwk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (14)
    kwwk-Фото

    Всех болельщиков велоспорта с началом ТДФ-2019!!! Спортсменам здоровья, а нам приятных и острых этапов и борьбы за велокорону.

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