Тренер Марка Кэвендиша о его форме перед Тур де Франс-2021

Василис Анастопулос: «Форма Марка Кэвендиша позволит ему выиграть, по крайней мере, один этап»

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Марк Кэвендиш возвращается на Тур де Франс впервые с 2018 года, а последнюю победу на этапе французского Гранд-тура британский спринтер одерживал в 2016 году. Тренер 36-летнего велогонщика Василис Анастопулос (Vasilis Anastopoulos) в эпизоде «Tour de Greaves Cycling Show» сказал, что хотя Марк Кэвендиш вошёл в состав команды Deceuninck-Quick Step в последний момент, он полностью готов к старту на Тур де Франс-2021. Василис Анастопулос работает в команде Патрика Лефевра с конца 2019 года.

Василис Анастопулос: «Мы знали, что должны на всякий случай подготовить Кэва так, будто в его программе есть Тур. Подготовка была не идеальной, потому что он не тренировался на высоте. Но после Тура Турции он немного отдохнул, потом поехал со мной в Грецию, мы провели 10-дневный тренировочный лагерь, работали много.

У него был хороший блок гонок, а на последней неделе он выиграл финальный этап Тура Бельгии-2021, где боролся с лучшими спринтерами мира. Марк показал, что в хорошей форме, продолжал тренироваться на прошлой неделе. Я уверен, что он стартует на Туре в такой форме, которая позволит ему, по меньшей мере, выиграть этап.

Для Кэва просто старт на Тур де Франс – уже самый большой сюрприз этого года. Только вспомните, что было с ним в течение трёх прошлых лет! Сначала нашим приоритетом было просто сделать Кэва счастливым. А победа на этапе гонки была второстепенной задачей. А теперь он едет Тур, это грандиозно. Всё остальное - бонус.

Мы не собираемся нацеливаться на то, чтобы побить рекорд Эдди Меркса, потому что Кэв никогда об этом не говорил. Только журналисты поднимали этот вопрос.

Я просто счастлив, что Кэв выйдет на старт в субботу. Если выиграет этап, снимаю шляпу, нет – никто не будет его винить.

Он вернулся из ниоткуда – последние три года не было ни одной победы. Он прошёл через очень трудные времена, боролся с депрессией, чуть не ушёл из велоспорта. Все знают эту историю. Но он ещё не закончил!

Он вернулся в эту команду как в семью, где работают те же люди, что и в 2015, когда он выступал. И он хотел ездить на велосипеде Specialized. Ему сказали, что он начнёт работать с новым человеком – он не знал меня, но у нас с первой же встречи установился контакт. Мы сели поговорить, я сразу постарался проанализировать, что у него шло не так в прошлый год, задавал ему вопросы. Мы говорили как товарищи по команде, как будто я знал его уже лет 10 или 20. Я постарался изменить его тренировки, что-то поменять, чтобы он вернулся на верную дорогу. Но больше всего на него повлияла наша взаимная симпатия. Нам не пришлось много обсуждать, потому что наши мысли совпадали. Мы с первого дня поняли, что у нас всё получится.

Если бы я сказал кому-то в ноябре, что 22 июня Кэв уже выиграет пять этапов в гонках, что поедет Тур де Франс-2021, меня бы сочли безумцем! Но я уже тогда знал, что качества чемпиона, которые есть в Кэве, обязательно проявятся».

Марк Кэвендиш: «Быть на Туре – уже мечта. Я невероятно счастлив, потому что уверен, с этой командой у нас великолепная возможность добиться успеха. Каспер выиграл Тур Фландрии, Жулиан уже был обладателем жёлтой майки и выиграл несколько этапов. Я не готовился к Туру специально, но неделю назад выиграл у большинства спринтеров, которые поедут и здесь. Это даёт мне уверенность. Хочу приложить все силы, потому что один этап Тура может сделать всю карьеру гонщика».