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Тренер Марка Кэвендиша о его форме перед Тур де Франс-2021

Василис Анастопулос: «Форма Марка Кэвендиша позволит ему выиграть, по крайней мере, один этап»

 

Тренер Марка Кэвендиша о его форме перед Тур де Франс-2021

Photo (c) @Tour de France

 

 

  Марк Кэвендиш возвращается на Тур де Франс впервые с 2018 года, а последнюю победу на этапе французского Гранд-тура британский спринтер одерживал в 2016 году. Тренер 36-летнего велогонщика Василис Анастопулос (Vasilis Anastopoulos) в эпизоде «Tour de Greaves Cycling Show» сказал, что хотя Марк Кэвендиш вошёл в состав команды Deceuninck-Quick Step в последний момент, он полностью готов к старту на Тур де Франс-2021. Василис Анастопулос работает в команде Патрика Лефевра с конца 2019 года.

 

  Василис Анастопулос: «Мы знали, что должны на всякий случай подготовить Кэва так, будто в его программе есть Тур. Подготовка была не идеальной, потому что он не тренировался на высоте. Но после Тура Турции он немного отдохнул, потом поехал со мной в Грецию, мы провели 10-дневный тренировочный лагерь, работали много.

 

У него был хороший блок гонок, а на последней неделе он выиграл финальный этап Тура Бельгии-2021, где боролся с лучшими спринтерами мира. Марк показал, что в хорошей форме, продолжал тренироваться на прошлой неделе. Я уверен, что он стартует на Туре в такой форме, которая позволит ему, по меньшей мере, выиграть этап.

 

 Для Кэва просто старт на Тур де Франс – уже самый большой сюрприз этого года. Только вспомните, что было с ним в течение трёх прошлых лет!  Сначала нашим приоритетом было просто сделать Кэва счастливым. А победа на этапе гонки была второстепенной задачей. А теперь он едет Тур, это грандиозно.  Всё остальное - бонус.

 

Мы не собираемся нацеливаться на то, чтобы побить рекорд Эдди Меркса, потому что Кэв никогда об этом не говорил. Только журналисты поднимали этот вопрос.

 

Я просто счастлив, что Кэв выйдет на старт в субботу. Если выиграет этап, снимаю шляпу, нет – никто не будет его винить.

 

Он вернулся из ниоткуда – последние три года не было ни одной победы. Он прошёл через очень трудные времена, боролся с депрессией, чуть не ушёл из велоспорта. Все знают эту историю. Но он ещё не закончил!

 

Он вернулся в эту команду как в семью, где работают те же люди, что и в 2015, когда он выступал. И он хотел ездить на велосипеде Specialized.  Ему сказали, что он начнёт работать с новым человеком – он не знал меня, но у нас с первой же встречи установился контакт. Мы сели поговорить, я сразу постарался проанализировать, что у него шло не так в прошлый год, задавал ему вопросы. Мы говорили как товарищи по команде, как будто я знал его уже лет 10 или 20. Я постарался изменить его тренировки, что-то поменять, чтобы он вернулся на верную дорогу. Но больше всего на него повлияла наша взаимная симпатия. Нам не пришлось много обсуждать, потому что наши мысли совпадали. Мы с первого дня поняли, что у нас всё получится.

 

Если бы я сказал кому-то в ноябре, что 22 июня Кэв уже выиграет пять этапов в гонках, что поедет Тур де Франс-2021, меня бы сочли безумцем! Но я уже тогда знал, что качества чемпиона, которые есть в Кэве, обязательно проявятся».

 

  Марк Кэвендиш: «Быть на Туре – уже мечта. Я невероятно счастлив, потому что уверен, с этой командой у нас великолепная возможность добиться успеха. Каспер выиграл Тур Фландрии, Жулиан уже был обладателем жёлтой майки и выиграл несколько этапов. Я не готовился к Туру специально, но неделю назад выиграл у большинства спринтеров, которые поедут и здесь. Это даёт мне уверенность. Хочу приложить все силы, потому что один этап Тура может сделать всю карьеру гонщика».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:14 | Регистрация: 27.05.2017

    Не верю в победу Кэва, но буду болеть.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:02 | Регистрация: 4.07.2013

    Искренне желаю Кэву победы на Туре. 

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тренер Марка Кэвендиша о его ф ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Искренне желаю Кэву победы на Туре. 

  • uran
    Тренер Марка Кэвендиша о его ф ... (2)
    uran-Фото
    Не верю в победу Кэва, но буду болеть.
  • Kay82
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (12)
    Kay82-Фото
    100% согласен. А вот россиян нет в туре , я даже и не удивлен.
  • red
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (12)
    red-Фото
    Порт. Он многим помогает)
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот как оно всё это (все эти события прошлых Туров) въелось в подСознание болельщиков, ну просто нельзя простить забыть такое))
    Фрум будет 100% возить Порта)) как и Погачар однозначно Роглича..."они же вроде (тоже) друзья")) Да и "должок" у Тадея есть перед Примо biggrin bye

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: motte
    Кэв, будучи в кайфе отбора, сделает всё ради выигрыша этапа.
    Немного приятного шока
    Власов в бору после этого сезона, вот так вот-:) 
    А почему тебе переход Власова приятный шок? Что , Астана недостойна Власова или уровень Александра не дозволителен в Астане? А не зазвизделись ли вы случаем вдвоем? Запомни, кто с Астаны сваливал за длинным долларом, все попадали в забвение. И покруче имена уходилии с Астаны..пример Ару и Ланда с Вальгреном, которые стали в Астане кем они стали. И где они?Чего достигли после? Ау? А ваш Власов ваще еще ничего существенного не выигрывал по сравнению с тем же Ару и Вальгреном. Поэтому приятный шок. будет очень быстрым и долго ожидаемый. Зря он поменял деньги на славу. Ой зря. Чкрез года три можно было. Я в нем разочарован.

    Вот так вот.
  • flugegeheimen
    Крис Фрум о задачах на Тур де ... (7)
    flugegeheimen-Фото

    Лоханулись они с Крисом, но контракт то надо отрабатывать. Сам факт появления Фрума на туре привлечет к коменде внимание. Надеюсь увидеть его не только в качестве водовоза, если выиграет этап - будет чудесно

  • velodoctor
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (41)
    velodoctor-Фото

    Мой подиум  Роглич, Карапас, Погачар. Болеть буду за Луценко и Гаду. 

  • RVL
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (41)
    RVL-Фото
    Доля правды есть. Будучи как то в разных командах порт вроде как был замечен. Правда сейчас ситуация перевернулась слегка, и фруми мог бы сделать алаверды, при случае)))
  • galusikga
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (12)
    galusikga-Фото
    ахаха. кто эти отчаянные, проголосовавшие за лентяя Юэна

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