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- Дата:
- Сегодня, 17:44
Насэр Буанни - лидер команды Cofidis на Тур де Франс-2017
Проконтинентальная французская команда Cofidis объявила состав на Тур де Франс-2017. Лидер команды – 26-летний французский гонщик Насэр Буанни (Nacer Bouhanni). Он предпримет третью попытку проехать Тур де Франс и завоевать победу на спринтерском этапе.
Два прошлых старта (в 2013 и 2015 годах) на Большой Петле оказались для Буанни неудачными, оба раза он был вынужден сойти с гонки на первой неделе. В прошлом году французский спринтер за 3 дня до старта Тур де Франс получил травму руки и отказался от участия в гонке. В этом году Насэр Буанни одержал 4 победы и стал серебряным призёром чемпионата Франции по велоспорту в групповой гонке. Французский спринтер является победителем этапов Джиро д’Италия и Вуэльты Испании.
Вместе с Насэром Буанни на старт Тур де Франс-2017 выйдут:
30-летний бельгийский гонщик Димитри Клайс (Dimitri Claeys), 24-летний французский гонщик Кристоф Лапорт (Christophe Laporte), 34-летний французский гонщик Сирил Лемуан (Cyril Lemoine), 33-летний испанский гонщик Луис-Анхель Мате (Luis Ángel Maté), 33-летний испанский гонщик Даниэль Наварро (Daniel Navarro), 23-летний французский гонщик Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal), 31-летний французский гонщик Жульен Симон (Julien Simon) и 29-летний французский гонщик Николя Эде (Nicolas Edet).
Николя Эде был включён в состав команды в последний момент, так как один из развозящих Насэра Буанни – Жоффрей Суп (Geoffrey Soupe) отказался от участия в Тур де Франс-2017 по состоянию здоровья после консультаций с медиками команды и руководством.
Дебютант Тур де Франс- Димитри Клайс. Один из самых опытных гонщиков – Даниэль Наварро, который будет стартовать на Большой Петле в 8-й раз.
Состав команды Cofidis на Тур де Франс-2017:
Nacer Bouhanni, (Франция)
Dimitri Claeys, (Бельгия)
Christophe Laporte, (Франция)
Cyril Lemoine, (Франция)
Luis Angel Mate, (Испания)
Daniel Navarro, (Испания)
Florian Senechal, (Франция)
Julien Simon, (Франция)
Nicolas Edet, (Франция)
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