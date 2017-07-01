VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Состав команды Cofidis на Тур де Франс-2017

Насэр Буанни - лидер команды Cofidis на Тур де Франс-2017

 

 

  Проконтинентальная французская команда Cofidis объявила состав на Тур де Франс-2017. Лидер команды – 26-летний французский гонщик Насэр Буанни (Nacer Bouhanni). Он предпримет третью попытку проехать Тур де Франс и завоевать победу на спринтерском этапе.

 

  Два прошлых старта (в 2013 и 2015 годах) на Большой Петле оказались для Буанни  неудачными, оба раза он был вынужден сойти с гонки на первой неделе. В прошлом году французский спринтер за 3 дня до старта Тур де Франс получил травму руки и отказался от участия в гонке. В этом году Насэр Буанни одержал 4 победы и стал серебряным призёром чемпионата Франции по велоспорту в групповой гонке. Французский спринтер является победителем этапов Джиро д’Италия и Вуэльты Испании.

 

Состав команды Cofidis на Тур де Франс-2017

 

Вместе с Насэром Буанни на старт Тур де Франс-2017 выйдут:

 

 30-летний бельгийский гонщик Димитри Клайс (Dimitri Claeys), 24-летний французский гонщик Кристоф Лапорт (Christophe Laporte), 34-летний французский гонщик Сирил Лемуан (Cyril Lemoine), 33-летний испанский гонщик Луис-Анхель Мате (Luis Ángel Maté), 33-летний испанский гонщик Даниэль Наварро (Daniel Navarro), 23-летний французский гонщик Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal), 31-летний французский гонщик Жульен Симон (Julien Simon) и 29-летний французский гонщик Николя Эде (Nicolas Edet).

 

  Николя Эде был включён в состав команды в последний момент, так как один из развозящих Насэра Буанни – Жоффрей Суп (Geoffrey Soupe) отказался от участия в Тур де Франс-2017  по состоянию здоровья после консультаций с медиками команды и руководством.

 

  Дебютант Тур де Франс- Димитри Клайс. Один из самых опытных гонщиков – Даниэль Наварро, который будет стартовать на Большой Петле в 8-й раз.  

 

 

Состав команды Cofidis на Тур де Франс-2017:

 

Nacer Bouhanni, (Франция)

Dimitri Claeys, (Бельгия)

Christophe Laporte, (Франция)

Cyril Lemoine, (Франция)

Luis Angel Mate, (Испания)

Daniel Navarro, (Испания)

Florian Senechal, (Франция)

Julien Simon, (Франция)

Nicolas Edet, (Франция)

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Насэр Буанни Nacer Bouhanni Cofidis Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (10)
    Виктор Сироткин-Фото
    Трековые гонки в мирового уровня освещены хорошо и интерес к этому виду велоспорта есть довольно стабильный. Однако о российском треке я почти не вижу материалов, лишь немного новостей из Омска попадаются в поле зрения. Так что надо обязательно - готовьте, публикуйте, любители и сочувствующие прочтут с удовольствием.
  • Berdok
    Тур де Франс-2017: Желтая майк ... (54)
    Berdok-Фото
    Я буду только рад, если Порт проедет без провалов, тогда он станет очень опасным соперником для Фрумстера, может и выиграть.
    ===========================================
    не, не взлетит
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (10)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

     

     

    ну чойто Вы меня совсем засмущали)

    я уверен-Вас читают) и не только я.

    а еще знаете что-если каждый из нас что то сделает для нашего любимого вида спорта-то может и поднимется он с колен.

     

    а вообще мне очень интересно Вас читать.

    Вы классно пишете.

    с юмором,с интеллектом,очень профессионально.

    Вас читать познавательно,увлекательно и полезно.

    так если Вам дан такой талант,то почему бы и нет?)

    логично?))

    помните Данко?

    он же не думал как,почему и сколько народа пойдет за ним,а вырвал сердце и пошел освещать путь.

    вот потому и потому)

     

    Вы же Офицер Николай))

  • Николай Парилин
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (10)
    Николай Парилин-Фото
    Андрей, осветить первенство и Кубок России на треке нам в радость. И гонщики нас в Питер усиленно зазывали. Но встаёт вопрос: читать-то эти материалы народ будет? 200 гонцов = 200 кликов. С вами, надеюсь, 201. Не слишком густо. Однако, если скажете, что обязательно надо - сделаем! Причём сколько попросите - один репортаж, два или каждодневные отчёты. "Никто, кроме нас" (с)
  • sixpack
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (10)
    sixpack-Фото
    ой-ой :-(
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (10)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Цитата: Николай Парилин
    Алексей, у Александра пяток сломанных рёбер и не только. Подробности узнаю только на треке в Питере, куда мы с Владом приглашены на молодёжный отбор на "Европу" и "мир" с 4 по 9 июля.

     

    о)) значит продолжение следует да?)))

  • Николай Парилин
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (10)
    Николай Парилин-Фото
    Алексей, у Александра пяток сломанных рёбер и не только. Подробности узнаю только на треке в Питере, куда мы с Владом приглашены на молодёжный отбор на "Европу" и "мир" с 4 по 9 июля.
  • sixpack
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (10)
    sixpack-Фото
    спасибо за репортаж!
     
    жаль, что Евтушенко травмирован, он очень хорошо начал сезон. а что с ним?
  • am14
    Аймар Субельдия будет помощник ... (5)
    am14-Фото

    Реально крутой горняк был в 30. Не слабее уровня гипотетических Моллемы или Ф. Шлека, к примеру. Но 40 лет и отсутствие любой информации о его текущей форме оптимизма лично мне не добавляют.

  • Андрон
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (2)
    Андрон-Фото

    "Львиная" пишется с одной "н". А имя прилагательное "очковый" имеет место быть в русском языке. Применительно ко всем омонимам. Ну это так, к слову.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 июня

Taylor Phinney (Cannondale-Drapac)

Davide Villella (Cannondale-Drapac)

Luka Mezgec (Orica-Scott)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (159)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)