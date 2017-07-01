Насэр Буанни - лидер команды Cofidis на Тур де Франс-2017

Проконтинентальная французская команда Cofidis объявила состав на Тур де Франс-2017. Лидер команды – 26-летний французский гонщик Насэр Буанни (Nacer Bouhanni). Он предпримет третью попытку проехать Тур де Франс и завоевать победу на спринтерском этапе.

Два прошлых старта (в 2013 и 2015 годах) на Большой Петле оказались для Буанни неудачными, оба раза он был вынужден сойти с гонки на первой неделе. В прошлом году французский спринтер за 3 дня до старта Тур де Франс получил травму руки и отказался от участия в гонке. В этом году Насэр Буанни одержал 4 победы и стал серебряным призёром чемпионата Франции по велоспорту в групповой гонке. Французский спринтер является победителем этапов Джиро д’Италия и Вуэльты Испании.

Вместе с Насэром Буанни на старт Тур де Франс-2017 выйдут:

30-летний бельгийский гонщик Димитри Клайс (Dimitri Claeys), 24-летний французский гонщик Кристоф Лапорт (Christophe Laporte), 34-летний французский гонщик Сирил Лемуан (Cyril Lemoine), 33-летний испанский гонщик Луис-Анхель Мате (Luis Ángel Maté), 33-летний испанский гонщик Даниэль Наварро (Daniel Navarro), 23-летний французский гонщик Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal), 31-летний французский гонщик Жульен Симон (Julien Simon) и 29-летний французский гонщик Николя Эде (Nicolas Edet).

Николя Эде был включён в состав команды в последний момент, так как один из развозящих Насэра Буанни – Жоффрей Суп (Geoffrey Soupe) отказался от участия в Тур де Франс-2017 по состоянию здоровья после консультаций с медиками команды и руководством.

Дебютант Тур де Франс- Димитри Клайс. Один из самых опытных гонщиков – Даниэль Наварро, который будет стартовать на Большой Петле в 8-й раз.

Состав команды Cofidis на Тур де Франс-2017:

Nacer Bouhanni, (Франция)

Dimitri Claeys, (Бельгия)

Christophe Laporte, (Франция)

Cyril Lemoine, (Франция)

Luis Angel Mate, (Испания)

Daniel Navarro, (Испания)

Florian Senechal, (Франция)

Julien Simon, (Франция)

Nicolas Edet, (Франция)