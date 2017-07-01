Наиро Кинтана: "Я хорошо восстановился после Джиро д'Италия-2017"

Наиро Кинтана о старте Тур де Франс-2017

Наиро Кинтана (Nairo Quintana) стартует на Тур де Франс четвёртый раз в карьере, 27-летний колумбийский гонщик команды Movistar трижды поднимался на финальный подиум Большой Петли (дважды на вторую ступень и один раз на третью). В этом году он вновь будет бороться за то, чтобы стоять на верхней ступени пьедестала французского Гран-тура. О своих ощущениях перед началом решающей гонки сезона Наиро Кинтана рассказал на традиционной предстартовой конференции.

Photo Credit © ASO/Bruno Bade

Наиро Кинтана: «Тур де Франс – самая важная из всех гонок, и каждый сезон она является главной целью для меня и для команды. Я всегда приезжаю сюда, чтобы выступить на максимуме своих возможностей. Лучшие воспоминания у меня связаны с гонкой 2013 года, когда я дебютировал на Тур де Франс. Я тогда так нервничал на старте, но мы преодолели это напряжение, и всё сложилось лучше, чем мы ожидали.

Волнение чувствуется и сейчас. Мы продолжим идти к нашей большой цели. В каждом году к июлю я выхожу на 100% уровень, я наслаждаюсь велоспортом, и, надеюсь, болельщики Movistar, а также колумбийские болельщики будут довольны нашим выступлением. У нас очень сильная команда, которая поддержит меня самым лучшим образом.

Думаю, я хорошо восстановился после Джиро д’Италия (прим. – где Наиро Кинтана занял 2-е место), форма в порядке. Я отдохнул, нога идёт, я в восторге от того, что впереди старт. В прошлом году на втором Гран-туре я выступил лучше, чем на первом, которым был Тур де Франс. На этот раз я подошёл к Туру по-другому, но до тех пор, пока гонка не завершится, мы не узнаем, правильно ли сделали или что-то упустили, и что придётся поменять в будущем. Для нас главным вызовом был Тур де Франс. Надеюсь, что сможем проявить себя в горах, что подойдём к ним достаточно сильными.

Разделок меньше, и они не слишком невыгодны для меня, хотя, конечно, я проиграю на них время, это нормально. Но всё же о них можно волноваться меньше, чем на Джиро д’Италия. Конечно, мне бы хотелось видеть больше горных финишей, но всё равно будет много трудных этапов, которые подходят моим характеристикам. Это будет Тур де Франс со множеством отрывов, такой, на котором нужны продуманные стратегии. Надо одновременно быть смелыми, но в то же время избегать риска, начиная прямо с завтрашней разделки.

На прошлых гонках проявили себя многие сильные соперники, но для меня главным из них остаётся Крис Фрум. Уверен, что его форма после Критериума Дофине улучшилась. Потом Ару, Барде, Контадор, Порт, и некоторые гонщики, которые могут удивить, не как в лотерее, но в гонке всегда помимо силы необходима удача, потому что претендентов очень много, а чтобы выиграть, надо избежать всех неприятностей».