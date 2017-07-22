Крис Фрум о маршруте Тур де Франс-2021

Крис Фрум: «В прошлом я имел дело с менее подходящими маршрутами Тур де Франс»

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум оценил маршрут Тур де Франс-2021, который был объявлен Кристианом Прюдоммом 1 ноября. 35-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers, который в следующем году будет выступать в команде Israel Start-Up Nation, считает, что соотношение разделок и гор более сбалансированное.

В интервью Cyclingnews Крис Фрум отметил, что для него подготовка к французскому Гранд-туру следующего года начинается уже сейчас.

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Крис Фрум: «Меня маршрут порадовал. Каждый год я смотрю на маршрут и стараюсь понять, есть ли баланс гор и разделок. Считаю, что в прошлые годы был большой перекос в сторону чистых горняков. А единственная разделка, которая была, также давала преимущество горнякам.

Три горных финиша, два подъёма на Мон-Ванту и 58 км индивидуальных гонок на время – более сбалансированный маршрут, чем в прошлые несколько лет. Остаётся большой акцент на горах из-за трудности некоторых подъёмов. Один, который бросился мне в глаза, Коль де Порте, почти 10% на 15 км. Там пелотон точно просеется. Но в прошлом я сталкивался с менее подходящими маршрутами, поэтому этот мне понравился.

Подготовка к Тур де Франс-2021 в действительности начинается уже сейчас, потому что Вуэльта проходит поздно, она станет базой для следующего года».

Крис Фрум также отметил, что состав велокоманды Israel Start-Up Nation, куда он переходит в следующем сезоне, будет совсем другим по составу в 2021 году:

«Структура команды будет полностью другой. Это совсем не является неуважением нынешней команды Israel Start-Up Nation, но по ощущениям мы почти с чистого листа начинаем выстраивать программу подготовки к Гранд-туру. Думаю, Дэн Мартин сейчас фантастически едет Вуэльту Испании-2020. Думаю, он продолжит с такими же амбициями в общем зачёте и в следующем сезоне.

Сейчас я по-настоящему наслаждаюсь Вуэльтой Испании. По сравнению с прошлыми Гранд-турами я еду совершенно по-другому в отношении собственных ожиданий и генеральной классификации. И это довольно приятно, потому что я стартую на этапе, выполняю свою работу, а затем просто сижу в группе, когда моя работа сделана.

По мере продвижения гонки я постепенно стараюсь наращивать форму. Чувствую, что за последние несколько дней смог внести больший вклад, чем в начале гонки. Мне ещё далеко до возвращения на прежний уровень, но я двигаюсь шаг за шагом и очень рад прогрессу, который уже виден.

В этом сезоне мне не хватало таких гонок высшего уровня. Конечно, лучшие шесть месяцев прошлого года я был травмирован, а потом добавилось время из-за ситуации с Covid-19, и мне очень не хватало гонок. Поэтому, стартуя на этой гонке, я знал, что если наберу километры гонки, снова почувствую себя самим собой. Это именно то, что я искал, и положительно влияет на меня.

Конечно, фантастически ехать гонку в этой команде. Ричи Карапас в красной майке. И даже хотя у нас не хватает двух гонщиков, ехать было весело, мы старались быть активными.

Вчера я просто подумал, что если бы был на месте Карапаса и у меня оставался бы только один товарищ по команде, то я бы попросил его провезти меня через предпоследний подъём, и через коварный и опасный спуск.

На Англиру в основном каждый едет сам, поэтому я просто постарался благополучно его туда доставить.

В разделке я, вероятнее всего, поберегу ноги перед предстоящими этапами, чтобы мог помогать Ричи. Если он не сможет удержать лидерство после разделки, тогда буду помогать ему делать гонку как можно тяжелее. Выберу моменты, где постараюсь задать как можно более высокий темп. Надеюсь, Гранд-тур в ногах станет для меня ключевым моментом в подготовке к следующему сезону».