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Крис Фрум о маршруте Тур де Франс-2021

Крис Фрум: «В прошлом я имел дело с менее подходящими маршрутами Тур де Франс»

 

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум оценил маршрут Тур де Франс-2021, который был объявлен Кристианом Прюдоммом 1 ноября. 35-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers, который в следующем году будет выступать в команде Israel Start-Up Nation, считает, что соотношение разделок и гор более сбалансированное.

 

 В интервью Cyclingnews Крис Фрум отметил, что для него подготовка к французскому Гранд-туру следующего года начинается уже сейчас.   

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Крис Фрум: «Меня маршрут порадовал. Каждый год я смотрю на маршрут и стараюсь понять, есть ли баланс гор и разделок. Считаю, что в прошлые годы был большой перекос в сторону чистых горняков. А единственная разделка, которая была, также давала преимущество горнякам.

 

  Три горных финиша, два подъёма на Мон-Ванту и 58 км индивидуальных гонок на время – более сбалансированный маршрут, чем в прошлые несколько лет. Остаётся большой акцент на горах из-за трудности некоторых подъёмов. Один, который бросился мне в глаза, Коль де Порте, почти 10% на 15 км. Там пелотон точно просеется. Но в прошлом я сталкивался с менее подходящими маршрутами, поэтому этот мне понравился.

 

  Подготовка к Тур де Франс-2021 в действительности начинается уже сейчас, потому что Вуэльта проходит поздно, она станет базой для следующего года».

 

  Крис Фрум также отметил, что состав велокоманды Israel Start-Up Nation, куда он переходит в следующем сезоне,  будет совсем другим по составу в 2021 году:

 

  «Структура команды будет полностью другой. Это совсем не является неуважением нынешней команды  Israel Start-Up Nation, но по ощущениям мы почти с чистого листа начинаем выстраивать программу подготовки к Гранд-туру. Думаю, Дэн Мартин сейчас фантастически едет Вуэльту Испании-2020. Думаю, он продолжит с такими же амбициями в общем зачёте и в следующем сезоне.

 

  Сейчас я по-настоящему наслаждаюсь Вуэльтой Испании. По сравнению с прошлыми Гранд-турами я еду совершенно по-другому в отношении собственных ожиданий и генеральной классификации. И это довольно приятно, потому что я стартую на этапе, выполняю свою работу, а затем просто сижу в группе, когда моя работа сделана.

 

  По мере продвижения гонки я постепенно стараюсь наращивать форму. Чувствую, что за последние несколько дней смог внести больший вклад, чем в начале гонки. Мне ещё далеко до возвращения на прежний уровень, но я двигаюсь шаг за шагом и очень рад прогрессу, который уже виден.

 

  В этом сезоне мне не хватало таких гонок высшего уровня. Конечно, лучшие шесть месяцев прошлого года я был травмирован, а потом добавилось время из-за ситуации с Covid-19, и мне очень не хватало гонок. Поэтому, стартуя на этой гонке, я знал, что если наберу километры гонки, снова почувствую себя самим собой. Это именно то, что я искал, и положительно влияет на меня.

 

  Конечно, фантастически ехать гонку в этой  команде. Ричи Карапас в красной майке. И даже хотя у нас не хватает двух гонщиков, ехать было весело, мы старались быть активными.

 

  Вчера я просто подумал, что если бы был на месте Карапаса и у меня оставался бы только один товарищ по команде, то я бы попросил его провезти меня через предпоследний подъём, и через коварный и опасный спуск.

 

 На Англиру в основном каждый едет сам, поэтому я просто постарался благополучно его туда доставить.

 

  В разделке я, вероятнее всего, поберегу ноги перед предстоящими этапами, чтобы мог помогать Ричи. Если он не сможет удержать лидерство после разделки, тогда буду помогать ему делать гонку как можно тяжелее. Выберу моменты, где постараюсь задать как можно более высокий темп. Надеюсь, Гранд-тур в ногах станет для меня ключевым моментом в подготовке к следующему сезону».

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome INEOS Grenadiers Israel Start-Up Nation Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур

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  1. close2you

    Сегодня, 02:06 | Регистрация: 22.07.2017

    Как приятно читать его интервью... живая легенда.

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Комментарии

  • close2you
    Бьярне Риис потерял надежду сп ... (1)
    close2you-Фото
    Старина поцовиво в Израиль, на помощь фрумику)
  • close2you
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (1)
    close2you-Фото
    Как приятно читать его интервью... живая легенда.
  • Адриен
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (2)
    Адриен-Фото

    Главное - не наступить на те грабли, которые проигнорировал Берналь. Не зазвездиться, не почивать на лаврах, не поддаться слепой самоуверенности. А если - даже подсознательно - возомнит себя грандом, Фортуна действительно может повернуться своим самым непривлекательном местом...

  • Гонщик
    Тадей Погачар о маршруте Тур д ... (2)
    Гонщик-Фото

    Не думаю что Погочару фортанёт на Туре 2021 .

  • kwwk
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    kwwk-Фото
    И смелый и красивый и через три горы отъехал)))
    Пока это последнее эпическое событие в битве генералов.
  • red
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    red-Фото
    Так не понятно же, Фрум смелый или красивый?
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    Gerasim-Фото
    Цитата: Starch27
    Цитата: Evergreen
    Необычный маршрут. Чуть поменьше равнины или наоборот чуть больше горы, тогда вообще бы непредсказуемо было. А так Карапас хорошо если не больше минуты Рогличу отдаст. А у Маса хорошая возможность подняться в тройку. Хью и Дэн скорее всего провалятся серьезно.

    Ну Роглич может на стене завязнуть. На этих 2 км можно и минуту отыграть.
    Бред

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Starch27
    Цитата: Evergreen
    Необычный маршрут. Чуть поменьше равнины или наоборот чуть больше горы, тогда вообще бы непредсказуемо было. А так Карапас хорошо если не больше минуты Рогличу отдаст. А у Маса хорошая возможность подняться в тройку. Хью и Дэн скорее всего провалятся серьезно.

    Ну Роглич может на стене завязнуть. На этих 2 км можно и минуту отыграть.
    Всё возможно , но это не тот случай и не те соперники , навезёт Роглич много , Карапас поймает минимум 2минуты .
    Плюсую
  • Gerasim
    Стартовый протокол разделки на ... (8)
    Gerasim-Фото
    Каванья думаю возьмёт....в гору 2 км равнины много , запаса хватит
  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    SportSpirit-Фото

    Ставлю на победу Каванья и что Мас отыграет время в ГК. Роглич, понятно, переоденется. Сюрпризов по разделке теоретически ждать не от кого, но есть горочка) будем посмотреть) 

  • dyneema
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (16)
    dyneema-Фото
    Если только Роглич не наденет треуголку задом наперед, и не поедет так разделку, чуда случится не должно... Хотя гора классная, почти 30% это очень круто, можно и кувырнуться...

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