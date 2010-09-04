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Крису Фруму не гарантировано место в составе команды Israel Start Up Nation на Тур де Франс-2021

Крис Фрум: «Я не на том уровне, чтобы бороться за победу на Тур де Франс»

 

 

 Крис Фрум продолжает возвращение после тяжёлой травмы, полученной в 2019 году. Спортивный директор команды Israel Start Up Nation Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe) сказал, что место в составе на Тур де Франс-2021 для 36-летнего британского гонщика не гарантировано. В интервью La Dernière Heure  Рик Вербрюгге подчеркнул, что хотя Крис Фрум прогрессирует, процесс идёт не так быстро, как хотелось бы.

 

Крис Фрум: «Я не на том уровне, чтобы бороться за победу на Тур де Франс»

Photo ©A.S.O./Fabien_Boukla

 

  Рик Вербрюгге: «Он великий чемпион, которого я очень уважаю. Но его участие в Тур де Франс-2021 совсем не само собой разумеющееся. На Критериуме Дофине появится больше ясности. Со старта сезона у него постоянный прогресс, но мы бы хотели, чтобы прогресс был более показательным».

 

  Крис Фрум перед стартом 5 этапа Критериума Дофине-2021 в интервью Cycling Pro Net признал, что не рассматривает возможность борьбы за жёлтую майку Тур де Франс в этом году.

 

  Крис Фрум: «Конечно, и речи нет о победе на Тур де Франс через несколько недель. Я сконцентрирован на возвращении к своему прежнему уровню, и двигаюсь к нему постепенно. На том уровне, где нахожусь сейчас, не собираюсь бороться за победу на Туре.

 

  Я знаю, откуда начал путь. Год назад я сел на велосипед и принял участие в гонках ещё до того, как смог нормально ходить. Быть здесь, на Дофине, ходить, не испытывать трудностей, участвовать в гонке без проблем – это уже огромный прогресс. Я ориентируюсь на это. Знаю, что другие не понимают, потому что не видят всего, что происходит за кадром».

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel Start-Up Nation Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Meilleur

    Вчера, 15:44 | Регистрация: 15.07.2011

    Закончить пора, но контракт не пускает.) Ну вот как тут замотивировать себя выкладываться на 100%, когда 3 года назад весь велоспорт вращался вокруг тебя, а теперь с трудом в пелотоне в холмик удерживаешься? :) Это невозможно. Как и нелепо ставить задачу попасть в топ-30 или топ-50 на Туре.

    1. RVL

      Вчера, 21:46 | Регистрация: 30.08.2012

      Контракт для команды не на результат, как ни крути. Команда на имя повелась.

  2. Имя: Iuri

    tiuteamd

    Вчера, 15:57 | Регистрация: 10.07.2017

    скорее всего без скай ему ничего не светит )) не тот уровень медицины ))

    1. RVL

      Вчера, 21:47 | Регистрация: 30.08.2012

      Результат об этом говорит

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 17:16 | Регистрация: 30.06.2017

    Самая выдающаяся афера 21века в мире велоспорта. Классно он их всех развел. Не всегда имя делает человека.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Иван

      StVano

      Вчера, 19:43 | Регистрация: 21.09.2014

      Вот не даёт вам Фрум жить! От вас столько желчи в его адрес... Человек пытается остаться в большом спорте после тяжелейшей травмы, а у вас в голове только "величайшие аферы"...

  4. Имя: Богдан

    Bogdan

    Вчера, 17:20 | Регистрация: 11.07.2018

    Цитата: Astanaforever
    Самая выдающаяся афера 21века в мире велоспорта. Классно он их всех развел.Не всегда имя делает человека.
    В чем афера то, что упал и поломался?

    1. RVL

      Вчера, 21:51 | Регистрация: 30.08.2012

      Доезжает на мертвом теле. аферы нет. Это контракт.

  5. Meilleur

    Вчера, 18:27 | Регистрация: 15.07.2011

    Афёра, блин. Ты побудь на таком уровне 8 сезонов подряд. :)

    1. Имя: валерий

      collega2011

      Вчера, 21:39 | Регистрация: 11.03.2011

      Всегда включаюсь,когда Женя появляется

  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 18:31 | Регистрация: 30.06.2017

    А за, что тогда Израиль заплатил Фруми 5 млн? За его имя, да? Или все таки за предстоящие его победы? Да, они и сами сейчас поняли, как они попали на бабки.

    Вся жизнь это гонка.

    1. RVL

      Вчера, 21:54 | Регистрация: 30.08.2012

      Только за имя

  7. Имя: валерий

    collega2011

    Вчера, 21:24 | Регистрация: 11.03.2011

    Никогда не был поклонником Фрумма,болел за Контадора,но то,что Фрумм вернулся в большой велоспорт после такой травмы--это уже подвиг.Ну не будет он 5-ти кратным,ну и что ?? Пятикратный,шестикратный...софистика.Время Фрумма,как и время Лэнса,Пантани,Контадора оно уже в истории.Будет гоняться до предела своих возможностей.Кумиров всегда легко сбрасывать с пьедестала.

    Посмотрим что и кто дальше.

    1. Имя: Михаил

      motte

      Вчера, 21:30 | Регистрация: 4.07.2011

      Привет
      Миллион лет
      +100500

    2. RVL

      Вчера, 21:59 | Регистрация: 30.08.2012

      Та же фигня. Только за контой, нибсом и пр не лэнсами ( англо саксами) такого не водилось. Фрум мошенник чистой воды, хоть и Аля герой

      1. Имя: Сергей

        BaTman

        Вчера, 22:49 | Регистрация: 8.09.2017

        А вы кто, человек у которого из фактов пульт от телевизора, но обвиняющий легенду в мошенничестве.
        Что ж вы в своей жизни не взяли ингалятор и не показали достойный результат ?

  8. Имя: валерий

    collega2011

    Вчера, 21:37 | Регистрация: 11.03.2011

    привет,я постоянно слежу за вело.просто возраст уже такой,что лучше промолчать,чем сказать,то что говорят другие.Жмотистый стал на словаbiggrindance

    1. RVL

      Вчера, 22:03 | Регистрация: 30.08.2012

      Если помните, то как появился из Кении, то так и исчез. С ингалятором. Средних результатов не было.

  9. Имя: volodya

    volodya

    Вчера, 21:46 | Регистрация: 7.08.2018

    Я раньше не болел за Фрумма, но после джиро когда он один отыграл время и в конечном итоге взял джиро, я если честно зауважал его и в то же время признал что он чемпион, желаю ему крепкого здоровья и возвращения в его любимое дело и конечно же хороших результатов

  10. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:59 | Регистрация: 27.05.2017

    Цитата: RVL
    Та же фигня. Только за контой, нибсом и пр не лэнсами ( англо саксами) такого не водилось. Фрум мошенник чистой воды, хоть и Аля герой
    Это Конта то не попадался? Память совсем короткая. Да и Нибали не святой. Ульрих, Лэнс, Шлэк не дадут соврать.

  11. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 00:51 | Регистрация: 17.05.2015

    Просто так за имя не платят. Как говорится - сначала пашешь на имя, а потом уже имя работает на тебя. Как не крути, не завидуй, не возмущайся, не злорадствуй. Так что Фрум сейчас ЧЕСТНО получает "дивиденды", и, кстати, не прозябая на скамеечке запасных - видно, что старается по мере сил отрабатывать... Почему не уходит ? Оставляя за скобками финансовую составляющую, думаю, что он чувствует, что нынешняя ситуация - еще не "вечер", что еще можно поднять форму до доаварийной кондиции, добиться высоких результатов. Иначе - ушел бы. Пусть пробует. Лично меня его присутствие на гонках не раздражает, наоборот... Надеюсь, что "присутствие" в конце концов сменится на "участие"...

  12. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:23 | Регистрация: 4.09.2010

    деньги, понятно, имеют значение

    но, думаю, Фрумыч честно пытается вернуться и в любимое дело и в победное тело. с пятым Туром, конечно, будет оооч сложно (никак не будет). но даже взять некую локальную победу будет лучшей точкой его карьеры, чем грустное "сломался - свалил"

  13. alexmax42

    Сегодня, 06:02 | Регистрация: 2.08.2018

    Еще хочу напомнить, что в прошлом году ушел из жизни Николя Порталь.

    Именно при нем Фрум взял свои титулы. 

    Связка "Фрум-Порталь" иногда напоминала связку "Шумахер - Росс Браун" в Формуле-1 ))))

    Так что Фрума в Скае/Инеосе не особо что держало. 

    А так есть контракт, есть опыт для передачи, и еще погонять можно в свое удовольствие. 

    Лично мне приятно снова видеть в гонках узнаваемую скрюченную фигуру, крутящую свой "овал". Пусть и не на первых ролях теперь, но как знать. ))

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Tour of Slovenia

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Baloise Belgium Tour

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Tour de France

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Комментарии

  • alexmax42
    Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
    alexmax42-Фото

    Еще хочу напомнить, что в прошлом году ушел из жизни Николя Порталь.

    Именно при нем Фрум взял свои титулы. 

    Связка "Фрум-Порталь" иногда напоминала связку "Шумахер - Росс Браун" в Формуле-1 ))))

    Так что Фрума в Скае/Инеосе не особо что держало. 

    А так есть контракт, есть опыт для передачи, и еще погонять можно в свое удовольствие. 

    Лично мне приятно снова видеть в гонках узнаваемую скрюченную фигуру, крутящую свой "овал". Пусть и не на первых ролях теперь, но как знать. ))

  • Ернат
    Двойной успех Алексея Луценко ... (6)
    Ернат-Фото

    Поздравляю 

  • Shalam s Urala
    Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
    Shalam s Urala-Фото

    деньги, понятно, имеют значение

    но, думаю, Фрумыч честно пытается вернуться и в любимое дело и в победное тело. с пятым Туром, конечно, будет оооч сложно (никак не будет). но даже взять некую локальную победу будет лучшей точкой его карьеры, чем грустное "сломался - свалил"

  • Shalam s Urala
    Первый официально признанный Ф ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    дай бог всяческих успехов

    но айдентика ужасная. юньон - лишнее (лапти анлимитед). Волга - Самаре б подошло. логотип - пусть узнают кто Астане рисовал

  • Earl57
    Тренер Тома Пидкока подтвердил ... (2)
    Earl57-Фото

    Что еще более странно, так это то, что сам Пидкок ничего не опубликовал в Инстаграме. Ни фотографии из больницы с перевязанной рукой, ни каких либо комментов в Твиттере. Для Тома такая молчаливость и сдержанность совершенно не характерна, что-то из ряда вон...
    Вообще эта история сильно напоминает случай с Эвенпулом, когда он снялся с гонки после столкновения с припаркованным в пустыне одиноким мотоциклом без хозяина. В Сайклингньюс тогда сильно удивлялись отсутствию каких-либо фото и видео. Мол легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем Ремко остаться незамеченным. Во время гонки его беспрерывно снимали даже без повода, а тут упал, увезла скорая - и не одной даже самой захудалой фоточки с места проишествия... Ну и вскоре было сообщение от квиков, что никто не пострадал, ни сам Ремко, ни отсутствующий мотоциклист...
    Там вон человек переживал, как Пидкок к гонке на ОИ будет готовиться, которая всего через 53 дня. А Том собирается принять участие в гонке, которая будет 2 июля))

  • VeloVelo
    Двойной успех Алексея Луценко ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, вы забыли, что у Луценко главная цель не Тур, а ОИ.

  • Адриен
    Критериум Дофине-2021. Этап 5 (8)
    Адриен-Фото

    Чтобы побеждать - надо ПЫТАТЬСЯ побеждать ! Молодец Томас, сломавший нудный , всеми ожидаемый, предсказуемый спринтерский финиш. Другим НЕспринтерам наука - пытайтесь ! И будете с победами.

  • Адриен
    Первый официально признанный Ф ... (4)
    Адриен-Фото
    Не стоит приписывать Виктору Степановичу лишнее - он и так наговорил на целую диссертацию. Фраза - Хотелось как лучше - и .т.д. появилась задолго до премьера...
  • Адриен
    Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
    Адриен-Фото

    Просто так за имя не платят. Как говорится - сначала пашешь на имя, а потом уже имя работает на тебя. Как не крути, не завидуй, не возмущайся, не злорадствуй. Так что Фрум сейчас ЧЕСТНО получает "дивиденды", и, кстати, не прозябая на скамеечке запасных - видно, что старается по мере сил отрабатывать... Почему не уходит ? Оставляя за скобками финансовую составляющую, думаю, что он чувствует, что нынешняя ситуация - еще не "вечер", что еще можно поднять форму до доаварийной кондиции, добиться высоких результатов. Иначе - ушел бы. Пусть пробует. Лично меня его присутствие на гонках не раздражает, наоборот... Надеюсь, что "присутствие" в конце концов сменится на "участие"...

  • uran
    Герант Томас – победитель 5 эт ... (1)
    uran-Фото
    Трэковый кусок у Томаса отменный.

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