Крису Фруму не гарантировано место в составе команды Israel Start Up Nation на Тур де Франс-2021

Крис Фрум: «Я не на том уровне, чтобы бороться за победу на Тур де Франс»

Крис Фрум продолжает возвращение после тяжёлой травмы, полученной в 2019 году. Спортивный директор команды Israel Start Up Nation Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe) сказал, что место в составе на Тур де Франс-2021 для 36-летнего британского гонщика не гарантировано. В интервью La Dernière Heure Рик Вербрюгге подчеркнул, что хотя Крис Фрум прогрессирует, процесс идёт не так быстро, как хотелось бы.

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Рик Вербрюгге: «Он великий чемпион, которого я очень уважаю. Но его участие в Тур де Франс-2021 совсем не само собой разумеющееся. На Критериуме Дофине появится больше ясности. Со старта сезона у него постоянный прогресс, но мы бы хотели, чтобы прогресс был более показательным».

Крис Фрум перед стартом 5 этапа Критериума Дофине-2021 в интервью Cycling Pro Net признал, что не рассматривает возможность борьбы за жёлтую майку Тур де Франс в этом году.

Крис Фрум: «Конечно, и речи нет о победе на Тур де Франс через несколько недель. Я сконцентрирован на возвращении к своему прежнему уровню, и двигаюсь к нему постепенно. На том уровне, где нахожусь сейчас, не собираюсь бороться за победу на Туре.

Я знаю, откуда начал путь. Год назад я сел на велосипед и принял участие в гонках ещё до того, как смог нормально ходить. Быть здесь, на Дофине, ходить, не испытывать трудностей, участвовать в гонке без проблем – это уже огромный прогресс. Я ориентируюсь на это. Знаю, что другие не понимают, потому что не видят всего, что происходит за кадром».