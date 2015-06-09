Споры после 5-го этапа: нужно ли уезжать в бесперспективный отрыв на Тур де Франс

Ваут ван Арт, Йоанн Оффредо, Бернхардт Айзель об этапе без отрыва - 5-м этапе Тур де Франс-2020

5-й этап Тур де Франс-2020 протяжённостью 183 км от Гапа до Прива прошёл без отрыва. Пелотон проехал его на ровной скорости, которая увеличилась лишь на финальных километрах. Ни один из гонщиков не попытался уехать в отрыв. Единственным оживлением этапа была борьба за промежуточный спринт, выигранный Сэмом Бэннеттом (Deceuninck-Quick Step) и ускорение Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale), который без борьбы взял горные очки на двух вершинах подъёмов 4-й категории.

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33-летний Йоанн Оффредо (Yoann Offredo) из команды Circus - Wanty Gobert, которая в этот раз не получила приглашение на Тур де Франс, высказал своё мнение в студии французского телеканала при обсуждении гонки. Оффредо – активный участник отрывов на французском Гранд-туре, в котором принимал участие три года подряд с 2017 по 2019. Он часто атаковал и уезжал в одиночку в 200-километровые отрывы.

Йоанн Оффредо: «Этап давал шанс быть на экране телевизоров четыре часа. Велоспорт – это рынок. Мы не выступали больше трёх месяцев, надо выходить вперёд, чтобы бороться.

На этот раз они не могут сказать, что завтра будет тяжёлый этап или были трудные выходные. Это Тур де Франс! Величайшая велогонка мира!

Жером (Кузан) правильно сказал, что продолжал ехать в отрыве из уважения к Тур де Франс.

В прошлом году я финишировал на Туре в жалком состоянии. Да, потому что я не великий чемпион, но также и потому, что я не упускал в гонке ни одной возможности. И тогда после Тур де Франс чувствуешь удовлетворение, зная, что использовал все шансы. Возможно, сегодня ты не сможешь выиграть этап, но зато ты будешь ехать впереди пелотона на самой прекрасной гонке в мире».

С мнением Йоанна Оффредо не согласился Бернхардт Айзель, завершивший карьеру велогонщика и теперь работающий на канале Eurosport:

«Пелотон ехал не медленно, со средней скоростью 42 км/ч. Это не был протест или что-то в этом роде. Просто гонщики не видели смысла посылать кого-то в отрыв. Нет такого правила, по которому в велогонке должен быть отрыв. Это профессиональный спорт. Гонщики носят смешную одежду, но это не цирк. Я полностью на стороне гонщиков. Они руководствовались здравым смыслом. Зачем ехать в отрыв, понимая, что его в любом случае поймают?»

Ваут ван Арт, победитель 5 этапа Тур де Франс-2020, принимающий участие в Большой Петле второй раз в карьере, также был удивлён отсутствием отрыва:

«Меня очень удивило отсутствие отрыва. Я не так долго в Мировом туре, но с тех пор, как выступаю на этом уровне, впервые с таким столкнулся. Никто не был заинтересован уезжать.

Довольно странно, потому что пелотон всегда учитывает скорость едущих впереди гонщиков, поэтому, даже если ты в отрыве, нет необходимости себя убивать полностью. Но зато ты получаешь внимание. Я понимаю команды, которые, как мы старались сохранить как можно больше сил, потому что впереди много тяжёлой работы. У нас большая цель – борьба за генеральную классификацию. Но есть много команд, которым важно себя показать».