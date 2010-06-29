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Виртуальный Тур де Франс-2020 стартует 4 июля

Виртуальный Тур де Франс соберёт звёзд велоспорта

 

Виртуальный Тур де Франс-2020 стартует 4 июля

 

  Тур де Франс всё же стартует 4 июля, но не традиционный, а виртуальный. ASO в сотрудничестве с тренажёрами Zwift организуют мужскую и женскую версию виртуальной Большой Петли, а также трёхдневные массовые заезды Etape du Tour. К виртуальной платформе будут добавлены две новых карты – «Франция» и «Париж» c виртуальными моделями Мон-Ванту, Елисейских Полей, Ниццы.

 

  Среди участников виртуального Тур де Франс Крис Фрум, Герант Томас, Эган Берналь, Грег Ван Авермат, а также Марианне Вос, Анна Ван дер Брегген. В гонке не будет индивидуальной генеральной классификации. Победитель определится на основе командного соревнования, где гонщики будут набирать очки на финишах, горных премиях и в спринтах.

 

  Как и на обычном Тур де Франс, будут определяться победители в горной, спринтерской классификациях. Также каждая из команд обязана заявить на старт, по крайней мере, одного гонщика младше 25 лет для борьбы за белую майку лучшего молодого гонщика.

 

  Сумма очков, набранных во всех классификациях, выявит команду-победителя. Так как генеральная классификация будет базироваться на очках, команды могут менять составы гонщиков между этапами. Но жёлтую, зелёную, белую и гороховую майку может надевать только один гонщик команды.

 

  Полный состав участников ещё не известен, но организаторы уже объявили, что в виртуальном Тур де Франс стартуют 23 мужских и 17 женских велокоманд.

 

  Кристиан Прюдомм, директор Тур де Франс: «Не могу представить июля без велоспорта. Благодаря виртуальному Тур де Франс, который будет транслироваться по телевидению, чемпионы и их болельщики смогут заполнить пустоту, оставленную переносом Большой Петли, а также объединить всех любителей велоспорта перед стартом традиционного Тур де Франс-2020».

 

  Эрик Мин, исполнительный директор Zwift: «В велоспорте нет ничего значительнее Тур де Франс, поэтому сказать, что я рад, будет преуменьшением. С детства прилипал к экрану телевизора в июле. Поэтому для меня невероятная привилегия, что Zwift принимает первый виртуальный выпуск гонки этого года. Конечно, все мы с нетерпением ждём возвращения Тур де Франс в августе. Но хорошая новость в том, что Тур всё же будет и в июле.

  Виртуальный Тур де Франс  - праздник, который соберёт звёзд профессионального пелотона, а также поможет сбору средств для пяти разных благотворительных организаций (Emmaüs, Secours Populaire, Jeugdfonds Sport and Cultuur, BiJeWa и Qhubeka). Не забудем, что все получают отличный шанс принять участие в Virtual l’Etape du Tour de France».

 

 

Этапы виртуального Тур де Франс:

 

 

1 этап. 4 июля. Ницца, 36,4 км (4*9,1 км, среднегорный этап)

2 этап. 5 июля. Ницца, 29,5 км (682 м подъёма, горный этап)

3 этап. 11 июля. Северо-восток Франции, 48 км, равнинный этап

4 этап. 12 июля. Юго-запад Франции, 45,8 км (2*22,9 км круги, среднегорный этап)

5 этап. 18 июля. Мон-Ванту, 22,9 км (финиш на Шале-Рейнар, горный этап)

6 этап. 19 июля. Париж. Елисейские Поля, 42,8 км, 6 кругов.

 

 

Этапы Virtual l’Etape du Tour de France:

 

4 и 5 июля. 1 этап. Ницца. 29,5 км, 682 м подъёма, горный этап.

11 и 12 июля. 2 этап. Юго-запад Франции. 45,8 км (2*22,9 км, среднегорный этап)

18 и 19 июля. 3 этап. Мон-Ванту (22,9 км, финиш у обсерватории).

 

Команды-участники

 

 

Мужские велокоманды:

 

AG2R La Mondiale

Arkéa Samsic

Alpecin-Fenix

Astana Pro Team

B&B Hotels-Vital Concept

Team Bahrain McLaren

Bora Hansgrohe

CCC Team

Team Cofidis

Circus-Wanty Gobert

Deceuninck – Quick-Step

EF Education First Pro Cycling

Groupama-FDJ

Israel Start-Up Nation

Team INEOS

Team Jumbo-Visma

Lotto-Soudal

Mitchelton-SCOTT

NTT Pro Cycling

Rally Cycling

Team Sunweb

TOTAL Direct Énergie

Trek-Segafredo

 

Женские велокоманды:

 

Alé BTC Ljubljana

Team Arkéa

Boels-Dolmans Cycling Team

CANYON//SRAM Racing

CCC-Liv Team

Ceratizit – WNT Pro Cycling

Drops

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope

Lotto Soudal Ladies

Parkhotel Valkenburg

Rally Cycling

TIBCO-Silicon Valley Bank

Trek-Segafredo Women

TWENTY20 Pro Cycling

Team Sunweb

Valcar Travel & Service

 

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Теги к статье: Виртуальный Тур де Франс Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Павел

    wintermute

    Сегодня, 08:19 | Регистрация: 29.06.2010

    в сотрудничестве с тренажёрами Zwift

     

    Справедливости ради, Zwift -- это виртуальная платформа, тренажёры она не делает.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • wintermute
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (1)
    wintermute-Фото

    в сотрудничестве с тренажёрами Zwift

     

    Справедливости ради, Zwift -- это виртуальная платформа, тренажёры она не делает.

  • rude_rider
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    rude_rider-Фото

    biggrin ну канечно..при том что Михал ваще то топил раньше за Конту

    что то я сомневаюсь что он болел за шкипера когда тот раскатывал под орех ельписталеро на туре ..ну прям очень сомневаюсь

     

    вы наверное с Мюллером путаете

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар – чемпион Словен ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне кажется тут из-за "короны" некоторые страны в этом сезоне укоротили/укоротят свои ITT и/или RR гонки.

    А тот подъем на 7.9 км. тот самый что был и в групповой гонке? Средний градент там весомый, почти 8%

  • Earl57
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    Earl57-Фото
    Меня восхищает ваша верность шкиперу. Вот что отличает истинного фана от глоров, которые мгновенно забивают на бывшего кумира, если у него полоса неудач. Когда гонщик заболел, потерял сезон или два, то он сразу становится "никто и звать его никак".
  • motte
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    motte-Фото

    Всем привет

    • Не по теме, но шкипер остаётся в скае до конца года 2020!!!!
  • Earl57
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    Earl57-Фото
    Груне развоз нужен и пространство для разгона. А как он сам говорит его обычных и привычных развозящих у него на этот раз не будет. Лавировать, выискивать щели, чтобы выбраться из "коробочки" в одиночку, как это делают трековики вроде Вивиани, Гавирии и Кэва, он не умеет.
    Во-вторых, он сильно зависит от рельефа. Он даже на небольших холмах перед финишем выпадает. А настоящие горы для него ужас ужасный. Опять же в отличие от Вивиани и Гавирии. Так что взять этапы он может, а цикламен нет. Виви горы хорошо терпит вообще то.
  • AAA
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    AAA-Фото
    Наверняка за словами гонорар с нулями стоит, просто так не отвертишься....
  • veloster
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    veloster-Фото

    А что, Вивиани безоговорочно возьмет несколько этапов, чтобы быть фаворитом на майку? Вроде как туда многие топовые спринтеры едут, тот же Груня к примеру.

  • Серафим
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    Серафим-Фото
    Посмотрим, надеюсь, это будет увлекательная борьба.
  • Ice
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (16)
    Ice-Фото

    Блин, Саган - человек слова. Пообещал приехать на Джиро - приедет, несмотря на пандемию, пролет северных классик, обостренную конкуренцию в спринте. Умение сдерживать обещания  - это круто в люой сфере жизни. А по поводу цикламена - Вивиани, может, и не соласен, но как родит пару раз в горах, так и согласится. Он, вроде, и предпочтительнее на финишах, но может укататься раньше срока, как и многие спринтеры, впрочем.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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