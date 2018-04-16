VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Букмекеры определили фаворитов Тур Де Франс – 2018

Букмекеры определили фаворитов Тур Де Франс – 2018

 

   Ближайшим летом состоится 105-й выпуск шоссейного гранд-тура по велоспорту Тур Де Франс 2018. Престижные соревнования будут проходить на дорогах Испании и Франции. Свой старт турнир возьмет во французском курортном городке Нуармутье-ан-л’Иль, а закончится на парижских Елисейских полях.

 

    Тур будет проходить три недели, с 7 по 29 июля. Организаторами гонки было принято решение перенести старт гонки из-за начала чемпионата мира по футболу в России. Изначально Тур Де Франс 2018 должен был стартовать 1 июля.

 

   Всего в гонке примет участие 22 команды, 4 из которых получили специальные приглашения от организаторов соревнований.

 

   За два с половиной месяца до старта престижной велогонки ведущие мировые букмекерские компании предоставили свои котировки на итоговый успех участников. В список явных претендентов попали пять гонщиков, шансы на победу каждого из которых определяют соответствующие коэффициенты.

 

Ригоберто Уран и Варран Баргий о 9-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © Cannondale-Drapac Pro Cycling Team

 

   Пятерку претендентов открывает 31-летний ирландский гонщик Дэн Мартин, выступающий за команду «UAE Team Emirates». Отметим, что в 2013 году ирландец становился победителем девятого тура Тур Де Франс, когда побеждал в спринте из позднего подъема вдвоём. Коэффициент на победу Мартина – 26.00 как сообщает букмекерская контора 1xCтавка.

 

   Четвертое место в рейтинге букмекеров занимает велогонщик из Колумбии Ригоберто Уран, который также защищает цвета команды «EF Education First-Drapac». В прошлогоднем розыгрыше Тур Де Франс Уран стал вторым в общем зачете гранд-тура. Коэффициент на победу Ригоберто – 17.00

 

   Тройку вероятных претендентов на победу в Тур Де Франс 2018 открывает испанец Алехандро Вальверде из команды «Movistar Team». 

 

   Коэффициент на победу Вальверде – 11.00. Также, в составе испанской шоссейной велосипедной команды выступают колумбиец Наиро Кинтана и испанец Микель Ланда, которые также имеют неплохие шансы стать лидерами своего коллектива.

 

   Второе место рейтинга букмекеров на Тур Де Франс 2018 занимает велогонщик из Италии Винченцо Нибали, выступающий за команду «Bahrain–Merida». За свою карьеру 33-летний итальянец сумел стать победителем всех Гранд Туров, в том числе Тур Де Франс 2014. Коэффициент на победу Нибали – 6.00.

 

   Явным претендентом на победу Тур Де Франс 2018 по мнению букмекеров считается австралиец Ричи Порт из команды «BMC Racing Team».  На данный момент 33-летний гонщик не имеет опыта побед в престижном Гранд Туре Франции. Коэффициент на победу Порта – 3.00.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: велоспорт Тур де Франс

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

16 - 20 апреля 2018

Tour of the Alps

18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Какая классика понравилась больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 апреля

Brian Van Goethem (Roompot NL Loterij)

Alexandre Geniez (AG2R)

17 апреля

Robert Wagner (Team Lotto NL - Jumbo)

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

Sindre Skjostad Lunke (Fortuneo - Samsic)

Jeremy Leveau (Delko - Marseille-Provence)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1304
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Вальгрен М. (Den) (AST) 1157
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
7 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 931
9 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 905
10 Демар А. (Fra) (GFC) 827

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2018 (81)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)