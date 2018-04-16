Букмекеры определили фаворитов Тур Де Франс – 2018

Ближайшим летом состоится 105-й выпуск шоссейного гранд-тура по велоспорту Тур Де Франс 2018. Престижные соревнования будут проходить на дорогах Испании и Франции. Свой старт турнир возьмет во французском курортном городке Нуармутье-ан-л’Иль, а закончится на парижских Елисейских полях.

Тур будет проходить три недели, с 7 по 29 июля. Организаторами гонки было принято решение перенести старт гонки из-за начала чемпионата мира по футболу в России. Изначально Тур Де Франс 2018 должен был стартовать 1 июля.

Всего в гонке примет участие 22 команды, 4 из которых получили специальные приглашения от организаторов соревнований.

За два с половиной месяца до старта престижной велогонки ведущие мировые букмекерские компании предоставили свои котировки на итоговый успех участников. В список явных претендентов попали пять гонщиков, шансы на победу каждого из которых определяют соответствующие коэффициенты.

Photo © Cannondale-Drapac Pro Cycling Team

Пятерку претендентов открывает 31-летний ирландский гонщик Дэн Мартин, выступающий за команду «UAE Team Emirates». Отметим, что в 2013 году ирландец становился победителем девятого тура Тур Де Франс, когда побеждал в спринте из позднего подъема вдвоём. Коэффициент на победу Мартина – 26.00 как сообщает букмекерская контора 1xCтавка.

Четвертое место в рейтинге букмекеров занимает велогонщик из Колумбии Ригоберто Уран, который также защищает цвета команды «EF Education First-Drapac». В прошлогоднем розыгрыше Тур Де Франс Уран стал вторым в общем зачете гранд-тура. Коэффициент на победу Ригоберто – 17.00

Тройку вероятных претендентов на победу в Тур Де Франс 2018 открывает испанец Алехандро Вальверде из команды «Movistar Team».

Коэффициент на победу Вальверде – 11.00. Также, в составе испанской шоссейной велосипедной команды выступают колумбиец Наиро Кинтана и испанец Микель Ланда, которые также имеют неплохие шансы стать лидерами своего коллектива.

Второе место рейтинга букмекеров на Тур Де Франс 2018 занимает велогонщик из Италии Винченцо Нибали, выступающий за команду «Bahrain–Merida». За свою карьеру 33-летний итальянец сумел стать победителем всех Гранд Туров, в том числе Тур Де Франс 2014. Коэффициент на победу Нибали – 6.00.

Явным претендентом на победу Тур Де Франс 2018 по мнению букмекеров считается австралиец Ричи Порт из команды «BMC Racing Team». На данный момент 33-летний гонщик не имеет опыта побед в престижном Гранд Туре Франции. Коэффициент на победу Порта – 3.00.