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Эмануэль Бухман превзошёл свои ожидания, заняв 4-е место на Тур де Франс-2019

Эмануэль Бухман: «Берналь, Томас и Крёйсвейк были слишком сильны на Тур де Франс-2019»

 

 

  26-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Эмануэль Бухман на Тур де Франс-2019 сумел выступить лучше, чем ожидал. Поставив целью попадание в топ-10 генеральной классификации после 15-го места на Туре, которое он занял в 2017 году, Эмануэль Бухман Тур де Франс-2019 на 4-м месте. Этот результат вдохновил его поставить в следующем сезоне новую цель – подиум.  

 

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

 

  Эмануэль Бухман: «Мне понадобится неделя или две, чтобы осознать всё, что произошло на последние три недели. Финишировать в топ-5 на Тур де Франс – это невероятно. Я всегда думал, что нечто подобное мне по силам, но на Туре ошибки не допускаются. К счастью, у меня получилось, хотя в конце я уже шёл на пределе.

 

  Моё 4-е место  - оптимальный результат, потому что Берналь, Томас и Крёйсвейк были слишком сильны.

 

  В следующем году моя цель – атаковать подиум и немного изменить команду, чтобы со мной в горах оставался один или два гонщика. Чтобы на такой гонке быть впереди, нужна очень сильная команда. А со мной в итоге оставался только Грегор (Мюльбергер). У ребят из других команд было больше помощников, больше тактических вариантов.

 

  Четвёртое место – это мечта. Это были самые волнующие три недели моей карьеры и лучший результат.

 

 Я был бы счастлив, если бы этот успех мотивировал подростков и детей заняться велоспортом, присоединиться к клубу.

 

  Хочу поблагодарить Ральфа Денка и команду Bora-hansgrohe. Мы много работали вместе последние пару лет. Теперь можем отпраздновать после тяжёлой работы».

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Это был идеальный для нас Тур де Франс. Мы достигли всех поставленных целей – победы на этапе, зелёной майки,  и даже превзошли с Эмануэлем, который занял 4-е место в общем зачёте, хотя мы намеревались бороться за топ-10.  

Эмануэль вырос в нашей команде, спокойно развивался вместе с нами.

 

  Мы уже достигали вершины в спринтах и на классиках, а в этом сезоне показали, что улучшили выступление и в многодневных гонках. Этот Тур стал прекрасным тому доказательством. Мы наслаждаемся этим успехом, но не хотим отдыхать, потому что впереди ещё много целей. Мы сделаем всё, чтобы продолжать совершенствоваться. Надеюсь, после этого успеха популярность велоспорта в Германии вырастет. Велоспорт это заслужил».

 

 

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Теги к статье: Эмануэль Бухман Emanuel Buchmann Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 05:02 | Регистрация: 14.02.2016

    всей Bora придется работать на результат. Даже Сагану воду возить. А как же автографы и вилли?

  2. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 06:42 | Регистрация: 22.05.2015

    Очень мне понравилось про "популярнсть велоспорта в Германии вырастет". Конечно, победы в велогонке Мира, Tour d'France, Олимпийских играх ранее - не в счёт.

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Ближайшие старты

3 - 9 августа 2019

Tour de Pologne

3 августа 2019

Clasica Ciclista San Sebastian

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Prudential RideLondon-Surrey Classic

7 - 11 августа 2019

European Continental Championships

11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • cmap_nep
    Эмануэль Бухман превзошёл свои ... (2)
    cmap_nep-Фото
    Очень мне понравилось про "популярнсть велоспорта в Германии вырастет". Конечно, победы в велогонке Мира, Tour d'France, Олимпийских играх ранее - не в счёт.
  • Виктор Сироткин
    Эмануэль Бухман превзошёл свои ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    всей Bora придется работать на результат. Даже Сагану воду возить. А как же автографы и вилли?

  • VeloVelo
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (56)
    VeloVelo-Фото

    Артём, всё именно так и устроено в этом мире:
    Сначала попробуй, сделай, потом критикуй. Согласны?

    Но, многие предпочитают сегодня всё наоборот, увы)
    Типа: Проще сначала бзднуть и посмотреть как круги расходятся,
    авось что-то на этом еще и "заработать" получится ;)



  • zhekinson
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (30)
    zhekinson-Фото
    там ещё молва была о слиянии катюшевцев с Corendon-Circus,к тому же обе команды используют Canyon
  • zhekinson
    Слияние велокоманд Katusha и A ... (30)
    zhekinson-Фото
    Декёнинк
  • VeloVelo
    Эусебио Унсуэ подвёл итоги выс ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Унсуе в августе перезагрузится,
    мы увидим новую команду.
    Посмотрим.

  • VeloVelo
    Эусебио Унсуэ подвёл итоги выс ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Да он и так провальный, уже который год, с таким-то набором горняков
    и генеральщиков. 

    Унсуе с его трехголовой стратегией, видимо, замутил однажды что-то такое(!) со спонсорами, 
    в чем сам не смог разобраться. 

    Вальверде единственный, кто регулярно приносил команде победы и славу в последние годы.
    Он главный магнит бабла в команде.
    Поэтому его всегда брали на ТДФ в качестве сокапитана, дабы не лишиться важных спонсоров.
    Но, это было В ущерб командной тактике на ТДФ.

    С другой стороны - Уйдет Вальверде и уйдут спонсоры.
    К тому же, Уйдут и колумбийские спонсоры - Кинтана ведь уходит.
    Что останется?

  • Hammill
    Жулиан Алафилипп не собирается ... (18)
    Hammill-Фото

    Не факт, выступая за Квиков, он чуть Джиро не забрал, а может и забрал бы. Но зато написав про Урана, ты мне напомнил про Пулса, возившего тогда Ригоберто. Всё же голландец Монумент взял и в целом повысил свой уровень. + Кэв в первый сезон после уходя взял четыре этапа на Туре, прямо как в лучшие свои годы во времена HTC.

  • salomon
    Эусебио Унсуэ подвёл итоги выс ... (5)
    salomon-Фото
    Если б не было взятого Кинтаной этапа, то Тур для Мовистар был бы провальным !!!
  • Student
    Жулиан Алафилипп не собирается ... (18)
    Student-Фото
    Цитата: Anna P.
    Укажите, пожалуйста, гонщика, который, уйдя из КвикСтеп повысил свой уровень и сильно улучшил пальмарес.
    Мне за последние годы не припомнить...
    Может быть, кто-нибудь вспомнит.
    Звездными грегари становились, да...
    Возможно уран)

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Giuseppe Fonzi (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM)

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Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe)

Silvan Dillier (AG2R)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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