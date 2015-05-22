Эмануэль Бухман превзошёл свои ожидания, заняв 4-е место на Тур де Франс-2019

Эмануэль Бухман: «Берналь, Томас и Крёйсвейк были слишком сильны на Тур де Франс-2019»

26-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Эмануэль Бухман на Тур де Франс-2019 сумел выступить лучше, чем ожидал. Поставив целью попадание в топ-10 генеральной классификации после 15-го места на Туре, которое он занял в 2017 году, Эмануэль Бухман Тур де Франс-2019 на 4-м месте. Этот результат вдохновил его поставить в следующем сезоне новую цель – подиум.

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Эмануэль Бухман: «Мне понадобится неделя или две, чтобы осознать всё, что произошло на последние три недели. Финишировать в топ-5 на Тур де Франс – это невероятно. Я всегда думал, что нечто подобное мне по силам, но на Туре ошибки не допускаются. К счастью, у меня получилось, хотя в конце я уже шёл на пределе.

Моё 4-е место - оптимальный результат, потому что Берналь, Томас и Крёйсвейк были слишком сильны.

В следующем году моя цель – атаковать подиум и немного изменить команду, чтобы со мной в горах оставался один или два гонщика. Чтобы на такой гонке быть впереди, нужна очень сильная команда. А со мной в итоге оставался только Грегор (Мюльбергер). У ребят из других команд было больше помощников, больше тактических вариантов.

Четвёртое место – это мечта. Это были самые волнующие три недели моей карьеры и лучший результат.

Я был бы счастлив, если бы этот успех мотивировал подростков и детей заняться велоспортом, присоединиться к клубу.

Хочу поблагодарить Ральфа Денка и команду Bora-hansgrohe. Мы много работали вместе последние пару лет. Теперь можем отпраздновать после тяжёлой работы».

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Это был идеальный для нас Тур де Франс. Мы достигли всех поставленных целей – победы на этапе, зелёной майки, и даже превзошли с Эмануэлем, который занял 4-е место в общем зачёте, хотя мы намеревались бороться за топ-10.

Эмануэль вырос в нашей команде, спокойно развивался вместе с нами.

Мы уже достигали вершины в спринтах и на классиках, а в этом сезоне показали, что улучшили выступление и в многодневных гонках. Этот Тур стал прекрасным тому доказательством. Мы наслаждаемся этим успехом, но не хотим отдыхать, потому что впереди ещё много целей. Мы сделаем всё, чтобы продолжать совершенствоваться. Надеюсь, после этого успеха популярность велоспорта в Германии вырастет. Велоспорт это заслужил».