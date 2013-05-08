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Филипп Жильбер разочарован, что не вошёл в состав Deceuninck-Quick Step на Тур де Франс-2019

Команда Lotto Soudal заинтересована в подписании контракта с Филиппом Жильбером

 

 

 

  Филипп Жильбер разочарован тем, что команда Deceuninck-Quick Step не включила его в состав на Тур де Франс-2019, который стартует в столице Бельгии – Брюсселе. 36-летний бельгийский гонщик, ставший в этом году победителем Париж-Рубэ, в интервью фламандскому изданию Nieuwsblad, сказал, что такое решение команды Deceuninck-Quick Step повлияет на выбор команды при подписании контракта на следующий сезон.

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

 

  Филипп Жильбер: «Я очень разочарован. Это решение мне непонятно. Я удивлён и расстроен. Я много работал, чтобы проехать Тур, очень хотел принять участие именно в этом выпуске Тур де Франс, потому что он стартует в Брюсселе, а также потому, что в прошлом году мне пришлось сойти с гонки из-за падения, и я хотел взять реванш. Но команда просто поставила меня в известность о своём решении, это неприятно, но это часть спорта.

 

  Мой контракт с командой Deceuninck-Quick Step заканчивается. В ближайшие недели мне будет ясно, что я должен делать. Конечно, такое решение сыграет роль при принятии решения о контракте, останусь ли я или нет в команде Deceuninck-Quick Step.

 

  Я всегда выбирал команду по спортивным критериям. Поэтому у меня есть победы в гонках. Мне хочется продолжать в том же русле. Хочу остаться гонщиком ещё на два года. Я со многими контактирую, многие менеджеры мне позвонили уже в среду утром. Теперь всё передаю в руки моего менеджера, это его работа.

 

  Я не волнуюсь о своём будущем. Передо мной стоят ещё несколько целей, которые хочу достичь. Собираюсь сделать для этого всё возможное».

 

  Патрик Лефевр: «Невключение Жильбера в состав на Тур не имеет ничего общего с тем, останется ли он в команде или нет. Если выйдет так, что мы получим минус из-за того, что оставили его дома, так тому и быть. За это беру ответственность на себя. Надеюсь ли я, что он останется? Без надежды ты ничто. Надо ещё посмотреть, хватит ли у меня денег. Если он подпишет контракт, отлично. Если нет, это не конец света. Когда он подписал с нами контракт в 2017 году, мы оба были счастливы. В  том, что касается выступления, мы добились максимума».

 

  Как сообщает Nieuwsblad, одной из команд, заинтересованных в подписании контракта с Филиппом Жильбером, является бельгийская Lotto Soudal.

 

  Джон Леланг, работавший с Жильбером в команде BMC, теперь спортивный директор команды Lotto Soudal: «Филипп в нашем списке. Я отлично его знаю, он может быть настоящим лидером нашей команды. Собираюсь послушать его менеджера. Филипп хочет выступать ещё два года. Убеждён, что у него это хорошо получится, потому что его мотивация всё ещё такая же, как у юниора».

 

 

 

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 18:58 | Регистрация: 8.05.2013

    Удачи ФилЖилу, но главное остаться в команде с бельгийской или голландской пропиской протура ... Я надеюсь BMC ему хватило ...

    P.S.: несмотря на множество примеров, всегда относился крайне скептически к гонцам нацеленным на весенние классики и уходящим из комманд Бенилюкса ...

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 19:05 | Регистрация: 24.12.2017

    Цитата: Cyrill
    Удачи ФилЖилу, но главное остаться в команде с бельгийской или голландской пропиской протура ... Я надеюсь BMC ему хватило ...
    P.S.: несмотря на множество примеров, всегда относился крайне скептически к гонцам нацеленным на весенние классики и уходящим из комманд Бенилюкса ...
    + за комментарий. Так же хочу отметить рассуждения Лефевра,это супер менеджер.У него желание раскрывать гонщиков. А жильберу повезло)))

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • Александра
    Алехандро Вальверде продлил ко ... (1)
    Александра-Фото
    Такая долгая спортивная жизнь! Это очень здорово.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Филипп Жильбер разочарован, чт ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Cyrill
    Удачи ФилЖилу, но главное остаться в команде с бельгийской или голландской пропиской протура ... Я надеюсь BMC ему хватило ...
    P.S.: несмотря на множество примеров, всегда относился крайне скептически к гонцам нацеленным на весенние классики и уходящим из комманд Бенилюкса ...
    + за комментарий. Так же хочу отметить рассуждения Лефевра,это супер менеджер.У него желание раскрывать гонщиков. А жильберу повезло)))
  • Cyrill
    Филипп Жильбер разочарован, чт ... (2)
    Cyrill-Фото

    Удачи ФилЖилу, но главное остаться в команде с бельгийской или голландской пропиской протура ... Я надеюсь BMC ему хватило ...

    P.S.: несмотря на множество примеров, всегда относился крайне скептически к гонцам нацеленным на весенние классики и уходящим из комманд Бенилюкса ...

  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (11)
    velodoctor-Фото

    Снова овечкин, круто)

  • ДимаЛел
    Национальные чемпионаты по шос ... (11)
    ДимаЛел-Фото
    в прошлом году он вообще был чемпионом страны
  • kwwk
    Национальные чемпионаты по шос ... (11)
    kwwk-Фото
    Берналь просто тестировал такой велик, как у меня на аве. Пока не получилось)))
  • SportSpirit
    Состав команды Deceuninck – Qu ... (5)
    SportSpirit-Фото

    У Жилбера заканчивается контракт с DQS и похоже продливать его не будут. Видимо поэтому и не везут его на Тур. 

     

    Обкатывают молодых (Асгрен, Мас) и старых удобных по разным причинам грегори (Мерков, Девенинс). 

  • SportSpirit
    Состав команды Groupama-FDJ на ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Жду борьбы за генерал от Пино и хорошего развоза в горах от Райшенбаха и Годю) 

  • Earl57
    Календарь велогонок UCI WorldT ... (3)
    Earl57-Фото

    Кому-то придется делать трудный выбор между Тур де Франс и Олимпиадой. Тур заканчивается 19 июля, а мужская групповая гонка в Токио будет 25 июля. Всего 6 дней между ними, что явно недостаточно с учетом дальности перелета и небходимости акклиматизации.  Чтобы не прихватил джетлаг, разница во времени с Европой -7 часов.

    Поэтому вероятнее всего претенденты на олимпийское золото предпочтут комбинацию Джиро+Тур Польши, заканчивающийся 11 июля. Две недели в самый раз.

  • ironharley
    Состав команды Deceuninck – Qu ... (5)
    ironharley-Фото
    и де Клерка зря не взяли

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