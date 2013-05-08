Филипп Жильбер разочарован, что не вошёл в состав Deceuninck-Quick Step на Тур де Франс-2019

Команда Lotto Soudal заинтересована в подписании контракта с Филиппом Жильбером

Филипп Жильбер разочарован тем, что команда Deceuninck-Quick Step не включила его в состав на Тур де Франс-2019, который стартует в столице Бельгии – Брюсселе. 36-летний бельгийский гонщик, ставший в этом году победителем Париж-Рубэ, в интервью фламандскому изданию Nieuwsblad, сказал, что такое решение команды Deceuninck-Quick Step повлияет на выбор команды при подписании контракта на следующий сезон.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Филипп Жильбер: «Я очень разочарован. Это решение мне непонятно. Я удивлён и расстроен. Я много работал, чтобы проехать Тур, очень хотел принять участие именно в этом выпуске Тур де Франс, потому что он стартует в Брюсселе, а также потому, что в прошлом году мне пришлось сойти с гонки из-за падения, и я хотел взять реванш. Но команда просто поставила меня в известность о своём решении, это неприятно, но это часть спорта.

Мой контракт с командой Deceuninck-Quick Step заканчивается. В ближайшие недели мне будет ясно, что я должен делать. Конечно, такое решение сыграет роль при принятии решения о контракте, останусь ли я или нет в команде Deceuninck-Quick Step.

Я всегда выбирал команду по спортивным критериям. Поэтому у меня есть победы в гонках. Мне хочется продолжать в том же русле. Хочу остаться гонщиком ещё на два года. Я со многими контактирую, многие менеджеры мне позвонили уже в среду утром. Теперь всё передаю в руки моего менеджера, это его работа.

Я не волнуюсь о своём будущем. Передо мной стоят ещё несколько целей, которые хочу достичь. Собираюсь сделать для этого всё возможное».

Патрик Лефевр: «Невключение Жильбера в состав на Тур не имеет ничего общего с тем, останется ли он в команде или нет. Если выйдет так, что мы получим минус из-за того, что оставили его дома, так тому и быть. За это беру ответственность на себя. Надеюсь ли я, что он останется? Без надежды ты ничто. Надо ещё посмотреть, хватит ли у меня денег. Если он подпишет контракт, отлично. Если нет, это не конец света. Когда он подписал с нами контракт в 2017 году, мы оба были счастливы. В том, что касается выступления, мы добились максимума».

Как сообщает Nieuwsblad, одной из команд, заинтересованных в подписании контракта с Филиппом Жильбером, является бельгийская Lotto Soudal.

Джон Леланг, работавший с Жильбером в команде BMC, теперь спортивный директор команды Lotto Soudal: «Филипп в нашем списке. Я отлично его знаю, он может быть настоящим лидером нашей команды. Собираюсь послушать его менеджера. Филипп хочет выступать ещё два года. Убеждён, что у него это хорошо получится, потому что его мотивация всё ещё такая же, как у юниора».