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Тибо Пино о маршруте Тур де Франс-2017

Тибо Пино: "Надеюсь показать на Тур де Франс-2018 свой настоящий потенциал"

 

 

  Тибо Пино (Thibaut Pinot) был призёром Тур де Франс в 2014 году. В этом сезоне он финишировал 4-м на Джиро д’Италия, но Большую Петлю последние два года ему не удалось проехать до конца. 27-летний французский велогонщик команды FDJ присутствовал на презентации маршрута Тур де Франс-2018 и остался очень доволен, так как считает, что такой маршрут ему вполне подходит.

 

Тибо Пино о маршруте Тур де Франс-2017

 

  Тибо Пино: «Мне понравился этот маршрут, этот Тур де Франс мне подходит. Надеюсь, что, наконец, смогу показать на этой гонке свой настоящий потенциал. Весь маршрут отлично организован, первые этапы будут сложными, с финишами для атакующих гонщиков и брусчаткой. Скучно не будет.

 

  Думаю, брусчатка заставит поволноваться тех, кто будет нацелен на генеральную классификацию. Любой этап с секциями брусчатки может создать разрывы. А если погода будет как два года назад, то всё пройдёт нормально, но если будет влажно, то может получиться этап, который станет легендой.

  В 2014 году шёл дождь, я был в группе, которая смогла пройти брусчатку, так что у меня сложилось всё неплохо. В 2015 такой этап прошёл для меня хуже, потому что у меня возникли механические проблемы, но такое может случиться с каждым.

 

  Что касается гравийного сектора у вершины Монт-дю-Плато-де-Глийер на 10-м этапе, я знаю эту дорогу, и не думаю, что она слишком тяжёлая, если не брать в расчёт возможные проколы. Отрезок в два километра не должен сильно повлиять на фаворитов.

 

  Короткий горный этап – это хорошо, потому что часто на протяжённых этапах в больших горах почти ничего не происходит. Но этот будет коротким и очень трудным. Мы, гонщики, а особенно горняки, вполне довольны подобными этапами. Такой этап и для зрителей будет зрелищным».

 

  На вопрос журналистов, планирует ли он проводить разведку этапов Тур де Франс-2018, Тибо Пино ответил: «Нет, сейчас время отдыха. Разведку проводят в начале сезона, если получится. В 2014 году я вообще не проводил разведки этапов и финишировал 3-м. В этом году я тоже не ездил на разведку этапов Джиро д’Италия. Благодаря современным технологиям есть масса способов получить информацию об этапах, разведках больше не является необходимым элементом подготовки».

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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Комментарии

  • Sezar
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    Sezar-Фото

    Восхитительный маршрут. Лучший как минимум за последние 7 лет. Очень тяжелые горы, короткие этапы. длинная командная разделка. Укороченная личная разделка. Куча фаворитов. Главное не побиться на 1 неделе. Очень бы хотелось увидеть и Тома и Ланду.

  • Yuriy 17
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Adriano
    Ну да зная амбиции Ланды и Вальва, они не будут особо вкалывать на ацтека.

    Ацтеки - индейский народ в центральной Мексике.

    Наиро Кинтана из западной Колумбии, поэтому он муиск.

     

  • Rokka
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (7)
    Rokka-Фото
    Где Барде проявил себя, что бы его можно было назвать универсалом? Просто интересно. Фрум даже решил Париж Рубэ проехать ради тура, и на ТТТ у Ская команда априори лучше чем у французов, да и в разделке Фрум привезет ему достаточно. Так где же Роман решил побеждать Фрума?
  • Rokka
    Проконтинентальная команда Wan ... (1)
    Rokka-Фото
    Локосфинкс выше Газпрома. Это все что нужно знать
  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    ВИДОС: Полная версия презентации маршрута Тур де Франс 2018

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум перед презентацией маршрута Тур де Франс-2018 в третий раз в карьере получил премию Velo d’Or, присуждаемую лучшему велогонщику от журнала Velo путём голосования журналистов, освещающих велоспорт.

    https://www.youtube.com/watch?v=bYo6SDNZrBQ

    Но "лидирует" тут Альберто Контадор который 4 раза признавался лучшим в номинации Vélo d'Or (2007, 2008, 2009, 2014).

  • rude_rider
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (7)
    rude_rider-Фото

    Барде ..то же мне надежда франции

    не вижу его даже в тройке

    как обычно смелости не хватает

    а так хороший горняк

  • rude_rider
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (9)
    rude_rider-Фото

    Ланда будет биться на джиро со своим обидчиком Ару

    на тур вальв и индеец

    на вуелте все втроем ибо

    ланда отдохнувший а вальв и кинтана злые и неудачно после тура))))

  • rude_rider
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (8)
    rude_rider-Фото

    Фрум нацелен на то чтобы побить рекорды по туру

    впереди повторение рекорда

    через год побить рекорд

    так зачем ему ехать на джиру?

  • Крайний
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (8)
    Крайний-Фото
    В моих глазах, попытка важнее результата.
    Фрум же смог взять 2 подряд. Почему бы ему не взять Джиро? Пусть даже и не в одном сезоне. Пауза достаточная.
    Дональд Кэмпбэлл, "Синяя птица", знакомо? Погоня за мечтой. Его рекорд уже побит, но в историю гонок на воде навечно вошел именно он.

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