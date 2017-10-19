Тибо Пино о маршруте Тур де Франс-2017

Тибо Пино: "Надеюсь показать на Тур де Франс-2018 свой настоящий потенциал"

Тибо Пино (Thibaut Pinot) был призёром Тур де Франс в 2014 году. В этом сезоне он финишировал 4-м на Джиро д’Италия, но Большую Петлю последние два года ему не удалось проехать до конца. 27-летний французский велогонщик команды FDJ присутствовал на презентации маршрута Тур де Франс-2018 и остался очень доволен, так как считает, что такой маршрут ему вполне подходит.

Тибо Пино: «Мне понравился этот маршрут, этот Тур де Франс мне подходит. Надеюсь, что, наконец, смогу показать на этой гонке свой настоящий потенциал. Весь маршрут отлично организован, первые этапы будут сложными, с финишами для атакующих гонщиков и брусчаткой. Скучно не будет.

Думаю, брусчатка заставит поволноваться тех, кто будет нацелен на генеральную классификацию. Любой этап с секциями брусчатки может создать разрывы. А если погода будет как два года назад, то всё пройдёт нормально, но если будет влажно, то может получиться этап, который станет легендой.

В 2014 году шёл дождь, я был в группе, которая смогла пройти брусчатку, так что у меня сложилось всё неплохо. В 2015 такой этап прошёл для меня хуже, потому что у меня возникли механические проблемы, но такое может случиться с каждым.

Что касается гравийного сектора у вершины Монт-дю-Плато-де-Глийер на 10-м этапе, я знаю эту дорогу, и не думаю, что она слишком тяжёлая, если не брать в расчёт возможные проколы. Отрезок в два километра не должен сильно повлиять на фаворитов.

Короткий горный этап – это хорошо, потому что часто на протяжённых этапах в больших горах почти ничего не происходит. Но этот будет коротким и очень трудным. Мы, гонщики, а особенно горняки, вполне довольны подобными этапами. Такой этап и для зрителей будет зрелищным».

На вопрос журналистов, планирует ли он проводить разведку этапов Тур де Франс-2018, Тибо Пино ответил: «Нет, сейчас время отдыха. Разведку проводят в начале сезона, если получится. В 2014 году я вообще не проводил разведки этапов и финишировал 3-м. В этом году я тоже не ездил на разведку этапов Джиро д’Италия. Благодаря современным технологиям есть масса способов получить информацию об этапах, разведках больше не является необходимым элементом подготовки».