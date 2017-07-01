 Мачей Боднар, Крис Фрум, Ригоберто Уран, Роман Барде, Альберто Контадор о 20-м этапе Тур де Франс-2017

Мачей Боднар, Крис Фрум, Ригоберто Уран, Роман Барде, Альберто Контадор, Тони Мартин о 20-м этапе Тур де Франс-2017

Мачей Боднар (Maciej Bodnar), показал лучшее время на 22,5 км дистанции индивидуальной гонки на время 20-го этапа Тур де Франс-2017, проехав за 28 минут 15 секунд. Это первая победа 32-летнего польского гонщика команды BORA – hansgrohe на этапе Гран-тура. Всего на секунду Боднар опередил своего соотечественника, чемпиона Польши Михала Квятковски (Sky), который на промежуточной отсечке 15.6 км показал лучшее время - 20 минут и 21.06 секунды. Боднар быстрее всех проехал заключительный отрезок дистанции - спуск и отрезок до финиша на "Велодроме" - 7 минут 53.07 секунды, опередив действующего чемпиона мира на 89 сотых секунды.

Тройку лучших на этапе замкнул защитивший жёлтую майку лидера, трёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, который находится в шаге от четвёртой победы на Большой Петле.

Испанский гонщик команды Trek-Segafredo Альберто Контадор на второй отсечке уступил Михалу Квятковски (Sky) всего 92 сотых секунды, а отрезок от отметки 10.2км до вершины подъема Контадор проехал быстрее всех участников, опередив, например, Криса Фрума на 14 секунд. В итоге финишировав 6-м, что позволило ему подняться на 9-е место в общем зачёте.

Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac), перед стартом разделки шедший на 3-й позиции в общем зачёте, в итоге уже при прохождении первой отсечки поднялся на 2-е место, сместив с него Романа Барде (AG2R La Mondiale) ,и, несмотря на то, что едва не упал на финальном километре во время прохождения поворота, сохранил второе место в генеральной классификации.

Французскому гонщику удалось удержаться в призовой тройке благодаря секунде, отделившей его от Микеля Ланды (Sky).

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Мачей Боднар (Bora-Hansgrohe): «Не могу поверить. Я долго ждал этого момента, моей первой победы на этапе Тур де Франс. В прошлом году я был близко к (прим. – 3-й на 11-м этапе Тур де Франс-2016). В детстве моей мечтой было проехать Тур де Франс, а теперь я выиграл этап! Это фантастический момент. Мне бы хотелось поблагодарить мою девушку, которая всегда рядом со мной, мою маму, и, конечно, отца, который, к сожалению, ушёл из жизни, не дождавшись этого момента. Спасибо всей команде Bora-Hansgrohe. Эта победа для них. В этом году старт на Тур де Франс для нас выдался тяжёлым, победу посвящаю Петеру и Рафалу. Мы показали, что являемся отличной командой.

Я очень счастлив, три часа провёл в ожидании на стадионе. Атмосфера потрясающая. На этапе чувствовал себя хорошо, Квятковски угрожал моей позиции, но не смог обойти. Я ждал финиша Фрума, зная, что он хорош в разделке. Это огромная победа для меня».

Photo © ASO

Крис Фрум (Sky): «У меня нет слов, ощущения невероятные. Я был так близко к победе на этой разделке. На этом Тур де Франс у меня было самое маленькое преимущество, борьба между генеральщиками была очень тяжёлой. Я не думал, что всё сведётся к разделке в Марселе, но получилось именно так. Давление было сильным, но я всегда хорошо чувствую себя под давлением. Я рад снова одержать победу.

Я становлюсь старше, но в то же время с каждым годом я продолжаю учиться и развиваться как гонщик, становлюсь более универсальным. Я определённо улучшил навыки прохождения спусков, мою позицию в пелотоне. Мне ещё есть чему учиться с точки зрения тактики. Надеюсь, я продолжу совершенствоваться».

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Тони Мартин (Katusha-Alpecin): «Конечно, я разочарован, хотел бороться за победу. Но я понимал, что самой главной трудностью для меня будет подъём. После трёх недель гонки чувствовал себя хорошо, и показатели мощности были в порядке. Я очень хотел быть лидером на первой отсечке перед подъёмом, потому что знал, что в подъёме могу потерять время. Но у меня не получилось. Бывало, что я проезжал разделки гораздо хуже, но всё равно очень разочарован».

Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac): «Финишировать вторым, проиграв Фруму менее минуты, - это самый крупный успех моей карьеры. Этот результат посвящаю семье, друзьям, команде, всем, кто поддерживал меня на протяжении трёх недель.

Это второе место очень значимо, прежде всего, потому, что всё свелось к последней разделке, все шли очень плотно. Тур де Франс был открытым до самого конца. Конечно, мы знали, что будет трудно бороться с такими соперниками, что выиграть сложно, но не невозможно. И поэтому мы старались изо всех сил. Тур получился великолепным. На старте Тур де Франс моей целью было попасть в топ-5 и выиграть этап. Я не люблю говорить о своих шансах, потому что велоспорт – такой вид, где должны говорить ноги, и необходимо ждать до конца. Но я подошёл к Тур де Франс в хорошей форме, однако, итоги нельзя подводить ,пока гонка не закончена, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Вспомните Киттеля, который практически выиграл зелёную майку.

В момент, когда я едва не упал, я рисковал. Иногда стараешься сделать всё возможное. Иногда падаешь, но, к счастью, я справился и не упал.

Команда дала мне возможность сфокусироваться в сезоне только на Тур де Франс. Подготовка не менялась, единственные перемены были связаны с календарём гонок. На протяжении последних двух сезонов мой уровень не менялся. Проблемы со здоровьем были у меня в 2016 году, но и тогда я финишировал 7-м на Джиро д’Италия. В этом году всё было по-другому, я очень хорошо чувствовал себя в горах, всё время держался в группе ребят, идущих высоко в общем зачёте. Самым важным моментом было то, что я проиграл время в открывшей гонку разделке, но после этого больших разрывов я не допускал. И это даёт мне надежду».

Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Я выдохся, отдал все силы. Сегодня ехал плохо. Последние несколько дней я чувствовал себя не слишком здоровым и дорого за это заплатил. Я сразу понял, что разделка у меня не пошла, поэтому поехал больше сердцем, чем ногами. Думал лишь о том, как скорее добраться до финиша. Сейчас начинаю узнавать своё тело, вижу, когда не идёт нога. После Изоара почувствовал усталость, стал слабее. Сегодня утром, когда проснулся, чувствовал себя не слишком хорошо, но знал, что не должен опускать руки. Я сумел сохранить подиум, поэтому в то же время я счастлив.

Мне нужно время, чтобы увидеть всё в перспективе и проанализировать. Сегодня же слишком много эмоций. В Альпах я подхватил простуду, но Тур де Франс – гонка на выносливость. Во время Тура всегда есть дни, когда чувствуешь себя лучше или хуже. Важно быть стабильным на протяжении трёх недель.

Я могу улучшить своё выступление, особенно в разделке, на которой я не фокусировался, потому что мне не нравится этот вид гонки. Мне казалось немного скучным тренироваться на разделочном велосипеде. И за это сегодня я заплатил высокую цену. Но мне только 26 лет. Я буду бороться за победу в следующие несколько лет.

Я счастлив, что сохранил подиум благодаря одной секунде, я думал о команде, о людях, что меня поддерживали. У меня не было права сдаваться. Сегодня я отдал всё и мне немного повезло».

Photo © ASO

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Я доволен своим выступлением, потому что оно показало, что нога идёт совсем неплохо. В общем могу сказать, что на этом Тур де Франс чувствовал себя довольно хорошо, мог прилагать большие усилия, но, к сожалению, у меня было несколько неудачных этапов. В разделке я отдал все силы, конечно, это не была борьба за подиум.

Разделку проехал хорошо, особенно на том отрезке с подъёмом, который подходил мне больше всего. Я планировал выиграть на нём как можно больше. Я на самом деле выложился на подъёме полностью, там всего 1 км, но там был довольно сильный ветер.

Могу лишь поблагодарить зрителей за огромную поддержку, которую мне оказывали на протяжении трёх недель. Я не добился того, на что надеялся и ради чего так много работал. Поэтому поддержку зрителей и любовь, которую они выразили мне, я считаю честью и привилегией.

Для меня самым важным было финишировать. Команда работала ради меня, я должен был закончить этот Тур де Франс ради них, хотя падения были сильными, и мне понадобилось время, чтобы восстановиться. Но теперь я счастлив, что финиширую на этом Туре вместе с командой».