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Крис Фрум, Микель Ланда, Роман Барде, Дэн Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

Крис Фрум, Микель Ланда, Роман Барде, Дэн Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  На 15-м этапе Тур де Франс-2017 Крису  Фруму (Chris Froome) пришлось приложить усилия, чтобы сохранить на плечах жёлтую майку лидера. На крутом спуске при подходе к подножию подъёма 1-й категории Коль де Пейра Тайад (Col de Peyra Taillade) команда AG2R La Mondiale взвинтила скорость, которая порвала пелотон, в результате чего Крис Фрум выпал и был вынужден догонять. Он почти добрал хвост группы у подножия Коль де Пейра Тайад, но поломка колеса заставила его остановиться. Михал Квятковски отдал своему капитану колесо своего велосипеда, а затем с помощью товарищей по команде Серхио Энао, Василия Кириенко, Микеля Ниеве и Микеля Ланды Крис Фрум выбрал отставание, которое в какой-то момент достигало 50 секунд. Микель Ланда, находившийся в группе, спустился за Крисом Фрумом, когда ему оставалось закрыть 50 м просвета.

 

 Из группы генеральщиков на 15-м этапе удалось выиграть у соперников 14 секунд лишь Дэну Мартину (Quick Step Floors), который атаковал за 10 км до финиша.

 

 

Крис Фрум, Микель Ланда, Роман Барде, Дэн Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © @simongillphoto

 

Крис Фрум, Микель Ланда, Роман Барде, Дэн Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

 Крис Фрум, Микель Ланда, Роман Барде, Дэн Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

 Крис Фрум, Микель Ланда, Роман Барде, Дэн Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © Team Sky

 

 

  Крис Фрум (Sky): «Если бы я не вернулся, то не был бы в жёлтом. Я должен был добрать, или игра была бы окончена. Момент был очень напряжённый, пришлось понервничать, я не был уверен, что смогу вернуться. Вариантов не было, мне надо было быть сильным. Если бы я не догнал группу фаворитов до вершины подъёма, ситуация стала бы опасной. И  мне, и команде пришлось приложить огромные усилия, они потратили все силы, и я очень благодарен команде за помощь.

 

  На подходе к подножию подъёма у меня сломалась спица. Колесо искривилось, поэтому я решил, что спица сломана, но я не уверен. Худшего момент и придумать было нельзя, скорость в этот момент гонки была самой высокой, момент был очень неудачным. AG2R вели свою гонку, ехали очень быстро. Я не виню их, они проехали великолепную гонку.

 

 

 

 Благодаря товарищам по команде я спас своё положение в генеральной классификации. Они фантастически отработали. Квято остановился, чтобы отдать мне своё колесо, остальные ребята также помогали всем, чем могли. Серхио Энао и Микель Ниеве выложились по максимуму. Ланда тоже. Он выпал из группы примерно за километр до вершины и очень помог мне в подъёме.

 

  Этап проходил по родным местам Барде, поэтому было ожидаемо, что зрители на обочинах болели за него, это велогонка. Французские гонщики активно ведут гонку, выиграли несколько этапов. Я могу лишь поблагодарить болельщиков, которые выходят на дороги и создают великолепную атмосферу.

 

  Психологически я в порядке, этап был полон стресса и хаоса, но я всё выбросил из головы, чтобы подготовиться к Альпам. Впереди ещё очень трудные дороги. Но я уверен в себе. Да, у меня был тяжёлый день в Пиренеях, но сейчас чувствую себя намного лучше. Надеюсь сохранить жёлтую майку до разделки, которая будет финальным тестом для генеральщиков. Но до неё гонка будет агрессивной, будут очень коварные этапы».

 

 

  Микель Ланда (Sky): «Команда сказала мне отстать. Серхио Энао и Микель Ниеве были с Фрумом на финальном подъёме, и когда они больше не смогли с ним ехать, мне пришлось притормозить. Я немного подождал Фрума , мы вместе вернулись в группу и спасли день. Когда он подъехал, мы с ним поговорили о том, как контролировать других соперников, потому что все ехали вместе».

 

 

  Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Мы планировали воспользоваться преимуществом того, что я хорошо знал маршрут этого этапа. Хотели оказать давление на соперников. И, конечно, я салютую моим товарищам по команде, проделавшим феноменальную работу. Также благодарю болельщиков, которые поддерживали меня до финиша. Мы можем гордиться тем, как проехали этап. Впереди ещё шесть фантастических этапов, мы участвуем в самой красивой гонке мира».

 

 

 Жюльен Жюрди, спортивный директор команды AG2R: «Роман отмечал этот этап, мы решили включиться после технической секции маршрута. Мы показали, что наша команда готова взять на себя ответственность, что не боимся пробовать новое. Впереди три этапа, где мы можем попробовать перетрясти генеральную классификацию. То, что мы смогли оживить гонку, всегда придаёт уверенности».

 

 

  Дэн Мартин (Quick Step Floors): «На двух последних подъёмах все шли на пределе, и неудивительно, потому что вся неделя была тяжёлой. После финального подъёма я заметил, как все устали, как продолжают следить друг за другом, и решил попробовать. Не могу сказать, что атака планировалась ещё до старта, я просто воспользовался шансом, и доволен тем, как ответили ноги. Посмотрим, что получится у меня сделать в Альпах».

 

 

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Роман Барде Romain Bardet AG2R-La Mondiale Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 11:59 | Регистрация: 3.07.2011

    Ммм, а это правда, что Фрум выпадал еще до поломки? Терзают смутные в этом сомнения..

  2. Meilleur

    Сегодня, 12:14 | Регистрация: 15.07.2011

    Цитата: Sezar
    Ммм, а это правда, что Фрум выпадал еще до поломки? Терзают смутные в этом сомнения..

    Был на просвете в метров 20-30 на спуске, после чего включился и добрал.

  3. velostar

    Сегодня, 12:18 | Регистрация: 14.07.2017

    Цитата: Sezar
    Ммм, а это правда, что Фрум выпадал еще до поломки? Терзают смутные в этом сомнения..

    Velolive-Team

    16/07 17:51:14


    Фрум в одиночку догребает группу АЖДР

  4. Имя: Keep

    Schwinn

    Сегодня, 12:28 | Регистрация: 14.07.2014

    Скорее всего это и был шанс для многих высадить Фрума, надо уметь вовремя рискнуть и дать полный газ, либо просто нет сил и 

    возможностей. Криса Спасла команда....Жаль, так как его отставания спутало бы карты красиво.

  5. Имя: Андрей

    Андрон

    Сегодня, 13:23 | Регистрация: 4.10.2015

     А я бы не хотел такого развития событий. Я не болельщик Фрума, но хочется, чтобы кто-нибудь выиграл у него чисто. Без всяких "но". И тогда это будет "иппон" - чистая победа. По гамбурскому счету. 

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4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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