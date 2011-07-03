Крис Фрум, Микель Ланда, Роман Барде, Дэн Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

На 15-м этапе Тур де Франс-2017 Крису Фруму (Chris Froome) пришлось приложить усилия, чтобы сохранить на плечах жёлтую майку лидера. На крутом спуске при подходе к подножию подъёма 1-й категории Коль де Пейра Тайад (Col de Peyra Taillade) команда AG2R La Mondiale взвинтила скорость, которая порвала пелотон, в результате чего Крис Фрум выпал и был вынужден догонять. Он почти добрал хвост группы у подножия Коль де Пейра Тайад, но поломка колеса заставила его остановиться. Михал Квятковски отдал своему капитану колесо своего велосипеда, а затем с помощью товарищей по команде Серхио Энао, Василия Кириенко, Микеля Ниеве и Микеля Ланды Крис Фрум выбрал отставание, которое в какой-то момент достигало 50 секунд. Микель Ланда, находившийся в группе, спустился за Крисом Фрумом, когда ему оставалось закрыть 50 м просвета.

Из группы генеральщиков на 15-м этапе удалось выиграть у соперников 14 секунд лишь Дэну Мартину (Quick Step Floors), который атаковал за 10 км до финиша.

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Photo © Team Sky

Крис Фрум (Sky): «Если бы я не вернулся, то не был бы в жёлтом. Я должен был добрать, или игра была бы окончена. Момент был очень напряжённый, пришлось понервничать, я не был уверен, что смогу вернуться. Вариантов не было, мне надо было быть сильным. Если бы я не догнал группу фаворитов до вершины подъёма, ситуация стала бы опасной. И мне, и команде пришлось приложить огромные усилия, они потратили все силы, и я очень благодарен команде за помощь.

На подходе к подножию подъёма у меня сломалась спица. Колесо искривилось, поэтому я решил, что спица сломана, но я не уверен. Худшего момент и придумать было нельзя, скорость в этот момент гонки была самой высокой, момент был очень неудачным. AG2R вели свою гонку, ехали очень быстро. Я не виню их, они проехали великолепную гонку.

Благодаря товарищам по команде я спас своё положение в генеральной классификации. Они фантастически отработали. Квято остановился, чтобы отдать мне своё колесо, остальные ребята также помогали всем, чем могли. Серхио Энао и Микель Ниеве выложились по максимуму. Ланда тоже. Он выпал из группы примерно за километр до вершины и очень помог мне в подъёме.

Этап проходил по родным местам Барде, поэтому было ожидаемо, что зрители на обочинах болели за него, это велогонка. Французские гонщики активно ведут гонку, выиграли несколько этапов. Я могу лишь поблагодарить болельщиков, которые выходят на дороги и создают великолепную атмосферу.

Психологически я в порядке, этап был полон стресса и хаоса, но я всё выбросил из головы, чтобы подготовиться к Альпам. Впереди ещё очень трудные дороги. Но я уверен в себе. Да, у меня был тяжёлый день в Пиренеях, но сейчас чувствую себя намного лучше. Надеюсь сохранить жёлтую майку до разделки, которая будет финальным тестом для генеральщиков. Но до неё гонка будет агрессивной, будут очень коварные этапы».

Микель Ланда (Sky): «Команда сказала мне отстать. Серхио Энао и Микель Ниеве были с Фрумом на финальном подъёме, и когда они больше не смогли с ним ехать, мне пришлось притормозить. Я немного подождал Фрума , мы вместе вернулись в группу и спасли день. Когда он подъехал, мы с ним поговорили о том, как контролировать других соперников, потому что все ехали вместе».

Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Мы планировали воспользоваться преимуществом того, что я хорошо знал маршрут этого этапа. Хотели оказать давление на соперников. И, конечно, я салютую моим товарищам по команде, проделавшим феноменальную работу. Также благодарю болельщиков, которые поддерживали меня до финиша. Мы можем гордиться тем, как проехали этап. Впереди ещё шесть фантастических этапов, мы участвуем в самой красивой гонке мира».

Жюльен Жюрди, спортивный директор команды AG2R: «Роман отмечал этот этап, мы решили включиться после технической секции маршрута. Мы показали, что наша команда готова взять на себя ответственность, что не боимся пробовать новое. Впереди три этапа, где мы можем попробовать перетрясти генеральную классификацию. То, что мы смогли оживить гонку, всегда придаёт уверенности».

Дэн Мартин (Quick Step Floors): «На двух последних подъёмах все шли на пределе, и неудивительно, потому что вся неделя была тяжёлой. После финального подъёма я заметил, как все устали, как продолжают следить друг за другом, и решил попробовать. Не могу сказать, что атака планировалась ещё до старта, я просто воспользовался шансом, и доволен тем, как ответили ноги. Посмотрим, что получится у меня сделать в Альпах».