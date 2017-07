 Крис Фрум, Микель Ланда, Роман Барде, Дэн Мартин о 15-м этапе Тур де Франс-2017

На 15-м этапе Тур де Франс-2017 Крису Фруму (Chris Froome) пришлось приложить усилия, чтобы сохранить на плечах жёлтую майку лидера. На крутом спуске при подходе к подножию подъёма 1-й категории Коль де Пейра Тайад (Col de Peyra Taillade) команда AG2R La Mondiale взвинтила скорость, которая порвала пелотон, в результате чего Крис Фрум выпал и был вынужден догонять. Он почти добрал хвост группы у подножия Коль де Пейра Тайад, но поломка колеса заставила его остановиться. Михал Квятковски отдал своему капитану колесо своего велосипеда, а затем с помощью товарищей по команде Серхио Энао, Василия Кириенко, Микеля Ниеве и Микеля Ланды Крис Фрум выбрал отставание, которое в какой-то момент достигало 50 секунд. Микель Ланда, находившийся в группе, спустился за Крисом Фрумом, когда ему оставалось закрыть 50 м просвета.

Из группы генеральщиков на 15-м этапе удалось выиграть у соперников 14 секунд лишь Дэну Мартину (Quick Step Floors), который атаковал за 10 км до финиша.

Крис Фрум (Sky): «Если бы я не вернулся, то не был бы в жёлтом. Я должен был добрать, или игра была бы окончена. Момент был очень напряжённый, пришлось понервничать, я не был уверен, что смогу вернуться. Вариантов не было, мне надо было быть сильным. Если бы я не догнал группу фаворитов до вершины подъёма, ситуация стала бы опасной. И мне, и команде пришлось приложить огромные усилия, они потратили все силы, и я очень благодарен команде за помощь.

На подходе к подножию подъёма у меня сломалась спица. Колесо искривилось, поэтому я решил, что спица сломана, но я не уверен. Худшего момент и придумать было нельзя, скорость в этот момент гонки была самой высокой, момент был очень неудачным. AG2R вели свою гонку, ехали очень быстро. Я не виню их, они проехали великолепную гонку.

