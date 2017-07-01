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Состав команды Dimension Data на Тур де Франс-2017

Команда Dimension Data нацелена на борьбу за этапы на Тур де Франс-2017

 

 

 Южноафриканская команда Dimension Data в третий раз примет участие в Тур де Франс. Как и в прошлые годы, главной задачей команды является борьба за победу на этапах.

 

Состав команды Dimension Data на Тур де Франс-2017

 

На старт 104-го выпуска Тур де Франс 1 июля в Дюссельдорфе выйдут:

 

36-летний британский гонщик Стив Каммингс (Stephen Cummings), 30-летний норвежский гонщик Эдвальд Боассон Хаген (Edvald Boasson Hagen), 32-летний британский гонщик Марк Кэвендиш (Mark Cavendish), 36-летний австрийский гонщик Бернхард Айзель (Bernhard Eisel), 28-летний гонщик из ЮАР Рейнардт Янсе ван Ренсбург (Reinardt Janse van Rensburg), 33-летний бельгийский гонщик Серж Паувелс (Serge Pauwels), 34-летний австралийский гонщик Марк Реншоу (Mark Renshaw), 27-летний британский гонщик Скотт Туэйтс (Scott Thwaites), 30-летний Яко Вентер (Jaco Venter).

 

  Для Марка Кэвендиша, который из-за мононуклеоза пропустил часть сезона, подготовка к Тур де Франс была трудной, но команда Dimension Data пообещала оказать британскому гонщику, победителю 30 этапов французского Гран-тура, всю необходимую поддержку.

 

 Стив Каммингс, принёсший команде Dimension Data две победы на этапах Тур де Франс в 2015 и 2016 году, стартует на Большой Петле в ранге абсолютного чемпиона Великобритании, выиграв и разделку и групповую гонку.

 

Яко Вентер и Скотт Туэйтс  дебютируют на Тур де Франс.

 

  Марк Кэвендиш: «Как всем уже известно, из-за болезни последние несколько месяцев были для меня тяжёлыми. Несмотря на откат назад и недостаток гоночных километров, я невероятно много работал, сначала чтобы восстановиться, а затем, чтобы набрать как можно лучшую форму к старту Тур де Франс.

  Честно признаюсь, что если бы это был  не Тур де Франс, мы бы совсем по-другому подошли к вопросу о включении меня в состав. Но я чувствую, что в долгу перед самим собой, командой, спонсорами, и, самое важное, перед Тур де Франс и его историей, всем, что стоит за этой гонкой. Поэтому я сделаю всё, что в моих силах, выложусь полностью, чтобы постараться помочь команде».

 

 

Состав команды Dimension Data на Тур де Франс-2017:

 

 

Stephen Cummings, (Великобритания)

Edvald Boasson Hagen, (Норвегия)

Mark Cavendish, (Великобритания)

Bernhard Eisel, (Австрия)

Reinardt Janse Van Rensburg, (ЮАР)

Serge Pauwels, (Бельгия)

Mark Renshaw, (Австралия)

Scott Thwaites, (Великобритания)

Jaco Venter, (ЮАР)

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Теги к статье: Dimension Data Марк Кэвендиш Mark Cavendish Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Student
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (14)
    Student-Фото
    Как по мне сбалансированный маршрут, может финишей в гору и не так много, но и проходных этапов не очень, кто захочет, тот всегда найдёт время и место.
  • Андрон
    Состав команды AG2R La Mondial ... (1)
    Андрон-Фото

     Нормальный такой состав у АЖе на Тур. Интересно, как собираются использовать Латура - дадут свободу позажигать или впрягут в командную работу? 

  • SoulThief
    Предварительные составы команд ... (77)
    SoulThief-Фото
    Еще раз.
    Речь шла о том, что именно Скай подвинули ценности велоспорта. Я всего лишь указал, что таких подвигателей полно. Пример Барде Вас не устроил, масштаб не тот. Приведен пример схожего масштаба. ВНЕЗАПНО оказалось, что речь о другом. Так о чем?

    И уже определитесь, на Вы или на ты мы общаемся. Хотя с культурой общения явно есть проблемы...
  • sixpack
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (14)
    sixpack-Фото

    уменьшение числа финишей в гору и разделок давно напрашивалось. Впрочем, результат может быть разным. Могут все нафиг заколхозить :-)

  • Camel
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (14)
    Camel-Фото

    Тур, на мой взгляд, выглядит каким-то беззубым. Интригу на этапах с хорошими горами отнимают спуски, слишком много спринтерских этапов, что дает возможность предположить, что и в этом году зеленую майку заберет Саган практически без борьбы. Более того, эти длинные спринтерские этапы - почти 100%-ный колхоз.

  • error
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (14)
    error-Фото

    Грамотно расставлено оргами по горам, а не все на 3-ю неделю, которую обычно все ждут типо "это фигня все решится на 3 неделе". Телеграф с Галибье прикольная картинка, всегда впечатляет.

    Конечно первым сделают Фрума его еще 8 потенциальных генеральщиков в составе Ская + волшебные кенийские паразиты.

    Но будем посмотреть. Согласен для отрывов сказочный маршрут. 

  • RVL
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (14)
    RVL-Фото
    тут же размен идет..горки на разделки.
    так шта зрелищности, по итогу должно быть больше
  • Sm1T
    Состав команды Direct Energie ... (4)
    Sm1T-Фото

    а я думал он в прошлом году уже закончил

  • sstasuk
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (14)
    sstasuk-Фото

    по мне так тур с прицелом на массовые катания в отрывы за победами.

    а победит Фрум если не случиться форс мажора.

  • velodoctor
    Состав команды Direct Energie ... (4)
    velodoctor-Фото
    Да, точно 11.

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