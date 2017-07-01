Состав команды Dimension Data на Тур де Франс-2017:

Команда Dimension Data нацелена на борьбу за этапы на Тур де Франс-2017



Южноафриканская команда Dimension Data в третий раз примет участие в Тур де Франс. Как и в прошлые годы, главной задачей команды является борьба за победу на этапах.

На старт 104-го выпуска Тур де Франс 1 июля в Дюссельдорфе выйдут:

36-летний британский гонщик Стив Каммингс (Stephen Cummings), 30-летний норвежский гонщик Эдвальд Боассон Хаген (Edvald Boasson Hagen), 32-летний британский гонщик Марк Кэвендиш (Mark Cavendish), 36-летний австрийский гонщик Бернхард Айзель (Bernhard Eisel), 28-летний гонщик из ЮАР Рейнардт Янсе ван Ренсбург (Reinardt Janse van Rensburg), 33-летний бельгийский гонщик Серж Паувелс (Serge Pauwels), 34-летний австралийский гонщик Марк Реншоу (Mark Renshaw), 27-летний британский гонщик Скотт Туэйтс (Scott Thwaites), 30-летний Яко Вентер (Jaco Venter).

Для Марка Кэвендиша, который из-за мононуклеоза пропустил часть сезона, подготовка к Тур де Франс была трудной, но команда Dimension Data пообещала оказать британскому гонщику, победителю 30 этапов французского Гран-тура, всю необходимую поддержку.

Стив Каммингс, принёсший команде Dimension Data две победы на этапах Тур де Франс в 2015 и 2016 году, стартует на Большой Петле в ранге абсолютного чемпиона Великобритании, выиграв и разделку и групповую гонку.

Яко Вентер и Скотт Туэйтс дебютируют на Тур де Франс.

Марк Кэвендиш: «Как всем уже известно, из-за болезни последние несколько месяцев были для меня тяжёлыми. Несмотря на откат назад и недостаток гоночных километров, я невероятно много работал, сначала чтобы восстановиться, а затем, чтобы набрать как можно лучшую форму к старту Тур де Франс.

Честно признаюсь, что если бы это был не Тур де Франс, мы бы совсем по-другому подошли к вопросу о включении меня в состав. Но я чувствую, что в долгу перед самим собой, командой, спонсорами, и, самое важное, перед Тур де Франс и его историей, всем, что стоит за этой гонкой. Поэтому я сделаю всё, что в моих силах, выложусь полностью, чтобы постараться помочь команде».

Состав команды Dimension Data на Тур де Франс-2017:

Stephen Cummings, (Великобритания)

Edvald Boasson Hagen, (Норвегия)

Mark Cavendish, (Великобритания)

Bernhard Eisel, (Австрия)

Reinardt Janse Van Rensburg, (ЮАР)

Serge Pauwels, (Бельгия)

Mark Renshaw, (Австралия)

Scott Thwaites, (Великобритания)

Jaco Venter, (ЮАР)