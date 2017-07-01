Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2017

Впервые команда из Объединённых Арабских Эмиратов примет участие во францзуском Гран-туре. Команда UAE Team Emirates ставит на Тур де Франс-2017 две цели - борьбу за победу на этапах с 27-летним итальянским гонщиком Диего Улисси (Diego Ulissi) и 29-летним британским гонщиком Беном Свифтом (Ben Swift) и борьбу за высокое место в генеральной классификации с 25-летним южноафриканским гонщиком Луисом Мейнтьесом (Louis Meintjes), который в прошлом году финишировал на Тур де Франс 8-м.

Вместе с Луисом Мейнтьесом, Диего Улисси и Беном Свифтом на старт Тур де Франс-2017 в Дюссельдорфе выйдут:

29-летний колумбийский гонщик Дарвин Атапума (Darwin Atapuma), 33-летний итальянский гонщик Маттео Боно (Matteo Bono), 29-летний хорватский гонщик Кристиян Джюрасек (Kristijan Durasek), 28-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген (Vegard Stake Laengen), 33-летний итальянский гонщик Марко Маркато (Marco Marcato), 36-летний итальянский гонщик Мануэле Мори (Manuele Mori).

Марио Ширеа, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Мы уверены в том, что проделали хорошую работу, Критериум Дофине-2017 дал этому подтверждение. В прошлом месяце мы много работали в тренировочном лагере на высоте, на горе Сан-Пеллегрино в Италии, и все показатели внушают нам уверенность перед стартом на Тур де Франс. Конечно, нам необходима ещё и удача, но ей надо помогать».

Луис Мейнтьес: «В прошлом году я финишировал 8-м на Тур де Франс, этот результат мотивирует меня попробовать выступить ещё лучше в генеральной классификации. Надеюсь, что на первой неделе не будет проблем, а потом было бы великолепно, если бы в горах у меня были те же ощущения, как во время Критериума Дофине (Прим., - где Луис Мейнтьес занял 8-е место в общем зачёте)».

Бен Свифт: «В этом году Тур де Франс пройдёт для меня по-новому, потому что я получу свободу, буду использовать свои шансы. В прошлом я работал на команду, а теперь я счастлив, что новая команда вдохновляет меня проявить себя на тех этапах, которые подходят мне больше всего».

В списке побед Диего Улисси 6 выигранных этапов Джиро д’Италия, и впервые итальянский гонщик получает возможность побороться за этапы Большой Петли: «Я дебютирую на Тур де Франс, мне очень хочется принять на себя новый вызов, найти новую мотивацию, почувствовать красоту Тур де Франс. Я еду во Францию с целью бороться за победу на этапе, однако, понимаю, что эта задача самая трудная, потому что все едут на гонку с такой же целью».

Мануэле Мори и Маттео Боно – самые опытные гонщики команды. Мори стартует на 13-м, а Боно на 12-м Гран-туре в карьере.

Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2017:

Darwin Atapuma, (Колумбия)

Matteo Bono, (Италия)

Kristijan Durasek, (Хорватия)

Vegard Stake Laengen, (Норвегия)

Marco Marcato, (Италия)

Louis Meintjes, (ЮАР)

Manuele Mori, (Италия)

Ben Swift, (Великобритания)

Diego Ulissi, (Италия)