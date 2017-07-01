VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2017

Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2017

 

 

Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2017

 

  Впервые команда из Объединённых Арабских Эмиратов примет участие во францзуском Гран-туре. Команда UAE Team Emirates ставит на Тур де Франс-2017 две цели - борьбу за победу на этапах с 27-летним итальянским гонщиком Диего Улисси (Diego Ulissi) и 29-летним британским гонщиком Беном Свифтом (Ben Swift) и борьбу за высокое место в генеральной классификации с 25-летним южноафриканским гонщиком Луисом Мейнтьесом (Louis Meintjes), который в прошлом году финишировал на Тур де Франс 8-м.

 

 

 

Вместе с Луисом Мейнтьесом, Диего Улисси и Беном Свифтом на старт Тур де Франс-2017 в Дюссельдорфе выйдут:

 

  29-летний колумбийский гонщик Дарвин Атапума (Darwin Atapuma), 33-летний итальянский гонщик Маттео Боно (Matteo Bono), 29-летний хорватский гонщик Кристиян Джюрасек (Kristijan Durasek), 28-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген (Vegard Stake Laengen), 33-летний итальянский гонщик Марко Маркато (Marco Marcato), 36-летний итальянский гонщик Мануэле Мори (Manuele Mori).

 

  Марио Ширеа, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Мы уверены в том, что проделали хорошую работу, Критериум Дофине-2017 дал этому подтверждение. В прошлом месяце мы много работали в тренировочном лагере на высоте, на горе Сан-Пеллегрино в Италии, и все показатели внушают нам уверенность перед стартом на Тур де Франс. Конечно, нам необходима ещё и удача, но ей надо помогать».

 

 

  Луис Мейнтьес: «В прошлом году я финишировал 8-м на Тур де Франс, этот результат мотивирует меня попробовать выступить ещё лучше в генеральной классификации. Надеюсь, что на первой неделе не будет проблем, а потом было бы великолепно, если бы в горах у меня были те же ощущения, как во время Критериума Дофине (Прим., - где Луис Мейнтьес занял 8-е место в общем зачёте)».

 

  Бен Свифт: «В этом году Тур де Франс пройдёт для меня по-новому, потому что я получу свободу, буду использовать свои шансы. В прошлом я работал на команду, а теперь я счастлив, что новая команда вдохновляет меня проявить себя на тех этапах, которые подходят мне больше всего».

 

 

  В списке побед Диего Улисси 6 выигранных этапов Джиро д’Италия, и впервые итальянский гонщик получает возможность побороться за этапы Большой Петли: «Я дебютирую на Тур де Франс, мне очень хочется принять на себя новый вызов, найти новую мотивацию, почувствовать красоту Тур де Франс. Я еду во Францию с целью бороться за победу на этапе, однако, понимаю, что эта задача самая трудная, потому что все едут на гонку с такой же целью».

 

 

Мануэле Мори и Маттео Боно – самые опытные гонщики команды. Мори стартует на 13-м, а Боно на 12-м Гран-туре в карьере.

 

 

Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2017:

 

Darwin Atapuma, (Колумбия)

Matteo Bono, (Италия)

Kristijan Durasek, (Хорватия)

Vegard Stake Laengen, (Норвегия)

Marco Marcato, (Италия)

Louis Meintjes, (ЮАР)

Manuele Mori, (Италия)

Ben Swift, (Великобритания)

Diego Ulissi, (Италия)

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: UAE Team Emirates Луис Мейнтьес Диего Улисси Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Student
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (14)
    Student-Фото
    Как по мне сбалансированный маршрут, может финишей в гору и не так много, но и проходных этапов не очень, кто захочет, тот всегда найдёт время и место.
  • Андрон
    Состав команды AG2R La Mondial ... (1)
    Андрон-Фото

     Нормальный такой состав у АЖе на Тур. Интересно, как собираются использовать Латура - дадут свободу позажигать или впрягут в командную работу? 

  • SoulThief
    Предварительные составы команд ... (77)
    SoulThief-Фото
    Еще раз.
    Речь шла о том, что именно Скай подвинули ценности велоспорта. Я всего лишь указал, что таких подвигателей полно. Пример Барде Вас не устроил, масштаб не тот. Приведен пример схожего масштаба. ВНЕЗАПНО оказалось, что речь о другом. Так о чем?

    И уже определитесь, на Вы или на ты мы общаемся. Хотя с культурой общения явно есть проблемы...
  • sixpack
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (14)
    sixpack-Фото

    уменьшение числа финишей в гору и разделок давно напрашивалось. Впрочем, результат может быть разным. Могут все нафиг заколхозить :-)

  • Camel
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (14)
    Camel-Фото

    Тур, на мой взгляд, выглядит каким-то беззубым. Интригу на этапах с хорошими горами отнимают спуски, слишком много спринтерских этапов, что дает возможность предположить, что и в этом году зеленую майку заберет Саган практически без борьбы. Более того, эти длинные спринтерские этапы - почти 100%-ный колхоз.

  • error
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (14)
    error-Фото

    Грамотно расставлено оргами по горам, а не все на 3-ю неделю, которую обычно все ждут типо "это фигня все решится на 3 неделе". Телеграф с Галибье прикольная картинка, всегда впечатляет.

    Конечно первым сделают Фрума его еще 8 потенциальных генеральщиков в составе Ская + волшебные кенийские паразиты.

    Но будем посмотреть. Согласен для отрывов сказочный маршрут. 

  • RVL
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (14)
    RVL-Фото
    тут же размен идет..горки на разделки.
    так шта зрелищности, по итогу должно быть больше
  • Sm1T
    Состав команды Direct Energie ... (4)
    Sm1T-Фото

    а я думал он в прошлом году уже закончил

  • sstasuk
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (14)
    sstasuk-Фото

    по мне так тур с прицелом на массовые катания в отрывы за победами.

    а победит Фрум если не случиться форс мажора.

  • velodoctor
    Состав команды Direct Energie ... (4)
    velodoctor-Фото
    Да, точно 11.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 июня

Taylor Phinney (Cannondale-Drapac)

Davide Villella (Cannondale-Drapac)

Luka Mezgec (Orica-Scott)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (146)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)