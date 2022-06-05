Вторая в карьере цикламеновая майка Арно Демара на Джиро д’Италия

Джиро д’Италия-2022: три победы на этапах и цикламеновая майка Арно Демара

Арно Демар (Arnaud Demare) второй раз в карьере выиграл цикламеновую майку лучшего в очковой классификации итальянского Гранд-тура и довёл количество побед на этапах до 8, выиграв на Джиро д’Италия-2022 три этапа.

30-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ открыл счёт победам на 5-м этапе до Мессины, где обошёл в спринте Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и Джакомо Ниццоло (Israel – Premier Tech), на следующий день на6-м этапе повторил успех, обойдя Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Марка Кэвендиша (Quick Step Alpha Vinyl), и сделал хет-трик на 13-м этапе, где опередил в спринте Фила Баухауса (Bahrain Victorious) и Марка Кэвендиша.

Арно Демар надел цикламеновую майку на 5-м этапе и удерживал её до финала в Вероне. В очковой классификации его ближайший соперник Фернандо Гавирия отстал на 118 очков.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Арно Демар: «На старте в Венгрии не представлял, что выиграю три этапа и цикламеновую майку. Два года назад мне до самого последнего спринта пришлось бороться за неё с Петером Саганом. На этот раз я выиграл с более значительным преимуществом. С удовольствием отпраздную это с семьёй и зрителями, что было невозможно в 2020 году.

Я очень счастлив. Также наша команда финишировала в полном составе, с восемью гонщиками, что тоже очень радует. Великолепно снова выиграть очковую классификацию. Чтобы это удалось, надо быть сильным в спринтах, но также преодолеть горы, быть терпеливым и сильным духом. Всегда сложно повторять достижения. На этот раз мы наслаждались гонкой по-другому.

В 2020 году для нас всё складывалось хорошо. В этом году мы приехали на Джиро после начала сезона, который нас разочаровал, а также неудачного 2021 года. Мы все очень много работали перед Джиро д’Италия, и фортуна повернулась к нам лицом, что проявилось, наверное, на втором этапе, который я выиграл. Тогда всё свелось к броску велосипеда - фотофиниш был на нашей стороне.

Ты падаешь и поднимаешься. В этом красота спорта. Мы испытали невероятные эмоции. Всегда продавливаешь себя до предела, но когда всё складывается хорошо, и ты оказываешься впереди после великолепной работы команды, это объединяет команду на всю жизнь!»