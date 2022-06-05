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Вторая в карьере цикламеновая майка Арно Демара на Джиро д’Италия

Джиро д’Италия-2022: три победы на этапах и цикламеновая майка Арно Демара

 

 

  Арно Демар (Arnaud Demare) второй раз в карьере выиграл цикламеновую майку лучшего в очковой классификации итальянского Гранд-тура и довёл количество побед на этапах до 8, выиграв на Джиро д’Италия-2022 три этапа.  

 

  30-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ открыл счёт победам на 5-м этапе до Мессины, где обошёл в спринте Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и Джакомо Ниццоло (Israel – Premier Tech), на следующий день на6-м этапе повторил успех, обойдя Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Марка Кэвендиша (Quick Step Alpha Vinyl), и сделал хет-трик на 13-м этапе, где опередил в спринте Фила Баухауса (Bahrain Victorious) и Марка Кэвендиша.

 

  Арно Демар надел цикламеновую майку на 5-м этапе и удерживал её до финала в Вероне. В очковой классификации его ближайший соперник Фернандо Гавирия отстал на 118 очков.

 

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  Арно Демар: «На старте в Венгрии не представлял, что выиграю три этапа и цикламеновую майку. Два года назад мне до самого последнего спринта пришлось бороться за неё с Петером Саганом. На этот раз я выиграл с более значительным преимуществом. С удовольствием отпраздную это с семьёй и зрителями, что было невозможно в 2020 году.

 

  Я очень счастлив. Также наша команда финишировала в полном составе, с восемью гонщиками, что тоже очень радует. Великолепно снова выиграть очковую классификацию. Чтобы это удалось, надо быть сильным в спринтах, но также преодолеть горы, быть терпеливым и сильным духом. Всегда сложно повторять достижения. На этот раз мы наслаждались гонкой по-другому.

 

  В 2020 году для нас всё складывалось хорошо. В этом году мы приехали на Джиро после начала сезона, который нас разочаровал, а также неудачного 2021 года. Мы все очень много работали перед Джиро д’Италия, и фортуна повернулась к нам лицом, что проявилось, наверное, на втором этапе, который я выиграл. Тогда всё свелось к броску велосипеда - фотофиниш был на нашей стороне.

 

  Ты падаешь и поднимаешься. В этом красота спорта. Мы испытали невероятные эмоции. Всегда продавливаешь себя до предела, но когда всё складывается хорошо, и ты оказываешься впереди после великолепной работы команды, это объединяет команду на всю жизнь!»

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Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare Groupama-FDJ Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Earl57
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (5)
    Earl57-Фото
    Вы совсем недавно смотрите велогонки?
    У них не было необходимости обязательно финишировать. А также желания попусту тратить свои силы. Кому было нужно, те доехали до финиша. В однодневных гонках это обычное дело.
  • AlpenFlow
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (5)
    AlpenFlow-Фото
    Почему половина пелотона не финишировала?
  • Earl57
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (5)
    Earl57-Фото
    Израиль вылетает в проконти в следующем году. А у Фульса контракт до конца 2024. У Вудса и Ниццоло контакты до конца 2023. Поэтому они и стараются шевелиться.
    Но если Лотто еще борется с EF и какая-то надежда есть, то у Израиля совсем глухарь. Им ведь надо обходить и Лотто, и EF, а отставание очень большое. Ну и розовые в проконти тоже не хотят, сопротивляются. Байк Экчейнч вроде отскочили, у них ситуация получше. А Израиль до октября больше тысячи рейтинговых очков, которые им нужны, не наберет.
  • velodoctor
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (5)
    velodoctor-Фото

    Видимо после провальной Джиро, боссы команды под давлением спонсоров потребовали любой ценой добыть победу.  Мне команда израиль сейчас очень не нравится, она не должна игнорировать Джиро, ради тура. Состав абсолютно безыдейный был, Ниццоло и куча раздельщиков. 

  • velodoctor
    Матье ван дер Пул не будет выс ... (4)
    velodoctor-Фото

    Цитата: Mike88
       Между прочим 31 мая- День рождения велоспорта.
    134 года назад состоялась первая велогонка!
     

     

     

    Я тоже сегодня неожиданно узнал об этом.

  • Pi-man
    Mercan'Tour Classic Alpes-Mar ... (5)
    Pi-man-Фото

    Фрум 11-ым заехал!
    Лучше Пино, Баргиля и Изагирре.

    Хотя, конечно, 4 минуты от лидера...

    Это его первые очки в рейтинг UCI в этом году

  • Mike88
    Матье ван дер Пул не будет выс ... (4)
    Mike88-Фото

       Между прочим 31 мая- День рождения велоспорта.

    134 года назад состоялась первая велогонка!

  • Mike88
    39-летний Доменико Поццовиво ф ... (4)
    Mike88-Фото

    И команда действительно очень дружная!

  • VeloVelo
    39-летний Доменико Поццовиво ф ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Очень рад за Доменико. Замечательный он человек!
    Надеюсь, еще пару-тройку сезонов еще попылит.

  • SVS
    Ричард Карапас – на второй сту ... (2)
    SVS-Фото
    Как раз нет, ИМХО. Судя по джиро - это скорее можно, ИМХО сказать о Хиндли :)..

    Карапаз действовал весьма предсказуемо (как, ИМХО и всегда). И он не биоробот, это видно. Что импонирует.

    Удивительно, но при моём экстремально отрицательном отношении к скай/инеос, в конце - болел за Карапаса/карапуза/Карабаса :).

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