Микель Ланда финишировал 4-м на 9-м этапе Джиро д’Италия-2022, несмотря на падение

Микель Ланда преодолел неудачи и финишировал четвёртым на 9-м этапе Джиро д’Италия-2022

9-й этап Джиро д’Италия-2022 подготовил суровое испытание 5000 м набора высоты и финишем на Блокхаусе. Жара также осложнила жизнь гонщикам. Но у капитана команды Bahrain Victiorious Микеля Ланды помимо этих трудностей возникли дополнительные проблемы, с которыми он успешно справился до решающего финального подъёма.

У подножия Пассо Ланчано радио гонки сообщило, что Микель Ланда выпал из пелотона. Он упал, но вернулся в гонку, даже успел сменить велотуфлю. Не повезло и его товарищампо команде – падали и Пельо Бильбао, и Сантьяго Буйтраго.

Однако неудачи продолжились, и Микель Ланда снова упал на спуске. К счастью, обошлось без последствий. На Блокахаусе Микель Ланда отвечал на все атаки соперников и финишировал 4-м.

Photo @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious

После финиша Микель Ланда объяснил, что в первый раз упал по невнимательности – переднее колесо попало между выбоиной и свежим асфальтом. Второй раз он упал на спуске из-за того, что переднее колесо заскользило на повороте.

Микель Ланда: «В какой-то момент подумал, что неудача снова меня преследует. Сегодня стало понятно, кто может быть сильнейшим на этой Джиро, я рад, что тоже впереди. Я упал на Ланчано, потом на спуске, после чего мне не понравилось, как я крутил педали. Чувствовал себя не в своей тарелке. В целом доволен тем, как сложился этап, я не потерял время, хотя были падения. Не только я падал, но ещё Пельо и Буйтраго. Впереди ещё много этапов, посмотрим, поедем день за днём».

Пельо Бильбао: «Сегодня был ключевой этап. Мы знали, что Ineos зададут тяжёлый темп, чтобы создать просветы. Мы хотели тоже оставаться в игре, но на втором подъёме дня у нас возникли проблемы. Я упал, когда Йейтс, за которым я ехал, прокололся. Потом мы с Буйтраго довольно тяжело упали. Потом Микель упал на спуске, так что весь день нам приходилось исправлять ситуацию.

Мы довольны, что Микель финишировал в первой группе. Я хотел оставаться с ним как можно дольше, но от меня не было большой пользы, я просто продолжил ехать своим ритмом. К счастью, мы смогли всё исправить, а в день отдыха нам помогут лучшие массажисты и остеопаты, они вернут нас в 100-процентную форму».