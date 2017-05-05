Микель Ланда о старте на Джиро д'Италия-2017

Микель Ланда уверен в своих силах перед стартом Джиро д'Италия-2017

27-летний испанский гонщик команды Sky Микель Ланда будет стартовать на Джиро д’Италия в четвёртый раз в карьере. Он поднимался на третью ступень подиума итальянского Гран-тура в 2015, будучи главным помощником Фабио Ару в команде Astana, который занял тогда 2-е место. В 2016, перейдя в команду Sky, он стартовал на Джиро д’Италия уже в качестве капитана, но сошёл с гонки на 10-м этапе из-за болезни.

Микель Ланда уверен в своих силах перед стартом Джиро д’Италия, где разделит капитанские полномочия с 30-летним британским гонщиком Герантом Томасом.

Микель Ланда: «Прошлый год был другим, в начале сезона я болел, и не смог провести всю базовую работу, которую выполнил в этом году. Поэтому уверенности в силах больше. И, конечно, очень помогает то, что я, проработав в Sky год, лучше узнал товарищей по команде. Это важно для взаимодействия друг с другом, я знаю, как они едут гонку, это мне может помочь.

Все спрашивают меня, как много времени я могу потерять в разделке, но в прошлом году я был недалеко от главных претендентов на общий зачёт. Это даём мне уверенность.

Хорошо ехать гонку как со-капитан, потому что мы можем выбирать тактику. Герант – очень сильный горняк, но, возможно, он лучше проходит среднегорные этапы и разделки, в то время как я сильнее выступаю на горных финишах. Так что, если мы будем рядом друг с другом, то, надеюсь, составим хороший план и сможем отлично сработаться.

Как всегда, Джиро д’Италия решится на последней неделе. В этом году много гор и горных финишей, что мне выгодно. Также много разделок, а это не моя сильная сторона, но мы много работали, чтобы я лучше ехал индивидуальную гонку на время. Мы хорошо отработали это, разделочный велосипед стал частью моей рутинной тренировки, что очень помогло».