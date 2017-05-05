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Микель Ланда о старте на Джиро д'Италия-2017

Микель Ланда уверен в своих силах перед стартом Джиро д'Италия-2017

 

 

  27-летний испанский гонщик команды Sky Микель Ланда будет стартовать на Джиро д’Италия в четвёртый раз в карьере. Он поднимался на третью ступень подиума итальянского Гран-тура в 2015, будучи главным помощником Фабио Ару в команде Astana, который занял тогда 2-е место. В 2016, перейдя в команду Sky, он стартовал на Джиро д’Италия уже в качестве капитана, но сошёл с гонки на 10-м этапе из-за болезни.

 

  Микель Ланда уверен в своих силах перед стартом Джиро д’Италия, где разделит капитанские полномочия с 30-летним британским гонщиком Герантом Томасом.

 

Микель Ланда о старте на Джиро д'Италия-2017

 

 

  Микель Ланда: «Прошлый год был другим, в начале сезона я болел, и не смог провести всю базовую работу, которую выполнил в этом году. Поэтому уверенности в силах больше. И, конечно, очень помогает то, что я, проработав в Sky год, лучше узнал товарищей по команде. Это важно для взаимодействия друг с другом, я знаю, как они едут гонку, это мне может помочь.

 

  Все спрашивают меня, как много времени я могу потерять в разделке, но в прошлом году я был недалеко от главных претендентов на общий зачёт. Это даём мне уверенность.

 

  Хорошо ехать гонку как со-капитан, потому что мы можем выбирать тактику. Герант – очень сильный горняк, но, возможно, он лучше проходит среднегорные этапы и разделки, в то время как я сильнее выступаю на горных финишах. Так что, если мы будем рядом друг с другом, то, надеюсь, составим хороший план и сможем отлично сработаться.

 

 Как всегда, Джиро д’Италия решится на последней неделе. В этом году много гор и горных финишей, что мне выгодно. Также много разделок, а это не моя сильная сторона, но мы много работали, чтобы я лучше ехал индивидуальную гонку на время. Мы хорошо отработали это, разделочный велосипед стал частью моей рутинной тренировки, что очень помогло».

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Теги к статье: Микель Ланда Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • zhekinson
    Предварительные составы команд ... (24)
    zhekinson-Фото

    кто-нибудь знает где можно посмотреть презентацию команд и можно ли вообще,а то нет никакой инфы по этому поводу...

  • zhekinson
    Состав команды Quick Step Floo ... (2)
    zhekinson-Фото
    просто удивительно почему Брамбилла не едет свой домашний Гранд-тур...
  • Rokka
    Состав команды Cannondale-Drap ... (2)
    Rokka-Фото
    А где Уран? Ребята просто едут покататься, так что ли?
  • RS
    Тур Азербайджана-2017. Этап 1 (1)
    RS-Фото
    Какая Порсеву джиро... Он даже на таком уровне не может показать результат... :-)
  • Андрон
    Состав команды Katusha – Alpec ... (10)
    Андрон-Фото

      Эти ребята будут Ильнура довозить в лучшем виде первые 2 недели (максимум). А потом? 

  • sashaney
    Состав команды Quick Step Floo ... (2)
    sashaney-Фото

    Боб, который сам за себя. Держись, Бобка, помощи ждать не от куда.

  • motte
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (21)
    motte-Фото

    У Нибали отличная мотивация: и маечку защитить, если никто этого не сделал в этом веке и 100 Джиро в родных местах и еще никто , кроме Фрума не бьет Кинтану на ГТ...ну и как всегда на ГТ к нему приходит фарт, как к никому более из пелотона...посмотрим, если возьмет он генерал, то это будет что то нечто, да и так самый титулованный по ГТ в пелотоне после Контадора.

  • Bjoern
    Отменена премия за самое быстр ... (4)
    Bjoern-Фото

    Какой идиотизм, хорошо, что отменили

     

    А премии надо было назвать не "Премию Пирелли", а премия Ваутера Вейландта

  • EL-Fenomeno
    Отменена премия за самое быстр ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Идея/затея неплохая, но с учётом недавной смерти Ч.Янга в США + ещё и трагическая смреть Скрапони (хоть и не на спуске) чуть раньше понятно что новвоведение забраковали и отменили; будем надеятся, что отложили на будущее.

    ...Однако, эта инициатива организаторов получила волну критики, негативную реакцию как со стороны гонщиков, так и со стороны UCI.

    &

    Серьёзное падение на спуске c Колле д’Аньелло на Джиро д’Италия в прошлом году выбило из борьбы за общий зачёт Ильнура Закарина, а Стевен Крёйсвейк из-за падения на том же спуске потерял розовую майку лидера.

    Вот тут это всё и описанно, причём с голосованием, 74%  ПРОТИВ и только 11% - ЗА

    http://www.cyclingnews.com/news/giro-ditalia-descending-competition-met-with-re
    sistance-from-peloton/

  • Eugeny1210
    Отменена премия за самое быстр ... (4)
    Eugeny1210-Фото

    Можно провести разделку вниз с какой-нибудь интересной горы.

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