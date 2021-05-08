Дэн Мартин о старте на Джиро д'Италия-2021

Дэн Мартин: "Вуэльта Испании-2020 дала мне уверенность в борьбе за генеральную классификацию Гранд-тура"

34-летний ирландский гонщик команды Israel Start-Up Nation Дэн Мартин стартует на Джиро д’Италия в третий раз в карьере. Его лучшим результатом на Гранд-туре стало 4-е место на Вуэльте Испании в прошлом году. Мартин готов бороться за высокое место в генеральной классификации, а также нацелен прибавить к своему списку побед выигранный этап Джиро д’Италия, что позволит ему стать победителем этапов всех трёх Гранд-туров.

Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation): «В прошлый раз вся моя гонка ограничилась презентацией команд (прим. VeloLIVE – в 2014 году Дэн Мартин упал на 1-м этапе Джиро д’Италия и сошёл). Приятно вернуться, надеюсь, в третий раз повезёт. Я был на Джиро в 2010, но 2014 стёрся из памяти, потому что проехал всего около 15 км.

Стартуя на Гранд-турах, всегда говорю: «Посмотрим, как пойдёт». Знаю, что это ужасно расстраивает журналистов, но я никогда не теряю время целенаправленно. Лишь в прошлом году на Тур де Франс я не настраивался на генеральную классификацию из-за травмы спины. Годом раньше что-то ещё случалось в гонке. До этого я несколько раз финишировал на Гранд-турах с результатом в генеральной классификации.

Главное, что знаю, что если доеду до Милана без неудач и здоровым, то смогу бороться за генеральную классификацию. Вуэльта дала мне уверенность в плане того, как концентрироваться на гонке этап за этапом, а также как возглавлять команду, будучи капитаном. Я вижу, что стал более зрелым с тех пор как стал отцом, с тех пор, как появились дочки. Я осознал, что остаюсь на велосипеде, потому что это приносит радость. Как только радость исчезнет, я прекращу заниматься велоспортом. Так что, посмотрим, как пойдёт.

Не так важно, что случится в следующие несколько недель. Буду ли я на подиуме, войду ли в топ-5 или финиширую 50-м. Это ничего не изменит в моей карьере или характере. Я собираюсь наслаждаться гонкой, а если выступление приносит радость, то выступаю хорошо.

Джиро всегда была в моих планах. Я хотел вернуться и попробовать побороться за победу на этапе, дополнить свой набор достижений. Я также был в топ-10 на Гранд-турах, и это ещё одна цель, которой хочу добиться. Для меня эта гонка как приключение. Я так много выступал в Испании и Франции, что в Италии всё для меня в новинку. Мне не хватает опыта на этой гонке, что может повлиять, но со мной опытная команда. Я знаю некоторые подъёмы, даже гравийные сектора знакомы по гонке 2010 года».