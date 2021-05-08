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Дэн Мартин о старте на Джиро д'Италия-2021

Дэн Мартин: "Вуэльта Испании-2020 дала мне уверенность в борьбе за генеральную классификацию Гранд-тура"

 

 

  34-летний ирландский гонщик команды Israel Start-Up Nation Дэн Мартин стартует на Джиро д’Италия в третий раз в карьере. Его лучшим результатом на Гранд-туре стало 4-е место на Вуэльте Испании в прошлом году. Мартин готов бороться за высокое место в генеральной классификации, а также нацелен прибавить к своему списку побед выигранный этап Джиро д’Италия, что позволит ему стать победителем этапов всех трёх Гранд-туров.

 

Дэн Мартин о старте на Джиро д'Италия-2021

 

  Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation): «В прошлый раз вся моя гонка ограничилась презентацией команд (прим. VeloLIVE – в 2014 году Дэн Мартин упал на 1-м этапе Джиро д’Италия и сошёл). Приятно вернуться, надеюсь, в третий раз повезёт. Я был на Джиро в 2010, но 2014 стёрся из памяти, потому что проехал всего около 15 км.

 

  Стартуя на Гранд-турах, всегда говорю: «Посмотрим, как пойдёт». Знаю, что это ужасно расстраивает журналистов, но я никогда не теряю время целенаправленно. Лишь в прошлом году на Тур де Франс я не настраивался на генеральную классификацию из-за травмы спины. Годом раньше что-то ещё случалось в гонке. До этого я несколько раз финишировал на Гранд-турах с результатом в генеральной классификации.

 

  Главное, что знаю, что если доеду до Милана без неудач и здоровым, то смогу бороться за генеральную классификацию. Вуэльта дала мне уверенность в плане того, как концентрироваться на гонке этап за этапом, а также как возглавлять команду, будучи капитаном. Я вижу, что стал более зрелым с тех пор как стал отцом, с тех пор, как появились дочки. Я осознал, что остаюсь на велосипеде, потому что это приносит радость. Как только радость исчезнет, я прекращу заниматься велоспортом. Так что, посмотрим, как пойдёт.

 

  Не так важно, что случится в следующие несколько недель. Буду ли я на подиуме, войду ли в топ-5 или финиширую 50-м. Это ничего не изменит в моей карьере или характере. Я собираюсь наслаждаться гонкой, а если выступление приносит радость, то выступаю хорошо.

 

  Джиро всегда была в моих планах. Я хотел вернуться и попробовать побороться за победу на этапе, дополнить свой набор достижений. Я также был в топ-10 на Гранд-турах, и это ещё одна цель, которой хочу добиться. Для меня эта гонка как приключение. Я так много выступал в Испании и Франции, что в Италии всё для меня в новинку.  Мне не хватает опыта на этой гонке, что может повлиять,  но со мной опытная команда. Я знаю некоторые подъёмы, даже гравийные сектора знакомы по гонке 2010 года».

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур Дэн Мартин Dan Martin Israel Start-Up Nation

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Criterium du Dauphine

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото
    А зачем им было что-то делать? Место в первом ряду основной гонки они и так себе обеспечили. Это Матье нужно рейтинговые очки собирать.
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото
    Фосс же победитель Авенира, нет? Аффини тоже всегда был отличным раздельщиком. Просто они всегда пашут на капитанов и потом тихо отпадают в хвост пелотона. Либо ездят в отрывы дня, разгружая команду. А тут в кои веки свободу получили.
  • Karmatron
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Karmatron-Фото

    Цитата: Sezar
    Невезучий, но генеральщик.

    Пусть забирает это почетное звание у Джи)

  • Ser Gio
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Ser Gio-Фото
    Согласен, красиво МВДП пришел-увидел-победил, первая гонка после возвращения - и сразу победа, ни Шуртер, ни дейвствующий ЧМ в МТБ ничего не смогли сделать.
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Sezar-Фото

    Генеральщики кучно заехали.

    Ремко еще недовосстановился даже до прежнего уровня, но если пойдет по нарастающей, то и на генерал.

    Не понятно в деталях а чем причина, в диете, в методике или еще в чем- то еще, но желтые майки Юмбо работают.

    И да, Поццовиво теперь тоже генеральщик. Невезучий, но генеральщик.

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    rude_rider-Фото
    Уже генерал раздали после пролога?))))
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: BaTman
    Александр и Павел молодцы, достойно проехали, приятно смотреть.
     
     Йейтс и Берналь очень слабо, так нельзя начинать. Хуже только Барде, ужас, осталось что бы Саган его в горе обогнал.  
     
    Ну смешно, 30-40 сек от первого и 15-20 от претендентов в 10-ку это ниочем, раскатка перед 3 неделями.

    Там вон МВДП на 2-3 сек оторвался за несколько сотен метров до финиша в шорт-треке - Курдюков рассказал что он всех порвал. А тут аж 30-40 сек))

  • Arciv
    Джордж Беннетт о целях на Джир ... (1)
    Arciv-Фото
    Удачи! Надеюсь в тройку попадёт,хотя шансов не много,но все же!
  • uran
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    uran-Фото
    Цитата: BaTman
    Александр и Павел молодцы, достойно проехали, приятно смотреть.
     
     Йейтс и Берналь очень слабо, так нельзя начинать. Хуже только Барде, ужас, осталось что бы Саган его в горе обогнал.  
     
    Ну смешно, 30-40 сек от первого и 15-20 от претендентов в 10-ку это ниочем, раскатка перед 3 неделями.
  • marketbk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (23)
    marketbk-Фото

    [quote=Astanaforever][quote=atacama]А Ремко уже не на генерал?
    [/quote]Ни одного дня на многодневках грантуров и после десяти месяцев локдауна? Прям супермонстра из него публика сделала. Не ну я не знаю наверное что то ещё про его способности тогда[/q

    Да какие 10 месяцев? Прочитал интервью его увидел там эти 10 месяцев без гонок. Не стал комментить. Нет нашлись кто эту ересь подхватил. Ломбардия 2020 была 15 августа. У меня 9 месяцев получается. Тоже не мало, но все же посчитать можно, что бы не повторят.

    Тем не менее Власов красавчик, держу кулаки!

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